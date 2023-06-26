28 комментариев

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Аллегри отклонил контракт на 30 млн в год из Саудовской Аравии. А «Юве» этому рад?

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Ювентус Ювентус
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
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Футбол Футбол

П – преданность.

Массимилиано Аллегри останется тренером «Ювентуса», несмотря на неудачный год и гнев фанатов из-за невнятной игры.

Макс не собирается менять обстановку: инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Аллегри отказался от гигантского предложения «Аль-Хилаля» на 30 млн евро в год. Чуть раньше коуч отверг контракт на 20 млн.

По информации La Gazzetta dello Sport, это не последняя попытка «Аль-Хилаля», но убедить итальянца будет крайне сложно. Массимилиано уже строит планы на следующий сезон.

«Будущее Аллегри никогда не было под вопросом». «Юве» тоже верит в Макса

Этого не скрывает генеральный директор клуба Маурицио Сканавино:

«Будущее Аллегри никогда не было под вопросом. Мы сотрудничаем и работаем на будущее, начиная от управления спортивной частью, заканчивая трансферами и решением экономических вопросов – они все еще в довольно непростом положении.

Мы ежедневно контактируем. Шторм последних месяцев мы прошли вместе, отношения между нами укрепились. В нем есть готовность делать лучшее для команды и клуба. Мы не должны забывать про ситуацию, в которой оказались. Несмотря на не самый удачный старт сезона, мы оказались в шаге от двух финалов. Игра иногда оставляла желать лучшего, но мы заняли третье место в Серии А».

Аллегри тоже уверен, что «Юве» на правильном пути: «Когда я вернулся в «Юве», знал, что побеждать будет непросто. Я не так глуп, чтобы считать иначе, и если бы я хотел побеждать, я бы пошел в другое место. Эта семья и клуб во мне нуждались, поэтому я вернулся.

Есть команды, которые шесть лет не попадают в топ. На поле мы завоевали третье место, мы играли в полуфиналах ЛЕ и Кубка Италии. Футбол дает, футбол забирает, прямо как жизнь. Мы станем только сильнее, но некоторые попали в ЛЧ лишь потому, что у нас забрали 10 очков. Все с этим согласны? Не путайте амбиции со способностями. Мы станем сильнее».

Несмотря на это, журналист La Gazzetta dello Sport Фабиана Делла Валле пишет, что Массимилиано не принял окончательное решение, рассматривая возможность расторжения контракта. Аллегри надоел регулярный негатив со стороны фанатов.

Тем более «Юве» не потянет неустойку Аллегри

Возможно, клуб и правда верит в Массимилиано, но расторжение контракта – пока не вариант.

У тренера огромная неустойка: зарплата Аллегри – около 9 млн евро в год, контракт рассчитан до лета 2025-го, расторжение обойдется «Ювентусу» примерно в 25 млн. Хотя La Gazzetta dello Sport берет еще выше – 36 млн евро.

Туринцы в ужасном экономическом кризисе и сражаются с УЕФА – уже вышли из проекта Суперлиги и ведут переговоры с чиновниками по сделке, результатом которой станет исключение клуба из Лиги конференций взамен на лояльность в ряде решений.

Увольнение Аллегри сильно ударит по бюджету, который и так страдает. Например, журналист Мирко Николино считает, что исключение из еврокубков будет стоить около 75-80 млн евро, плюс добавится недополученная прибыль от спонсорских сделок. «Юве» решил компенсировать потери продажами – уже скинули жирный контракт Анхеля ди Марии, еще хотят продавать Душана Влаховича.

Шансов на то, что Макс откажется от положенной неустойки, пока нет.

«Ювентус» выходит из Суперлиги – из-за давления УЕФА. В проекте остались только «Реал» и «Барса»

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini / Stringer, Christian Kaspar-Bartke / Stringer

28 комментариев

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vel
... если бы я хотел побеждать, я бы пошел в другое место. ©

Занавес.
+29
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+29
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Qwe Qwe
в тоже время как же его не любят бьянконери
+9
0
+9
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*Vladko*
а ещё он знает только итальянский и ещё находясь в Милане говорил, что ему комфортно в Италии и никуда он, мол, не хочет. И английский учить не хочет И даже будучи без работы - отказывался от зарубежных предложений. А в Италии он денег больше, чем получает сейчас в Турине, нигде не заработает.
П - преданность.
+10
-1
+9
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Вера Ломная
любит, как маньяк жертву
+4
0
+4
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John Galt
Ответ CopaAmerica
Аллегри прям вылитый Джулиан из Мадагаскара
mr burns из симпсонов
+3
0
+3
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dimpa
Макс хочет вывести Юве в серию Б.
+3
0
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Игорь Лаврушин
Упырь.
+2
0
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Daulet Bolatuli
Ответ Артём Назмутдинов
Имеет ввиду, что может пойти за победами в сильный клуб, у которого нет проблем, но в итоге остался в Юве
А разве Юве таковым клубом не чвляется?
+3
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daniyarjuraev13@gmail.com
Если он хочет Юве добра, то пусть проваливает!
+1
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daniyarjuraev13@gmail.com
Ответ *Vladko*
а ещё он знает только итальянский и ещё находясь в Милане говорил, что ему комфортно в Италии и никуда он, мол, не хочет. И английский учить не хочет И даже будучи без работы - отказывался от зарубежных предложений. А в Италии он денег больше, чем получает сейчас в Турине, нигде не заработает. П - преданность.
Это не преданность. Из-за него второй год без трофеев, а теперь Юве в Лиге Конференций.
+2
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jeckk
Забавный персонаж
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Juve164
Ответ Daulet Bolatuli
А разве Юве таковым клубом не чвляется?
Пока Аллегри у руля - не является.
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Direct free kick
Только Каррера спасёт Юву
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
🤣
Юва без лучшего игрока XXI века:
а) 0 посудин за 2 года
б) пошли домашние поражение от принтера, чего не было года с 2012
в) 0 побед над Наполи с памятной игры в апреле 2021
г) Дибала не ожил и отбыл в Рим
д) худшая игра италоклуба в ЛЧ с осени 2004 (Рома из которой ушёл Капелло)
Пусть андрей к. утрётся своей писаниной https://www.sports.ru/tribuna/blogs/kleshchonok/2926459.html
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Juve164
Ответ Юрий Бабкин
Не стало при Аллегри хуже, чем было при Пирло. Притом, что состав стал хуже. С первым приходом даже в конце было неплохо, Серию А брали на одной ноге, а для победы в ЛЧ состав был слабоват, хоть в финал 2 раза и выходили (для того состава и финал был, откровенно говоря, прыжком выше головы).
Состав стал сейчас хуже, чем при Пирло? Ты серьёзно? Там один Роналду чего стоил, который завязал тренеру руки.. Хватит нести чепуху
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Юрий Бабкин
Ответ Juve164
С его приходом в Юве последний раз стало намного хуже, что по результатам, что по игре. С первым приходом тоже в конце мрак полнейший был, когда некоторые игроки ушли и нужно было их заменить. А Максимка не умеет создавать..
Не стало при Аллегри хуже, чем было при Пирло. Притом, что состав стал хуже. С первым приходом даже в конце было неплохо, Серию А брали на одной ноге, а для победы в ЛЧ состав был слабоват, хоть в финал 2 раза и выходили (для того состава и финал был, откровенно говоря, прыжком выше головы).
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Juve164
Ответ Юрий Бабкин
Да ладно, Аллегри - хороший тренер. Везде, откуда его выгоняли, после его ухода лучше не становилось. И везде, где его нанимали, с его приходом не становилось хуже. В Юве не тренера надо менять, а тех ребят, что трансферами занимаются.
С его приходом в Юве последний раз стало намного хуже, что по результатам, что по игре.
С первым приходом тоже в конце мрак полнейший был, когда некоторые игроки ушли и нужно было их заменить. А Максимка не умеет создавать..
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Юрий Бабкин
Ответ Juve164
Пока Аллегри у руля - не является.
Да ладно, Аллегри - хороший тренер. Везде, откуда его выгоняли, после его ухода лучше не становилось. И везде, где его нанимали, с его приходом не становилось хуже.
В Юве не тренера надо менять, а тех ребят, что трансферами занимаются.
+1
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Артур Ганненко
Ответ swerh
Не очень понял, почему Юве должен платить Аллегри неустойку, в случае его ухода. Его же не увольняют, а саудовцы помимо того, что с тренером личку согласовывают, должны компенсацию и его текущему клубу выплатить... нет?
Если Аллегри сам удет, то конечно Юве не будет платить неустойку. Неустойка только на случай увольнения
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Артём Назмутдинов
Ответ vel
... если бы я хотел побеждать, я бы пошел в другое место. © Занавес.
Имеет ввиду, что может пойти за победами в сильный клуб, у которого нет проблем, но в итоге остался в Юве
+1
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swerh
Не очень понял, почему Юве должен платить Аллегри неустойку, в случае его ухода. Его же не увольняют, а саудовцы помимо того, что с тренером личку согласовывают, должны компенсацию и его текущему клубу выплатить... нет?
0
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Baku Bearings
Зачем? Как можно отклонить 30лямов в год? Когда еще увидишь такие деньги 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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CopaAmerica
Аллегри прям вылитый Джулиан из Мадагаскара
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stpn1503
Бедный старый шизик думает, что нужен Ювентусу, но нифига
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Maksat S
Не хотел учить английский, теперь не хочет учить арабский
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