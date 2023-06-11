19 комментариев

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Два момента, которыми «Сити» выиграл ЛЧ: филигранный удар Родри и суперсэйв Эдерсона от Лукаку

Родри Родри
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Интер Интер
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Эдерсон Эдерсон
Футбол Футбол

Историческое.

«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов! Финал с «Интером» получился гораздо более напряженным, чем мы ожидали, но исход все же тот.

До последнего все было под вопросом, «Сити» справился – благодаря этим двум эпизодам.

Победный гол: Родри нашел идеальную траекторию. Было даже время ее продумать

Этот мяч все решил – от центрального полузащитника Родри.

«Сити» не владел тотальным преимуществом, но эту атаку провел так, как будто все на поле контролировал.

Атакой по правому флангу прошли до самой лицевой линии, вроде бы даже уперлись в плотную оборону и недостаток пространства.

А Бернарду Силва нашел пространство для такого паса, который дал Родри и пространство, чтобы как следует набежать, и время, чтобы осмыслить траекторию удара.

Испанец исполнил идеально: ударил мягко, задал идеальное направление мимо ног двух защитников, и при этом сильно – у Андре Онаны толком и не было шансов метнуться в этот угол, чтобы спасти.

Родри – уже 12-й испанец, забивавший в финалах ЛЧ. Это рекорд среди всех стран, причем с отрывом: немцев и бразильцев по семь человек, англичан – шестеро.

Победный сэйв: Эдерсон взял удар Лукаку в упор. У Ромелу вообще сезон упущенных шансов

Просто посмотрите, насколько хороший шанс спасти «Интер» был у Ромелу Лукаку. Он мог бы стать козырем: вышел на замену вместо Эдина Джеко, собирался сравнивать – но из вратарской пробил головой так, что Эдерсон смог выручить.

Это был главный упущенный момент в концовке.

Неудивительно, что случилось именно с Лукаку. У него только за этот сезон уже коллекция: помните, на чемпионате мира мог вывести сборную Бельгии  в плей-офф, но три раза за второй тайм не реализовал убойные моменты, весной тоже попадал в хайлайты с эпично запоротым шансом.

В итоге «Интер» хоть и удивил в финале качеством игры, ничего не реализовал и проиграл. 

А «Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов и оформил требл.

Манчестер Сити Англия – Интер Италия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
10 июня, 22.00, «Олимпийский стадион Ататюрка»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 68 Родри.
Манчестер СитиЭдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз (Уокер, 82), Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 36), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
ИнтерОнана, Думфрис (Белланова, 76), Дармиан (Д`Амброзио, 84), Ачерби, Бастони (Гозенс, 76), Димарко, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 84), Барелла, Джеко (Лукаку, 57), Мартинес.
Предупреждения:
Барелла (59), Лукаку (83), Онана (90), Холанд (90), Эдерсон (90), Индзаги (90).

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные трофеи

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; globallookpress.com/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto

19 комментариев

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ман сити фейк
Родри теневой герой этой команды
+24
-1
+23
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космонавт на дереве
Мне запомнилось как Гюндоган выцарапал мяч у игрока Интера и сохранил его в поле перед голом Родри
+18
0
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igls54
Сэйв самого Лукаку тоже был хорош
+16
0
+16
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And Justice for All
Сэйв Эдерсона ногой после удара Лукаку в упор теперь такой же момент по значимости для Сити в истории, как и гол Агуэро на 93:20 в матче с КПР в 2012.
+9
0
+9
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Евгений Лифшиц
Ответ ман сити фейк
Родри теневой герой этой команды
вообще-то самый важный игрок. Потеря рыжего - это очень серьезно, но не катастрофа. Потеря Родри - конец. Все матчи, что я смотрел в этом году без Родри в полузащите - тихий ужас
+8
0
+8
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Рашпель793
Гол, кстати, очень хорош. О нём как-то совсем мало пишут. Реально же траектория будто радиоуправляемая, так мяч ловко двух защитников обогнул.
+7
0
+7
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Iamliam
Ответ ман сити фейк
Родри теневой герой этой команды
Раз он забил решающий гол, как он может быть теневым? Теневой это Бернарду на мой взгляд. Постоянно включался на правом фланге и в итоге гол после его прохода случился.
+6
0
+6
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IntoTheRainBow
кстати следил за xG на майскоре в реальном времени

этот удар Лукаку посчитали за 0.3 xG

выход Фодена 1-в-1 за 0.18 xG

я до сих пор не понимаю как его считают, иной раз слишком дешево иной раз переоценивают (вспомниаю как удар Вернера с метра в пустые по центру при лежащем у штанги вратаре за .65 посчитали)
+4
0
+4
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Mr. Jones
Наконец-то трезвый голос на этом сайте среди толпы идолопоклонников;)
не желающих замечать, что МС выиграл этот матч за счет более высокого индивидуального мастерства игроков.
+4
-1
+3
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DorianGreey
у Интера было 4 момента забить гол. даже у Сити столько не был.
- ошибка с пасом назад игроков Сити
- мяч который попал прямо Лукаку
- мяч который потащил вратарь
- и последний штурм, там вратарь тоже потащил.
шансов было много )
+2
0
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Тюменский медвежонок
Лукаку бы в РПЛ и ФНЛ не затерялся конечно, уникальный бездарь...
+1
0
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Mr. Jones
Ответ igls54
Сэйв самого Лукаку тоже был хорош
Там не его сэйв, а удар Димарко;) Лукаку там деваться некуда было.
+1
0
+1
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Plato
Родри - гениальный и очень красивый удар, Эдерсон - хорош, с большим везением, но хорош
+1
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выходец из убежища
Радостно, что именно Эдерсон стал одним из героев матча. Его много критиковали за то, что не тащит в важные моменты.
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Alex Alex
Лукаку убил всю свою футбольную карму позорным трансфером в Челси в 2021. В нем ВООБЩЕ НЕ БЫЛО НИКАКОЙ логики.
У тебя все хорошо в Интере. Клуб с тобой идет вверх. Сам Лукаку разрывал на уровне Роналдо, Вьери, Адриано, Ибрагея, Диего Милито. Фанаты обожают, коллектив уважает. Город модный и отнюдь не провинция.
Но нет, какую мудотень выдумал про любовь к Челси и предал всех и футбол.
Вот после этого и получил оглушительнейший провал в Челси, кошмарные промахи в решающем матче с Хорватией на ЧМ 2022, кошмарные в финале ЛЧ 2023.
Не нужно было изменять футболу!
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Денис Францев
Гол красота, Сити с полностью заслуженной победой, в этом сезоне им не было равных
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Кокич
Ответ Mr. Jones
Там не его сэйв, а удар Димарко;) Лукаку там деваться некуда было.
Никогда нельзя стоять на линии огня.
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Mr. Jones
Ответ Кокич
Никогда нельзя стоять на линии огня.
так там отскок мог быть в любую сторону. Если бы от штанги в него попал и в ворота - так же случайно стал бы героем.)
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Олег Иваницкий
Ответ IntoTheRainBow
кстати следил за xG на майскоре в реальном времени этот удар Лукаку посчитали за 0.3 xG выход Фодена 1-в-1 за 0.18 xG я до сих пор не понимаю как его считают, иной раз слишком дешево иной раз переоценивают (вспомниаю как удар Вернера с метра в пустые по центру при лежащем у штанги вратаре за .65 посчитали)
Ну считают вроде как вероятность забить из разных ситуаций на основе среднего арифметического из огромной выборки моментов как игроки забивают из тех или иных ситуаций. И момент лукаку и момент фодена в голы не превратились, как и многое другое моменты. Так за что им больше ставить)
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