Фото дня. РПЛ на другой планете – в Краснодаре
Глаза отдыхают.
После снежного матча ЦСКА – «Ростов» переключаемся на игру «Краснодар» – «Оренбург» (2:1). И сразу же чувствуем, как приходим в себя.
После снежной московской картинки...
Появляется такая красота.
Снегопад накрыл Москву около полудня – и это самый снежный день в столице за последние 70 лет (с 1953 года), выпадет до 30% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 30 сантиметров. На контрасте – зеленое поле и легко одетые болельщики в Краснодаре. Температура в городе держится на уровне +18 градусов.
В следующем туре ЦСКА сыграет как раз в Краснодаре. Так тепло уже не будет, но +8-10 градусов все равно планируются.
Контраст с Краснодаром любопытен еще и потому что уже завтра в городе ожидаются осадки, а послезавтра температура вообще рухнет до нуля.
Если взять прошлый год, температура в декабре в Краснодаре лишь раз достигала нуля днем и крайне редко опускалась до минусовой вечером. За последние годы «Краснодар» регулярно играл в декабре дома (кроме 2022-го из-за перерыва на ЧМ). Из последних четырех заключительных декабрьских игр побеждал однажды.
А в 2018-м «Краснодар» и ЦСКА уже закрывали на юге осенне-зимнюю часть сезона. Сыграли 1:1 с голами Ари и Облякова. Новый матч запланирован на 10 декабря.
Заледеневший Уткин, Мендес в сугробе, люди с лопатами в воротах. От этих фото мороз по коже ❄️
«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин!
- Дата проведения
- 3 декабря, 16.30, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Волков, Алонсо, Тормена, Оласа (Арутюнян, 15), Черников, Сперцян, Баняц (Кривцов, 64), Баши (Ахметов, 64), Олусегун, Кокшаров (Кобнан Дэвид, 85).
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Оренбург –
Кеняйкин, Сиваков, Перес, Гогличидзе (Адамов, 85), Капленко (Михайлов, 79), Вера, Башич, Сидоров, Оганесян (Ковалев, 79), Мансилья (Гюрлюк, 69), Воробьев (Куэро, 79).
Фото: fckrasnodar.ru; pfc-cska.com
В Красной Поляне снега - больше метра, рекордно рано открыли горнолыжный сезон.
А в центре Сочи сегодня +20, солнце и тоже отличная каталка. На роликах 😎
но кто-то реально ожидал, что Москве 3 декабря не будет снега и мороза?