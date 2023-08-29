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Судья объясняет решения после матча – уже реальность во Франции. Скоро такое может быть в других топ-лигах

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Реформа, которую вы могли пропустить.

Заключительный матч третьего тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Лионом» закончился нулевой ничьей. Зато сразу после игры увидели нечто новое для топ-футбола – судья встречи объяснял собственные решения. 

Бастиен Дешепи в комментарии для Prime Video проговорил, почему не назначил пенальти за игру рукой игрока «Лиона» Николаса Тальяфико в своей штрафной: «Рука защитника в момент контакта с мячом находилась за спиной. Мяч касается сначала его колена, затем земли и только потом попадает в руку. Если бы мяч коснулся руки напрямую, то это могла быть другая история. Но это не так».

Лига 1 – первый важный чемпионат в Европе, в котором начали тестировать систему с судейскими пояснениями после матчей.

Вероятно, скоро практика разрастется. 

Об интервью с судьями думают в АПЛ и Серии А

В сентябре 2022-го старший футбольный автор The Mirror Джон Кросс писал, что руководители нескольких клубов АПЛ продавливают разрешение на послематчевые интервью судей. Так хотят избавиться от лишних скандалов и недостатка пояснений судейского корпуса после матчей.

Решения ждут от Говарда Уэбба, который не так давно стал боссом судей в АПЛ. Именно он запустил революцию открытости в МЛС – там после каждого тура выходит обзор спорных судейских решений. 

Серия А летом того же года обсуждала приглашение главных арбитров в еженедельную программу на канале Rai. Цель – рассказывать о них как о людях, разбирать их спорные решения, слушать ВАР-переговоры. Шоу все еще не запустилось. «Мы довольны вниманием медиа к судьям. Договоренностей сейчас нет, мы будем оценивать проекты осторожно», – комментарий Ассоциации судей Италии.

«Мы пытаемся создать судьям другой образ. Мы постараемся, чтобы в будущем разговоры судей были слышны всем, потому что нам нечего скрывать», – слова главы судейского корпуса Серии А Джанлуки Рокки.

В МЛС общение журналистов с арбитрами прописано в регламенте 

Вот некоторые пункты из регламента североамериканской лиги.

• В США и Канаде журналисты могут задавать футбольным арбитрам до трех вопросов. Уведомить об этом они должны руководителя пресс-службы команды-хозяйки не позднее чем через 5 минут после финального свистка. 

• У журналистов должен быть лидер пула: он собирает вопросы, выбирает главные, заполняет бумажный бланк, подписывает и отдает все тому же пресс-атташе клуба-хозяина. 

• У судей после выполнения обязательных послематчевых процедур есть 15 минут на то, чтобы остыть, подумать и подготовить внятные ответы. На стадионе есть помощники, которые могут помочь им с формулировками. Если судья считает, что задан неуместный вопрос, он уведомить об этом сотрудника лиги и отказаться отвечать. 

• Ответы могут быть предоставлены и письменно, и устно. Арбитры могут вернуть бланк с ответами, могут выйти к журналистам, могут впустить их в свою комнату. 

Пусть судьи РПЛ объясняют свои решения. Во всем мире идут к этой открытости

Фото: East NewsAP Photo/Richard Drew; Gettyimages.ru/Bruce Bennett

6 комментариев

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Кашшай Чакырович
Вот это уже революция в футболе ,давно пора было это делать,как и с видеоповторами опоздали на 25 лет !
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Roman Betenya
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Какой то бред честно говоря. Из футбола делают шоу. Я терпеть не могу Медиалигу. А Медиалига приходит в большой футбол, теперь ещё и интервью у судьи, ранее были камеры с раздевалки. Ничего не оставляют додумывать болельщику, все показывают все рассказывают. Ведь что такое боление за клуб или за вид спорта это то что ты видишь и то что ты додумываешь сам, то есть закулисье, решение судей, игра футболиста это же удивительная головоломка. Но наверное время Тик тока, Shorts делает свое, потребителю нужно все здесь и сейчас и ему в падлу думать
Вот уж что не несёт никакой пользы футболу, так это "думанье" про закулисье и решения судей. Я наивно надеюсь, что при моей жизни наконец-то закончится этот безудержный конспирологический понос про "купленных судей". Камеры в раздевалках, конечно, не нужны, а вот чистое и прозрачное судейство должно быть обязательно.
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_Khan_
Да в куче видов спорта и без всякого интервью с судьями они прямо по ходу объясняют сложные моменты, которые например потребовали видеопросмотра. В том же регби вообще переговоры с видеорефери выводят. Вполне можно выводить комментарии типа тех, что давал французский рефери сразу же, чтобы не гадать на кофейной гуще о трактовке эпизода
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arspurs9
Так давно пора делать, но в России не приживется. 15 минут - слишком мало, что бы придумать отмазки что, как и почему. Да и как это, Иванов или Мешков выйдет и признает ошибку? Нереалистично.
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