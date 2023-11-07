Главный форвард Германии впервые забил в ЛЧ. Поздний прорыв продолжается

Никлас Фюллькруг принес победу «Дортмунду» над «Ньюкаслом».

Четвертый тур Лиги чемпионов начался с гола в Дортмунде – «Боруссия» забила «Ньюкаслу» в первом тайме. Это был Никлас Фюллькруг.

Полгода назад его голы спасали от вылета из Бундеслиги «Вердер», а теперь у него первый в жизни гол в ЛЧ.

Обыгрыш с Забитцером – красота. Комбинация с пяткой

Гол классный. Находясь у штрафной, Марсель Забитцер отправил в прорыв Фюллькруга красивым пасом пяткой.

Форвард вернул мяч Забитцеру, а австриец через пару секунд прострелил: партнер ждал и открывался.

Забить с близкого расстояния для Фюллькруга не проблема – 1:0.

Ровно месяц назад, 7 октября, Фюллькруг забил предыдущий мяч за «Дортмунд» – «Униону» (другому участнику ЛЧ, но дома в Бундеслиге), потом молчал четыре матча, а теперь, 7 ноября, важнейший гол «Ньюкаслу».

Осень – время Фюллькруга. Год назад впечатлил в сборной на ЧМ, теперь он там главный форвард

В этом ноябре 30-летний немец впервые забил в ЛЧ, дебютировал чуть раньше. В прошлом – впервые сыграл на чемпионате мира за сборную Германии, там забил в двух матчах. А в позапрошлом – еще бился с «Вердером» во второй Бундеслиге. Только к 30 годам Фюллькруг вышел на уровень, о котором мечтают.

Он воспитанник «Вердера», но поначалу рулил в «Гройтер Фюрте», «Нюрнберге» и «Ганновере». Например, забил 14 голов в Бундеслиге в сезоне перед ЧМ-2018. Следующий испортила травма, а потом Фюллькруг вернулся в «Вердер».

Шесть мячей в пандемийном сезоне не спасли клуб от вылета во вторую Бундеслигу, туда же отправился и Фюллькруг. Забил 19, помог вернуться, в сезоне-2022/23 наколотил 16 уже в Бундеслиге – и дал «Вердеру» заработать на его продаже 13 миллионов евро. В «Боруссии» стало посложнее (только два гола в Бундеслиге), но и с перехода пока прошло всего два месяца.

В сборную Фюллькруга до ЧМ-2022 даже не вызывали, но на турнир он поехал, а там спас Германию от поражения в игре с Испанией и забил Коста-Рике.

Сейчас немцы готовятся к домашнему Евро-2024 через товарищеские матчи и страдают: пропускают много, проигрывают, уже поменяли тренера на Юлиана Нагельсманна, но неизменно одно – голы Фюллькруга. В 2023-м он уже забил Перу, Бельгии, Украине, США и Мексике. У него девять мячей в 11 матчах за Германию – недурно для парня, который год назад впервые сыграл за сборную.

А теперь еще и победный мяч в ЛЧ.

Следом второй мяч добавил Юлиан Брандт – и «Дортмунд» четко забрал матч.

● У «Боруссии» дома в ЛЧ нет проблем на групповом этапе – всего лишь одно поражение за последние 17 матчей. Проиграли только «Аяксу» (1:3) в 2021-м.

● «Дортмунд» победил английскую команду в двух матчах – дома и на выезде – впервые с 1997-го! Что тогда было? Полуфинал Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» дважды победили по 1:0.

● А ведь «Ньюкасл» до этого дня отлично справлялся в Германии: в Кубке Интертото с Норберто Солано обыгрывал «Мюнхен-1860», в ЛЧ дубль Шолы Амеоби помогал победить «Байер», а в Кубке УЕФА увозили 0:0 из Франкфурта – все это было в 2000-х. Четвертый матч в Германии – и поражение.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron; IMAGO/Global Look Press