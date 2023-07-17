17 комментариев

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Месси презентовали в Майами: счастливый Бекхэм, друг Бускетс рядом и море розовых джерси

Лионель Месси Лионель Месси
МЛС МЛС
Интер Майами Интер Майами
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Футбол Футбол

И фейерверк!

«Интер Майами» объявил о трансфере Лео Месси больше месяца назад. Но презентации семикратного обладателя «Золотого мяча» пришлось подождать.

На домашней арене клуба из Майами зашкаливало количество людей в розовых джерси с десятым номером на спине. 

Фанаты выглядели невероятно счастливыми. Хотя у парня в черном как будто что-то случилось. 

Кто-то пришел в футболках сборной Аргентины, а один мужчина даже показал большое тату с изображением Лео. Greatest of All Time!

Так, это еще не Месси.

Тем временем на стадион прибыл сам Лео.

Фанаты уже готовы встречать великого.

На сцену Месси пригласил совладелец «Интера» Дэвид Бекхэм. За день до этого Бекс в инстаграме писал: 

«Следующая глава истории «Интер Майами» начинается здесь. Десять лет назад, начиная этот путь, я мечтал привезти в Майами величайших игроков мира... Футболистов, которые разделяли бы мои амбиции – помочь развитию футбола в США и создать наследие.

Сегодня мечта осуществилась. Я горжусь тем, что игрок уровня Лео присоединился к нашему клубу. Рад приветствовать друга, удивительного человека и его прекрасную семью в «Интер Майами».

А вот и сам величайший!

Дэвид счастлив.

Как и братья Масы – другие владельцы клуба из Майами.

Лео не оставил зрителей без приветственного слова. «Я рад оказаться в Майами и полон желания сражаться за клуб и помогать ему расти дальше. Нас ждут увлекательные времена, я готов отдавать всего себя без остатка!

Я рад, что выбрал этот город вместе со своей семьей, и уверен, что с «Интер Майами» все будет прекрасно. Мне не терпится начать это путешествие!» – сказал Месси.

Вместе с Лео представили и его друга – Серджи Бускетса. Серджи, кажется, не в обиде на МЛС за то, что его перепутали с Альваро Арбелоа.

За музыкальную часть презентации отвечал популярный колумбийский исполнитель Camilo.

Фотографы не обделили вниманием и Антонеллу Рокуццо – жену Месси.

Презентация презентацией, а отцовские обязанности никто не отменял. Даже для Лео.

Теплые объятия Месси и Бекхэма тоже не ускользнули от камер.

А закончилось все роскошным фейерверком!

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Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs, Joe Raedle, Mike Ehrmann

17 комментариев

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Тиджани Бабангида
Встретили ярко и с восторгом. Все так как и ожидалось.
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Ceasus
Походу интерес только у местных кубинцев
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Макак-резус
Вот и Бекхэм попытался омолодиться..."уколы красоты"..и сразу же глаза другого человека
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ Igor Pivovarov
Бускетс все равно собирался уходить, старенький хоть и легенда. Есть проект Интера (под медийным и организационным колпаком Бэкса) - он сам по себе привлекателен, а если еще и Месси там. Ну, ок, Рон великий, а Лео - жалкий читтер. Раз ему Агуэро в пару давали просто так, держали его на трибунах для незаконного преимущества. Так пойдет?
да, а еще рон поехал в априори дыру мира с кучей дурных законов и ограничений поднимать местный футбол - и протоптал тропу для многих игроков типа бензема (ЗМ) и канте (ЧМ виннер). месси же поехал в страну 1 мира отдыхать на зарплату в розовой (ну а в какой еще) футболке и торговать лицом ради заявки на ЧМ
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Gutalin
Ответ Дани Алисса
не выиграет ничего с командой Месси там. надо было ехать либо в лос-анджелеские клубы(ЛА,Гэлагси),либо в Сиэтл Саундерс. но поехал он в Майами,с одними из худших игроков лиги.Даже если они купят Альбу,то втроём тянуть не смогут
он поехал на пенсию за деньгами и жизнью в теплом испаноговорящем городе.
Какие трофеи, главное участие :D
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Igor Pivovarov
Не уверен, что буду смотреть вторую, пятую, десятую игру Месси в МЛС. Но первую буду смотреть, крест на пузе!
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vik444
И розовые очки не забудьте. Розовые очки обозначают наивное, и частично иллюзорное восприятие окружающей реальности. Выражение характерно для британского, австралийского и американского вариантов английского языка.
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Владимир Стрельцов
кеды топ у Месси
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Азиз
Ответ Нурбол Жумаскалиев
да, а еще рон поехал в априори дыру мира с кучей дурных законов и ограничений поднимать местный футбол - и протоптал тропу для многих игроков типа бензема (ЗМ) и канте (ЧМ виннер). месси же поехал в страну 1 мира отдыхать на зарплату в розовой (ну а в какой еще) футболке и торговать лицом ради заявки на ЧМ
Чего?Ради какой заявки-то?🤡
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Кашшай Чакырович
Ответ Нурбол Жумаскалиев
рон кстати никого из друзей не приводил с собой ни в один из клубов, ехал сам и делал дела в соло. для месси же постоянно то друзей докупают как в данном случае, то агуеро с собой возят (как на ЧМ)
Ага в соло опустил Мю со 2 места на 6 и Аль наср с первого на второе а Ювентус с первого на 4, )) что ты несёшь ,в соло блин ахахаха ,в соло своим отсутствием в финале он принес золото евро ,так бы обосрался как всегда ))) в соло своим осутуствием ,он вывел Португалию в 1/4 ЧМ ,чуть ли не впервые за 20 лет ))) он без партнеров нормальных ничего из себя не представляет ,ему нужно мяч выкатить на пустые с двух метров ,как такое можно сделать в соло ?)))
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боливийский старообрядец
Ответ Нурбол Жумаскалиев
рон кстати никого из друзей не приводил с собой ни в один из клубов, ехал сам и делал дела в соло. для месси же постоянно то друзей докупают как в данном случае, то агуеро с собой возят (как на ЧМ)
Может просто у него нет друзей.
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Balt39
Ответ Макак-резус
Вот и Бекхэм попытался омолодиться..."уколы красоты"..и сразу же глаза другого человека
Да. Тоже заметил, что лицо стало не настоящим
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