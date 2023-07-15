20 комментариев

На фоне слухов об отъезде.

В матче за Суперкубок Клаудиньо постоянно мелькал в кадре. Только крайне редко это происходило из-за опасности у ворот ЦСКА, чаще – совсем по другим поводам.

В середине первого тайма был неспокойный разговор с Вильямом Оливейрой. Возможно, из-за шума на стадионе, но не факт.

Клаудиньо был не очень доволен итогом беседы, но кивнул и продолжил игру.

Через несколько минут бразилец не успел сыграть чисто в отборе и заехал по ноге Гайичу. Очень болезненно, но желтой карточки избежал.

Ближе к концу первого тайма толкнул Мендеса – тоже без желтой, но пошел выяснять, почему игрок ЦСКА упал. Тот объяснять не стал.

Поговорил Клаудиньо и с Сергеем Карасевым из-за фола недалеко от своих ворот. С этого штрафного как раз чуть не забил Зайнутдинов.

В конце тайма Карасев не заметил падение Клаудиньо после контакта с соперником. Бразилец опять возмущен.

Стычка перед перерывом, в которой Федор Чалов оттолкнул одного из зенитовских докторов, привела к тому, что Клаудиньо успокаивали одноклубники. Сайт РФС отметил, что Карасев выписал ему желтую.

Первый тайм закончился, но Клаудиньо все еще объяснил лайнсмену, что перед перерывом на нем фолили.

Самому Клаудиньо тоже изрядно доставалось в первом тайме – например, от Гайича и Заболотного. Возможно, это (плюс неудачные действия в атаке) излишне нервировали бразильца.

Во втором тайме, через 17 минут, Клаудиньо заменили на Мостового. Он удивился решению, был очень недоволен и что-то высказывал тренерам.

И просто ушел в подтрибунку.

Но после серии пенальти отпраздновал трофей с командой.

* * *

Повлияла ли на Клаудиньо информация Globo о том, что «Фламенго» предложил за него 15 миллионов евро? По данным O Dia, «Зенит» отклонил предложение, но «Фламенго» все равно интересуется игроком, его представители готовы приехать в Россию на переговоры.

Впрочем, гендиректор «Зенита» Александр Медведев закрыл все вопросы в интервью «Спорт-Экспрессу»: «У нас не было никаких предложений. Это все слухи и фэйки».

Вспомним и другой эпизод: в первом тайме матча Кубка PARI Премьер против «Фенербахче» в воскресенье Клаудиньо получил небольшую травму, выход бразильца в Суперкубке был под вопросом. Впрочем, сам зенитовец в соцсетях написал, что с ним все хорошо.

Просто пока он не в оптимальной форме.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; кадры трансляции «Матч ТВ»