12 комментариев

«Клуб должен быть семьей».

Маурисио Почеттино запускает свою главу в «Челси».

«Работа в «Челси» для меня приятна и почетна. Очень хорошо знаю этот клуб – один из величайших в мире. Было легко принять это решение, – отметил тренер в первом интервью. – Готовы усердно над тем, чтобы фанаты наслаждались футболом. История «Челси» – это победы. Это – лучшая команда Англии за последние 10-15 лет.

Уверен, что я стал намного лучше. Было время все проанализировать. Эволюция идет каждый день, и мы уже пытаемся стать сильнее. Надо использовать опыт, иначе он бесполезен. Думаю, клуб на правильном пути».

Аргентинец решил сразу наладить контакт с коллегами. В первый же рабочий день Маурисио устроил для сотрудников «Челси» барбекю с асадо и другими традиционными аргентинскими.

Сотрудники были крайне впечатлены – и выкладывали счастливые фото.

«Это было очень чутким и приятным способом познакомиться с новым тренером, – рассказывал The Telegraph один из сотрудников клуба. – Атмосфера была непринужденной, очень комфортной».

Маурисио всегда ставит атмосферу на первое место. Например, когда он работал в «Тоттенхэме», то упросил президента Даниэля Леви потратить шестизначную сумму на внушительную зону барбекю прямо на тренировочной базе. Аргентинец хотел, чтобы тренировочный комплекс был для игроков не только местом рутинной работы.

***

Асадо – важная часть аргентинской культуры. Например, тренер сборной Лионель Скалони верит, что это отличный способ объединения команды:

«Моя любимая еда – асадо. Это больше, чем просто еда. Создает атмосферу единения и коллективной химии. Это особенность аргентинского характера. Нет, дело не в мясе, хотя аргентинцы его любят. Весь смысл в том, чтобы стать частью группы. Такие вечера порождают крепкие связи».

Похоже, Почеттино согласен. У него вообще много специфичных деталей при работе с коллективом.

• В офисе Почеттино всегда есть поднос с лимонами. Один друг из Аргентины сказал Маурисио, что лимоны поглощают отрицательную энергию;

• Почеттино убежден, что способен видеть ауру игроков. «Мне нужны информация и разные тесты, но сильнее всего на решения влияет способность видеть, правильную ли энергию распространяет игрок, – писал Маурисио в книге Brave New World. – Я могу предсказать, что произойдет, и понимаю, какими будут последствия тех или иных событий. Знаю, каким путем пойдет игрок. Вижу это по его ауре».

• Почеттино требует железной дисциплины, но не штрафует игроков за мелкие нарушения вроде пары минут опоздания или неподходящей одежды: хочет, чтобы футболисты открыто выражали себя. «Сначала правил было больше, но теперь меньше, потому что игроки разделяют ценности, – рассказывал Почеттино о «Тоттенхэме» в 2016-м. – Теперь правила превратились в привычку».

• Маурисио часто возвращает игроков к истокам. На его столе всегда стоит футбольный мяч. Иногда он бросает его игроку и просит вспомнить себя в три, четыре, пять, шесть лет. «Я прошу их вспомнить те ощущения, потому что они должны быть приоритетом в жизни, – объяснял Почеттино. – Конечно, нужно уделять время друзьям или девушке, но приоритетом всегда должен быть мяч. Люди начинают стремиться к разным вещам и теряют эту нацеленность. Если ты перестаешь чувствовать, что ощущал в детстве, теряешь мотивацию в футболе, то это повлияет на твою игру».

• Возглавив «Тоттенхэм» летом 2014-го, нашел идеальную базу, но холод в команде и страхи у игроков. Меняли ситуацию простыми шагами: совместные мероприятия, ужины и празднование дней рождения, утренние рукопожатия, посвящение для новичков.

«Клуб должен быть семьей, – объяснял Хесус Перес, ассистент Почеттино. – Если нужно бороться против топ-клубов, то единственный вариант – пробудить у игроков эмпатию по отношению друг к другу, создать хорошие отношения.

Чтобы превратить команду в семью, важна каждая деталь».

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield