Летели 0:3 от «Фейеноорда» – как технарь.

Голландский суперматч «Аякс» – «Фейеноорд» не смогли доиграть из-за болельщиков. А они взбешены в том числе проблемами в клубе.

Файер-шоу вышло из-под контроля. Возможен технарь, но «Аякс» и так летел 0:3

На 44-й минуте фанаты амстердамцев взорвали пиротехнику рядом с воротами гостей, на десятой минуте второго тайма забросали поле файерами.

Один из центральных матчей всего сезона – местное класико, «Дер Классикер» на голландский манер – остановили после консультаций с полицией и федерацией.

Когда доиграют и будут ли доигрывать вообще, определятся в понедельник.

Даже если «Аякс» получит техническое поражение, разница невелика: и так горели 0:3 к моменту остановки матча. Получили три еще в первом тайме.

Вот как это выглядело на стадионе:

Вокруг арены тоже оказалось неспокойно.

Подключали даже конную полицию.

У «Аякса» жуткий кризис. Обновленная команда провалила старт

В межсезонье клуб отправил в АПЛ игроков почти на 150 миллионов евро, но и сам закупился на 109 млн: пригласили больше десятка новичков. Проблемы проявились еще в первом туре, когда до 75-й минуты играли вничью с «Хераклесом», но итоговые 4:1 замаскировали недостатки.

В следующих трех играх (все в гостях) – всего два очка, в итоге подходили к топ-матчу на 14-м месте. Причем соперниками были «Эксельсиор», «Фортуна» и «Твенте», не самый внушительный лист для таких потерь.

В еврокубках «Аякс» прошел «Лудогорец» и угодил в сложную группу Лиги Европы с «Марселем», греческим АЕКом и «Брайтоном». У французов амстердамцы трижды вели, но сыграли 3:3.

Забавно, что соперники по ЛЕ в один день получили в своих лигах от принципиальных соперников: «Марселю» прилетели 0:4 от «ПСЖ», а «Аякс» вынул три мяча от «Фейеноорда» за 37 минут, и это оказалось еще не самым болезненным итогом в сравнении с поведением разраженных фанатов.

Похоже, в клубе бардак. Спортивного директора только что уволили

Вечером в воскресенье «Аякс» уволил спортивного директора Свена Мислинтата, назначенного только в апреле. Вы можете помните его по «Арсеналу» и «Боруссии» Д. Впрочем, до Амстердама он работал в клубах поскромнее: например, до ноября 2022-го был в «Штутгарте», чуть не вылетевшем из Бундеслиги.

В середине недели Voetbal International написали, что Мислинтат временно отстранен и не будет появляться на матчах. Потому что он основной акционер компании Matchmetrics GmbH, а 3% ее акций приобрела немецкая AKA Global, представляющая интересы новичка «Аякса» Борны Сосы.

Хорвата приобретели за восемь миллионов евро (кстати, у «Штутгарта»). Клуб подозревает, что Мислинтату что-то перепало, что это покупка не только (или вообще не) для усиления команды. До этого издание NOS сообщило «Аяксу» о результатах своего расследования с похожими выводами, а клуб заверил, что обсуждает ситуацию с Мислинтатом, и что менеджер сотрудничает с коллегами, ведущими проверку.

Еще голландские медиа писали, что Мислинтат против главного тренера Мориса Стейна. Ему задавали вопрос про босса перед игрой с «Марселем» – тренер аккуратно ушел от ответа. Хотя тут как раз причины недовольства могут быть очевидны: команда провалила старт, спрашивать со Стейна логично.

Под конец недели – совсем странное. De Telegraaf написала, что в субботу отстраненный Мислинтат «ворвался» в тренерскую комнату «Аякса» и другие офисы. Поведение директора удивило персонал, особенно жалобы на отсутствие поддержки в клубе и угрожающий тон. Почти сразу спортивный директор лишился работы.

Кстати, это именно он так влюблен в Эдуарда Сперцяна, это он сравнивал воспитанника «Краснодара» с Кевином де Брюйне и хотел подписать его в «Аякс» вопреки запретам высшего руководства вести дела с Россией.

Сейчас обстоятельства совсем другие, но это второй за полтора года инцидент со спортдиром. В феврале 2022-го с этого поста изгнали Марка Овермарса – из-за неуместных сообщений сотрудницам клуба (говорят, были и дикпики). Сейчас он в «Антверпене», который неожиданно выиграл чемпионат Бельгии и дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов.

Даже если доигрывать «Классикер» – проблема с датой. И так очень плотный календарь

В Нидерландах предполагают, что матч «Аякс» – «Фейеноорд» предпочтут доиграть, но есть проблема с поиском дня. Оба клуба в еврокубках, в чемпионате календарь расписан. Ближайшая возможность – 1 ноября.

Сентябрь «Аякс» завершит двумя матчами против «Волендама» и «Валвейка», октябрь – дико сложный: АЕК и «Брайтон» в Лиге Европы, АЗ и ПСВ (стартовали с пяти побед в пяти матчах) вместе с «Утрехтом» – в чемпионате.

При гораздо более простом графике на старте возникло столько проблем, а теперь придется выбираться с 14-го места – одна строчка и два очка отделяют от плей-офф за выживание – при календаре посложнее.

Фото: Tom Bo/Global Look Press