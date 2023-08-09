😱 Заболотный не забил из вратарской в пустые – ЦСКА пропустил в следующей атаке
Ох, Антон Заболотный снова попал в хайлайты. Во втором туре ФОНБЕТ Кубка России форвард ЦСКА не использовал супермомент у ворот «Факела» – промахнулся с линии вратарской.
Милан Гайич оттянул на себя голкипера «Факела» Виталия Гудиева и прострелил на Заболотного. Казалось бы, почти беспроигрышная ситуация – совсем один, перед воротами игрок, но не вратарь.
И пустой угол.
Но мяч улетает слишком высоко.
Разочарование.
Заболотный промахнулся на отрезке 12:20, а на 14:15 «Факел» открыл счет – Максим Максимов точно пробил из-за штрафной. Мгновенное наказание.
Из шести матчей в новом сезоне (три в РПЛ, два в Кубке, один в Суперкубке) Заболотный выходил в стартовом составе в пяти. Он же забил первый мяч ЦСКА в сезоне, отличившись в первом туре в Екатеринбурге. И ведь забил тогда примерно с той же позиции, с которой промахнулся перед воротами «Факела».
- Дата проведения
- 9 августа, 18.30, «ВЭБ Арена»
-
ЦСКА –
Тороп, Набабкин, Гайич, Мойзес, Виллиан Роша, Рядно, Здьелар, Мендес, Ермаков, Арбузов, Заболотный.
5:4 от «Спартака» c «Пари НН»! И как внезапно спартаковский гол превратился в пенальти «Нижнего» после ВАР! 😱😱😱
52 комментария