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Ооох, какая драма Де Брюйне! Замена из-за травмы второй финал ЛЧ подряд

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Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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Футбол Футбол

Как же так.

Финал Лиги чемпионов для «Манчестер Сити» пошел трудно с самого начала. И дело не только в сопротивлении «Интера».

«Сити» в первом тайме потерял Кевина Де Брюйне.

Свой мозг, мотор и источник креатива в центре поля. Опять финал Лиги чемпионов – и опять травма.

На 29-й минуте он ускорился за Николо Бареллой от штрафной в сторону фланга.

Уже по ходу этого рывка было видно, что что-то не так. Кевин несколько секунд спокойно постоял, потому что итальянец взял паузу, а как только рядом оказались партнеры, присел на газон.

Кевин задержался в игре еще на пару минут и все же ушел – в сопровождении Холанда.

От английских журналистов сразу пошла информация, что проблемы с задней поверхностью бедра уже некоторое время беспокоили Де Брюйне.  Например, в недавнем финале Кубка Англии его заменили на 76-й минуте. 

Как же печально. 

Главного креативщика «Сити» заменил Фил Фоден, после ЧМ совсем потерявший место в основе.

И ведь мы уже видели похожее: это второй финал Лиги чемпионов, в котором бельгийца меняют из-за травмы. В 2021 году Кевин продержался час и покинул поле после столкновения с Антонио Рюдигером из «Челси». 

Последствия были тяжелые: перелом носа и стенки левой глазницы. 

Де Брюйне в итоге пропустив старт Евро-2021 (в Россией он не играл) и подтянулся ко второму туру с Данией, где забил и отдал.

Грустно. 

Фото: East News/Paul ELLIS / AFP; Gettyimages.ru/David Ramos, Shaun Botterill, Catherine Ivill, Alex Grimm, Lars Baron, Michael Steele

2 комментария

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Streetbor
Пеп целый сезон оберегал Холанда от травм, в итоге сломался КДБ и снова в финале. Такого мастера потеряла игра (
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maximus388
Де Брюйне хоть по уважительной причине из-за травмы ушел с поля, здоровья ему, а вот норвежский якобы претендент на золотой мяч на него вообще не выходил.
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