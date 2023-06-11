19 комментариев

Историческое.

«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов! Финал с «Интером» получился гораздо более напряженным, чем мы ожидали, но исход все же тот.

До последнего все было под вопросом, «Сити» справился – благодаря этим двум эпизодам.

Победный гол: Родри нашел идеальную траекторию. Было даже время ее продумать

Этот мяч все решил – от центрального полузащитника Родри.

«Сити» не владел тотальным преимуществом, но эту атаку провел так, как будто все на поле контролировал.

Атакой по правому флангу прошли до самой лицевой линии, вроде бы даже уперлись в плотную оборону и недостаток пространства.

А Бернарду Силва нашел пространство для такого паса, который дал Родри и пространство, чтобы как следует набежать, и время, чтобы осмыслить траекторию удара.

Испанец исполнил идеально: ударил мягко, задал идеальное направление мимо ног двух защитников, и при этом сильно – у Андре Онаны толком и не было шансов метнуться в этот угол, чтобы спасти.

Родри – уже 12-й испанец, забивавший в финалах ЛЧ. Это рекорд среди всех стран, причем с отрывом: немцев и бразильцев по семь человек, англичан – шестеро.

Победный сэйв: Эдерсон взял удар Лукаку в упор. У Ромелу вообще сезон упущенных шансов

Просто посмотрите, насколько хороший шанс спасти «Интер» был у Ромелу Лукаку. Он мог бы стать козырем: вышел на замену вместо Эдина Джеко, собирался сравнивать – но из вратарской пробил головой так, что Эдерсон смог выручить.

Это был главный упущенный момент в концовке.

Неудивительно, что случилось именно с Лукаку. У него только за этот сезон уже коллекция: помните, на чемпионате мира мог вывести сборную Бельгии в плей-офф, но три раза за второй тайм не реализовал убойные моменты, весной тоже попадал в хайлайты с эпично запоротым шансом.

В итоге «Интер» хоть и удивил в финале качеством игры, ничего не реализовал и проиграл.

А «Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов и оформил требл.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; globallookpress.com/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto