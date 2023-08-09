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😱 Заболотный не забил из вратарской в пустые – ЦСКА пропустил в следующей атаке

Факел Факел
Антон Заболотный Антон Заболотный
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
ЦСКА ЦСКА
Футбол Футбол

Ох, Антон Заболотный снова попал в хайлайты. Во втором туре ФОНБЕТ Кубка России форвард ЦСКА не использовал супермомент у ворот «Факела» – промахнулся с линии вратарской.

Милан Гайич оттянул на себя голкипера «Факела» Виталия Гудиева и прострелил на Заболотного. Казалось бы, почти беспроигрышная ситуация – совсем один, перед воротами игрок, но не вратарь.

И пустой угол.

Но мяч улетает слишком высоко.

Разочарование.

Как это выглядело в прямом эфире. Антон, Антон...
 

Заболотный промахнулся на отрезке 12:20, а на 14:15 «Факел» открыл счет – Максим Максимов точно пробил из-за штрафной. Мгновенное наказание.

Из шести матчей в новом сезоне (три в РПЛ, два в Кубке, один в Суперкубке) Заболотный выходил в стартовом составе в пяти. Он же забил первый мяч ЦСКА в сезоне, отличившись в первом туре в Екатеринбурге. И ведь забил тогда примерно с той же позиции, с которой промахнулся перед воротами «Факела».

В итоге ЦСКА проиграл «Факелу» – 0:2 после дубля Максимова. Не помог даже выход Федора Чалова на 46-й минуте. Все могло сложиться иначе, забей Заболотный: в итоге в группе А у ЦСКА, «Факела», «Сочи» и «Оренбурга» по три очка после двух туров. 
ЦСКА – Факел 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
9 августа, 18.30, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 15 Максимов, 0:2 – 79 Максимов.
ЦСКАТороп, Набабкин, Гайич, Мойзес, Виллиан Роша, Рядно, Здьелар, Мендес, Ермаков, Арбузов, Заболотный.
ФакелГудиев, Брызгалов, Суслов, Черов, Магаль, Мастерной, Квеквескири, Багамаев, Максимов, Долгов, Ивахнов.

5:4 от «Спартака» c «Пари НН»! И как внезапно спартаковский гол превратился в пенальти «Нижнего» после ВАР! 😱😱😱

 

52 комментария

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армеец навсегда24
Любимчик Федотова!!!!
+42
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Все равно Федотов его будет ставить в старт, упертый баран
+22
-2
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ICE78
Дерево оно и в Африке дерево! А нормальные парни в академию ЦСКА, как и других клубов не попали или их попросили на выход!
+14
-1
+13
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Петроград
Я так понимаю, это 0 xG?)
+12
-1
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igls54
Старый добрый Антоха вернулся
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Алексей Смирнов
Легенда!
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армеец навсегда24
Ответ carvalho7
А кого ставить, если больше некого? Вышел Гайч.. И что он сделал? Только в конце матча с мячом встретился..
Ну Заболотный только с мячем и встречается, но только не чего не делает!!!!
+4
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универсал78
всё что нужно знать, о ХG
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+3
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Александр Малышев
В Тосно пускай уё
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Игорь Соколов
Доколи Зе Болотный будет злоупотреблять терпеньем нашим?!
+3
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fugly
На фоне Забы и Гаич не такой уж и валенок)
+2
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doomjitsu
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Все равно Федотов его будет ставить в старт, упертый баран
не, это пройденный этап. сейчас Зе сядет на лавку, Гайч ничего не покажет и, скорее всего, уедет в аренду, а наш голеадор вернется в основу. либо просто рокировка произойдет повторно
+2
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xoms
Ему бы в церковь что ли сходить, где-то он знатно на грешил, столько запарывать за карьеру это нужно постараться, а так конечно работяга, но видимо в топ клубы ему нельзя было идти.
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Руслан Арапханов
Классика
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#SharkTeam
Ответ Петроград
Я так понимаю, это 0 xG?)
не, xG то ближе к 1, а вот реальный)
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ЛыСъ
Это "жуткий промах", а классика от Заболотного.
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dalmolchun
У Максимова 12 голов в еврокубках.
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Seegey
Да же припомнить не могу более недофутболиста Заболотного! Вот за что к армейцам такая немилость, прости Господи находить деревья и пеньки! Селекционная служба зная, что есть трудности с переводом денег, заранее не нашли выхода, зная при этом задолго ,что нужно будет совершать новые трансферы! Гнать всех зассаной метелкой , позорище! Учатся на ошибках других, но похоже мы повторяем зеркально путь Спартака! Бабай, давай уже на х..й уеб..й вместе со своими братьями в ебе..я!
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Elog Da
Ответ Александр Ветров
Тяжело играть против команды автобуса. Да и игра сегодня была плохая,мало моментов создали.
Плохому танцору и автобусы мешают...
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LionKing
Я понимаю, что Зе в основу попадает через постель. Но всему есть предел
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Доктор Верховцев
Эх, Антошка...
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aviatorfox47@gmail.com
Матч после этого мог пойти по другому сценарию, и после этого момента у Антона были явные моменты, я считаю ему надо посидеть на скамейке и подумать о будущем, ведь это не в первый раз. Он может подыграть но не вести игру в отличии от Феди. Вообще надо искать второго креатива как Чалов...... !!!!!
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aviatorfox47@gmail.com
Ответ fugly
На фоне Забы и Гаич не такой уж и валенок)
Во истину ты прав, это чел который привозит прблемы
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IlyaGrain
Ответ Никита Королёв
А кого выпускать вместо легенды?Больше не кого.
Да в смысле некого? Там молодой Гаич сидит, уж точно не хуже зе
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Эндрю81
Знатно вас Заба потроллил, забив в первом туре.
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