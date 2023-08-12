15 комментариев

Вы это видели?
Блог

🕷 Месси с новым празднованием супергероя за «Интер Майами» – Человек-паук!

Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
МЛС МЛС
Футбол Футбол

Восемь голов в пяти матчах.

Лео Месси и «Интер Майами» уверенно продвигаются в Кубке лиг – в четвертьфинале разгромили «Шарлотт» (4:0). 

Лео долго ждал гола – 87-й минуты. Чемпион мира в касание переправил мяч в ворота – на радость болельщикам, которые зажигали на трибунах под «Danza Kuduro» – культовый саундтрек Дона Омара из франшизы «Форсаж».

Семикратный обладатель «Золотого мяча» отпраздновал гол жестом Человека-паука (привет Хулиану Альваресу!) – пульнул импровизированной паутиной на трибуну, где находилась жена Антонелла вместе с детьми.

У Месси уже коллекция из косплеев героев вселенной Marvel – до этого отмечал голы отсылками к Тору и Черной Пантере.

Факт, который может удивить: Месси не штатный пенальтист в «Майами»! На 10-й минуте команда заработала пенальти, который реализовал Джозеф Мартинес. В матче с «Орландо» с точки также бил колумбиец – хотя Лео был на поле. 

У Месси и без пенальти уже восемь голов и ассист в пяти матчах за «Интер Майами»:

⚽️ против «Крус Асуль»

⚽️⚽️🅰️ против «Атланты»

⚽️⚽️ против «Орландо»

⚽️⚽️ против «Далласа»

⚽️ против «Шарлотт»

Эффект Месси на «Интер Майами»:

Через три дня «Интер Майами» в полуфинале Кубка лиг сыграет с «Филадельфией Юнион», идущей на четвертом месте в МЛС. Месси до первого титула в новой команде осталось два шага.

Кубок лиг – это что за турнир?

Проговорим еще раз: Лео пока что тащит «Интер Майами» не в МЛС, а в Кубке лиг – ежегодном летнем турнире, где помимо команд МЛС участвуют клубы из мексиканской высшей лиги.

Первый розыгрыш Кубка лиг прошел в 2019 году – его победителем стал мексиканский «Крус Асуль». Тогда в турнире поучаствовали лишь восемь команд, которые сразу начинали с плей-офф.

В 2020-м турнир не проводили из-за ковида, а в 2021-м его снова выиграл мексиканский клуб – на этот раз «Леон». При этом организаторы сохранили тот же формат, что и в 2019-м.

Прошлым летом турнир вышел неполноценным – из-за высокой загруженности клубы МЛС и мексиканской лиги сыграли лишь пять выставочных матчей.

В этом году организаторы Кубка лиг решились на масштабные реформы – в турнире приняли участие все команды МЛС и мексиканской высшей лиги. С 21 по 31 июля проходил групповой этап – 15 групп по три команды, из каждой вышли по два клуба.

В начале августа со стадии 1/16 финала стартовал плей-офф, финал пройдет 19 августа. Матч за третье место состоится в тот же день. Три лучших команды квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ, а победитель Кубка лиги пройдет напрямую в 1/8 финала континентального турнира.

Эффект Месси: в 5 раз подорожали билеты на МЛС, в 13 раз выросли соцсети «Майами» (обогнали «Чикаго Буллз»!)

Розовый – главный цвет «Интер Майами», а цапли – символ. Откуда такой смелый дизайн?

Фото: East News/CHANDAN KHANNA / AFP

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
Почему-то нравится читать про похождения Месси и Роналду в Майами и Аравии. Как они поднимают популярность, устраивают праздник. Спорт для этого и нужен.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Berendey V
Ответ BaldFraud
Кринж. Не укол персонально Месси, а в целом всех этих взрослых футболистов, которые фанатеют от Марвел. Мне тоже эта вселенная нравилась: мультики, комиксы, фильмы до ЖЧ и т.д. Но я был ребенком. Сильно фанатеть от фильмов Марвел не будучи ребенком или подростком, это я даже не знаю. Ладно бы фильмы DC, они хотя бы более мрачные и сложные, чем блокбастеры Марвела.
Я почему-то думаю, что этот перфоманс для его сыновей. Папа и вправду супергерой у них.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
GoatMan пора уже добавить нового персонажа MARVEL 😎
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Беляков
Так он и до суперБобровых дойдет !!!)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кто-то
Причём Месси-то дважды отдавал право пробить пенальти партнеры. Сейчас бы на его ещё могло быть 10 голов.
Настоящий капитан!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кто-то
Причём Месси-то дважды отдавал право пробить пенальти партнеры. Сейчас бы на его ещё могло быть 10 голов.
Настоящий капитан!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
M a y h e M
Да Лео уже сам Человек-Месси
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsenoga
скорее для жены показывал))) ну вы поняли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AAM1977
пусть Зэ посмотрит повторы со всех ракурсов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ BaldFraud
Кринж. Не укол персонально Месси, а в целом всех этих взрослых футболистов, которые фанатеют от Марвел. Мне тоже эта вселенная нравилась: мультики, комиксы, фильмы до ЖЧ и т.д. Но я был ребенком. Сильно фанатеть от фильмов Марвел не будучи ребенком или подростком, это я даже не знаю. Ладно бы фильмы DC, они хотя бы более мрачные и сложные, чем блокбастеры Марвела.
У него дети фанаты Марвел.
Лео для них празднует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий