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⛄️ Матч «Баварии» отменили. Мюнхен в снегу, транспорт не ходит

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Бавария Бавария
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Зима уже здесь.

Посмотреть на Кейна против берлинского «Униона» сегодня не получится – игру «Баварии» перенесли из-за сильнейшего снегопада в Мюнхене.

Вокруг «Альянц Арены» сугробы. На поле, вероятно, тоже.

Если газон удалось бы как-то очистить от снега, добраться болельщикам было бы проблематично  – в Мюнхене транспортный коллапс. 

В центре ночью работала спецтехника, кое-как ездить можно было.

Несмотря на все усилия, к утру дороги замело.

Откопать машину в таких условиях – непростая задача. На дорогах Баварии зафиксировали множество аварий.

Аэропорт Мюнхена временно не принимает самолеты, поезда тоже не ходят – несколько составов застряло прямо в пути. Общественный транспорт работает с перебоями – трамваи и автобусы пока не вышли на маршруты.

В общем доехать до стадиона на окраине города практически невозможно. Да и полиция рекомендовала горожанам провести выходные дома. Снегопад не закончится до утра воскресенья.

Зато как празднично выглядит припаркованный в Мюнхене автобус «Униона».

«Баварию» в деле мы не увидим до следующих выходных – в середине недели играют Кубок Германии, из которого мюнхенцы уже вылетели. Еще вчера Кейн с одноклубниками готовился к встрече с «Унионом». Тренировались, хотя снег уже шел.

«Унион», наверное, вполне доволен: новому тренеру Ненаду Бьелице совсем не улыбалось начинать в Бундеслиге с выездного матча в Мюнхене.

Новую дату пока не назначили.

Снежный квиз Sports.ru: найдете на фото мяч, которым играли «Балтика» и «Спартак»?

Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press; Twittter/fcunionarchiert1; Instagram/fcbayern

51 комментарий
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Отправить им Беглова на помощь(а лучше насовсем)
+102
-6
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Ответ adeptik
Комментарий удален модератором
О, а вот и зрители соловьев лайв пожаловали
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-22
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ну надо же зима неожиданно для комунальщиков в начале декабря наступила.
аааа. это же в германии.
ну такой стихии трудно что-то противопоставить
+59
-11
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Ответ Андрей Балабаев
Отправить им Беглова на помощь(а лучше насовсем)
В обмен на красные мячи!
+23
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Снегопад в Питере: все работает, улицы почистили ночью. Комментаторы спортса: БЕГЛОВА ЧЕТВЕРТОВАТЬ!! СКОЛЬКО МОЖНО! БЕСПРЕДЕЛ!
Снегопад в Мюнхене: не работает транспорт, вся городская инфраструктура парализована, все мероприятия отменены. Комментаторы спортса: ВОТ МОЛОДЦЫ! ЗАБОТЯТСЯ О НАРОДЕ!
+34
-16
+18
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Униону, как раз, такая погода была бы очень кстати - по такой игре часто класс соперников нивелируется
+15
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+15
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Ответ Андрей Балабаев
Отправить им Беглова на помощь(а лучше насовсем)
с чего бы это Беглова в Мюнхен? Жирно будет, пусть едет в Мурманск или еще куда за полярный круг, снег чистить
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Ответ TaR
В обмен на красные мячи!
Раз пошла такая пьянка, то можно и обеих Мизулиных добавить. Мячи явно больше пользы принесут
+16
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Ответ Поцелуй Оздоева
О, а вот и зрители соловьев лайв пожаловали
Обижаете, там целый эксперт, не меньше.
+11
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Ответ Николай Белкин
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Открываем инфу про климат Мюнхена, убеждаемся, что там три зимних месяца в среднем отрицательные температуры, а снегопады быват не так уж и редко и минусим твой коммент 😁
+13
-4
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Ответ Николай Белкин
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Ну да, раз в 50 лет прям снег выпадает.
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А что!? Так можно было!?)))) ничего себе! А как же регламент? У них судья ни за 15 минут до начала матча решение принимает??? … хотя по фото ничего сверх естественного не заметно.
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Видимо, базовые вещи непонятны и приходится объяснять, что такой снег в Мюнхене действительно бывает крайне редко и вообще не каждый год даже, и потому держать такой же парк уборочных комбайнов как в условной Москве экономически неэффективно. Поэтому да, то что для Москвы стандартная ситуация - для Мюнхена скорее форс-мажор. Странно это не понимать
+12
-6
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Что русскому хорошо, то немцу смерть©
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Ответ Brazy
Видимо, базовые вещи непонятны и приходится объяснять, что такой снег в Мюнхене действительно бывает крайне редко и вообще не каждый год даже, и потому держать такой же парк уборочных комбайнов как в условной Москве экономически неэффективно. Поэтому да, то что для Москвы стандартная ситуация - для Мюнхена скорее форс-мажор. Странно это не понимать
Такого снега в Мюнхене не было 6 лет. Потом в Германии четко прописано - что, где , как и почему. Но разве это объяснить нашим на всю голову морозоустойчивым? Им ведь главное позубоскалить и яйцами позвенеть против слабаков из Европы.
+10
-5
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Ответ Raufka
с чего бы это Беглова в Мюнхен? Жирно будет, пусть едет в Мурманск или еще куда за полярный круг, снег чистить
Был в Мурманске. Там хорошие люди. Не надо им Беглова)
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Господи что это!!!!??? Какое-то явление в декабре? Аномалия!
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На большинстве фотографий обычный снег. Никаких особых сугробов. Может, где машину откапывают - много снега, да. Но вообще-то и там ничего особенного.
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Ответ unreality
Открываем инфу про климат Мюнхена, убеждаемся, что там три зимних месяца в среднем отрицательные температуры, а снегопады быват не так уж и редко и минусим твой коммент 😁
реально, открыл, там частенько дождь идет в три зимних месяца
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Ответ rdyabin@icloud.com
Снегопад в Питере: все работает, улицы почистили ночью. Комментаторы спортса: БЕГЛОВА ЧЕТВЕРТОВАТЬ!! СКОЛЬКО МОЖНО! БЕСПРЕДЕЛ! Снегопад в Мюнхене: не работает транспорт, вся городская инфраструктура парализована, все мероприятия отменены. Комментаторы спортса: ВОТ МОЛОДЦЫ! ЗАБОТЯТСЯ О НАРОДЕ!
Мне сюда фото дворов с разных районов (Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Петроградский) прислать за эту неделю, как убрано в Петербурге было? То, что центр подшаманили немного, не говорит о том, как завалены спальники снегом (да и не только спальники, потому Адмиралтейский с Петроградским уж точно спальниками не назовёшь, впрочем как и ВО), который в выходные продолжает идти, а вот службы в эти дни благополучно не работают, хотя уместно было бы в сезон их переводить на соответствующий график, чтобы условно 2/2 работали и попадали на субботу и воскресенье.
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Спасибо за статью. Жаль конечно. Ждем игру Баварии.
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Ответ tratata
ну надо же зима неожиданно для комунальщиков в начале декабря наступила. аааа. это же в германии. ну такой стихии трудно что-то противопоставить
камунальщиков)
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Ответ Nikolay.Starrikov
Хвалёная европа… в Москве всё работает, как часы, снег убирается по мере выпадения, крыши очищают. Всё это благодаря слаженной работе команды Мэра. Те москвичи, что в 2013 голосовали на борцуна с коррупцией сейчас стыдливо прячут лица, идя по вычищенным тротуарам.
У нас и у вас разные города Москва. 24-25-26 ноября 2023 года в Москве был снегопад.
27-28 ноября температура была больше нуля и все таяло. Но в нашем районе снег вообще не убирали! По надземного пешеходному переходу дорогу было не перейти на улице были огромные лужи из грязевой каши. По краям дорог 1,5 метровый сугроб который сгребли с проезжей части, но не вывезли.
Но ночью случился заморозок, на утро 29 ноября на улицах был каток, что на тротуарах, что на проезжей части. Снег продолжал идти.
По поводу уборки - может быть основные дороги расчистили, сантиметровым слоем соли засыпали, но вот все переферийные дороги в ужасном состоянии. А пешеходных дорожек во дворах нет вообще. У нас кое-где основные дорожки люди сами протоптали, а так везде непроходимые сугробы по пояс. Короче, статистика переломов в травматологических пунктах города Москвы ясно покажет, что в Москве все плохо. Раньше, когда все таяло традиционно воровали дизельное топливо. Но сейчас борьба с воровством учет километров по GPS! В прошлые годы борьба с воровством топлива достигла маразма, когда в марте снега не было, но тракторы накручивали круги во дворах - отчетность вели по километрам и GPS. Что-то в хозяйстве Москвы надо поправить.
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Ответ Семён Жуйло
Такого снега в Мюнхене не было 6 лет. Потом в Германии четко прописано - что, где , как и почему. Но разве это объяснить нашим на всю голову морозоустойчивым? Им ведь главное позубоскалить и яйцами позвенеть против слабаков из Европы.
Только не понятно, почему при такой любви к Европе и такой ненависти к России, ты сидишь не на немецком или итальянском ресурсе, а на российском сайте и пишешь на русском языке...
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Унион тоже из кубка вылетел. Могли бы на следующей неделе сыграть.
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Слабаки немцы)) То ли дело Балтика-Спартак на белом поле,белым мячом),да ещё и одна из команд,в белой форме)
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Немцы тоже должны переходить на весна-осень!
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слабаки. включите им Балтика Спартак.
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а в Калининграде играли !
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Ответ adeptik
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🤦🏻‍♂️
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Ответ Андрей Балабаев
Отправить им Беглова на помощь(а лучше насовсем)
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Красота сейчас в Мюнхене! 👏
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"Зима близко..."
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Ответ rdyabin@icloud.com
Снегопад в Питере: все работает, улицы почистили ночью. Комментаторы спортса: БЕГЛОВА ЧЕТВЕРТОВАТЬ!! СКОЛЬКО МОЖНО! БЕСПРЕДЕЛ! Снегопад в Мюнхене: не работает транспорт, вся городская инфраструктура парализована, все мероприятия отменены. Комментаторы спортса: ВОТ МОЛОДЦЫ! ЗАБОТЯТСЯ О НАРОДЕ!
О, БЕГЛОВ пришёл в комменты😆
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
На большинстве фотографий обычный снег. Никаких особых сугробов. Может, где машину откапывают - много снега, да. Но вообще-то и там ничего особенного.
чувак, там ПОЕЗДА застряли. Да, ничего особенного. Просто тысячетонные машины не могут пару сантиметров снежка по рельсам раскатать, ага
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Ответ Семён Жуйло
Такого снега в Мюнхене не было 6 лет. Потом в Германии четко прописано - что, где , как и почему. Но разве это объяснить нашим на всю голову морозоустойчивым? Им ведь главное позубоскалить и яйцами позвенеть против слабаков из Европы.
в прошлом году тоже было зимой пару дней, причем там по моему на рабочие дни выпало.
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200 км от меня всего, нас тоже замело, но не так сильно
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Ответ Чумасик
Только не понятно, почему при такой любви к Европе и такой ненависти к России, ты сидишь не на немецком или итальянском ресурсе, а на российском сайте и пишешь на русском языке...
Извини, что не оправдал твоих ожиданий. С детства привык делать, что хочется и не слушать дураков.
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