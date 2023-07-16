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Сага с переходом Деклана Райса в «Арсенал» наконец завершена – в воскресенье лондонцы официально представили опорника сборной Англии. Деклан в команде Микеля Артеты будет играть под 41-м номером.

Почему такой необычный выбор?

Райс играл под 41-м номером еще в «Вест Хэме» – и объяснял нетривиальный выбор так: «Когда я впервые поехал на сборы с основной командой в Сиэтл, мне дали 41-й номер. С тех пор и ношу его. Вполне могу провести так всю карьеру. Я немного суеверен с подобными вещами».

Забавно, что когда-то в «Арсенале» Алексу Ивоби не разрешили взять 45-й номер, под которым он играл в академии. Пришлось брать 17-й, который больше соответствует статусу игрока первой команды.

Кто-то брал 41-й номер в «Арсенале»?

Да, но это были не самые звездные игроки: Крейг Холлоуэй, Крис Райт, Артуро Луполи, Джо О’Кэруилл, Гэвин Хойт, Джей Эммануэль-Томас, Джош Дасилва, Робби Бертон, Бен Коттрелл и Мауро Бандейро. В общей сложности эти мужчины набили 22 матча за первую команду «Арсенала».

Из всех 41-х номеров «Арсенала» выделяется, пожалуй, только Дасилва – сейчас он регулярно играет в «Брентфорде», забравшегося в прошлом сезоне на 9-е место в АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Pond