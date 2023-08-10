20 комментариев

Ну очень много нервов.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта привлекает внимание не только рассуждениями о трансферах и Лионеле Месси. Летом зарубежные медиа обратили внимание на лишний вес Лапорты. Сам президент тоже давал комментарий на эту тему.

Кажется, вес Лапорты и правда поменялся

Так Лапорта выглядел меньше 10 лет назад.

Это фото из 2019-го.

Это 2021-й год и приход Лапорты в «Барсу».

А вот так он выглядит сейчас.

Близкие Лапорты уже тревожатся

Об этом писал Relevo еще в середине июня – затронул проблему и привел пару примеров.

• Лапорта снова был избран президентом «Барсы» в 2021 году – и с тех пор начал серьезно набирать вес, в связи с чем забеспокоилось и руководство клуба, и члены семьи.

• Почему это вызывает тревогу у близких – они боятся остановки сердца или инсульта у Лапорты. Родные пытались разъяснить ему масштаб проблемы, но не преуспели в этом.

• Медиа писали, что Лапорта не выполняет рекомендации диетолога Сильвии Тремоледы и переедает из-за стресса. «Она пыталась [помочь], но я не обращал внимания, так что она оставила попытки», – говорил Лапорта. «Это правда, я все перепробовала, но напрасно. И это пугает», – подтвердила Сильвия.

• Ситуации доходят до странных. Как-то раз Лапорта пригласил одного из игроков первой команды и его жену на ужин после переподписания контракта. Он съел десерт девушки, так как был уверен, что она до него не доберется: «Ты умеешь держать себя в руках, не то что я».

• Один из визитов в Жирону тоже был своеобразным: присутствующие заметили, что Лапорта уничтожил гигантскую порцию еды и повторял десерты: после обеда налег на сладости перед матчем, ел в перерыве игры, в конце жевал бутерброды с ветчиной. И пояснил, что не может остановиться: «Ем все подряд, нервы».

«Он просто надорвется», – повторяли его близкие.

Лапорта уверяет, что занимается спортом. Его советник подтверждает

Конечно, публичные разговоры о проблеме с весом дошли и до Лапорты. В интервью La Vanguardia Лапорта сказал: «Мне говорят: «Однажды ты надорвешься». Но будьте уверены, что какое-то время у меня еще будут силы. Я в порядке, но у меня лишний вес, и я сел на диету и соблюдаю ее. Я правда считаю, что мне нужно похудеть. Раньше я больше занимался спортом, а теперь у меня не так много времени на это, но я в порядке».

«Я завтракаю как король и ужинаю как нищий», – пошутил о диете Лапорта.

Советник Лапорты Энрик Масип помогает ему: «Многие люди говорят: «Посмотрите, какой толстый…» Но стресс с тех пор, как он пришел в клуб, огромен. Рычаги, команда, которая была в нескольких световых годах от победы в Ла Лиге. Это порождает тревогу. Когда я рядом, я многое контролирую. Я говорю ему, чтобы он не пил кока-колу, и забираю у него сладости. Я веду себя так же строго, как вел бы с моим отцом, потому что у нас прекрасные личные отношения. Я стараюсь заботиться о нем. Я говорю ему гулять, мы вместе занимаемся спортом».

Переедание на фоне стресса – серьезная проблема, которую должен решать специалист

Как это происходит – вкратце: при стрессе вырабатывается кортизол – его называют «гормоном стресса». Он приводит к быстрому всплеску энергии и обостряет аппетит независимо от того, насколько голоден человек. Так появляется привычка заедать стресс, хотя при этом даже нет никакого удовольствия от еды.

Почему такое переедание вредно или даже опасно: подавление эмоций, риск нарушений пищевого поведения, появление лишнего веса и в целом большие проблемы со здоровьем. Тут широкий спектр риска – от сахарного диабета до сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Как с этим бороться – вот что советуют врачи: исключить продукты, которыми приходится злоупотреблять, пить вместо них воду, в момент сильного желания заесть стресс – сменить деятельность (например, прогулять), занять руки чем-либо другим. Вариантов много, но лучше сработает индивидуальный подход, если работать со специалистами.

К кому можно обратиться, если проблема не решается самостоятельно: при компульсивном переедании – когда человек не контролирует потребление пищи при отсутствии голода – нужна консультация психотерапевта, а для корректировки питания лучше обратиться к диетологу.