19 комментариев

Два момента, которыми «Сити» выиграл ЛЧ: филигранный удар Родри и суперсэйв Эдерсона от Лукаку
Историческое.
«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов! Финал с «Интером» получился гораздо более напряженным, чем мы ожидали, но исход все же тот.
До последнего все было под вопросом, «Сити» справился – благодаря этим двум эпизодам.
Победный гол: Родри нашел идеальную траекторию. Было даже время ее продумать
Этот мяч все решил – от центрального полузащитника Родри.
«Сити» не владел тотальным преимуществом, но эту атаку провел так, как будто все на поле контролировал.
Атакой по правому флангу прошли до самой лицевой линии, вроде бы даже уперлись в плотную оборону и недостаток пространства.
А Бернарду Силва нашел пространство для такого паса, который дал Родри и пространство, чтобы как следует набежать, и время, чтобы осмыслить траекторию удара.
Испанец исполнил идеально: ударил мягко, задал идеальное направление мимо ног двух защитников, и при этом сильно – у Андре Онаны толком и не было шансов метнуться в этот угол, чтобы спасти.
Родри – уже 12-й испанец, забивавший в финалах ЛЧ. Это рекорд среди всех стран, причем с отрывом: немцев и бразильцев по семь человек, англичан – шестеро.
Победный сэйв: Эдерсон взял удар Лукаку в упор. У Ромелу вообще сезон упущенных шансов
Просто посмотрите, насколько хороший шанс спасти «Интер» был у Ромелу Лукаку. Он мог бы стать козырем: вышел на замену вместо Эдина Джеко, собирался сравнивать – но из вратарской пробил головой так, что Эдерсон смог выручить.
Это был главный упущенный момент в концовке.
Неудивительно, что случилось именно с Лукаку. У него только за этот сезон уже коллекция: помните, на чемпионате мира мог вывести сборную Бельгии в плей-офф, но три раза за второй тайм не реализовал убойные моменты, весной тоже попадал в хайлайты с эпично запоротым шансом.
В итоге «Интер» хоть и удивил в финале качеством игры, ничего не реализовал и проиграл.
А «Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов и оформил требл.
- Дата проведения
- 10 июня, 22.00, «Олимпийский стадион Ататюрка»
- Гол:
- 1:0 – 68 Родри.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз (Уокер, 82), Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 36), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
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Интер –
Онана, Думфрис (Белланова, 76), Дармиан (Д`Амброзио, 84), Ачерби, Бастони (Гозенс, 76), Димарко, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 84), Барелла, Джеко (Лукаку, 57), Мартинес.
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; globallookpress.com/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto
этот удар Лукаку посчитали за 0.3 xG
выход Фодена 1-в-1 за 0.18 xG
я до сих пор не понимаю как его считают, иной раз слишком дешево иной раз переоценивают (вспомниаю как удар Вернера с метра в пустые по центру при лежащем у штанги вратаре за .65 посчитали)
не желающих замечать, что МС выиграл этот матч за счет более высокого индивидуального мастерства игроков.
- ошибка с пасом назад игроков Сити
- мяч который попал прямо Лукаку
- мяч который потащил вратарь
- и последний штурм, там вратарь тоже потащил.
шансов было много )
У тебя все хорошо в Интере. Клуб с тобой идет вверх. Сам Лукаку разрывал на уровне Роналдо, Вьери, Адриано, Ибрагея, Диего Милито. Фанаты обожают, коллектив уважает. Город модный и отнюдь не провинция.
Но нет, какую мудотень выдумал про любовь к Челси и предал всех и футбол.
Вот после этого и получил оглушительнейший провал в Челси, кошмарные промахи в решающем матче с Хорватией на ЧМ 2022, кошмарные в финале ЛЧ 2023.
Не нужно было изменять футболу!