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Падение Зиеша за полгода. Зимой был в шаге от «ПСЖ», теперь сомневается даже «Аль-Наср»

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Черная полоса.

Три года назад Хаким Зиеш приезжал в «Челси» как одна из главных звезд монструозного «Аякса», который едва не дошел до финала ЛЧ-2018/19. 

В Лондоне Хаким так и не стал основным, но первые два сезона находился в плотной ротации. А в прошлой кампании почти не играл – и теперь карьера марокканца в опасности.

Зимой мог перейти в «ПСЖ», но «Челси» трижды (!) отправил неверные документы

Хаким начал сезон-2022/23 неубедительно: ни Тухель, ни Поттер не доверяли игроку много времени на поле. Однако чудесный перфоманс сборной Марокко на ЧМ-2022 вдохновил Зиеша, и он занялся поисками вариантов. 

Зимой подтянулся «ПСЖ»: парижане хотели взять Хакима в аренду на полгода. Но сделку затягивали обе стороны: «Париж» присматривался к Малкому, «Челси» продавливал обязательный выкуп. В итоге дотянули до дедлайна – вроде как все согласовали, но «Челси» накосячил с бумагами. Французский L’Équipe писал, что лондонцы трижды (!) отправили неверные документы. «Челси» отбивался: документы отправили за час, но из-за ошибки компьютера те не дошли. 

Сам Зиеш с вечера 31 января находился в офисе «ПСЖ» и очень переживал. Хаким написал сообщение совладельцу «Челси» Тодду Боули, умолял поторопиться с оформлением документов и даже говорил, что готов оплатить любые опции, лишь бы переход состоялся.

«История с сорвавшимся переходом не была первой, не будет и последней, – говорил Грэм Поттер в начале февраля. – Хаким понимает это. Он верен команде и будет важным игроком в оставшейся части сезона».

Тренер выпустил Хакима в старте против «Фулхэма» (3 февраля), но дальше все вернулось: Зиеш больше сидел на замене, чем играл – выходил на 15 минут в конце. Новых шансов на перезапуск карьеры пришлось ждать до лета. 

Зиеш согласовал контракт с «Аль-Насром», но вскрылись проблемы с коленом и бедром. Трансфер подвис

После окончания сезона Зиеш двинул в Москву к другу Квинси Промесу: сходили на матч Медиалиги и посетили премию Winline Герои РПЛ. Из-за приезда в Россию сорвался вариант с «Аяксом»: De Telegraaf писал, что в клубе не рады выбору ни друга, ни страны. 

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Поэтому самой очевидной виделась сделка с «Аль-Насром» – клуб хотел распасовщика для Роналду и готов был платить больше 30 млн евро в год. Фабрицио Романо даже писал, что переход согласовали, но затем вскрылись подробности о старых повреждениях Зиеша.

Журналист Бен Джейкобс писал, что «Аль-Наср» проведет дополнительные тесты – у футболиста обнаружили проблемы с коленом и бедром. После дообследований саудовский клуб вернулся с новым предложением: минус 40% от стартовой зарплаты. Сам Хаким не согласен на такие условия. 

Казалось бы уже закрытая сделка оказалась на грани срыва – CBS Sport сообщал, что «Аль-Наср» может переключиться на кандидатуру Бернарду Силвы, если Хаким не примет новые условия.

Марокканец сохраняет спокойствие: недавно выложил фотографию с тренировки на футбольном поле. «Проблемы с коленом, говорите? 😂😂».

Последний апдейт по ситуации был в четверг: по информации надежного Мэтта Лоу Хаким еще может уйти. Но пока приходится ждать. 

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Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Ryan Pierse

5 комментариев

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igls54
Большая неожиданность, что "Аль-Наср" еще способен сомневаться
+6
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они повсюду
Ответ timber dolphin
Комментарий удален модератором
в старые времена черный писали через О
+1
0
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timber dolphin
Комментарий удален модератором
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SuperStarrrr
Даже прости-господи Спартак отказался от него...
0
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