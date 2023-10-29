Европу рвут близкие друзья: Джуд и Холанд кореша со времен «Боруссии»

Только поддержка.

Джуд Беллингем прибил «Барсу» дублем и привел в восторг Эрлинга Холанда. «Этот парень нереальный», – написал норвежец в соцсетях.

Они сдружились еще в «Боруссии».

Получается, новыми королями европейского футбола становятся чуть ли не лучшие друзья.

Холанд поддержал Джуда во время ЧМ-2022. А Беллингем в шутку обрадовался, что об Эрлинге забудут хотя бы на время

Беллингем в декабре 2022-го рассказывал о дружбе: «Он всегда меня подбадривает. Он пожелал мне удачи перед первой игрой на ЧМ-2022, а после матча написал мне: «Молодец». Он классный парень.

Время от времени мы переписываемся. Обычно, когда мы оба играем, это происходит чаще, но, честно говоря, обычно это всякие глупости. Иногда, если он находит что-то смешное, или если я вижу что-то, о чем мы говорили раньше, отправляем это друг другу. Но это происходит не каждый день».

Джуд в шутку добавил по ходу ЧМ: «Если честно, я не слышал его имени уже две недели, уже личным рекордом. Мне очень понравилось. Приятно не то, что его здесь нет, а просто не слышать его имя несколько недель, потому что я точно знаю: как только турнир закончится и он вернется к игре, я буду слышать о нем без остановки».

Холанд хотел переманить Джуда в «Сити». Они подружились еще в «Боруссии»

Джуд поладил с Эрлингом в «Дортмунде» – даже целовал его в щеку во время послематчевого интервью. Тогда Беллингем забил «Бешикташу» в ЛЧ и отдал голевую на Холанда.

Форвард отблагодарил Джуда в следующем матче с «Унионом» в Бундеслиге.

Беллингем и Холанд хорошо дополняли друг друга на поле: за 63 совместных матча организовали семь голов. Немало с учетом того, что до «Реала» англичанин так много не забивал»: было 24 мяча и 25 голевых в 132 играх.

Летом 2022-го Холанд перешел в «Сити», а уже в сентябре встретился с Джудом в группе ЛЧ. «Никто не знает, как его остановить, – говорил Беллингем перед матчем. – Я бы стоил гораздо больше, если бы знал. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить его, но в их команде полно блестящих игроков, так что это будет непросто».

Журналист Бен Джейкобс писал, что Холанд вместе с Грилишем убеждали Джуда перейти в «Сити». Но Беллингем выбрал «Реал» и уже в первом матче забил «Атлетику».

«Я видел потрясающий дебют Джуда в «Реале», он действительно очень порадовал меня», – отреагировал Холанд.

Они всегда поддерживают друг друга.

Фото: IMAGO/Revierfoto/Global Look Press