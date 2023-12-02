⛄️ Матч «Баварии» отменили. Мюнхен в снегу, транспорт не ходит

Зима уже здесь.

Посмотреть на Кейна против берлинского «Униона» сегодня не получится – игру «Баварии» перенесли из-за сильнейшего снегопада в Мюнхене.

Вокруг «Альянц Арены» сугробы. На поле, вероятно, тоже.

Если газон удалось бы как-то очистить от снега, добраться болельщикам было бы проблематично – в Мюнхене транспортный коллапс.

В центре ночью работала спецтехника, кое-как ездить можно было.

Несмотря на все усилия, к утру дороги замело.

Откопать машину в таких условиях – непростая задача. На дорогах Баварии зафиксировали множество аварий.

Аэропорт Мюнхена временно не принимает самолеты, поезда тоже не ходят – несколько составов застряло прямо в пути. Общественный транспорт работает с перебоями – трамваи и автобусы пока не вышли на маршруты.

В общем доехать до стадиона на окраине города практически невозможно. Да и полиция рекомендовала горожанам провести выходные дома. Снегопад не закончится до утра воскресенья.

Зато как празднично выглядит припаркованный в Мюнхене автобус «Униона».

«Баварию» в деле мы не увидим до следующих выходных – в середине недели играют Кубок Германии, из которого мюнхенцы уже вылетели. Еще вчера Кейн с одноклубниками готовился к встрече с «Унионом». Тренировались, хотя снег уже шел.

«Унион», наверное, вполне доволен: новому тренеру Ненаду Бьелице совсем не улыбалось начинать в Бундеслиге с выездного матча в Мюнхене.

Новую дату пока не назначили.

Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press; Twittter/fcunion, archiert1; Instagram/fcbayern