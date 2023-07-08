12 комментариев

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Почеттино устроил барбекю для сотрудников «Челси». Сразу налаживает атмосферу в клубе

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«Клуб должен быть семьей».

Маурисио Почеттино запускает свою главу в «Челси».

«Работа в «Челси» для меня приятна и почетна. Очень хорошо знаю этот клуб – один из величайших в мире. Было легко принять это решение, – отметил тренер в первом интервью. – Готовы усердно над тем, чтобы фанаты наслаждались футболом. История «Челси» – это победы. Это – лучшая команда Англии за последние 10-15 лет.

Уверен, что я стал намного лучше. Было время все проанализировать. Эволюция идет каждый день, и мы уже пытаемся стать сильнее. Надо использовать опыт, иначе он бесполезен. Думаю, клуб на правильном пути».

Аргентинец решил сразу наладить контакт с коллегами. В первый же рабочий день Маурисио устроил для сотрудников «Челси» барбекю с асадо и другими традиционными аргентинскими.

Сотрудники были крайне впечатлены – и выкладывали счастливые фото.

«Это было очень чутким и приятным способом познакомиться с новым тренером, – рассказывал The Telegraph один из сотрудников клуба. – Атмосфера была непринужденной, очень комфортной».

Маурисио всегда ставит атмосферу на первое место. Например, когда он работал в «Тоттенхэме», то упросил президента Даниэля Леви потратить шестизначную сумму на внушительную зону барбекю прямо на тренировочной базе. Аргентинец хотел, чтобы тренировочный комплекс был для игроков не только местом рутинной работы.

***

Асадо – важная часть аргентинской культуры. Например, тренер сборной Лионель Скалони верит, что это отличный способ объединения команды:

«Моя любимая еда – асадо. Это больше, чем просто еда. Создает атмосферу единения и коллективной химии. Это особенность аргентинского характера. Нет, дело не в мясе, хотя аргентинцы его любят. Весь смысл в том, чтобы стать частью группы. Такие вечера порождают крепкие связи».

Похоже, Почеттино согласен. У него вообще много специфичных деталей при работе с коллективом.

• В офисе Почеттино всегда есть поднос с лимонами. Один друг из Аргентины сказал Маурисио, что лимоны поглощают отрицательную энергию;

• Почеттино убежден, что способен видеть ауру игроков. «Мне нужны информация и разные тесты, но сильнее всего на решения влияет способность видеть, правильную ли энергию распространяет игрок, – писал Маурисио в книге Brave New World. – Я могу предсказать, что произойдет, и понимаю, какими будут последствия тех или иных событий. Знаю, каким путем пойдет игрок. Вижу это по его ауре».

• Почеттино требует железной дисциплины, но не штрафует игроков за мелкие нарушения вроде пары минут опоздания или неподходящей одежды: хочет, чтобы футболисты открыто выражали себя. «Сначала правил было больше, но теперь меньше, потому что игроки разделяют ценности, – рассказывал Почеттино о «Тоттенхэме» в 2016-м. – Теперь правила превратились в привычку».

• Маурисио часто возвращает игроков к истокам. На его столе всегда стоит футбольный мяч. Иногда он бросает его игроку и просит вспомнить себя в три, четыре, пять, шесть лет. «Я прошу их вспомнить те ощущения, потому что они должны быть приоритетом в жизни, – объяснял Почеттино. – Конечно, нужно уделять время друзьям или девушке, но приоритетом всегда должен быть мяч. Люди начинают стремиться к разным вещам и теряют эту нацеленность. Если ты перестаешь чувствовать, что ощущал в детстве, теряешь мотивацию в футболе, то это повлияет на твою игру».

• Возглавив «Тоттенхэм» летом 2014-го, нашел идеальную базу, но холод в команде и страхи у игроков. Меняли ситуацию простыми шагами: совместные мероприятия, ужины и празднование дней рождения, утренние рукопожатия, посвящение для новичков.

«Клуб должен быть семьей, – объяснял Хесус Перес, ассистент Почеттино. – Если нужно бороться против топ-клубов, то единственный вариант – пробудить у игроков эмпатию по отношению друг к другу, создать хорошие отношения.

Чтобы превратить команду в семью, важна каждая деталь».

Асадо – блюдо, ради которого Аргентина и Уругвай привезли на ЧМ 3,5 тонны мяса. От барбекю зависит даже выбор жилья на турнире

Все о методах Почеттино: по три тренировки в день, вера в ауру (и в лимоны для ее очищения), горячие угли и стрелы

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield

12 комментариев

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Andrey Khapaev
Маурисио часто возвращает игроков к истокам. На его столе всегда стоит футбольный мяч. Иногда он бросает его игроку и просит вспомнить себя в три, четыре, пять, шесть лет. «Я прошу их вспомнить те ощущения, потому что они должны быть приоритетом в жизни, – объяснял Почеттино. – Конечно, нужно уделять время друзьям или девушке, но приоритетом всегда должен быть мяч. Люди начинают стремиться к разным вещам и теряют эту нацеленность. Если ты перестаешь чувствовать, что ощущал в детстве, теряешь мотивацию в футболе, то это повлияет на твою игру».

и ведь действительно, ощущение, как будто значительной части современных игроков не хватает мотивации и спортивной злости после подписания первых серьезных контрактов в серьезных клубах. по-моему очень любопытный и мудрый прием для возрождения мотивации. вообще, любопытный спец Поч - после этой статьи как-то даже захотелось о нем побольше узнать
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Egresss
Главная мера по созданию атмосферы - пускать Тодда Боулинга только на стадион, а на клубной базе минимум на 100 метров отгородить от других людей.
+6
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Kuryanin
Черчесов одобряет.
+4
-1
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trav
Барбекю нельзя устроить!
Это всего лишь способ приготовления блюда.
Можно устроить вечеринку с барбекю. Можно пригласить всех на барбекю.
Это как у нас - можно позвать всех на шашлык. Но нельзя устроить шашлык!
Даже нейросеть писала бы лучше и грамотнее чем те кто это делает сейчас
+3
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Vladislav Khromov
Ответ trav
Барбекю нельзя устроить! Это всего лишь способ приготовления блюда. Можно устроить вечеринку с барбекю. Можно пригласить всех на барбекю. Это как у нас - можно позвать всех на шашлык. Но нельзя устроить шашлык! Даже нейросеть писала бы лучше и грамотнее чем те кто это делает сейчас
Нельзя сделать ксерокс - можно снять копию. Нельзя дать скотч, но можно передать клейкую ленту. Но en masse говорят первое. Вот видимо тот же самый случай.
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nautilus
Ответ Александр Опёнышев
>Это – лучшая команда Англии за последние 10-15 лет. Вот он юморист
По европейским трофеям - да.
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naum100
Через год займут 7-10 место и полетит Почетино со своим барбекю куда подальше...
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Sebastian Debussy
Рекомендую перечитывать текст перед публикацией.

"Готовы усердно" Усердно что? Работать наверное.

"Но холод в команде..." точка поставлена зачем-то в середине предложения
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Александр Опёнышев
>Это – лучшая команда Англии за последние 10-15 лет.

Вот он юморист
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Александр Опёнышев
Ответ nautilus
По европейским трофеям - да.
Это уже твоё личное отсебятинское уточнение, что имел ввиду он сам - загадка
Если всё-таки вернуться к цитате Поча, то он имеет наверное всё-таки в общем, и в целом картина сомнительная и спорная
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