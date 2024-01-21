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Салах вернется в «Ливерпуль» – из-за травмы. Точно мимо «Арсенала», но может успеть к финалу Кубка Африки

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Хотя еще может съездить на финал.

Мохамед Салах возвращается в расположение «Ливерпуля». Травма на Кубке Африки оказалась серьезнее, чем ожидалось.

Мо пропустит минимум три недели.

Травма Салаха: сначала – всего два матча, потом – до полуфинала КАН, теперь и финал под вопросом

Мохамед травмировался в игре с Ганой во втором туре: перед самым перерывом присел на газон, сам подняться не смог. Было неясно, что именно произошло.

После матча Египетская футбольная ассоциация сообщила, что капитан получил мышечное повреждение и пропустит два матча. Первым занервничал Юрген Клопп: «Я ничего об этом не знаю. Сейчас Египет проводит дополнительные обследования, скоро мы узнаем больше.

В тот момент он был шокирован и не мог понять, из-за чего так сильно прихватило. Мы знаем, как редко Салах покидает поле вынужденно, там точно что-то есть, но сейчас у меня нет дополнительной информации».

Вскоре Клопп добавил подробностей: Салах покинет расположение сборной, но вернется, если Египет выйдет в финал Кубка Африки. «Таков план, – объяснял тренер. – Не знаю, решено ли все на 100%. Разумно, чтобы он восстанавливался под нашим присмотром».

Через пару дней Федерация футбола Египта сообщила, что ждет капитана под полуфинал. Но это вряд ли возможно: по словам агента игрока Рами Аббаса, травма Салаха оказалась намного серьезнее, он пропустит минимум три недели. Финал КАФ – 11 февраля.

Египту надо еще туда выйти: первые два матча с Мозамбиком и Ганой закончили вничью, впереди тяжелая игра с Кабо-Верде, который оба матча выиграл. Экзамен!

Салаха призывают остаться в сборной

Конечно, в Египте расстроены из-за потери главной звезды.

Например, рекордсмен по матчам за сборную Ахмед Хассан уверен, что возвращение в клуб – ошибка: «Он капитан и должен оставаться с командой, несмотря ни на что. Даже если может стоять только на одной ноге».

«Мы пока точно не знаем, в чем проблема, – грустил тренер Руй Витория. – Надеюсь, несерьезная проблема. Для нас это был трудный момент, он очень важен для сборной. Я думаю, он еще вернется, но посмотрим».

Салах – точно мимо «Арсенала». А ведь важнейший матч!

Хотя «Ливерпулю» сейчас не легче.

Впереди у команды Клоппа матч с «Фулхэмом» (24.01) в Кубке лиги, потом «Норвич» (28.01) в Кубке Англии, после – домашняя игра против «Челси» (31.01). Но все это меркнет на фоне выезда к «Арсеналу» (04.02).

Важнейший матч чемпионской гонки в Англии – и теперь наверняка без Салаха.

Если Мохамед задержится, может пропустить матчи с «Бернли», «Брентфордом» и «Лутоном». А там недалеко и до «Ман Сити».

А пока Клопп думает, кем заменить Мохамеда. Фаворит Юргена – Коди Гакпо.

Мохамед (Салах) – идеальный гол Египта. Но даже с ним не обыграли Мозамбик 😬

Фото: East News/Kim Price/Cal Sport Media via AP Images, FRANCK FIFE / AFP

10 комментариев
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Ответ Kostya T
вообще то надо сначала выйти из группы а потом думать о чем-то другом. странно что лечиться едет в Ливерпуль а если вылечится обратно в сборную какая то глупая логистика
Какая логистика, он что на велике едет? 4 часа на самолете и ты в руках лучших докторов, еще 4 часа и, если дойдут, на финале кубка Африки.
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Здоровья фараону, тяжело будет, но верим
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к какому финалу, если у Египта нет шансов без Салаха?
+5
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+4
вообще то надо сначала выйти из группы а потом думать о чем-то другом. странно что лечиться едет в Ливерпуль а если вылечится обратно в сборную какая то глупая логистика
+3
0
+3
Автор, а вам сам Клопп сказал, что его фаворит для замены Салаха Гакпо? Странное утверждение, если человек смотрит матчи Ливерпуля. Коди не вышел в основе в матче с Вишнями. А если и будет выходить, то скорее в центре, но после перформанса Дарвина и Жоты скорее всего будет на скамейке пока. Конечно, все возможно, но утверждать такое - минимум странно
+2
0
+2
Целый поток помоев и дезинформации. Салах прямо сейчас на трибуне празднует выход Египта в 1/8, но только ленивый не написал что египтяне не выйдут из группы и что салах уже уехал. Позорище
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Египет вроде из группы не выходит, какой финал)
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Ответ Ryan_Getzlaf
В сборной одни травмы, за Ливерпуль играет всегда, пропускает 1-2 игры в сезоне
в хоккее та же фигня, на ЧМ (где правила куда мягче НХЛ) постоянно народ травмируется, хотя дома играет по 80 игр. как так получается, не понять.
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В сборной одни травмы, за Ливерпуль играет всегда, пропускает 1-2 игры в сезоне
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Ответ RembaXXX
Египет вроде из группы не выходит, какой финал)
вроде можно из группы и 3 места выйти
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