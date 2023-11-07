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Главный форвард Германии впервые забил в ЛЧ. Поздний прорыв продолжается

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Никлас Фюллькруг принес победу «Дортмунду» над «Ньюкаслом».

Четвертый тур Лиги чемпионов начался с гола в Дортмунде – «Боруссия» забила «Ньюкаслу» в первом тайме. Это был Никлас Фюллькруг.

Полгода назад его голы спасали от вылета из Бундеслиги «Вердер», а теперь у него первый в жизни гол в ЛЧ.

Обыгрыш с Забитцером – красота. Комбинация с пяткой

Гол классный. Находясь у штрафной, Марсель Забитцер отправил в прорыв Фюллькруга красивым пасом пяткой.

Форвард вернул мяч Забитцеру, а австриец через пару секунд прострелил: партнер ждал и открывался.

Забить с близкого расстояния для Фюллькруга не проблема – 1:0.

Ровно месяц назад, 7 октября, Фюллькруг забил предыдущий мяч за «Дортмунд» – «Униону» (другому участнику ЛЧ, но дома в Бундеслиге), потом молчал четыре матча, а теперь, 7 ноября, важнейший гол «Ньюкаслу».

Осень – время Фюллькруга. Год назад впечатлил в сборной на ЧМ, теперь он там главный форвард

В этом ноябре 30-летний немец впервые забил в ЛЧ, дебютировал чуть раньше. В прошлом – впервые сыграл на чемпионате мира за сборную Германии, там забил в двух матчах. А в позапрошлом – еще бился с «Вердером» во второй Бундеслиге. Только к 30 годам Фюллькруг вышел на уровень, о котором мечтают.

Он воспитанник «Вердера», но поначалу рулил в «Гройтер Фюрте», «Нюрнберге» и «Ганновере». Например, забил 14 голов в Бундеслиге в сезоне перед ЧМ-2018. Следующий испортила травма, а потом Фюллькруг вернулся в «Вердер».

Шесть мячей в пандемийном сезоне не спасли клуб от вылета во вторую Бундеслигу, туда же отправился и Фюллькруг. Забил 19, помог вернуться, в сезоне-2022/23 наколотил 16 уже в Бундеслиге – и дал «Вердеру» заработать на его продаже 13 миллионов евро. В «Боруссии» стало посложнее (только два гола в Бундеслиге), но и с перехода пока прошло всего два месяца.

В сборную Фюллькруга до ЧМ-2022 даже не вызывали, но на турнир он поехал, а там спас Германию от поражения в игре с Испанией и забил Коста-Рике.

Сейчас немцы готовятся к домашнему Евро-2024 через товарищеские матчи и страдают: пропускают много, проигрывают, уже поменяли тренера на Юлиана Нагельсманна, но неизменно одно – голы Фюллькруга. В 2023-м он уже забил Перу, Бельгии, Украине, США и Мексике. У него девять мячей в 11 матчах за Германию – недурно для парня, который год назад впервые сыграл за сборную.

А теперь еще и победный мяч в ЛЧ.

Следом второй мяч добавил Юлиан Брандт – и «Дортмунд» четко забрал матч.

● У «Боруссии» дома в ЛЧ нет проблем на групповом этапе – всего лишь одно поражение за последние 17 матчей. Проиграли только «Аяксу» (1:3) в 2021-м.

● «Дортмунд» победил английскую команду в двух матчах – дома и на выезде – впервые с 1997-го! Что тогда было? Полуфинал Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» дважды победили по 1:0.

● А ведь «Ньюкасл» до этого дня отлично справлялся в Германии: в Кубке Интертото с Норберто Солано обыгрывал «Мюнхен-1860», в ЛЧ дубль Шолы Амеоби помогал победить «Байер», а в Кубке УЕФА увозили 0:0 из Франкфурта – все это было в 2000-х. Четвертый матч в Германии – и поражение.

Боруссия Д Германия – Ньюкасл Англия 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
7 ноября, 20.45, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 26 Фюллькруг, 2:0 – 79 Брандт.
Боруссия ДКобель, Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Забитцер, Брандт, Озджан, Нмеча, Адейеми (Ройс, 81), Фюллькруг (Мукоко, 87).
НьюкаслПоуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Холл (Альмирон, 46), Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Майли, 81), Ливраменто, Жоэлинтон, Уилсон (Гордон, 46).
Предупреждение:
Холл (9).

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron; IMAGO/Global Look Press

14 комментариев

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Артем Кочешев
Никлас - хороший пример как не сдаваться даже когда карьера катится к черту
+15
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Semen6009
Псж 3-е место, БД 4-е. Говорили они...
+4
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+4
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stomatologbeatles
Рад за Никласа! Может вернутся Немецкие нападающие?!!!!
+2
0
+2
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Плеймейкер87
Лучший матч Дортмунда при Терзиче на моей памяти без Холанда в составе
+2
0
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Дмитрий Миронов
Ответ Антон Казанский
Всё, что нужно знать об уровне мастерства "Ньюкасла": - Когда дают свинячить на поле - забирает очки у ТОП-6 АПЛ. - Без свинства - отлетает от "Дортмунда", получивших 4 от "Баварии" на выходных.
Стоит признать , что Дортмунд сделал работу над ошибками после провального матча с Баварией
+2
0
+2
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Злобный Конь
Тимо Вернер пропал с радаров...
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Manchot
Немецкий Ярцев!
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Антон Казанский
Всё, что нужно знать об уровне мастерства "Ньюкасла":

- Когда дают свинячить на поле - забирает очки у ТОП-6 АПЛ.
- Без свинства - отлетает от "Дортмунда", получивших 4 от "Баварии" на выходных.
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Габи Жезус
>Главный форвард Германии впервые забил в ЛЧ

Коротко о том, почему сборная Германия сейчас не в фаворитах
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Камиль Габитов
Ньюкасл это печалька этого сезона в ЛЧ...
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Ded Delvin
Помниться раньше такое клише было, что немецкие нападающие поздно раскрываются
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Waldemar Welschinski
...просто хочется пожелать дальнейших успехов "шмелям"!
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градус ненависти
Ответ Артем Кочешев
Никлас - хороший пример как не сдаваться даже когда карьера катится к черту
Середняки Бундеслиги и один сезон в качестве лучшего бомбардира второй бундеслиги - 99% профессиональных футболистов в мире могут только мечтать о такой карьере, сложно назвать это «катится к чёрту».
Это же не в дубле спартака сидеть, а в 27 оказаться в медиафутболе
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Andrey Andreev
Ответ Камиль Габитов
Ньюкасл это печалька этого сезона в ЛЧ...
Первый сезон в еврокубках после долгого перерыва - всегда так. У ПСЖ с Ман Сити то же самое было
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