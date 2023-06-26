28 комментариев

П – преданность.

Массимилиано Аллегри останется тренером «Ювентуса», несмотря на неудачный год и гнев фанатов из-за невнятной игры.

Макс не собирается менять обстановку: инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Аллегри отказался от гигантского предложения «Аль-Хилаля» на 30 млн евро в год. Чуть раньше коуч отверг контракт на 20 млн.

По информации La Gazzetta dello Sport, это не последняя попытка «Аль-Хилаля», но убедить итальянца будет крайне сложно. Массимилиано уже строит планы на следующий сезон.

«Будущее Аллегри никогда не было под вопросом». «Юве» тоже верит в Макса

Этого не скрывает генеральный директор клуба Маурицио Сканавино:

«Будущее Аллегри никогда не было под вопросом. Мы сотрудничаем и работаем на будущее, начиная от управления спортивной частью, заканчивая трансферами и решением экономических вопросов – они все еще в довольно непростом положении.

Мы ежедневно контактируем. Шторм последних месяцев мы прошли вместе, отношения между нами укрепились. В нем есть готовность делать лучшее для команды и клуба. Мы не должны забывать про ситуацию, в которой оказались. Несмотря на не самый удачный старт сезона, мы оказались в шаге от двух финалов. Игра иногда оставляла желать лучшего, но мы заняли третье место в Серии А».

Аллегри тоже уверен, что «Юве» на правильном пути: «Когда я вернулся в «Юве», знал, что побеждать будет непросто. Я не так глуп, чтобы считать иначе, и если бы я хотел побеждать, я бы пошел в другое место. Эта семья и клуб во мне нуждались, поэтому я вернулся.

Есть команды, которые шесть лет не попадают в топ. На поле мы завоевали третье место, мы играли в полуфиналах ЛЕ и Кубка Италии. Футбол дает, футбол забирает, прямо как жизнь. Мы станем только сильнее, но некоторые попали в ЛЧ лишь потому, что у нас забрали 10 очков. Все с этим согласны? Не путайте амбиции со способностями. Мы станем сильнее».

Несмотря на это, журналист La Gazzetta dello Sport Фабиана Делла Валле пишет, что Массимилиано не принял окончательное решение, рассматривая возможность расторжения контракта. Аллегри надоел регулярный негатив со стороны фанатов.

Тем более «Юве» не потянет неустойку Аллегри

Возможно, клуб и правда верит в Массимилиано, но расторжение контракта – пока не вариант.

У тренера огромная неустойка: зарплата Аллегри – около 9 млн евро в год, контракт рассчитан до лета 2025-го, расторжение обойдется «Ювентусу» примерно в 25 млн. Хотя La Gazzetta dello Sport берет еще выше – 36 млн евро.

Туринцы в ужасном экономическом кризисе и сражаются с УЕФА – уже вышли из проекта Суперлиги и ведут переговоры с чиновниками по сделке, результатом которой станет исключение клуба из Лиги конференций взамен на лояльность в ряде решений.

Увольнение Аллегри сильно ударит по бюджету, который и так страдает. Например, журналист Мирко Николино считает, что исключение из еврокубков будет стоить около 75-80 млн евро, плюс добавится недополученная прибыль от спонсорских сделок. «Юве» решил компенсировать потери продажами – уже скинули жирный контракт Анхеля ди Марии, еще хотят продавать Душана Влаховича.

Шансов на то, что Макс откажется от положенной неустойки, пока нет.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini / Stringer, Christian Kaspar-Bartke / Stringer