12 комментариев

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Харри Кейн уже покоряет Германию: англичанин в первом же матче в Бундеслиге сделал 1+1.

На игру против «Вердера» Кейн впервые вышел в стартовом составе «Баварии» – он перешел в клуб 12 августа, дебютировал в игре за Суперкубок Германии против «Лейпцига» и отыграл 26 минут. Для первого голевого действия в чемпионате Германии хватило четырех минут: «Бавария» убежала в контратаку, а Кейн со своей половины вырезал ассист на ход Сане. Лерой пробежал половину поля и реализовал выход один на один с вратарем.

На 74-й минуте Кейн отметился уже голом. «Баварии» вновь удалась быстрая атака: Альфонсо Дэвис протащил по флангу и выдал пас на ход Кейну. Харри пробил примерно с линии штрафной, и после небольшого рикошета от защитника мяч залетел в угол.

• Кейн стал вторым англичанином, который забил в Бундеслиге в дебютном матче. До него в 2018-м это сделал Рис Нелсон, отличившийся за «Хоффенхайм».

• Харри – первый англичанин с 1+1 в дебютном матче Бундеслиги. А если брать всех новичков «Баварии», то первым с сентября 2020-го – тогда за клуб ярко дебютировал Сане.

Немного статистики с дебюта Кейна:

⏱ Минуты на поле: 84

⚽️ xG: 0,43

📊 Удары: всего 6 – 3 в створ – 2 заблокированных

👟 Касания мяча: 34

📈 Точные передачи: 14 из 19 (74%)

После ухода Кейна «Бавария» добила «Вердер»: на 90-й минуте Сане с передачи Мюллера оформил дубль, а на 94-й отличился Матис Тель (второй ассист Дэвиса). 4:0 – «Бавария» стартовала с уверенной победы и результативной игры новичка за 100 млн евро.

«Аугсбургу» приготовиться – гостевой матч против «Баварии» 27 августа.

Фото: IMAGO/Oliver Baumgart, Axel Heimken/dpa/Global Look Press