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«Сити» разгромил «Юнайтед». Холанд сделал все три гола, началось со спорного пенальти

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

«Манчестер Сити» крупно выиграл в дерби у «Юнайтед» на «Олд Траффорд» – 3:0.

К исходу в целом никаких вопросов, действующий чемпион по делу забрал игру, но обсудить любопытно победный гол и перфоманс Эрлинга Холанда.

Пенальти привез Хейлунд – но разве фол настолько явный? Так посчитал ВАР

Главное событие первого тайма: после навеса со штрафного форвард «МЮ» Расмус Хейлунд задержал в своей штрафной Родри. Судья Пол Тирни не свистнул, но его позвал ВАР.

Родри резко рванул в штрафную, Хейлунд – придержал, приобнял.

Еще при подаче Харри Магуайр схватил за шею Джона Стоунза, но быстро отпустил. Как раз в этот момент вбегал Родри и через мгновение пошло то единоборство с Хейлундом.

Тирни согласился с ВАР и поставил пенальти, а Холанд, несмотря на ужимки Андре Онана (затягивал время – и получил желтую карточку), спокойно реализовал.

Мяч и вратарь – в разных углах.

Грустные цифры для Хейлунда: привезенных пенальти пока больше (1), чем голов в АПЛ (0). Это седьмой матч датчанина в лиге.

«Сити» до этого никогда не бил пенальти на «Олд Траффорд» в АПЛ! Но и «МЮ» пробил в дерби лишь раз

Эрлинг Холанд впервые в карьере забил на «Олд Траффорд», но это не так удивительно, как сам пенальти.

Оказалось, что «Ман Сити» до этого в АПЛ, то есть с сезона-1992/93, ни разу не бил пенальти на «Олд Траффорд». Впервые – только в 27-м матче.

Предыдущий раз в чемпионате Англии «Сити» бил пенальти в гостях у «МЮ» в 1992-м – но весной, то есть еще в сезоне-1991/92. Счет тогда открыл 18-летний Райан Гиггз, но Кит Керл сравнял с 11-метрового (сыграли 1:1).

При этом «МЮ» только однажды забил с пенальти за все это время на своем стадионе в дерби: в 2001-м реализовал Тедди Шерингем, но победу команда не удержала – тоже 1:1. Еще один пенальти «МЮ» забил в Кубке в 1996-м – это был Эрик Кантона (2:1).

Все три гола – с участием Холанда. «МЮ» уже в восьми очках от ЛЧ

В конце первого тайма Онана чудом спас на линии после удара головой Холанда, а в начале второго «Сити» провернул ровно ту же комбинацию, только Холанд бил уже без помех и сделал дубль – 2:0. Разгром в конце оформил Фил Фоден – с паса Эрлинга. Он сделал все голы в дерби.

«МЮ» проиграл 0:3, хотя до этого дня выиграл половину из восьми матчей с «Сити» в АПЛ. Здесь же – поражение без шансов, даже статистика красноречива: 7:20 по ударам, 3:10 – в створ, 7:12 – по угловым.

● В целом у «МЮ» всего одна победа в шести последних матчах с «Сити». TNT подсчитал, что «МЮ» теперь проиграл столько же матчей со времен ухода Алекса Фергюсона (10 лет назад), сколько за 26 лет под его руководством.

● Opta подсчитала: с прихода Хосепа Гвардиолы в «Ман Сити» клуб в АПЛ набрал на 145 очков больше «МЮ», выиграл больше на 60 матчей и забил больше на 249 голов.

● У Холанда теперь 11 голов в сезоне АПЛ. Ровно столько же, сколько у всего «Юнайтед»! Норвежец забил больше половины голов «Сити» (21 всей команды). Еще он раньше всех в АПЛ положил 20 мячей на выезде – понадобилось всего 23 матча (Кевину Филлипсу – 28).

● «Сити» продолжает легко брать очки в лиге – за последние 24 матча в АПЛ победили уже 20-й раз.

● У «МЮ», напротив, не ладится: из последних семи игр проиграны четыре. Команда еле держится в десятке – идет восьмой, а до топ-4 уже восемь очков. Еще и разница мячей – отрицательная (11:16). Команда при Эрике тен Хаге из стартовых десяти матчей в АПЛ проиграл половину – пять. Хуже на этом отрезке последний раз было почти 40 лет назад – в сезоне-1986/87 (шесть).

У «Сити» дальше домашняя связка из «Борнмута» в АПЛ и «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, а у «Юнайтед» за ту же неделю будет на матч больше: потому что сначала 1/8 финала Кубка лиги с «Ньюкаслом», потом «Фулхэм» в Премьер-лиге и «Копенгаген» в ЛЧ.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
29 октября, 18.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 26, пенальти Холанд, 0:2 – 49 Холанд, 0:3 – 80 Фоден.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Эванс, Магуайр, Линделеф (Регилон, 73), Эриксен (Антони, 86), Бруну Фернандеш, Амрабат (Маунт, 46), Мактоминей, Рэшфорд (Марсьяль, 86), Хейлунд (Гарначо, 73).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Гвардиол, Грилиш (Доку, 87), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Холанд, Альварес (Ковачич, 87).
Предупреждения:
Онана (26), Амрабат (42), Фоден (42), Антони (90), Бруну Фернандеш (90).

На левый фланг «МЮ» соперники заходят как домой. Причины – недоработки Рэшфорда и травма Шоу

Фото: Andrew Yates/Global Look Press

Кто лучший игрок мира в этом сезоне?
13537 голосов
Джуд Беллингем
68%
Джуд Беллингем
Эрлинг Холанд
16%
Эрлинг Холанд
Кто-то другой
16%
Лионель Месси

24 комментария

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sLp
Пенальти спорный,но какое это имеет значение ?! Когда моя команда так паршиво играет …((((
+18
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+18
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Даши Будаев
Ответ sLp
Пенальти спорный,но какое это имеет значение ?! Когда моя команда так паршиво играет …((((
Редкий адекватный пост болельщика МЮ, браво!
+11
0
+11
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Эксперимент
Обычный пенальти. Сыграло в пользу пенальти, то что мяч летел в эту зону и Хейлунд Родри не отпустил до падения. Там еще можно было пенальти давать когда Магвайер Холанда просто завалил в штрафной.
+7
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+6
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Даши Будаев
Ответ Сикарио
Ну пенка-то левая, факт.
Ну, во-первых, на пенку указал ВАР, потом посмотрел судья и подтвердил фол. Хейлунд просто проспал рывок Родри (холодильник, хотя бы не пустил Стоунза) и стал хватать и держать до падения, поэтому фол однозначный, который произошел в штрафной, значит и пенальти абсолютно законный.
+2
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zhanshukov
Хорошо что пенальти спорный, можно будет оправдыветься до мая о том как не дали поиграть в равных условиях
+2
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ChipsRobber
"Фол настолько явный" - странная формулировка. Фол он либо есть, либо его нет.
Думаю, если бы за такой захват в центре поля рефери дал бы штрафной, никто бы и не спорил.
А раз так, то и в пределах штрафной площадки - это тоже фол.
+2
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sLp
Ответ pq
браво!!! все на никольскую!!!
Ахахахахах ну хоть что-то улыбнуло сегодня
+2
0
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Тюменский медвежонок
а можно следующий сезон и нового тренера? потому что я уже не могу смотреть это, мне 35 лет и я впервые просто смотрю футбол через монитор и мне физически больно, боль по всему телу...
+1
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hazowsky
Ответ Urmatbek Abzhalov
Удивлен, что есть адекватные болелы мю
У всех команд есть адекватные болелы, и у всех есть отбитые личности
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sLp
Ответ Даши Будаев
Редкий адекватный пост болельщика МЮ, браво!
Как бы тяжело не было,но адекватность надо сохранять ))
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pq
Ответ Даши Будаев
Редкий адекватный пост болельщика МЮ, браво!
браво!!! все на никольскую!!!
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Скаут Селуса
Золотой мяч этому викингу, Леониду еще поцию такос
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Артур Анадян
Спорный или не спорный, надо было играть, а не опускать руки. Тем более спорный момент был почти вначале игры. Верим дальше в Тен Хага?
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Ignatius Riley
В МЮ такой бардак, что, кажется, попроси Глейзеры Арнольда поставить лысого топа из сегодняшнего матча новым главным тренером, тот подписал бы Пола Тирни
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Ильнур Хасанов
М.Ю беспросветное дно.
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Ola BP
Ответ Ignatius Riley
В МЮ такой бардак, что, кажется, попроси Глейзеры Арнольда поставить лысого топа из сегодняшнего матча новым главным тренером, тот подписал бы Пола Тирни
При чем тут Глейзеры?
Владельцы выполняли все хотели ТенХага, даже переплачивали ради него.
Но такое ощущение, что тренера нет вообще.
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CJ7
В эпизоде с пенальти товарищи на ВАР сами подставили главного арбитра, потому что хоть пенальти и глупый, но Родри очень акцентировано держали, а тот старался до последнего вырваться из объятий и рвануть именно в ту точку, куда была отправлена подача. Но не мог не поставить такую точку судья, так как на повторе отчетливо видно нарушение. Вопрос в другом: а надо ли в таком эпизоде вызывать арбитра смотреть повтор? Мне кажется нет, так как в таком случае можно в каждой игре ставить по 1-2 пенальти. Но очевидно, что Сити так и так разобрался бы с таким юнайтед, вне зависимости поставили бы этот пенальти или нет

И я бы еще отметил, что у юнайтед была возможность вернуться в игру, когда спустя 5 минут Хэйлунд выходил 1 на 1, но вместо того, чтобы упасть, когда его толкали в спину, и это было отчетливо видно на повторе, он решил кое-как устоять на ногах, тем самым потеряв преимущество в позиции, и естественно запорол момент. Это показывает уровень футбольного интеллекта датчанина. Похвально конечно, что он решил действовать до конца, но одно дело симулировать, а другое - зачем-то продолжать играть, вместо потенциального пенальти и возможно даже красной карточки. Я уверен, что после такого пенальти на тоненького в пользу Сити, судья точно поставил бы точку и для юнайтед
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Oleg Pepel
а Хейлунду пора не дуболомить так, а немного похитрей быть, а-ля Родри.. Отпустить чуть раньше в своей, упасть, когда за плечи тягали при 1в1( глядишь красная и пеналь были бы.) Но играем отвратно, не отнять этого.
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#SharkTeam
Впервые в истории АПЛ юнайтед получил в свои ворота пенку на трафорде против Сити и столько криков. Наверное привыкли что судьи позволяют как Магваер на скрине играть постоянно.
Тот же Магваер во втором тайме тоже отличился
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Urmatbek Abzhalov
Ответ Даши Будаев
Редкий адекватный пост болельщика МЮ, браво!
Удивлен, что есть адекватные болелы мю
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Муслим адам
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Холанд 20+4🤯, если забьёт 45+ голов и выиграет 2-4 кубка зм его
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pq
Ответ ChipsRobber
"Фол настолько явный" - странная формулировка. Фол он либо есть, либо его нет. Думаю, если бы за такой захват в центре поля рефери дал бы штрафной, никто бы и не спорил. А раз так, то и в пределах штрафной площадки - это тоже фол.
какое у вас странное представление о мире. разумеется, очень часто отличие фола от не фола - вопрос, так сказать, творческого взгляда судьи
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#SharkTeam
Ответ Oleg Pepel
а Хейлунду пора не дуболомить так, а немного похитрей быть, а-ля Родри.. Отпустить чуть раньше в своей, упасть, когда за плечи тягали при 1в1( глядишь красная и пеналь были бы.) Но играем отвратно, не отнять этого.
Хейлунд нападающийй. А таким вещам учат игроков обороны и у них в этом еще и опыт.
Тут вопрос к тренеру больше
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