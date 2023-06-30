7 комментариев

«МЮ» почти догнал лидеров по трансферам за 50+ млн евро. Кто в топе?
Ожидаемо.
Перед финалом Лиги чемпионов мы считали, тратит ли «Ман Сити» Гвардиолы на трансферы и зарплаты больше остальных клубов АПЛ. Но главным транжирой оказался «Манчестер Юнайтед» – с учетом корректировки расходов: «Челси» и «Сити» зарабатывают на продажах, «МЮ» нет.
В комментариях отмечали: «МЮ» патологически не умеет покупать, а другие клубы этим пользуются. А вот инсайд от Сэма Лакхерста из Manchester Evening News: в прошлом году руководитель неназванного клуба сказал спортдиру Джону Мерто: «Вы – «Манчестер Юнайтед». У вас куча денег».
Кажется, для «Юнайтед» ценник 50+ млн евро – норма. Насколько это правда? Мы посчитали, у кого больше всех таких переходов с сезона-2013/14 – это и удобная десятилетка, и точка отсчета: ушли сэр Алекс и исполнительный директор Дэвид Гилл.
Так выглядит полный список.
• В топе «Ман Сити» с 14 сделками за 50+ млн евро. Грилиш, Де Брюйне и Рубен Диаш – самые дорогие лоты.
• «Челси» стремительно подбирается к «Сити» по этому показателю – с приходом Тодда Боули больших, но импульсивных трансферов стало гораздо больше.
• Тройку замыкает «МЮ» с 12 трансферами дороже 50 млн евро. Перед сезоном-2022/23 оформили три таких перехода – Антони (95 млн), Каземиро (70,65 млн) и Лисандро Мартинес (57,37 млн).
А вот все трансферы «МЮ» дороже 50 млн евро с сезона-2013/14.
• Поля Погба (самого дорогого игрока) и Ромелу Лукаку покупали покупали при Жозе Моуринью – португалец отмечал, что транжирство («МЮ» потратил 378 млн евро на трансферы) не прихоть. «Посмотрите, Гвардиоле достался готовый состав. А каждый новый тренер «Юнайтед» требует перестройки», – отмечал Жозе.
• При этом 9 из 12 футболистов еще в клубе (нет Погба, Лукаку и Ди Марии) – хотя из остальных точно останутся только Бруну, Каземиро, Мартинес и Антони.
А на подходе уже Мэйсон Маунт (70 млн евро с бонусами) и Андре Онана (50+). Еще одна покупка – и «Юнайтед» станет единоличным лидером.
При этом «МЮ» продолжает чистку ведомости из-за ФФП. Осталось еще 85 млн – кто на выход?
Фердинанд сказал, что сейчас стоил бы €200 миллионов – с учетом инфляции. Проверяем
Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill
кстати нкунку посчитали? он тоже вроде больше чем за 50 пригнал.
И где сказано что футбольный клуб должен жить только на продажах футболистов? Такого нет в Уставе ФИФА или УЕФА.
Весь этот бред придумали глоры клубов, которые не умеют зарабатывать от спонсоров. Поэтому, им приходится существовать за счёт продажи игроков.