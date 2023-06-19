23 комментария

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2 млн долларов за 5 дней отпуска, 2 млн за посты в соцсетях: секретные детали контракта Месси с Саудовской Аравией

Лионель Месси Лионель Месси
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высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Футбол Футбол

Инсайды The New York Times.

В начале мая в «ПСЖ» разгорелся скандал – из-за Месси, который без разрешения клуба укатил в Саудовскую Аравию на отдых. Парижане отстранили аргентинца на две недели, но после публичных извинений сняли санкции.

В заявлении чемпиона мира тогда прозвучала фраза: «Я не мог отменить эту поездку». 

Что стояло за нестандартной формулировкой, раскопало авторитетное издание The New York Times. В распоряжении редакции оказалось тайное пиар-соглашение между Лео и властями Саудовской Аравии.

Что за соглашение? 

Контракт датируется 1 января 2021 года – он подписан самим Лео и его братом Родриго, представляющим бизнес-интересы футболиста. Подписи официальных лиц Саудовской Аравии в соглашении не стоят.

9 мая 2022-го в инстаграме Месси появился первый пост из Саудовской Аравии. Считается, что с этого началось сотрудничество футболиста и министерства туризма, а этот визит принес Лео около 2 миллионов долларов.

Какие детали контракта? Сколько Месси зарабатывает на этом?

По данным The New York Times, Месси может получить около 25 миллионов долларов в течение трех лет.

Речь идет об участии в коммерческих активностях, постах в социальных сетях (в инстаграме Лео сейчас 473 млн подписчиков) и оплачиваемых отпусках в Саудовской Аравии, которые Лео должен проводить вместе с семьей. Месси должен делиться фотографиями из своих поездок и помечать их одобренным министерством хэштегом.

The New York Times опубликовал некоторые пункты.

•‎ Около 2 млн долларов Месси получает за один отпуск в год в Саудовской Аравии продолжительностью 5 дней – или же за две поездки длительностью 3 дня каждая. Расходы на дорогу и пятизвездочные отели оплачиваются правительством Саудовской Аравии – в сделку входил сам Месси и до 20 человек из его окружения.

•‎ Еще 2 млн долларов Месси платят за продвижение Саудовской Аравии в соцсетях – 10 постов в год, которые должны быть выложены отдельно от рекламы отпуска в королевстве.

•‎ Те же 2 млн долларов власти Саудовской Аравии платят Лео за участие в ежегодной государственной туристической кампании.

•‎ Еще 2 млн долларов – за благотворительность и публичные выступления.

• Также контракте игрока и королевства есть пункт, запрещающий Месси говорить что-либо, что могло бы запятнать репутацию страны и ее лидеров, которых критикуют за нарушения прав человека, жестокое обращение с женщинами и другие авторитарные действия.

Однажды Лео не приехал в Саудовскую Аравию – хотя должен был. Пришлось извиняться

Месси старательно исполняет свои обязательства, но иногда обстоятельства бывают сильнее.

В феврале 2021 года, через несколько недель после подписания контракта, Месси написал письмо министру туризма Саудовской Аравии, в котором извинился за то, что не смог приехать с запланированным визитом. В том письме аргентинец обращался к Ахмеду Аль-Хатебу «Ваше превосходительство» и выражал «глубочайшие сожаления» по поводу своего отсутствия. 

Месси тогда играл за «Барселону». Он написал, что как у спортсмена у него были обязательства, которые нельзя было не исполнить. Речь про матч чемпионата Испании против «Бетиса», за которым последовал матч в Кубке Испании.

А не продешевил ли Лео?

Этим вопросом задался Райко Гарсия Кабрера – бывший футболист, который и организовал встречу официальных лиц Саудовской Аравии и Месси. Кабреру удивило, что аргентинец не стал просить у королевства суммы, сопоставимые с зарплатами Криштиану Роналду и Карима Бензема – экс-игрок объяснил это тем, что Лео верит в Саудовскую Аравию и ее видение.

Месси не поменял свое мнение даже после обращения к нему со стороны семей саудовских диссидентов, которые призывали игрока не сотрудничать с королевством. В открытом письме они писали: «Саудовский режим хочет использовать вас для отмывания своей репутации».

Эти обвинения отвергли сами власти Саудовской Аравии, а Месси вообще никак не отреагировал на обращение.

Вместо этого аргентинец продолжил восторгаться красотами ближневосточной страны. 

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Фото: East News/Balkis Press/ABACA/Abaca, FAYEZ NURELDINE/AFP; globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de ; instagram.com/leomessi

23 комментария

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2vdhrvmmzf
Ответ Syndycate
Наш скромный малый даже мать родную готов продать ради золотишка
Съездить в отпуск на 5 дней = продать мать, интересное у вас мировоззрение
+27
-5
+22
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KikiMusampa14
Инстасамка, говорили они о КриРо.
В это время Мэсси:
+11
-3
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Vitto
Это же надо так деньги любить! (с)
+16
-9
+7
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Папичслав
что не так касательно запрета критики? у любой компании есть пункт о неразглашении, вам за пиар деньги дают, а не за критику
+6
-2
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igls54
— Где отпуск провел?
— В Саудовской Аравии.
— А где это?
— Понятия не имею, самолетом летал.
+4
0
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mold-cel
Ответ Jan Paskel
что-то маловато как по мне.
О, у нас Роналду в камментах
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Greatest Of All Time
5 дней отдохнул 2 млн. Просто кайф, что если не этот кайф.
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Никита Самарин
Получать деньги за отдых...сказка. 😎
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Detsch Raumdeuter
Не понял что тут не так? Просто за то что он согласился получать деньги за отдых в Аравии? У каждой звезды мирового уровня есть такие контракты, к примеру у Рона 1 реклама в инсте стоит 50-60 к евро как минимум. А про его рекламу Shopee вспоминать не стоит…. Но никто его не ругает, также как и других.
+1
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Jan Paskel
Ответ mold-cel
О, у нас Роналду в камментах
Так меня давно не обзывали
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Jan Paskel
что-то маловато как по мне.
+2
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Роман
Таймс разоблачит пешего скрягу.
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Фан Рубина
При всём моём скептическом отношении к нему - правильно делает. Не всё же европку продвигать.
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Иван Петров
Ответ Syndycate
Наш скромный малый даже мать родную готов продать ради золотишка
Не то, что Роналду.
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Greatest Of All Time
Ответ 2vdhrvmmzf
Съездить в отпуск на 5 дней = продать мать, интересное у вас мировоззрение
Обычно это делают те, у кого мысли такие. Так что с этим Syndycate все ясно.
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