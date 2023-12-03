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Фото дня. РПЛ на другой планете – в Краснодаре

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Глаза отдыхают.

После снежного матча ЦСКА – «Ростов» переключаемся на игру «Краснодар» – «Оренбург» (2:1). И сразу же чувствуем, как приходим в себя.

После снежной московской картинки...

Появляется такая красота. 

Снегопад накрыл Москву около полудня – и это самый снежный день в столице за последние 70 лет (с 1953 года), выпадет до 30% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 30 сантиметров. На контрасте – зеленое поле и легко одетые болельщики в Краснодаре. Температура в городе держится на уровне +18 градусов.

В следующем туре ЦСКА сыграет как раз в Краснодаре. Так тепло уже не будет, но +8-10 градусов все равно планируются.

Контраст с Краснодаром любопытен еще и потому что уже завтра в городе ожидаются осадки, а послезавтра температура вообще рухнет до нуля.

Если взять прошлый год, температура в декабре в Краснодаре лишь раз достигала нуля днем и крайне редко опускалась до минусовой вечером. За последние годы «Краснодар» регулярно играл в декабре дома (кроме 2022-го из-за перерыва на ЧМ). Из последних четырех заключительных декабрьских игр побеждал однажды.

А в 2018-м «Краснодар» и ЦСКА уже закрывали на юге осенне-зимнюю часть сезона. Сыграли 1:1 с голами Ари и Облякова. Новый матч запланирован на 10 декабря.

Заледеневший Уткин, Мендес в сугробе, люди с лопатами в воротах. От этих фото мороз по коже ❄️

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин!

Краснодар – Оренбург 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
3 декабря, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45, пенальти Сперцян, 1:1 – 51 Оганесян, 2:1 – 76 Ахметов.
КраснодарСафонов, Волков, Алонсо, Тормена, Оласа (Арутюнян, 15), Черников, Сперцян, Баняц (Кривцов, 64), Баши (Ахметов, 64), Олусегун, Кокшаров (Кобнан Дэвид, 85).
ОренбургКеняйкин, Сиваков, Перес, Гогличидзе (Адамов, 85), Капленко (Михайлов, 79), Вера, Башич, Сидоров, Оганесян (Ковалев, 79), Мансилья (Гюрлюк, 69), Воробьев (Куэро, 79).
Предупреждения:
Олусегун (24), Кеняйкин (45), Перес (56), Алонсо (88).

Фото: fckrasnodar.ru; pfc-cska.com

Нужны ли матчи в снегопад?
10579 голосов
Да, надо играть в любую погоду
29%
Организация РПЛ
Нет, это издевательство над футболом
71%
Валерий Карпин
12 комментариев
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Сегодня играли турнир в +20, 300 км. от Краснодара, красота
+14
0
+14
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краснодарский край это рай
+11
-1
+10
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лучшее решение играть на заснеженном поле - это в белом против зеленых
+8
0
+8
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Ответ hett
краснодарский край это рай
для рая там живет слишком много чертей )))
+9
-4
+5
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Все матчи зимой нужны переносить на краснодар или Кавказ это самое верное решение.
+3
-1
+2
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У нас в Сочи тоже кайф.
В Красной Поляне снега - больше метра, рекордно рано открыли горнолыжный сезон.
А в центре Сочи сегодня +20, солнце и тоже отличная каталка. На роликах 😎
+3
-1
+2
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если уж РПЛ хочет играть матчи зимой, то их надо проводить в Краснодаре, Сочи, Грозном, на худой конец в Ростове
но кто-то реально ожидал, что Москве 3 декабря не будет снега и мороза?
+2
0
+2
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по краю до +20 на выходных ) красота
+1
0
+1
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Мы в Сочи в футболках ходим )) тоже жарко
+1
0
+1
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Я офигел когда переключая каналы случайно попал на прогноз погоды, а там Краснодар +18
0
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