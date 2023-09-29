Вы это видели?
Блог

«Фиорентина» ротирует состав 113 матчей подряд – это рекорд! Обошла «Юве» Аллегри

Фиорентина Фиорентина
серия А Италия серия А Италия
Винченцо Итальяно Винченцо Итальяно
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

Уже два года!

Винченцо Итальяно провел 113-й матч во главе «Фиорентины» – сыграли вничью с «Фрозиноне» (1:1). Но самое главное – во всех 113 матчах в старте выходили разные футболисты. Да, Итальяно ни разу не повторил состав за 113 попыток!

По этому показателю Итальяно обошел главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (112).

Примечательно, что Аллегри прервал свою серию лишь в предыдущем туре: против «Сассуоло» вышли те же игроки, что и перед этим против «Лацио». Впервые за второй приход Массимилиано в туринский клуб. Вот такой самый стабильный состав у «Ювентуса»:

Теперь Итальяно – единоличный лидер. Впечатляюще!

Впервые за 112 матчей Аллегри повторил стартовый состав «Юве». Получили смешной автогол и первое поражение

Фото: Gettyimages.ru/Timothy Rogers

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bunyod Turgunov
С одним восхищаются за то что он не боится от ротировки состава, а другого поливают грязи за то что у него нет стабильного основного состава. Два человека смотрят на дождь. Один видит грязь на улицах а другой романтичную погоду
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Bunyod Turgunov
С одним восхищаются за то что он не боится от ротировки состава, а другого поливают грязи за то что у него нет стабильного основного состава. Два человека смотрят на дождь. Один видит грязь на улицах а другой романтичную погоду
Зависит от результатов и игры. У Итальяно по меркам Фиорентины они лучше чем у Аллегри по меркам Юве
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Levaevich
Не Фиорентина, а бывший клуб Кокорина
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bez_ostatka
правильно я понимаю, что для каждого из 113 матчей был уникальный состав, который больше не повторялся никогда?
или имеется ввиду, что не было двух последовательных матчей, в которых был одинаковый состав.

первое кажется чем-то не совсем вероятным, но фраза "Итальяно ни разу не повторил состав за 113 попыток" заставляет думать об этом
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Sergeev
Ответ Levaevich
Не Фиорентина, а бывший клуб Кокорина
Не Фиорентина, а клуб недостойный Кокорина!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bunyod Turgunov
Ответ Давид Agabekyan
Зависит от результатов и игры. У Итальяно по меркам Фиорентины они лучше чем у Аллегри по меркам Юве
Ну и это правильно. Всё таки Фиорентина это не Ювентус, там требование не такие как в Турине
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Ответ bez_ostatka
правильно я понимаю, что для каждого из 113 матчей был уникальный состав, который больше не повторялся никогда? или имеется ввиду, что не было двух последовательных матчей, в которых был одинаковый состав. первое кажется чем-то не совсем вероятным, но фраза "Итальяно ни разу не повторил состав за 113 попыток" заставляет думать об этом
Судя по статье про Ювентус, я склоняюсь ко второму варианту.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bez_ostatka
Ответ TravenS
Судя по статье про Ювентус, я склоняюсь ко второму варианту.
тоже перешёл по ссылке, в случае с Ювентусом четко прописано, про два последовательных матча
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedushka
Абаскаль все равно побьет рекорд. Дайте Абаскалю поработать)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
juveforzajuve
я надеюсь это не приведёт к тому, чтобы оставить Аллегри для новых подобных рекордов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
juveforzajuve
Ответ bez_ostatka
правильно я понимаю, что для каждого из 113 матчей был уникальный состав, который больше не повторялся никогда? или имеется ввиду, что не было двух последовательных матчей, в которых был одинаковый состав. первое кажется чем-то не совсем вероятным, но фраза "Итальяно ни разу не повторил состав за 113 попыток" заставляет думать об этом
разумеется, дважды подряд не выходили одни и те же игроки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий