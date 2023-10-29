«Сити» разгромил «Юнайтед». Холанд сделал все три гола, началось со спорного пенальти

«Манчестер Сити» крупно выиграл в дерби у «Юнайтед» на «Олд Траффорд» – 3:0.

К исходу в целом никаких вопросов, действующий чемпион по делу забрал игру, но обсудить любопытно победный гол и перфоманс Эрлинга Холанда.

Пенальти привез Хейлунд – но разве фол настолько явный? Так посчитал ВАР

Главное событие первого тайма: после навеса со штрафного форвард «МЮ» Расмус Хейлунд задержал в своей штрафной Родри. Судья Пол Тирни не свистнул, но его позвал ВАР.

Родри резко рванул в штрафную, Хейлунд – придержал, приобнял.

Еще при подаче Харри Магуайр схватил за шею Джона Стоунза, но быстро отпустил. Как раз в этот момент вбегал Родри и через мгновение пошло то единоборство с Хейлундом.

Тирни согласился с ВАР и поставил пенальти, а Холанд, несмотря на ужимки Андре Онана (затягивал время – и получил желтую карточку), спокойно реализовал.

Мяч и вратарь – в разных углах.

Грустные цифры для Хейлунда: привезенных пенальти пока больше (1), чем голов в АПЛ (0). Это седьмой матч датчанина в лиге.

«Сити» до этого никогда не бил пенальти на «Олд Траффорд» в АПЛ! Но и «МЮ» пробил в дерби лишь раз

Эрлинг Холанд впервые в карьере забил на «Олд Траффорд», но это не так удивительно, как сам пенальти.

Оказалось, что «Ман Сити» до этого в АПЛ, то есть с сезона-1992/93, ни разу не бил пенальти на «Олд Траффорд». Впервые – только в 27-м матче.

Предыдущий раз в чемпионате Англии «Сити» бил пенальти в гостях у «МЮ» в 1992-м – но весной, то есть еще в сезоне-1991/92. Счет тогда открыл 18-летний Райан Гиггз, но Кит Керл сравнял с 11-метрового (сыграли 1:1).

При этом «МЮ» только однажды забил с пенальти за все это время на своем стадионе в дерби: в 2001-м реализовал Тедди Шерингем, но победу команда не удержала – тоже 1:1. Еще один пенальти «МЮ» забил в Кубке в 1996-м – это был Эрик Кантона (2:1).

Все три гола – с участием Холанда. «МЮ» уже в восьми очках от ЛЧ

В конце первого тайма Онана чудом спас на линии после удара головой Холанда, а в начале второго «Сити» провернул ровно ту же комбинацию, только Холанд бил уже без помех и сделал дубль – 2:0. Разгром в конце оформил Фил Фоден – с паса Эрлинга. Он сделал все голы в дерби.

«МЮ» проиграл 0:3, хотя до этого дня выиграл половину из восьми матчей с «Сити» в АПЛ. Здесь же – поражение без шансов, даже статистика красноречива: 7:20 по ударам, 3:10 – в створ, 7:12 – по угловым.

● В целом у «МЮ» всего одна победа в шести последних матчах с «Сити». TNT подсчитал, что «МЮ» теперь проиграл столько же матчей со времен ухода Алекса Фергюсона (10 лет назад), сколько за 26 лет под его руководством.

● Opta подсчитала: с прихода Хосепа Гвардиолы в «Ман Сити» клуб в АПЛ набрал на 145 очков больше «МЮ» , выиграл больше на 60 матчей и забил больше на 249 голов.

● У Холанда теперь 11 голов в сезоне АПЛ. Ровно столько же, сколько у всего «Юнайтед»! Норвежец забил больше половины голов «Сити» (21 всей команды). Еще он раньше всех в АПЛ положил 20 мячей на выезде – понадобилось всего 23 матча (Кевину Филлипсу – 28).

● «Сити» продолжает легко брать очки в лиге – за последние 24 матча в АПЛ победили уже 20-й раз.

● У «МЮ», напротив, не ладится: из последних семи игр проиграны четыре. Команда еле держится в десятке – идет восьмой, а до топ-4 уже восемь очков. Еще и разница мячей – отрицательная (11:16). Команда при Эрике тен Хаге из стартовых десяти матчей в АПЛ проиграл половину – пять. Хуже на этом отрезке последний раз было почти 40 лет назад – в сезоне-1986/87 (шесть).

У «Сити» дальше домашняя связка из «Борнмута» в АПЛ и «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, а у «Юнайтед» за ту же неделю будет на матч больше: потому что сначала 1/8 финала Кубка лиги с «Ньюкаслом», потом «Фулхэм» в Премьер-лиге и «Копенгаген» в ЛЧ.

Фото: Andrew Yates/Global Look Press