Тренер «Униона» влепил две пощечины Сане. Хотя сам же не отдавал ему мяч

Ну очень странная агрессия.

Стандартная победа «Баварии» в отложенном матче с «Унионом» попала вам на глаза из-за одного эпизода во втором тайме.

Мюнхенцы играли только сейчас из-за снежнего переноса, они вели матч к победе – как вдруг главный тренер «Униона» Ненад Бьелица сцепился с Лероем Сане.

Тянул время, послушал реакцию – и полез драться

На 74-й минуте игроки «Униона» упустили мяч за боковую, а Бьелица остановил его ногой. Туда несся Сане, чтобы вбросить аут. Тренер взял мяч в руки и выкинул из-за спины вместо того, чтобы отдать футболисту.

Сане, конечно, рассердился и что-то сказал.

А Бьелица ответил руками: влепил Лерою две легкие пощечины.

Сане успел оттолкнуть Бьелицу, подоспели игроки и тренеры – разняли. Сане получил желтую, а Бьелица – красную.

Тренера повели наверх по трибунам, он успел поругаться с кем-то еще.

«Бавария» довела до победы 1:0 – гол Рафаэла Геррейру из начала второго тайма остался единственным. Но разговоров теперь будет много – и явно не об исходе игры.

Что за тренер такой дерзкий? При Бьелице «Унион» вышел из опасной зоны

После серии «Униона» из 12 поражений подряд уволили Урса Фишера, а взамен пришел хорват Ненад Бьелица.

20 лет назад он играл за «Кайзерслаутерн», а через пять лет начал тренерскую карьеру, но в топ-5 лиге оказался впервые.

С ним «Унион» претендовал на третье место в группе Лиги чемпионов и забил два мяча мадридскому «Реалу» (проиграли 2:3). А из пяти матчей в Бундеслиге (включая игру с «Баварией») выиграл два домашних. В гостях при нем «Унион» пока не забивает, но очко с «Фрайбургом» заработать удалось – тоже польза.

До Бьелицы «Унион» шел в Бундеслиге предпоследним, сейчас – 15-й, прямо над зоной вылета. Опережают на три очка промежуточно вылетающую троицу: «Майнц», «Кельн» и «Дармштадт». Кстати, как раз с «Майнцем» у «Униона» на один матч меньше, чем у всех остальных – его тоже перенесли из-за снега и льда.

Без удаленного тренера точно придется играть дома с «Дармштадтом» – прямым конкурентом. Если дисквалификация будет серьезнее, Бьелица может пропустить матчи с «Лейпцигом» и «Майнцем».

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«Бавария» сократила отставание от «Байера» до четырех очков – теперь у них равное количество матчей. Внезапно сложно им в атаке: сейчас один гол, в прошлом туре не забили вообще.

Еще, вероятно, потеряли из-за травмы Дайо Упамекано – его заменили в перерыве, вышел дебютировать в Бундеслиге Эрик Дайер.

Дальше у «Баварии» матчи с «Аугсбургом» и «Боруссией» М, а затем два подряд важнейших выезда – к «Байеру» в Бундеслиге и «Лацио» в Лиге чемпионов.

Фото: Gettyimages.ru/Boris Streubel, Alexander Hassenstein; кадры трансляции