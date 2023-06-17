29 комментариев

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Известны 26 из 32 участников ЛЧ. Что там по корзинам?

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Много тех, по кому соскучились.

Сезон-2022/23 наконец-то закончился – пора прикидывать расклады на следующий.

Уже после финала ЛЕ мы знали, что у Испании появился пятый слот. Распределение по странам – вот тут, сейчас давайте смотреть корзины.

Тем более, что 26 из 32 участников ЛЧ-2023/24 мы уже знаем. Остальные определятся по итогам квалификации.

• Первая привычно наполнена чемпионами главных лиг Европы: выделяется «Севилья», она тут за счет победы в Лиге Европы, хотя в Ла Лиге заняла 12-е место. Еще здесь «Фейеноорд», впервые с сезона-2017/18 попавший в ЛЧ. 

• Вторая корзина не уступает первой: вернулись «Ман Юнайтед» и «Арсенал», остальных мы видели в прошлом розыгрыше. Впервые за пару лет тут «Реал», обычно обеспечивающий себе первую корзину триумфами в самой ЛЧ.

• В третьей чуть выделяется «Лацио», не игравший в ЛЧ два года: в сезоне-2020/21 итальянцы вышли из группы с «Дортмундом», «Брюгге» и «Зенитом», но в 1/8 попали на «Баварию». «Шахтер», «Милан» и «Зальцбург» снова тут, «Црвена» чаще играет в квалификациях, но в сезонах-18/19 и 19/20 попадала в групповой этап.

• В четвертой корзине много тех, кого мы совсем не привыкли видеть в группе: «Ньюкасл» сыграет в ЛЧ впервые с сезона-2002/03, «Реал Сосьедад» не видели здесь десять лет, «Ланс» – 20 лет, «Унион» вообще пролез впервые в истории.

Теоретически возможна такая группа: «Ман Сити», «Реал», «Милан», «Унион»! Как вам? Предлагайте свои сочетания топ-клубов в комментариях. 

Еще одна деталь – из-за того, что от еврокубков отстранены российские клубы, квоты сместились. По сути, слот группового этапа перешел к Украине.

Не напрямую, но по стечению факторов: так как победителю нынешней ЛЧ льготы не нужны (путевка и так взята через АПЛ), появилось одно дополнительное место, которое получила Украина. 

Через год формат ЛЧ поменяется

Уже сезоне-2024/25 нас ждет швейцарская система: календарь будет известен заранее, а вот имена соперников – нет. Формат будет сводить соседей по таблице.

Полный гайд по форму ЛЧ со швейцарской системой: матчей чуть меньше, не все допместа у топ-клубов

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster

29 комментариев

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Артур Бергманн
МанСити и Ньюкасл не могут быть в одной группе
+41
-3
+38
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PrivateJoker
Ответ Алексей Кондрашин
Разве Сити и Ньюкасл могут попасть в одну группу?
Конечно могут. Ведь арабские Эмираты и саудовская Аравия это разные страны
+32
-2
+30
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Алексей Кондрашин
Разве Сити и Ньюкасл могут попасть в одну группу?
+6
-1
+5
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مختار موسى حاجييف
Ответ Даши Жапов
В третьей чуть выделяется «Лацио», не игравший в ЛЧ два года: в сезоне-2020/21 итальянцы вышли из группы с «Дортмундом», «Брюгге» и «Зенитом», но в 1/8 попали на «Баварию». «Шахтер», «Милан» и «Зальцбург» снова тут, «Црвена» чаще играет в квалификациях, но в сезонах-18/19 и 19/20 попадала в групповой этап. А Милан так для прикола? Кем надо быть, чтобы Лацио выше Милана поставить...
рейтинг УЕФА для тебя шутка??
+5
-1
+4
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Крэнг
В какой гегемон из Питера, подскажите?
+6
-3
+3
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АРХАТ
Последний сезон с нормальным форватом, а потом белиберда(
+4
-2
+2
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toyka
Ман сити англия понятно нюкасл что из Чехии что ли?
+3
-1
+2
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Стэн Смит
Ответ Артур Бергманн
МанСити и Ньюкасл не могут быть в одной группе
В Спортс берут не за интеллект.
+2
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LCY
Ответ Паровоз19
зенит где
Он уже в "финале", ждет...
+1
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Дандрей
Ответ АРХАТ
Последний сезон с нормальным форватом, а потом белиберда(
С нормальным фарватером)
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Паровоз19
зенит где
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zamzam
4 корзина мощная в этот раз, вообще сильнее не помню.

А значит может быть немало сюрпризов
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timber dolphin
Ответ Паровоз19
зенит где
он сразу в плей-офф попадает.
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Mypta3uh23
Ответ Александр Андреев
Как чемпион своей страны.
Если бы сити взял только чемпионат, а лч интер, то в первой корзине мест не осталось бы
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Александр Андреев
Ответ Mypta3uh23
Фейеноорд в первой просто из-за победы сити в двух турнирах?
Как чемпион своей страны.
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Юс Крим
Севилья
Мю
Милан
Севилья берет 3 место ,ну а дальше вы знаете😁
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maximus388
По-моему, вторая корзина как раз уступает первой и прилично. Разве что Реал стоит особняком из-за удачных кубковых выступлений и супротив -- Фейеноорд кажется полной противоположностью. Остальные клубы проиграли в личном споре конкурентам из первой корзины.
А вот что действительно бросается в глаза -- это разница между первыми двумя корзинами и последующими, кроме Милана глазу не за что зацепиться. Сюрпризы наверняка будут, Севилья и тот же голландский чемпион могут улететь в лигу рангом пониже, там у них шансов больше, а Ньюкасл и Унион, например, пробьются в 1/8, но скорее всего путевки в плей-офф разыграют именно клубы сеянные выше.

Я бы с интересом глянул на такую группу:
Барселона -- Арсенал -- Милан -- Унион
+2
-2
0
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Mypta3uh23
Сити и ньюкасл не могут быть в одной группе
+1
-1
0
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igls54
Надеюсь, Зенит и ЦСКА проявят себя во всей красе. Пора уже пошуметь в ЛЧ, наконец-то
+7
-7
0
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