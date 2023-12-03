Фото дня. РПЛ на другой планете – в Краснодаре

Глаза отдыхают.

После снежного матча ЦСКА – «Ростов» переключаемся на игру «Краснодар» – «Оренбург» (2:1). И сразу же чувствуем, как приходим в себя.

После снежной московской картинки...

Появляется такая красота.

Снегопад накрыл Москву около полудня – и это самый снежный день в столице за последние 70 лет (с 1953 года), выпадет до 30% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 30 сантиметров. На контрасте – зеленое поле и легко одетые болельщики в Краснодаре. Температура в городе держится на уровне +18 градусов.

В следующем туре ЦСКА сыграет как раз в Краснодаре. Так тепло уже не будет, но +8-10 градусов все равно планируются.

Контраст с Краснодаром любопытен еще и потому что уже завтра в городе ожидаются осадки, а послезавтра температура вообще рухнет до нуля.

Если взять прошлый год, температура в декабре в Краснодаре лишь раз достигала нуля днем и крайне редко опускалась до минусовой вечером. За последние годы «Краснодар» регулярно играл в декабре дома (кроме 2022-го из-за перерыва на ЧМ). Из последних четырех заключительных декабрьских игр побеждал однажды.

А в 2018-м «Краснодар» и ЦСКА уже закрывали на юге осенне-зимнюю часть сезона. Сыграли 1:1 с голами Ари и Облякова. Новый матч запланирован на 10 декабря.

Фото: fckrasnodar.ru; pfc-cska.com