15 комментариев

Восемь голов в пяти матчах.

Лео Месси и «Интер Майами» уверенно продвигаются в Кубке лиг – в четвертьфинале разгромили «Шарлотт» (4:0).

Лео долго ждал гола – 87-й минуты. Чемпион мира в касание переправил мяч в ворота – на радость болельщикам, которые зажигали на трибунах под «Danza Kuduro» – культовый саундтрек Дона Омара из франшизы «Форсаж».

Семикратный обладатель «Золотого мяча» отпраздновал гол жестом Человека-паука (привет Хулиану Альваресу!) – пульнул импровизированной паутиной на трибуну, где находилась жена Антонелла вместе с детьми.

У Месси уже коллекция из косплеев героев вселенной Marvel – до этого отмечал голы отсылками к Тору и Черной Пантере.

Факт, который может удивить: Месси не штатный пенальтист в «Майами»! На 10-й минуте команда заработала пенальти, который реализовал Джозеф Мартинес. В матче с «Орландо» с точки также бил колумбиец – хотя Лео был на поле.

У Месси и без пенальти уже восемь голов и ассист в пяти матчах за «Интер Майами»:

⚽️ против «Крус Асуль»

⚽️⚽️🅰️ против «Атланты»

⚽️⚽️ против «Орландо»

⚽️⚽️ против «Далласа»

⚽️ против «Шарлотт»

Эффект Месси на «Интер Майами»:

Через три дня «Интер Майами» в полуфинале Кубка лиг сыграет с «Филадельфией Юнион», идущей на четвертом месте в МЛС. Месси до первого титула в новой команде осталось два шага.

Кубок лиг – это что за турнир?

Проговорим еще раз: Лео пока что тащит «Интер Майами» не в МЛС, а в Кубке лиг – ежегодном летнем турнире, где помимо команд МЛС участвуют клубы из мексиканской высшей лиги.

Первый розыгрыш Кубка лиг прошел в 2019 году – его победителем стал мексиканский «Крус Асуль». Тогда в турнире поучаствовали лишь восемь команд, которые сразу начинали с плей-офф.

В 2020-м турнир не проводили из-за ковида, а в 2021-м его снова выиграл мексиканский клуб – на этот раз «Леон». При этом организаторы сохранили тот же формат, что и в 2019-м.

Прошлым летом турнир вышел неполноценным – из-за высокой загруженности клубы МЛС и мексиканской лиги сыграли лишь пять выставочных матчей.

В этом году организаторы Кубка лиг решились на масштабные реформы – в турнире приняли участие все команды МЛС и мексиканской высшей лиги. С 21 по 31 июля проходил групповой этап – 15 групп по три команды, из каждой вышли по два клуба.

В начале августа со стадии 1/16 финала стартовал плей-офф, финал пройдет 19 августа. Матч за третье место состоится в тот же день. Три лучших команды квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ, а победитель Кубка лиги пройдет напрямую в 1/8 финала континентального турнира.

Фото: East News/CHANDAN KHANNA / AFP