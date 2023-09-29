«Фиорентина» ротирует состав 113 матчей подряд – это рекорд! Обошла «Юве» Аллегри

Уже два года!

Винченцо Итальяно провел 113-й матч во главе «Фиорентины» – сыграли вничью с «Фрозиноне» (1:1). Но самое главное – во всех 113 матчах в старте выходили разные футболисты. Да, Итальяно ни разу не повторил состав за 113 попыток!

По этому показателю Итальяно обошел главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (112).

Примечательно, что Аллегри прервал свою серию лишь в предыдущем туре: против «Сассуоло» вышли те же игроки, что и перед этим против «Лацио». Впервые за второй приход Массимилиано в туринский клуб. Вот такой самый стабильный состав у «Ювентуса»:

Теперь Итальяно – единоличный лидер. Впечатляюще!

Фото: Gettyimages.ru/Timothy Rogers