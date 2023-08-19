12 комментариев

Элитный старт Кейна в «Баварии»: гол+пас в первом матче Бундеслиги
Кто-то сомневался?
Харри Кейн уже покоряет Германию: англичанин в первом же матче в Бундеслиге сделал 1+1.
На игру против «Вердера» Кейн впервые вышел в стартовом составе «Баварии» – он перешел в клуб 12 августа, дебютировал в игре за Суперкубок Германии против «Лейпцига» и отыграл 26 минут. Для первого голевого действия в чемпионате Германии хватило четырех минут: «Бавария» убежала в контратаку, а Кейн со своей половины вырезал ассист на ход Сане. Лерой пробежал половину поля и реализовал выход один на один с вратарем.
На 74-й минуте Кейн отметился уже голом. «Баварии» вновь удалась быстрая атака: Альфонсо Дэвис протащил по флангу и выдал пас на ход Кейну. Харри пробил примерно с линии штрафной, и после небольшого рикошета от защитника мяч залетел в угол.
• Кейн стал вторым англичанином, который забил в Бундеслиге в дебютном матче. До него в 2018-м это сделал Рис Нелсон, отличившийся за «Хоффенхайм».
• Харри – первый англичанин с 1+1 в дебютном матче Бундеслиги. А если брать всех новичков «Баварии», то первым с сентября 2020-го – тогда за клуб ярко дебютировал Сане.
Немного статистики с дебюта Кейна:
⏱ Минуты на поле: 84
⚽️ xG: 0,43
📊 Удары: всего 6 – 3 в створ – 2 заблокированных
👟 Касания мяча: 34
📈 Точные передачи: 14 из 19 (74%)
После ухода Кейна «Бавария» добила «Вердер»: на 90-й минуте Сане с передачи Мюллера оформил дубль, а на 94-й отличился Матис Тель (второй ассист Дэвиса). 4:0 – «Бавария» стартовала с уверенной победы и результативной игры новичка за 100 млн евро.
«Аугсбургу» приготовиться – гостевой матч против «Баварии» 27 августа.
- Дата проведения
- 18 августа, 21.30, «Везерштадион»
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Вердер –
Павленка, Вайзер (Берк, 59), Велькович, Фридль, Пипер, Юнг (Опиц, 79), Битенкур (Шмид, 68), Линен (Гросс, 68), Стаге (Ковнацки, 79), Фюллькруг, Дукш.
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Бавария –
Ульрайх, Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Чжэ (де Лигт, 68), Дэвис, Горетцка (Лаймер, 79), Киммих, Коман (Шупо-Мотинг, 84), Сане, Мусиала (Мюллер, 84), Кейн (Тель, 84).
- Предупреждения:
- Дукш (20), Ким Мин Чжэ (55), Линен (56).
Кейн – лучший нападающий для «Баварии». И вот почему
Фото: IMAGO/Oliver Baumgart, Axel Heimken/dpa/Global Look Press
И вот мечта Кейна осуществилась и он переходит в клуб в котором вероятность трофеев близка к 100%, но на его пути встаёт Тухель. У Тухеля есть два состояние. В первом состояние Тухель душка, который после каждого матча спрашивает у Неймара или Обамеянга как дела, они любят и обнимают тренера и вообще вся команда играет как единый механизм, Мхитарян выдает сезон жизни, Неймар отрабатывает в обороне, а Канте играет чуть ли не на позиции под нападающим и играет охренительно круто. Но есть второе состояние Тухеля, где все говно, все вокруг идиоты, а я паркуюсь на поребриках в Питере. И как раз Тухель в Баварии не стал ждать, а за пару недель перебрался из 1 состояние во 2 и не собирается из состояния номер 2 выходить.
А Кейну особое спасибо.
Видно что горит огонь 🔥,и желание есть.
Дай Бог что б так и было.Конечно,без спадов не обойдется,но главное без травм в важных матчах сезона и ЛЧ.
Servus,Harry Kane!