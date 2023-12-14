Гол Оздоева, ассист Миранчука, привоз Лодыгина – последний тур в группах ЛЕ и ЛК

Обзор вечера.

В четверг завершились групповые этапы Лиги Европы и Лиги конференций. Смотрим, что интересного произошло, и подводим итоги.

Что в Лиге Европы: «Байер» выбил 6 побед из 6, «Ливерпуль» проиграл «Юниону»

Так выглядит таблица группового этапа Лиги Европы после шести сыгранных туров. Больше всех забил «Байер» (19), меньше всех пропустила тоже команда Хаби Алонсо (3).

Напомним, кто и куда отправляется:

1-е место – напрямую в 1/8 финала Лиги Европы;

2-е место – в раунд плей-офф ЛЕ, где соперниками станут команды с третьих мест группы ЛЧ;

3-е место – в раунд плей-офф Лиги конференций. Соперниками станут команды со вторых мест ЛК.

Группа А. «Вест Хэм» забрал первое место, «Олимпиакос» покуражился над «Бачкой-Тополой»

«Вест Хэм» и «Фрайбург» рубились за первое место в группе. Лондонцы выиграли благодаря голам Мохаммеда Кудуса и Эдсона Альвареса.

А вот «Олимпиакосу» нужно было не проиграть сербской «Бачке-Тополе». План перевыполнили: устроили самый результативный матч вечера – победа 5:2.

«Вест Хэм» – в 1/8 финала ЛЕ. «Фрайбург» идет в раунд плей-офф, «Олимпиакос» – в Лигу конференций.

Группа В. «Брайтон» добил «Марсель» и забрал первое место. «Аякс» – тоже в евровесне

Дженнаро Гаттузо перед матчем предупреждал, что «Марселю» не стоит рассчитывать на ничью против «Брайтона» – это путь к поражению. Так и получилось: «Брайтон» открыл счет только на 87-й минуте, но этого хватило для победы и первого места в группе. Забил Жоао Педро – он же стал лучшим бомбардиром группового этапа.

«Аякс» восстал не только в чемпионате, но и в Лиге Европы. Обыграли АЕК 3:1 и все-таки проползли в евровесну.

«Брайтон» – впервые в истории в 1/8 финала ЛЕ. «Марсель» идет в раунд плей-офф, «Аякс» – в Лигу конференций.

Группа С. «Рейнджерс» отправил «Бетис» в Лигу конференций

Самая ожесточенная борьба за места в плей-офф Лиги Европы была в группе С. Претендовали сразу «Бетис», «Рейнджерс» и пражская «Спарта».

Александр Кокорин провел за «Арис» 85 минут, но не забил, а киприоты проиграли «Спарте» 1:3. Чехи благодаря этому получили место в евровесне.

В параллельном матче «Рейнджерс» нужна была только победа над «Бетисом» в Испании. Шотландцы три раза выходили вперед: на гол Абдаллы Сима «Бетис» ответил мячом Хуана Миранды, на гол Сирилля Дессерса – мячом Айосе Переса. А вот на гол Кемара Руфа на 79-й минуте после углового ответа не придумали.

«Рейнджерс» – в 1/8 финала ЛЕ. «Спарта» идет в раунд плей-офф, «Бетис» – только в Лигу конференций.

Группа D. У Миранчука ассист на Муриэля – второй за неделю

«Аталанте» в последнем туре оставалось только забронировать первое место в группе. В основе против «Ракува» вышел Алексей Миранчук – впервые в Лиге Европы в этом сезоне. И уже на 11-й минуте отдал голевой пас на Муриэля. Колумбиец разобрался с защитником и забил. У Алексея второе голевое действие за неделю – и оба ассиста на Муриэля.

Миранчук отыграл 89 минут. В другом матче этой группы «Спортинг» разгромил «Штурм» со счетом 3:0. Австрийская команда заняла третье место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных.

«Аталанта» – в 1/8 финала ЛЕ. «Спортинг» идет в раунд плей-офф, «Штурм» – в Лигу конференций.

Группа Е. Молодежь «Ливерпуля» проиграла «Юниону»

«Ливерпуль» заранее обеспечил первое место в группе, поэтому в гости к «Юниону» и Кевину Мак Аллистеру приехал молодежный состав. Бельгийский клуб еще не лишился шансов на плей-офф, поэтому набросился на дубль «красных». Забили два, пропустили один, но по ощущениям наиграли еще на 3-4 гола. Клопп все равно доволен – поберег основу перед «МЮ».

Только все эти подвиги «Юниона» оказались практическими бессмысленными. В параллельном матче «Тулуза» в гостях обыграла ЛАСК с таким же счетом 2:1 – и зарезервировала второе место.

«Ливерпуль» – в 1/8 финала ЛЕ. «Тулуза» идет в раунд плей-офф, «Юнион» – в Лигу конференций.

Группа F. «Вильярреал» забрал первое место благодаря казусу в правилах. Лодыгин привез за «Панатинаикос»

«Ренн» и «Вильярреал» во Франции весело порубились за первое место в группе F. Испанцы открыли счет с пенальти на 35-й минуте, французы отыгрались буквально с розыгрыша мяча с центра поля – в два паса дошли до штрафной, а там Ассиньон разобрался и с защитой, и с Пепе Рейной.

Во втором еще по разу обменялись голами – Ахомач за «Вильярреал», Блас за «Ренн». Французская команда не придумала, чем можно ответить на гол Парехо. Точнее, «Ренн» сравнял на 10-й добавленной, но судья отменил гол из-за редчайшего (и немного абсурдного) правила.

Юрий Лодыгин впервые в этом сезоне сыграл за «Панатинаикос» в еврокубках. Ничем хорошим это не закончилось. В первом тайме российский вратарь ошибся на выходе и подарил гол «Маккаби» из Хайфы, во втором пропустил еще раз. Греки проиграли дома и отдали клубу из Израиля место в Лиге конференций.

«Вильярреал» – в 1/8 финала ЛЕ. «Ренн» идет в раунд плей-офф, «Маккаби» – в Лигу конференций.

Группа G. Лукаку летит за рекордом Лиги Европы, но пока только в раунд плей-офф

Ромелу Лукаку идет за титулом лучшего бомбардира в истории Лиги Европы/Кубка УЕФА. Бельгиец забил «Шериффу» уже на 11-й минуте – это его 25-й гол в турнире, седьмое место в топе. Из действующих игроков больше только у Джеко, Обамеянга и Фалькао. У лидера Хенрика Ларссона – 31 гол.

«Рома» разнесла дома «Шериф» со счетом 3:0, но в параллельном матче «Славия» обыграла «Серветт» 4:0 – чехи (кстати, единственные, кто сдержал Лукаку в ЛЕ) заняли первое место в группе.

«Славия» – в 1/8 финала ЛЕ. «Рома» идет в раунд плей-офф набивать голы для Лукаку, «Серветт» – в Лигу конференций.

Группа H. У «Байера» 18 из 18. «Карабах» с Луневым тоже прошел дальше

У «Байера» был шанс идеально пройти групповой этап. И команда Хаби Алонсо им воспользовалась. Даже полузапасной состав немецкого клуба вынес «Мольде» 5:1. Еще в первом тайме обеспечили преимущество, во втором добили контратаками. Норвежцев после такого хватило только на гол престижа.

Отдельно порадуемся за Патрика Шика. Чешский форвард «Байера» больше года мучался из-за травм, но наконец-то вернулся в стартовый состав – и забил уже на шестой минуте.

В параллельном матче «Карабаху» достаточно было не проиграть «Хэкену». С задачей справились: забили два в первом тайме, во втором остались в меньшинстве, но удержали преимущество. Андрей Лунев остался без сухого матча из-за автогола Гусейнова на 94-й.

«Байер» – в 1/8 финала ЛЕ. «Карабах» идет в раунд плей-офф, «Мольде» – в Лигу конференций.

Что в Лиге конференций: самая результативная команда не вышла из группы

Лучшей атакой группового этапа Лиги конференций с 17 голами стал датский «Нордшелланд», который даже не вышел в плей-офф. Лучшая оборона – у «Виктории» (всего 1 пропущенный за 6 игр).

Напомним, кто и куда отправляется:

1-е место – напрямую в 1/8 финала Лиги конференций;

2-е место – в раунд плей-офф ЛК, где соперниками станут команды с третьих мест группы ЛЕ.

Группа А

«Лилль» дома обыграл уже легендарный фарерский «Клаксвик». Все три гола забили с пенальти, а первый и победный реализовал наш хороший знакомый Юсуф Языджи.

Если бы существовал четвертый еврокубок, то «Клаксвик» упустил бы в нем место, потому что в параллельном матче «Олимпия» обыграла «Слован» и запрыгнула на третье место.

«Лилль» в 1/8 финала Лиги конференций, «Слован» – в раунде плей-офф ЛК.

Группа В

«Маккаби Тель-Авив» и «Гент» разыграли в последнем туре первое место в группе. Оно осталось за израильским клубом – благодаря дублю опытнейшего Эрана Захави.

А «Брейдаблик» грустно проиграл шестой матч – «Заря» разнесла исландцев со счетом 4:0.

«Маккаби» в 1/8 финала Лиги конференций, «Гент» – в раунде плей-офф ЛК.

ГРУППА С

Непробиваемая «Виктория» (1 гол за 6 туров) заранее гарантировала первое место. А вот «Астана», загребское «Динамо» и «Балкани» рубились за второе.

Надежды «Астаны» разбились как раз на выезде в Чехии – пропустили три, сами не забили ни разу. А «Динамо» на классе разнесло «Балкани» и зацепилось за третье место.

«Виктория Пльзень» в 1/8 финала Лиги конференций, «Динамо Загреб» – в раунде плей-офф ЛК.

ГРУППА D

«Буде-Глимт» без травмированного Никиты Хайкина проиграл «Брюгге». Выйти в евровесну это не помешало, но только со второго места.

«Бешикташ» напоследок хлопнул дверью и обыграл «Лугано» – наверное, помогли санкции и отстранения. По крайней мере футболисты боролись, особенно Алекс Окслейд-Чемберлен. Бывший игрок «Ливерпуля» удалился на 90-й минуте за то, что повторил на Ренато Штеффене пинок Дэвида Бекхэма времен ЧМ-1998. К слову, соперника тоже удалили – он жестковато сфолил на англичанине.

«Брюгге» в 1/8 финала Лиги конференций, «Буде-Глимт» – в раунде плей-офф ЛК.

ГРУППА Е

«Астон Вилла» приехала в Боснию и Герцеговину полуторным составом (неудивительно – после тяжелых побед над «Сити» и «Арсеналом»), но даже так добыла нужную ничью со «Зриньски». Унаи Эмери идет за очередной еврочашкой? Очень похоже! А «Легия» обыграла голландский «АЗ» и заняла почетное второе место.

«Астон Вилла» в 1/8 финала Лиги конференций, «Легия» – в раунде плей-офф ЛК.

ГРУППА F

«Ференцварошу» для выхода нужна была ничья, «Фиорентину» она тоже устраивала – команда из Флоренции в таком случае оставалась на первом месте. Так и скатали.

И уже не важно, что в параллельном матче «Генк» обыграл «Чукарички» (кстати, худшую команду группового этапа) 2:0.

«Фиорентина» в 1/8 финала Лиги конференций, «Ференцварош» – в раунде плей-офф ЛК.

ГРУППА G

В группе G все было ясно задолго до последнего тура. ПАОК вышел с первого места, «Айнтрахт» – со второго. В итоге ПАОК устроил веселую перестрелку с финским «Хиком» – матч закончился со счетом 4:2. Что интересно: Магомед Оздоев сравнял счет в первом тайме – набежал вторым темпом и загнал мяч под перекладину. В параллельном матче «Абердин» обыграл «Айнтрахт» 2:0.

ПАОК в 1/8 финала Лиги конференций, «Айнтрахт» – в раунде плей-офф ЛК.

ГРУППА H

В последнем туре «Лудогорец», «Нордшелланд» и «Фенербахче» на троих делили два места в еврокубковой весне. Проще всего было стамбульцам: обыграли дома аутсайдеров из трнавского «Спартака» и пошли дальше.

А «Лудогорец» дома с минимальным счетом подвинул «Нордшелланд». Датчане вылетели, но точно запомнились: дома они размазали обоих конкурентов по группе. Тот же «Лудогорец» получил от них 1:7, «Фенербахче» в пятом туре – 1:6. Мощно, но для плей-офф этого не хватило (а ведь достаточно было и ничьей в последнем туре).

«Фенербахче» в 1/8 финала Лиги конференций, «Лудогорец» – в раунде плей-офф ЛК.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций пройдет 18 декабря. Оба турнира вернутся 15 февраля (первые матчи) и 22 февраля (ответные).

Фото: eastnews.ru/Armin Durgut; Vasilis Ververidis / Motio, Alfredo Falcone, Nikola Krstic, Joaquin Corchero/Global Look Press