17 комментариев

И фейерверк!

«Интер Майами» объявил о трансфере Лео Месси больше месяца назад. Но презентации семикратного обладателя «Золотого мяча» пришлось подождать.

На домашней арене клуба из Майами зашкаливало количество людей в розовых джерси с десятым номером на спине.

Фанаты выглядели невероятно счастливыми. Хотя у парня в черном как будто что-то случилось.

Кто-то пришел в футболках сборной Аргентины, а один мужчина даже показал большое тату с изображением Лео. Greatest of All Time!

Так, это еще не Месси.

Тем временем на стадион прибыл сам Лео.

Фанаты уже готовы встречать великого.

На сцену Месси пригласил совладелец «Интера» Дэвид Бекхэм. За день до этого Бекс в инстаграме писал:

«Следующая глава истории «Интер Майами» начинается здесь. Десять лет назад, начиная этот путь, я мечтал привезти в Майами величайших игроков мира... Футболистов, которые разделяли бы мои амбиции – помочь развитию футбола в США и создать наследие.

Сегодня мечта осуществилась. Я горжусь тем, что игрок уровня Лео присоединился к нашему клубу. Рад приветствовать друга, удивительного человека и его прекрасную семью в «Интер Майами».

А вот и сам величайший!

Дэвид счастлив.

Как и братья Масы – другие владельцы клуба из Майами.

Лео не оставил зрителей без приветственного слова. «Я рад оказаться в Майами и полон желания сражаться за клуб и помогать ему расти дальше. Нас ждут увлекательные времена, я готов отдавать всего себя без остатка!

Я рад, что выбрал этот город вместе со своей семьей, и уверен, что с «Интер Майами» все будет прекрасно. Мне не терпится начать это путешествие!» – сказал Месси.

Вместе с Лео представили и его друга – Серджи Бускетса. Серджи, кажется, не в обиде на МЛС за то, что его перепутали с Альваро Арбелоа.

За музыкальную часть презентации отвечал популярный колумбийский исполнитель Camilo.

Фотографы не обделили вниманием и Антонеллу Рокуццо – жену Месси.

Презентация презентацией, а отцовские обязанности никто не отменял. Даже для Лео.

Теплые объятия Месси и Бекхэма тоже не ускользнули от камер.

А закончилось все роскошным фейерверком!

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs, Joe Raedle, Mike Ehrmann