💍 Клопп потерял обручальное кольцо на «Энфилде». Нашел!

Почти 20 лет в браке.

«Ливерпуль» в ярком стиле и с рекордом АПЛ по xG разобрал «Ньюкасл» (4:2). После матча Юрген Клопп настолько активно праздновал, что потерял обручальное кольцо прямо на поле.

Потерял и сразу нашел!

Камеры выхватили Юргена, в поиске кольца внимательно осматривающего газон «Энфилда».

Клопп даже просил помощь у стюарда.

Наконец, Юрген распознал кольцо и страстно поцеловал его прямо перед камерами. Крутой? Крутой.

Клопп признался, что подобное случилось уже не впервые: «Однажды я потерял кольцо, и мне понадобились услуги профессионального дайвера, потому что это произошло в море. Время от времени такое случается – когда я худею и теряю одно-два кило.

А что известно о супруге Клоппа?

Жену Юргена зовут Улла Клопп (в девичестве Сандрок), и у нее немало записей в трудовой книжке – она была школьным учителем, медсестрой, социальным работником, детским психологом, а в 2005 году устроилась на подработку официанткой на Октоберфест. Нужны были деньги, так как Улла одна воспитывала сына от первого брака Денниса. На легендарном пивном фестивале пара и познакомилась.

Юрген зашел пропустить бокал пива, а ушел очарованный блондинкой-официанткой. Улла рассказывала, что до встречи с Юргеном вообще не интересовалась футболом, и даже была не в курсе, что к ней подкатывает тренер местной команды. Отношения развивались так стремительно, что в конце осени главный тренер «Майнца» сделал девушке предложение, а 5 декабря они сыграли свадьбу.

А еще Улла – детский писатель. Первую книгу она выпустила в конце того же судьбоносного 2005-го, а через три года издала бестселлер – фантастическое произведение «Том и волшебный футбол», которое получило продолжение перед ЧМ-2010. Это сборник рассказов о пацане из Майнца, который нашел на чердаке чудо-мяч. Кажется, именно Юрген – источник вдохновения, Улла даже доверила ему написать предисловие к циклу историй о Томе.

«Эта история как книга о Гарри Поттере, только здесь речь идет о футболе и никто не летает на какой-то гребаной метле», – краткое резюме на «Том и волшебный футбол» от Клоппа.

Юрген переехал в Ливерпуль вместе с Уллой, их первый пункт в культурной программе – местный паб. На следующий день после подписания контракта с клубом их обнаружили за бокалом пива.

Перед первым Рождеством в Англии «Ливерпуль» проиграл «Уотфорду», футболисты хотели отменить праздничный вечер. Но Клопп настоял на празднике, и душой вечеринки стали именно они с Уллой – настроение передалось игрокам, и тусовка продолжалась до глубокой ночи. В том сезоне «Ливерпуль» добрался до решающего матча ЛЕ, выдав сумасшедший камбэк против «Боруссии».

В 2022 году Юрген продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026-го, хотя изначально планировал покинуть клуб в 2024 году. На тренера снова повлияла супруга – Улла Клопп очень не хотела уезжать из Ливерпуля. «Что делает хороший муж, когда жена хочет остаться? Правильно, он остается!», – резюмировал Юрген.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts; кадры трансляции