Третий комплект, а не просто для азиатского тура.

«Ман Сити» презентовал шикарную третью форму, стилизованную под Японию – туда клуб поехал в предсезонное турне.

Цифры и буквы выполнены в японском стиле, а на фоне – столичный квартал Кабуки-те.

Показали красочным роликом, снятым в Токио:

Причем это не просто одноразовая форма, а полноценный третий комплект на весь сезон. Не факт, конечно, что будут использовать часто, но все же.

В деле тоже уже опробовали: сыграли так в среду с «Баварией» – выиграли 2:1.

Ну красота же!

На футболках – молнии. По задумке дизайнеров, они означают «пульсирующую жизнь и динамику Манчестера». Эти ломаные линии, намекающие на электризующий стиль игры, выполнены в родных цветах клуба.

Форма сделана из ультратонкой ткани: производитель обещает, что игрокам так будет комфортнее и легче.

Игроки уже восхищаются – например, Джек Грилиш: «Я обожаю ее, она очень привлекательная и будет отлично смотреться на поле».

Другая форма «Сити» отсылает к юбилею «Этихада». Вернули 2003-й

Домашняя экипировка манчестерского клуба привычна по цветам, но пасхалка заложена и в ней. В 2023-м исполняется ровно 20 лет первому матчу команды на «Этихаде», и клуб выпустил футболки с v-образным вырезом – таким же, как на форме «Ман Сити» в сезоне-2003/04, первом на стадионе.

Презентовали еще в мае – на фотографии еще есть Рияд Марез, близкий к «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В звездной тройке с Грилишем и Эрлингом Холандом.

А как вам новая форма японская форма «Сити»?

Фото: Gettyimages.ru/Koji Watanabe / Stringer; twitter.com/ManCity