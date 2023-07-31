10 комментариев

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Роналду спас «Аль-Наср» в самом конце. Чуть не пролетели мимо плей-офф Кубка арабских чемпионов

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Гол второй матч подряд.

«Аль-Наср» Роналду сыграл вничью с египетским «Замалеком» в третьем туре группового этапа Кубка арабских чемпионов – 1:1 благодаря лично Криштиану.

До 87-й минуты «Замалек» вел благодаря голу Зизо с пенальти, но в концовке Роналду сравнял – замкнул головой подачу Жислена Конана.

Это не просто гол, подаривший ничью – Роналду вывел «Аль-Наср» из группы Кубка арабских чемпионов. Если проиграли, пропустили бы «Замалек» вперед, остались бы третьими, а благодаря португальцу прошли дальше со второго места.

Криштиану забил в двух матчах подряд – в понедельник он помогал громить тунисский «Монастир» (4:1). После нулевой ничьей с «Аль-Шабабом».

За «Аль-Наср» сыграли сразу несколько новичков, пришедших из Европы – в старте вышли Алекс Теллес, Марцело Брозович и Секо Фофана, после перерыва дебютировал и Садьо Мане.

О трансфере сенегальца во вторник только объявили, и вот он уже на поле. Все очень быстро перевернулось: еще 26 июля Мане отыграл тайм против «Ман Сити» в товарняке за «Баварию», теперь он уже на новом месте.

Что это вообще за турнир и как Роналду его выиграть?

Кубок арабских чемпионов традиционно проводят летом, но из-за реформ и перестроений без четкого графика: например, предыдущий трофей разыграли в 2020-м, до этого – в 2019-м, 2017-м, 2013-м и 2009-м. Логику найти трудно.

Тут смешаны команды из Азии и Африки, нынешний розыгрыш изначально охватывал 37 стран: от Марокко, Алжира и Туниса до ОАЭ, Сирии, Иордании, Палестины, Судана и Коморских островов.

Дальше – стандартный плей-офф после группового этапа на четыре группы по четыре команды. Формат старого Евро: четвертьфиналы первых команд со вторыми. От Саудовской Аравии тут топ-4 прошлого сезона: «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Хилаль» и «Аль-Шабаб».

Все прошли дальше. Команда Роналду сыграет с марокканской «Раджой» 6 августа, за день до этого у «Аль-Иттихада» Бензема, Канте и Фабиньо четвертьфинал против «Аль-Хилаля» Малкома, Невеша и Кулибали.

В других полуфиналах «Аль-Шабаб» (без топ-трансферов летом) сыграет с «Аль-Вахдой» из ОАЭ, а катарский «Аль-Садд», где раньше работал Хави, с «Аль-Шортой» из Ирака.

Полностью саудовских полуфиналов не будет: три из четырех команд в верхней части сетки, а «Аль-Наср» снизу. Саудовское дерби у команды Роналду теперь возможно только в финале, если она туда дойдет.

Верите?

Мане уехал к Роналду в «Аль-Наср». Карьера в Европе загнулась всего за год

Фото: Facebook/alnassrfc

10 комментариев

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Это не Дисней-Лига, конечно, но тоже что-то.
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Лучший игрок XXI века
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Аль-Шорта, Аль-Гетра и Аль-Бутса
Была бы группа мечты
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Не ясно чем он спас, выполнив работу?
Водитель маршрутки спас пассажиров довезя их до нужной остановки, примерно то же самое, все верно?
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В Аль-Шабаб переходит Виллиан, не совсем без топ-трансферов летом
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Все еще весит в воздухе )
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Криш всегда умел решать в самый ответственный момент💪
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Ответ Иван Есев
Криш всегда умел решать в самый ответственный момент💪
Поэтому на ЧМ 0+0 в плей офф за 20 лет🤣
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