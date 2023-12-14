«МЮ» и «Ньюкасл» – последние в ЛЧ. Хотя до них за 30 лет так проваливали лишь три команды АПЛ

А ведь «Ньюкасл» 26 минут виртуально был в плей-офф.

Еще один клуб АПЛ финишировал последним в группе – «Ньюкасл».

Да, в группе смерти – впереди «Боруссия» с «ПСЖ» (плей-офф ЛЧ) и «Милан» (Лига Европы), но все же англичане до последнего претендовали на выход, в домашнем матче все было в их руках.

Они даже суммарно полтайма шли вторыми в лайв-таблице – но в итоге совсем без весны в еврокубках.

«ПСЖ» сыграл так, как надо «Ньюкаслу». Но сами позволили «Милану» камбэк

«Ньюкаслу» нужна была своя победа при потере очков «ПСЖ» в параллельном матче. Парижане не выиграли у «Дортмунда», но вот собственную часть задачи провалила команда АПЛ.

Когда забили первыми – Жоэлинтон на 33-й минуте – как раз и заскочили на второе место, в виртуальной таблице были в плей-офф. Но гол Кристиана Пулишича на 59-й минуте переместил их на третье место, а еще один – от Сэмюэла Чуквуэзе на 84-й – спустил на четвертое. Соперник перевернул матч, решил свою минимальную задачу и оставил «Ньюкасл» страдать из-за упущенных возможностей.

В итоге «Ньюкасл» 26 минут находился на втором месте, а еще через 25 – рухнул на четвертое и вообще остался без еврокубков. Европутешествие продлилось всего шесть матчей. В начале 2000-х клуб задерживался дольше и в ЛЧ (второй групповой этап), и в Кубке УЕФА/Лиге Европы (полуфинал, два четвертьфинала).

Выходит, что 4:1 над «ПСЖ» – зря. После той ярчайшей победы команда дважды проиграла «Боруссии», взяла лишь одно очко в Париже, когда Килиан Мбаппе сравнивал с очень позднего пенальти, и позволила спастись «Милану».

До этого сезона только три команды АПЛ были последними в группах ЛЧ. Сейчас – две за раз

В сумме с последним местом «Манчестер Юнайтед» все это очень грустно для Англии.

Особенно больно то, что за все 30 лет существования Лиги чемпионов английские клубы вылетали с последнего места всего три раза, а тут – сразу два новых примера.

Раньше это были неприятные сюрпризы из разных эпох.

● «Блэкберн»-1995/96 оказался неготовым к ЛЧ и в первых пяти турах набрал всего одно очко. «Спартак» был силен, «Легия» в квалификации выбила весеннего четвертьфиналиста «Гетеборг», а «Русенборг» через год опередил грозный «Милан» – но все равно от англичан ждали куда большего.

Только в последнем туре взбодрились (4:1 с «Русенборгом», причем уже в первом тайме), когда уже и третье место занять было нереально.

● «МЮ»-2005/06 начал с ничьей в Вильярреале и домашней победы над «Бенфикой». Следующие три игры – ноль забитых, лишь два очка. В последнем туре – поражение в Лиссабоне. Тогда было большим сюрпризом не только четвертое место «МЮ» с шестью очками, но и количество голов – всего три! Все пропустила «Бенфика».

● «Ман Сити»-2012/13 угодил в жуткую группу к «Реалу», «Боруссии» Д и «Аяксу», набрал всего три очка, не выиграл ни одного матча. Со всеми соперниками сыграл вничью дома – и всем проиграл в гостях. За год до этого сложилось лучше – десять очков с «Баварией», «Наполи» и «Вильярреалом», но итоговым было только третье место.

Сейчас «Манчестер Сити» и «Арсенал» уверенно выиграли группы, а «МЮ» и «Ньюкасл» подвели. В то же время четыре испанские команды вышли с первых мест (есть и пятая, «Севилья», на последнем).

Всего две команды от Англии в 1/8 финала – впервые за 11 лет, с сезона-2012/13 . Тогда в ЛЧ-весну проходили «Арсенал» и «Ман Юнайтед», а вылетали «Челси» (третье место, пропускали «Ювентус» и «Шахтер») и как раз «Сити».

Фото: Gettyimages.ru/Gary M. Prior/ALLSPORT, Shaun Botterill, Michael Steele