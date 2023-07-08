Черная полоса.

Три года назад Хаким Зиеш приезжал в «Челси» как одна из главных звезд монструозного «Аякса», который едва не дошел до финала ЛЧ-2018/19.

В Лондоне Хаким так и не стал основным, но первые два сезона находился в плотной ротации. А в прошлой кампании почти не играл – и теперь карьера марокканца в опасности.

Зимой мог перейти в «ПСЖ», но «Челси» трижды (!) отправил неверные документы

Хаким начал сезон-2022/23 неубедительно: ни Тухель, ни Поттер не доверяли игроку много времени на поле. Однако чудесный перфоманс сборной Марокко на ЧМ-2022 вдохновил Зиеша, и он занялся поисками вариантов.

Зимой подтянулся «ПСЖ»: парижане хотели взять Хакима в аренду на полгода. Но сделку затягивали обе стороны: «Париж» присматривался к Малкому, «Челси» продавливал обязательный выкуп. В итоге дотянули до дедлайна – вроде как все согласовали, но «Челси» накосячил с бумагами. Французский L’Équipe писал, что лондонцы трижды (!) отправили неверные документы. «Челси» отбивался: документы отправили за час, но из-за ошибки компьютера те не дошли.

Сам Зиеш с вечера 31 января находился в офисе «ПСЖ» и очень переживал. Хаким написал сообщение совладельцу «Челси» Тодду Боули, умолял поторопиться с оформлением документов и даже говорил, что готов оплатить любые опции, лишь бы переход состоялся.

«История с сорвавшимся переходом не была первой, не будет и последней, – говорил Грэм Поттер в начале февраля. – Хаким понимает это. Он верен команде и будет важным игроком в оставшейся части сезона».

Тренер выпустил Хакима в старте против «Фулхэма» (3 февраля), но дальше все вернулось: Зиеш больше сидел на замене, чем играл – выходил на 15 минут в конце. Новых шансов на перезапуск карьеры пришлось ждать до лета.

Зиеш согласовал контракт с «Аль-Насром», но вскрылись проблемы с коленом и бедром. Трансфер подвис

После окончания сезона Зиеш двинул в Москву к другу Квинси Промесу: сходили на матч Медиалиги и посетили премию Winline Герои РПЛ. Из-за приезда в Россию сорвался вариант с «Аяксом»: De Telegraaf писал, что в клубе не рады выбору ни друга, ни страны.

Поэтому самой очевидной виделась сделка с «Аль-Насром» – клуб хотел распасовщика для Роналду и готов был платить больше 30 млн евро в год. Фабрицио Романо даже писал, что переход согласовали, но затем вскрылись подробности о старых повреждениях Зиеша.

Журналист Бен Джейкобс писал, что «Аль-Наср» проведет дополнительные тесты – у футболиста обнаружили проблемы с коленом и бедром. После дообследований саудовский клуб вернулся с новым предложением: минус 40% от стартовой зарплаты. Сам Хаким не согласен на такие условия.

Казалось бы уже закрытая сделка оказалась на грани срыва – CBS Sport сообщал, что «Аль-Наср» может переключиться на кандидатуру Бернарду Силвы, если Хаким не примет новые условия.

Марокканец сохраняет спокойствие: недавно выложил фотографию с тренировки на футбольном поле. «Проблемы с коленом, говорите? 😂😂».

Последний апдейт по ситуации был в четверг: по информации надежного Мэтта Лоу Хаким еще может уйти. Но пока приходится ждать.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Ryan Pierse