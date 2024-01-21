Салах вернется в «Ливерпуль» – из-за травмы. Точно мимо «Арсенала», но может успеть к финалу Кубка Африки

Хотя еще может съездить на финал.

Мохамед Салах возвращается в расположение «Ливерпуля». Травма на Кубке Африки оказалась серьезнее, чем ожидалось.

Мо пропустит минимум три недели.

Травма Салаха: сначала – всего два матча, потом – до полуфинала КАН, теперь и финал под вопросом

Мохамед травмировался в игре с Ганой во втором туре: перед самым перерывом присел на газон, сам подняться не смог. Было неясно, что именно произошло.

После матча Египетская футбольная ассоциация сообщила, что капитан получил мышечное повреждение и пропустит два матча. Первым занервничал Юрген Клопп: «Я ничего об этом не знаю. Сейчас Египет проводит дополнительные обследования, скоро мы узнаем больше.

В тот момент он был шокирован и не мог понять, из-за чего так сильно прихватило. Мы знаем, как редко Салах покидает поле вынужденно, там точно что-то есть, но сейчас у меня нет дополнительной информации».

Вскоре Клопп добавил подробностей: Салах покинет расположение сборной, но вернется, если Египет выйдет в финал Кубка Африки. «Таков план, – объяснял тренер. – Не знаю, решено ли все на 100%. Разумно, чтобы он восстанавливался под нашим присмотром».

Через пару дней Федерация футбола Египта сообщила, что ждет капитана под полуфинал. Но это вряд ли возможно: по словам агента игрока Рами Аббаса, травма Салаха оказалась намного серьезнее, он пропустит минимум три недели. Финал КАФ – 11 февраля.

Египту надо еще туда выйти: первые два матча с Мозамбиком и Ганой закончили вничью, впереди тяжелая игра с Кабо-Верде, который оба матча выиграл. Экзамен!

Салаха призывают остаться в сборной

Конечно, в Египте расстроены из-за потери главной звезды.

Например, рекордсмен по матчам за сборную Ахмед Хассан уверен, что возвращение в клуб – ошибка: «Он капитан и должен оставаться с командой, несмотря ни на что. Даже если может стоять только на одной ноге».

«Мы пока точно не знаем, в чем проблема, – грустил тренер Руй Витория. – Надеюсь, несерьезная проблема. Для нас это был трудный момент, он очень важен для сборной. Я думаю, он еще вернется, но посмотрим».

Салах – точно мимо «Арсенала». А ведь важнейший матч!

Хотя «Ливерпулю» сейчас не легче.

Впереди у команды Клоппа матч с «Фулхэмом» (24.01) в Кубке лиги, потом «Норвич» (28.01) в Кубке Англии, после – домашняя игра против «Челси» (31.01). Но все это меркнет на фоне выезда к «Арсеналу» (04.02).

Важнейший матч чемпионской гонки в Англии – и теперь наверняка без Салаха.

Если Мохамед задержится, может пропустить матчи с «Бернли», «Брентфордом» и «Лутоном». А там недалеко и до «Ман Сити».

А пока Клопп думает, кем заменить Мохамеда. Фаворит Юргена – Коди Гакпо.

Фото: East News/Kim Price/Cal Sport Media via AP Images, FRANCK FIFE / AFP