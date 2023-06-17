29 комментариев

Много тех, по кому соскучились.

Сезон-2022/23 наконец-то закончился – пора прикидывать расклады на следующий.

Уже после финала ЛЕ мы знали, что у Испании появился пятый слот. Распределение по странам – вот тут, сейчас давайте смотреть корзины.

Тем более, что 26 из 32 участников ЛЧ-2023/24 мы уже знаем. Остальные определятся по итогам квалификации.

• Первая привычно наполнена чемпионами главных лиг Европы: выделяется «Севилья», она тут за счет победы в Лиге Европы, хотя в Ла Лиге заняла 12-е место. Еще здесь «Фейеноорд», впервые с сезона-2017/18 попавший в ЛЧ.

• Вторая корзина не уступает первой: вернулись «Ман Юнайтед» и «Арсенал», остальных мы видели в прошлом розыгрыше. Впервые за пару лет тут «Реал», обычно обеспечивающий себе первую корзину триумфами в самой ЛЧ.

• В третьей чуть выделяется «Лацио», не игравший в ЛЧ два года: в сезоне-2020/21 итальянцы вышли из группы с «Дортмундом», «Брюгге» и «Зенитом», но в 1/8 попали на «Баварию». «Шахтер», «Милан» и «Зальцбург» снова тут, «Црвена» чаще играет в квалификациях, но в сезонах-18/19 и 19/20 попадала в групповой этап.

• В четвертой корзине много тех, кого мы совсем не привыкли видеть в группе: «Ньюкасл» сыграет в ЛЧ впервые с сезона-2002/03, «Реал Сосьедад» не видели здесь десять лет, «Ланс» – 20 лет, «Унион» вообще пролез впервые в истории.

Теоретически возможна такая группа: «Ман Сити», «Реал», «Милан», «Унион»! Как вам? Предлагайте свои сочетания топ-клубов в комментариях.

Еще одна деталь – из-за того, что от еврокубков отстранены российские клубы, квоты сместились. По сути, слот группового этапа перешел к Украине.

Не напрямую, но по стечению факторов: так как победителю нынешней ЛЧ льготы не нужны (путевка и так взята через АПЛ), появилось одно дополнительное место, которое получила Украина.

Через год формат ЛЧ поменяется

Уже сезоне-2024/25 нас ждет швейцарская система: календарь будет известен заранее, а вот имена соперников – нет. Формат будет сводить соседей по таблице.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster