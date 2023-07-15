20 комментариев

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Гневный матч Клаудиньо: сбивал соперников, ругался с судьей, ушел в подтрибунку после замены

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На фоне слухов об отъезде.

В матче за Суперкубок Клаудиньо постоянно мелькал в кадре. Только крайне редко это происходило из-за опасности у ворот ЦСКА, чаще – совсем по другим поводам.

В середине первого тайма был неспокойный разговор с Вильямом Оливейрой. Возможно, из-за шума на стадионе, но не факт. 

Клаудиньо был не очень доволен итогом беседы, но кивнул и продолжил игру.

Через несколько минут бразилец не успел сыграть чисто в отборе и заехал по ноге Гайичу. Очень болезненно, но желтой карточки избежал.

Ближе к концу первого тайма толкнул Мендеса – тоже без желтой, но пошел выяснять, почему игрок ЦСКА упал. Тот объяснять не стал.

Поговорил Клаудиньо и с Сергеем Карасевым из-за фола недалеко от своих ворот. С этого штрафного как раз чуть не забил Зайнутдинов.

В конце тайма Карасев не заметил падение Клаудиньо после контакта с соперником. Бразилец опять возмущен.

Стычка перед перерывом, в которой Федор Чалов оттолкнул одного из зенитовских докторов, привела к тому, что Клаудиньо успокаивали одноклубники. Сайт РФС отметил, что Карасев выписал ему желтую.

Первый тайм закончился, но Клаудиньо все еще объяснил лайнсмену, что перед перерывом на нем фолили.

Самому Клаудиньо тоже изрядно доставалось в первом тайме – например, от Гайича и Заболотного. Возможно, это (плюс неудачные действия в атаке) излишне нервировали бразильца.

Во втором тайме, через 17 минут, Клаудиньо заменили на Мостового. Он удивился решению, был очень недоволен и что-то высказывал тренерам.

И просто ушел в подтрибунку. 

Но после серии пенальти отпраздновал трофей с командой.

* * *

Повлияла ли на Клаудиньо информация Globo о том, что «Фламенго» предложил за него 15 миллионов евро? По данным O Dia, «Зенит» отклонил предложение, но «Фламенго» все равно интересуется игроком, его представители готовы приехать в Россию на переговоры.

Впрочем, гендиректор «Зенита» Александр Медведев закрыл все вопросы в интервью «Спорт-Экспрессу»: «У нас не было никаких предложений. Это все слухи и фэйки».

Вспомним и другой эпизод: в первом тайме матча Кубка PARI Премьер против «Фенербахче» в воскресенье Клаудиньо получил небольшую травму, выход бразильца в Суперкубке был под вопросом. Впрочем, сам зенитовец в соцсетях написал, что с ним все хорошо.

Просто пока он не в оптимальной форме.

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Зенит – ЦСКА 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4
Дата проведения
15 июля, 17.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЗенитКержаков, Караваев (Сутормин, 89), Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Мантуан (Бакаев, 90), Клаудиньо (Мостовой, 63), Барриос, Кейрос (Васильев, 89), Малком, Кассьерра (Сергеев, 77).
ЦСКААкинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев (Набабкин, 46), Виллиан Роша, Зайнутдинов (Ryadno, 82), Здьелар (Кучаев, 81), Мендес (Гайч, 90), Мухин (Ермаков, 73), Заболотный, Чалов.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
Предупреждения:
Гайич (45), Клаудиньо (45).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; кадры трансляции «Матч ТВ»

20 комментариев

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PsichoEscape
Зенит уставший после еврокубков
+55
-8
+47
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воен
Будь вместо Карасёва нормальный судья, то уже после первого психа бра... россиянина выписал бы жёлтую, остудив пыл, но сам же довёл до того, что нужно было удалять Клауда, чего крот Карасёв, конечно же, не сделал.

Кстати, прикольно было смотреть, как новый паспортист жевал жвачку во время исполнения гимна. Очень точно характеризует, как он ко всему, что связано с Россией и Зенитом, относится.
+30
-8
+22
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воен
Ответ Exyxea
Плаксивость бразильцев по каждому поводу конечно вымораживает, хоть и футболисты они гениальные.
Ничего гениального в этом матче от него не увидел.
+24
-4
+20
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Exyxea
Плаксивость бразильцев по каждому поводу конечно вымораживает, хоть и футболисты они гениальные.
+14
-8
+6
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9черное
Ответ воен
Будь вместо Карасёва нормальный судья, то уже после первого психа бра... россиянина выписал бы жёлтую, остудив пыл, но сам же довёл до того, что нужно было удалять Клауда, чего крот Карасёв, конечно же, не сделал. Кстати, прикольно было смотреть, как новый паспортист жевал жвачку во время исполнения гимна. Очень точно характеризует, как он ко всему, что связано с Россией и Зенитом, относится.
Карась давно плохой стал. После соболева и его миниатюры сомнений совсем не осталось
+3
-2
+1
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luu
Такой Клаудиньо нам не нужен, после травмы он заметно сдал, стал нервным каким-то, уйдёт так уйдёт.
+3
-3
0
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Dark.Babysitter
да много у кого такие нервные матчи бывают
Хоть Клаудиньо хоть Соболев, хоть Серхио Рамос, хоть Зидан.
0
0
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Mihei4
У Семака не совсем здоровый вид с этой саркастической улыбкой и руками в стороны. Малком такой же клоунадой занимается. А этот истеричный маленкий микрофон скоро отвалит отсюда. Талантливый, но мерзкий.
+1
-1
0
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Karl_Ivanovich
Клаудиньо после травмы не может найти своё место на поле. Что-то сломалось - надо чинить....
+1
-1
0
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Владимир Абрамов
После серии Клаудиньо был счастлив и радовался вместе с командой. Понимаю, хочется кому-то разглядеть в любой усталости или раздражении глубокие тайные мотивы. Но нет. Иногда люди просто устают. Иногда не просто, если брать периоды подготовительных циклов во время межсезонки. Иногда футболистам бывает больно после стыков с другими на поле. Автору советую преодолеть в себе болезнь желтизны.
+1
-1
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ZarvuR2020
Клаудиньо потом со всеми радовался после серии пенальти, попал в трансляцию
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ДудьСдулся
Клаудиньо наиграл и наговорил на красную.
Вот так судят Зенит.
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Onion
Ответ PsichoEscape
Зенит уставший после еврокубков
Классический фейк-аккаунт, типичный такой, эталонный)
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Иразхан Зайнодинов
Ответ Exyxea
Плаксивость бразильцев по каждому поводу конечно вымораживает, хоть и футболисты они гениальные.
гениальность в плаксивости?
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