7 комментариев

Ожидаемо.

Перед финалом Лиги чемпионов мы считали, тратит ли «Ман Сити» Гвардиолы на трансферы и зарплаты больше остальных клубов АПЛ. Но главным транжирой оказался «Манчестер Юнайтед» – с учетом корректировки расходов: «Челси» и «Сити» зарабатывают на продажах, «МЮ» нет.

В комментариях отмечали: «МЮ» патологически не умеет покупать, а другие клубы этим пользуются. А вот инсайд от Сэма Лакхерста из Manchester Evening News: в прошлом году руководитель неназванного клуба сказал спортдиру Джону Мерто: «Вы – «Манчестер Юнайтед». У вас куча денег».

Кажется, для «Юнайтед» ценник 50+ млн евро – норма. Насколько это правда? Мы посчитали, у кого больше всех таких переходов с сезона-2013/14 – это и удобная десятилетка, и точка отсчета: ушли сэр Алекс и исполнительный директор Дэвид Гилл.

Так выглядит полный список.

• В топе «Ман Сити» с 14 сделками за 50+ млн евро. Грилиш, Де Брюйне и Рубен Диаш – самые дорогие лоты.

• «Челси» стремительно подбирается к «Сити» по этому показателю – с приходом Тодда Боули больших, но импульсивных трансферов стало гораздо больше.

• Тройку замыкает «МЮ» с 12 трансферами дороже 50 млн евро. Перед сезоном-2022/23 оформили три таких перехода – Антони (95 млн), Каземиро (70,65 млн) и Лисандро Мартинес (57,37 млн).

А вот все трансферы «МЮ» дороже 50 млн евро с сезона-2013/14.

•‎ Поля Погба (самого дорогого игрока) и Ромелу Лукаку покупали покупали при Жозе Моуринью – португалец отмечал, что транжирство («МЮ» потратил 378 млн евро на трансферы) не прихоть. «Посмотрите, Гвардиоле достался готовый состав. А каждый новый тренер «Юнайтед» требует перестройки», – отмечал Жозе.

• При этом 9 из 12 футболистов еще в клубе (нет Погба, Лукаку и Ди Марии) – хотя из остальных точно останутся только Бруну, Каземиро, Мартинес и Антони.

А на подходе уже Мэйсон Маунт (70 млн евро с бонусами) и Андре Онана (50+). Еще одна покупка – и «Юнайтед» станет единоличным лидером.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill