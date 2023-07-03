10 самых популярных футбольных видео на ютубе: пранки, трюки и лучшие голы с угловых
В 2023 году ютуб отметил совершеннолетие – видеохостинг запустился аж 18 лет назад, в 2005-м.
Футбольные ролики – важная часть ютуба. Самыми популярными становятся рекламы или подборки. Официального рейтинга не существует, так что мы составили десятку из известных нам.
В топ-10 по просмотрам пойдем снизу вверх.
10-е место: Top 10 Best Corner Kick Goals In Football – 103 млн просмотров
Здесь подборка лучших голов прямым ударом после угловых. Любительский рейтинг из десяти самых крутых исполнений.
9-е место: Best Soccer Prank | Who Better – 114 млн просмотров
В торговом центре прохожим кидают мяч, чтобы они его пнули. И все реагируют! А у кого получилось лучше? В комментариях автора видео даже обвинили в сексизме – слишком восторгался девушками.
8-е место: The Lady in the END! Rating Football Reactions! – 120 млн просмотров
Очень короткое видео с реакцией на подброшенный мяч и неожиданным финтом девушки в конце.
7-е место: Kingsley Coman taps the beer barrel – 122 млн просмотров
А здесь сравнение: как Кингсли Коман колотил по пивной бочке молотком в 2021 году и как через год.
6-е место: KIDS IN FOOTBALL – FAILS, SKILLS & GOALS #1 – 139 млн просмотров
Восемь минут милоты – как детям удаются крутые финты и красивые голы (промахи тоже случаются). Такие видео в топе появляются нередко.
5-е место: Nextel Brazil Fingers Soccer – 147 млн просмотров
Этому видео уже 12 лет. Разные трюки с наперстками в виде футбольных бутс.
4-е место: Duffy Vs Football Gangnam Style – 178 млн просмотров
Уличные трюки девятилетнего парня в 2012 году. Сейчас ему уже 20 лет.
3-е место: Nike Football: The Last Game full edition – 170 млн просмотров
7-минутная реклама с нарисованными звездами футбола. В мультфильме к ЧМ-2014 реальных звезд заменили идеальными игроками, которые никогда не ошибаются.
2-е место: $1 For Every Soccer Juggle – 207 млн просмотров
Один доллар за одно успешное набивание: парень набивает мяч, получается больше сотни, но младший, в конце концов, срывает всю красоту.
1-е место: Tragic Football Prank – 219 млн просмотров
Короткое видео из 2021 года, где опять в торговом центре прохожим кидают мяч, чтобы они его пнули. Никто не реагирует…
В ролике с 9-го места все сложилось куда лучше.
https://www.youtube.com/watch?v=01aV_PbiT30