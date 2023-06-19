23 комментария

Инсайды The New York Times.

В начале мая в «ПСЖ» разгорелся скандал – из-за Месси, который без разрешения клуба укатил в Саудовскую Аравию на отдых. Парижане отстранили аргентинца на две недели, но после публичных извинений сняли санкции.

В заявлении чемпиона мира тогда прозвучала фраза: «Я не мог отменить эту поездку».

Что стояло за нестандартной формулировкой, раскопало авторитетное издание The New York Times. В распоряжении редакции оказалось тайное пиар-соглашение между Лео и властями Саудовской Аравии.

Что за соглашение?

Контракт датируется 1 января 2021 года – он подписан самим Лео и его братом Родриго, представляющим бизнес-интересы футболиста. Подписи официальных лиц Саудовской Аравии в соглашении не стоят.

9 мая 2022-го в инстаграме Месси появился первый пост из Саудовской Аравии. Считается, что с этого началось сотрудничество футболиста и министерства туризма, а этот визит принес Лео около 2 миллионов долларов.

Какие детали контракта? Сколько Месси зарабатывает на этом?

По данным The New York Times, Месси может получить около 25 миллионов долларов в течение трех лет.

Речь идет об участии в коммерческих активностях, постах в социальных сетях (в инстаграме Лео сейчас 473 млн подписчиков) и оплачиваемых отпусках в Саудовской Аравии, которые Лео должен проводить вместе с семьей. Месси должен делиться фотографиями из своих поездок и помечать их одобренным министерством хэштегом.

The New York Times опубликовал некоторые пункты.

•‎ Около 2 млн долларов Месси получает за один отпуск в год в Саудовской Аравии продолжительностью 5 дней – или же за две поездки длительностью 3 дня каждая. Расходы на дорогу и пятизвездочные отели оплачиваются правительством Саудовской Аравии – в сделку входил сам Месси и до 20 человек из его окружения.

•‎ Еще 2 млн долларов Месси платят за продвижение Саудовской Аравии в соцсетях – 10 постов в год, которые должны быть выложены отдельно от рекламы отпуска в королевстве.

•‎ Те же 2 млн долларов власти Саудовской Аравии платят Лео за участие в ежегодной государственной туристической кампании.

•‎ Еще 2 млн долларов – за благотворительность и публичные выступления.

• Также контракте игрока и королевства есть пункт, запрещающий Месси говорить что-либо, что могло бы запятнать репутацию страны и ее лидеров , которых критикуют за нарушения прав человека, жестокое обращение с женщинами и другие авторитарные действия.

Однажды Лео не приехал в Саудовскую Аравию – хотя должен был. Пришлось извиняться

Месси старательно исполняет свои обязательства, но иногда обстоятельства бывают сильнее.

В феврале 2021 года, через несколько недель после подписания контракта, Месси написал письмо министру туризма Саудовской Аравии, в котором извинился за то, что не смог приехать с запланированным визитом. В том письме аргентинец обращался к Ахмеду Аль-Хатебу «Ваше превосходительство» и выражал «глубочайшие сожаления» по поводу своего отсутствия.

Месси тогда играл за «Барселону». Он написал, что как у спортсмена у него были обязательства, которые нельзя было не исполнить. Речь про матч чемпионата Испании против «Бетиса», за которым последовал матч в Кубке Испании.

А не продешевил ли Лео?

Этим вопросом задался Райко Гарсия Кабрера – бывший футболист, который и организовал встречу официальных лиц Саудовской Аравии и Месси. Кабреру удивило, что аргентинец не стал просить у королевства суммы, сопоставимые с зарплатами Криштиану Роналду и Карима Бензема – экс-игрок объяснил это тем, что Лео верит в Саудовскую Аравию и ее видение.

Месси не поменял свое мнение даже после обращения к нему со стороны семей саудовских диссидентов, которые призывали игрока не сотрудничать с королевством. В открытом письме они писали: «Саудовский режим хочет использовать вас для отмывания своей репутации».

Эти обвинения отвергли сами власти Саудовской Аравии, а Месси вообще никак не отреагировал на обращение.

Вместо этого аргентинец продолжил восторгаться красотами ближневосточной страны.

Фото: East News/Balkis Press/ABACA/Abaca, FAYEZ NURELDINE/AFP; globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de ; instagram.com/leomessi