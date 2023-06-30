7 комментариев

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«МЮ» почти догнал лидеров по трансферам за 50+ млн евро. Кто в топе?

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Ожидаемо.

Перед финалом Лиги чемпионов мы считали, тратит ли «Ман Сити» Гвардиолы на трансферы и зарплаты больше остальных клубов АПЛ. Но главным транжирой оказался «Манчестер Юнайтед» – с учетом корректировки расходов: «Челси» и «Сити» зарабатывают на продажах, «МЮ» нет.

В комментариях отмечали: «МЮ» патологически не умеет покупать, а другие клубы этим пользуются. А вот инсайд от Сэма Лакхерста из Manchester Evening News: в прошлом году руководитель неназванного клуба сказал спортдиру Джону Мерто: «Вы – «Манчестер Юнайтед». У вас куча денег». 

Кажется, для «Юнайтед» ценник 50+ млн евро – норма. Насколько это правда? Мы посчитали, у кого больше всех таких переходов с сезона-2013/14 – это и удобная десятилетка, и точка отсчета: ушли сэр Алекс и исполнительный директор Дэвид Гилл. 

Так выглядит полный список. 

• В топе «Ман Сити» с 14 сделками за 50+ млн евро. Грилиш, Де Брюйне и Рубен Диаш – самые дорогие лоты.

• «Челси» стремительно подбирается к «Сити» по этому показателю – с приходом Тодда Боули больших, но импульсивных трансферов стало гораздо больше.

• Тройку замыкает «МЮ» с 12 трансферами дороже 50 млн евро. Перед сезоном-2022/23 оформили три таких перехода – Антони (95 млн), Каземиро (70,65 млн) и Лисандро Мартинес (57,37 млн). 

А вот все трансферы «МЮ» дороже 50 млн евро с сезона-2013/14.

•‎ Поля Погба (самого дорогого игрока) и Ромелу Лукаку покупали покупали при Жозе Моуринью – португалец отмечал, что транжирство («МЮ» потратил 378 млн евро на трансферы) не прихоть. «Посмотрите, Гвардиоле достался готовый состав. А каждый новый тренер «Юнайтед» требует перестройки», – отмечал Жозе.

• При этом 9 из 12 футболистов еще в клубе (нет Погба, Лукаку и Ди Марии) – хотя из остальных точно останутся только Бруну, Каземиро, Мартинес и Антони. 

А на подходе уже Мэйсон Маунт (70 млн евро с бонусами) и Андре Онана (50+). Еще одна покупка – и «Юнайтед» станет единоличным лидером.

При этом «МЮ» продолжает чистку ведомости из-за ФФП. Осталось еще 85 млн – кто на выход?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill

7 комментариев

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DolJun
у челси из 13 подписаний десятка будет флопов и условно трое худо-бедно заигравших. просто удручающая статистика.
кстати нкунку посчитали? он тоже вроде больше чем за 50 пригнал.
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Bishkek Reds
МЮ умеет зато зарабатывать на спонсорах чего не умеет мешок Сити, который получает из Абу-Даби фальшивые контракты.

И где сказано что футбольный клуб должен жить только на продажах футболистов? Такого нет в Уставе ФИФА или УЕФА.

Весь этот бред придумали глоры клубов, которые не умеют зарабатывать от спонсоров. Поэтому, им приходится существовать за счёт продажи игроков.
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sebastian1410
Спасибо за статью. Почему не огласили всех игроков, а ограничились топ3 по клубам? Думаю многим было бы интересно вспомнить все трансферы за 50+, кто в итоге заиграл, а кто нет и т.п.
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Николай Белкин
Ответ Bishkek Reds
МЮ умеет зато зарабатывать на спонсорах чего не умеет мешок Сити, который получает из Абу-Даби фальшивые контракты. И где сказано что футбольный клуб должен жить только на продажах футболистов? Такого нет в Уставе ФИФА или УЕФА. Весь этот бред придумали глоры клубов, которые не умеют зарабатывать от спонсоров. Поэтому, им приходится существовать за счёт продажи игроков.
"чего не умеет мешок Сити, который получает из Абу-Даби фальшивые контракты. ". я как фан мю спрошу: и чо? зато они топ
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Vitto
Ответ Bishkek Reds
МЮ умеет зато зарабатывать на спонсорах чего не умеет мешок Сити, который получает из Абу-Даби фальшивые контракты. И где сказано что футбольный клуб должен жить только на продажах футболистов? Такого нет в Уставе ФИФА или УЕФА. Весь этот бред придумали глоры клубов, которые не умеют зарабатывать от спонсоров. Поэтому, им приходится существовать за счёт продажи игроков.
Ты в каком году живешь? Пума тоже из Абу-Даби.
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