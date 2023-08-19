12 комментариев

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Элитный старт Кейна в «Баварии»: гол+пас в первом матче Бундеслиги

Харри Кейн Харри Кейн
Лерой Сане Лерой Сане
бундеслига Германия бундеслига Германия
Бавария Бавария
Футбол Футбол

Кто-то сомневался?

Харри Кейн уже покоряет Германию: англичанин в первом же матче в Бундеслиге сделал 1+1. 

На игру против «Вердера» Кейн впервые вышел в стартовом составе «Баварии» – он перешел в клуб 12 августа, дебютировал в игре за Суперкубок Германии против «Лейпцига» и отыграл 26 минут. Для первого голевого действия в чемпионате Германии хватило четырех минут: «Бавария» убежала в контратаку, а Кейн со своей половины вырезал ассист на ход Сане. Лерой пробежал половину поля и реализовал выход один на один с вратарем. 

На 74-й минуте Кейн отметился уже голом. «Баварии» вновь удалась быстрая атака: Альфонсо Дэвис протащил по флангу и выдал пас на ход Кейну. Харри пробил примерно с линии штрафной, и после небольшого рикошета от защитника мяч залетел в угол. 

• Кейн стал вторым англичанином, который забил в Бундеслиге в дебютном матче. До него в 2018-м это сделал Рис Нелсон, отличившийся за «Хоффенхайм». 

• Харри – первый англичанин с 1+1 в дебютном матче Бундеслиги. А если брать всех новичков «Баварии», то первым с сентября 2020-го – тогда за клуб ярко дебютировал Сане.

Немного статистики с дебюта Кейна:

⏱ Минуты на поле: 84

⚽️ xG: 0,43

📊 Удары: всего 6 – 3 в створ – 2 заблокированных

👟 Касания мяча: 34

📈 Точные передачи: 14 из 19 (74%)

После ухода Кейна «Бавария» добила «Вердер»: на 90-й минуте Сане с передачи Мюллера оформил дубль, а на 94-й отличился Матис Тель (второй ассист Дэвиса). 4:0 – «Бавария» стартовала с уверенной победы и результативной игры новичка за 100 млн евро. 

«Аугсбургу» приготовиться – гостевой матч против «Баварии» 27 августа. 

Вердер – Бавария 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
18 августа, 21.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Сане, 0:2 – 74 Кейн, 0:3 – 90 Сане, 0:4 – 90 Тель.
ВердерПавленка, Вайзер (Берк, 59), Велькович, Фридль, Пипер, Юнг (Опиц, 79), Битенкур (Шмид, 68), Линен (Гросс, 68), Стаге (Ковнацки, 79), Фюллькруг, Дукш.
БаварияУльрайх, Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Чжэ (де Лигт, 68), Дэвис, Горетцка (Лаймер, 79), Киммих, Коман (Шупо-Мотинг, 84), Сане, Мусиала (Мюллер, 84), Кейн (Тель, 84).
Предупреждения:
Дукш (20), Ким Мин Чжэ (55), Линен (56).

Кейн – лучший нападающий для «Баварии». И вот почему

Фото: IMAGO/Oliver Baumgart, Axel Heimken/dpa/Global Look Press

12 комментариев

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Bill Zapulil
Ну вперёд Кейн, ЛЧ надо брать, чтоб все поняли и признали, наконец - бомбардира поколения! А не возьмёшь, так не возьмёшь. Наберёшь, короче!
+9
0
+9
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creat1ve
Так и не увидели Сане, Кане и Мане в Баварии 🥲
+6
0
+6
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Тухель
Кейн играет в фифу на максимальном уровне сложности. Фиг с ним что он родился в Англии, которая исторически на крупных турнирах только позорится и не важно сколько звезд в составе. И играл в Тоттенхэме, который крупных трофеев давно не выигрывал. Так его еще и тренировали Почеттино великий тренер, который смог с ПСЖ слить чемпионат Лиллю. Его тренировал Саутгейт, а это прям эталонный английский тренер, который как человек вроде и хороший, а как тренер ну такое себе. Маур и Конте это конечно сильные тренеры, но в Тоттенхэм они ехали во первых не на пике своих идей, а во вторых они туда ехали откровенно со всеми посраться и получить неустойки, а сраться они начинали чуть ли не с первого дня в Тоттенхэме. Португальского бородача вообще стыдно вспоминать. Биг Сэм единственный сильный тренер в карьере Кейна при котором Кейн выиграл 100% матчей.
И вот мечта Кейна осуществилась и он переходит в клуб в котором вероятность трофеев близка к 100%, но на его пути встаёт Тухель. У Тухеля есть два состояние. В первом состояние Тухель душка, который после каждого матча спрашивает у Неймара или Обамеянга как дела, они любят и обнимают тренера и вообще вся команда играет как единый механизм, Мхитарян выдает сезон жизни, Неймар отрабатывает в обороне, а Канте играет чуть ли не на позиции под нападающим и играет охренительно круто. Но есть второе состояние Тухеля, где все говно, все вокруг идиоты, а я паркуюсь на поребриках в Питере. И как раз Тухель в Баварии не стал ждать, а за пару недель перебрался из 1 состояние во 2 и не собирается из состояния номер 2 выходить.
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Слончик
Kein problem
+1
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denisques
Ответ Bill Zapulil
Ну вперёд Кейн, ЛЧ надо брать, чтоб все поняли и признали, наконец - бомбардира поколения! А не возьмёшь, так не возьмёшь. Наберёшь, короче!
еще сыграются и будет вообще топ
+1
0
+1
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lebedst
2-1 Бавария выходит вперед, ну ё-моё, ну как так можно. комментаторы матча это что-то ужасное
0
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поколение пепси
если кейн возьмёт лч это будет эпично. что-то вроде зм бензема, нежданно не гаданно, но все скажут выстрадал и заслужил
+1
-1
0
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Bayern2004
Молодцы все игроки команды.
А Кейну особое спасибо.
Видно что горит огонь 🔥,и желание есть.
Дай Бог что б так и было.Конечно,без спадов не обойдется,но главное без травм в важных матчах сезона и ЛЧ.
Servus,Harry Kane!
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ss_podonok
Ответ 113k
Великий Загреб сомневается!
ты до сих пор не отошёл от загреба🤣
0
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26
Ответ creat1ve
Так и не увидели Сане, Кане и Мане в Баварии 🥲
под стать нику каламбур)
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-1
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