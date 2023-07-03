В 2023 году ютуб отметил совершеннолетие – видеохостинг запустился аж 18 лет назад, в 2005-м.

Футбольные ролики – важная часть ютуба. Самыми популярными становятся рекламы или подборки. Официального рейтинга не существует, так что мы составили десятку из известных нам.

В топ-10 по просмотрам пойдем снизу вверх.

10-е место: Top 10 Best Corner Kick Goals In Football – 103 млн просмотров

Здесь подборка лучших голов прямым ударом после угловых. Любительский рейтинг из десяти самых крутых исполнений.

9-е место: Best Soccer Prank | Who Better – 114 млн просмотров

В торговом центре прохожим кидают мяч, чтобы они его пнули. И все реагируют! А у кого получилось лучше? В комментариях автора видео даже обвинили в сексизме – слишком восторгался девушками.

8-е место: The Lady in the END! Rating Football Reactions! – 120 млн просмотров

Очень короткое видео с реакцией на подброшенный мяч и неожиданным финтом девушки в конце.

7-е место: Kingsley Coman taps the beer barrel – 122 млн просмотров

А здесь сравнение: как Кингсли Коман колотил по пивной бочке молотком в 2021 году и как через год.

6-е место: KIDS IN FOOTBALL – FAILS, SKILLS & GOALS #1 – 139 млн просмотров

Восемь минут милоты – как детям удаются крутые финты и красивые голы (промахи тоже случаются). Такие видео в топе появляются нередко.

5-е место: Nextel Brazil Fingers Soccer – 147 млн просмотров

Этому видео уже 12 лет. Разные трюки с наперстками в виде футбольных бутс.

4-е место: Duffy Vs Football Gangnam Style – 178 млн просмотров

Уличные трюки девятилетнего парня в 2012 году. Сейчас ему уже 20 лет.

3-е место: Nike Football: The Last Game full edition – 170 млн просмотров

7-минутная реклама с нарисованными звездами футбола. В мультфильме к ЧМ-2014 реальных звезд заменили идеальными игроками, которые никогда не ошибаются.

2-е место: $1 For Every Soccer Juggle – 207 млн просмотров

Один доллар за одно успешное набивание: парень набивает мяч, получается больше сотни, но младший, в конце концов, срывает всю красоту.

1-е место: Tragic Football Prank – 219 млн просмотров

Короткое видео из 2021 года, где опять в торговом центре прохожим кидают мяч, чтобы они его пнули. Никто не реагирует…

В ролике с 9-го места все сложилось куда лучше.