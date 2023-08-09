52 комментария

Ох, Антон Заболотный снова попал в хайлайты. Во втором туре ФОНБЕТ Кубка России форвард ЦСКА не использовал супермомент у ворот «Факела» – промахнулся с линии вратарской.

Милан Гайич оттянул на себя голкипера «Факела» Виталия Гудиева и прострелил на Заболотного. Казалось бы, почти беспроигрышная ситуация – совсем один, перед воротами игрок, но не вратарь.

И пустой угол.

Но мяч улетает слишком высоко.

Разочарование.

Как это выглядело в прямом эфире. Антон, Антон...

Заболотный промахнулся на отрезке 12:20, а на 14:15 «Факел» открыл счет – Максим Максимов точно пробил из-за штрафной. Мгновенное наказание.

Из шести матчей в новом сезоне (три в РПЛ, два в Кубке, один в Суперкубке) Заболотный выходил в стартовом составе в пяти. Он же забил первый мяч ЦСКА в сезоне, отличившись в первом туре в Екатеринбурге. И ведь забил тогда примерно с той же позиции, с которой промахнулся перед воротами «Факела».

В итоге ЦСКА проиграл «Факелу» – 0:2 после дубля Максимова. Не помог даже выход Федора Чалова на 46-й минуте. Все могло сложиться иначе, забей Заболотный: в итоге в группе А у ЦСКА, «Факела», «Сочи» и «Оренбурга» по три очка после двух туров.