⛄️ Матч «Баварии» отменили. Мюнхен в снегу, транспорт не ходит
Зима уже здесь.
Посмотреть на Кейна против берлинского «Униона» сегодня не получится – игру «Баварии» перенесли из-за сильнейшего снегопада в Мюнхене.
Вокруг «Альянц Арены» сугробы. На поле, вероятно, тоже.
Если газон удалось бы как-то очистить от снега, добраться болельщикам было бы проблематично – в Мюнхене транспортный коллапс.
В центре ночью работала спецтехника, кое-как ездить можно было.
Несмотря на все усилия, к утру дороги замело.
Откопать машину в таких условиях – непростая задача. На дорогах Баварии зафиксировали множество аварий.
Аэропорт Мюнхена временно не принимает самолеты, поезда тоже не ходят – несколько составов застряло прямо в пути. Общественный транспорт работает с перебоями – трамваи и автобусы пока не вышли на маршруты.
В общем доехать до стадиона на окраине города практически невозможно. Да и полиция рекомендовала горожанам провести выходные дома. Снегопад не закончится до утра воскресенья.
Зато как празднично выглядит припаркованный в Мюнхене автобус «Униона».
«Баварию» в деле мы не увидим до следующих выходных – в середине недели играют Кубок Германии, из которого мюнхенцы уже вылетели. Еще вчера Кейн с одноклубниками готовился к встрече с «Унионом». Тренировались, хотя снег уже шел.
«Унион», наверное, вполне доволен: новому тренеру Ненаду Бьелице совсем не улыбалось начинать в Бундеслиге с выездного матча в Мюнхене.
Новую дату пока не назначили.
Снежный квиз Sports.ru: найдете на фото мяч, которым играли «Балтика» и «Спартак»?
Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press; Twittter/fcunion, archiert1; Instagram/fcbayern
аааа. это же в германии.
ну такой стихии трудно что-то противопоставить
Снегопад в Мюнхене: не работает транспорт, вся городская инфраструктура парализована, все мероприятия отменены. Комментаторы спортса: ВОТ МОЛОДЦЫ! ЗАБОТЯТСЯ О НАРОДЕ!
27-28 ноября температура была больше нуля и все таяло. Но в нашем районе снег вообще не убирали! По надземного пешеходному переходу дорогу было не перейти на улице были огромные лужи из грязевой каши. По краям дорог 1,5 метровый сугроб который сгребли с проезжей части, но не вывезли.
Но ночью случился заморозок, на утро 29 ноября на улицах был каток, что на тротуарах, что на проезжей части. Снег продолжал идти.
По поводу уборки - может быть основные дороги расчистили, сантиметровым слоем соли засыпали, но вот все переферийные дороги в ужасном состоянии. А пешеходных дорожек во дворах нет вообще. У нас кое-где основные дорожки люди сами протоптали, а так везде непроходимые сугробы по пояс. Короче, статистика переломов в травматологических пунктах города Москвы ясно покажет, что в Москве все плохо. Раньше, когда все таяло традиционно воровали дизельное топливо. Но сейчас борьба с воровством учет километров по GPS! В прошлые годы борьба с воровством топлива достигла маразма, когда в марте снега не было, но тракторы накручивали круги во дворах - отчетность вели по километрам и GPS. Что-то в хозяйстве Москвы надо поправить.