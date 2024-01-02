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💍 Клопп потерял обручальное кольцо на «Энфилде». Нашел!

Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Почти 20 лет в браке.

«Ливерпуль» в ярком стиле и с рекордом АПЛ по xG разобрал «Ньюкасл» (4:2). После матча Юрген Клопп настолько активно праздновал, что потерял обручальное кольцо прямо на поле.

Потерял и сразу нашел!

Камеры выхватили Юргена, в поиске кольца внимательно осматривающего газон «Энфилда».

Клопп даже просил помощь у стюарда.

Наконец, Юрген распознал кольцо и страстно поцеловал его прямо перед камерами. Крутой? Крутой.

Клопп признался, что подобное случилось уже не впервые: «Однажды я потерял кольцо, и мне понадобились услуги профессионального дайвера, потому что это произошло в море. Время от времени такое случается – когда я худею и теряю одно-два кило. 

А что известно о супруге Клоппа?

Жену Юргена зовут Улла Клопп (в девичестве Сандрок), и у нее немало записей в трудовой книжке – она была школьным учителем, медсестрой, социальным работником, детским психологом, а в 2005 году устроилась на подработку официанткой на Октоберфест. Нужны были деньги, так как Улла одна воспитывала сына от первого брака Денниса. На легендарном пивном фестивале пара и познакомилась.

Юрген зашел пропустить бокал пива, а ушел очарованный блондинкой-официанткой. Улла рассказывала, что до встречи с Юргеном вообще не интересовалась футболом, и даже была не в курсе, что к ней подкатывает тренер местной команды. Отношения развивались так стремительно, что в конце осени главный тренер «Майнца» сделал девушке предложение, а 5 декабря они сыграли свадьбу.

А еще Улла – детский писатель. Первую книгу она выпустила в конце того же судьбоносного 2005-го, а через три года издала бестселлер – фантастическое произведение «Том и волшебный футбол», которое получило продолжение перед ЧМ-2010. Это сборник рассказов о пацане из Майнца, который нашел на чердаке чудо-мяч. Кажется, именно Юрген – источник вдохновения, Улла даже доверила ему написать предисловие к циклу историй о Томе.

«Эта история как книга о Гарри Поттере, только здесь речь идет о футболе и никто не летает на какой-то гребаной метле», – краткое резюме на «Том и волшебный футбол» от Клоппа. 

Юрген переехал в Ливерпуль вместе с Уллой, их первый пункт в культурной программе – местный паб. На следующий день после подписания контракта с клубом их обнаружили за бокалом пива.

Перед первым Рождеством в Англии «Ливерпуль» проиграл «Уотфорду», футболисты хотели отменить праздничный вечер. Но Клопп настоял на празднике, и душой вечеринки стали именно они с Уллой – настроение передалось игрокам, и тусовка продолжалась до глубокой ночи. В том сезоне «Ливерпуль» добрался до решающего матча ЛЕ, выдав сумасшедший камбэк против «Боруссии».

В 2022 году Юрген продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026-го, хотя изначально планировал покинуть клуб в 2024 году. На тренера снова повлияла супруга – Улла Клопп очень не хотела уезжать из Ливерпуля. «Что делает хороший муж, когда жена хочет остаться? Правильно, он остается!», – резюмировал Юрген.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts; кадры трансляции

15 комментариев
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Какой же Клопп обручальный!
+28
0
+28
Какой же Клопп крутой!
+21
-1
+20
Красивая пара!
+13
-2
+11
Ответ aya
Красивая пара!
Клопп и Энфилд? несомненно
+6
0
+6
Какой же Клопп потеряшка
+4
0
+4
https://youtu.be/f-s1SuZgVRw?si=PX3kqtNO2m21pZ1Z
Если у вас аллергия на скриншоты из видео
+4
0
+4
Какой же клоп охудевший
+2
0
+2
Какой же Крут клоппой!
+2
-1
+1
Все правильно, надо поцеловать) А то и так Нуньес на работе парит, еще злющей жены дома не хватало)
+1
0
+1
О, Боже! Она почти такого же роста?!!! У Клоппа рост, вроде бы, около 2 м.
+1
0
+1
Какой же Клопп Клопп!
+1
0
+1
какой же Клопп Юрген!
+1
-1
0
Какой же Клопп верный
0
0
0
Ответ ArnoNeputevy
О, Боже! Она почти такого же роста?!!! У Клоппа рост, вроде бы, около 2 м.
кстати да, у Клоппа 194, у нее должно быть около 180, но в инете нашел что у нее 170
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0
0
Ответ ArnoNeputevy
О, Боже! Она почти такого же роста?!!! У Клоппа рост, вроде бы, около 2 м.
Каблуки, очевидно
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