Как же так.

Финал Лиги чемпионов для «Манчестер Сити» пошел трудно с самого начала. И дело не только в сопротивлении «Интера».

«Сити» в первом тайме потерял Кевина Де Брюйне.

Свой мозг, мотор и источник креатива в центре поля. Опять финал Лиги чемпионов – и опять травма.

На 29-й минуте он ускорился за Николо Бареллой от штрафной в сторону фланга.

Уже по ходу этого рывка было видно, что что-то не так. Кевин несколько секунд спокойно постоял, потому что итальянец взял паузу, а как только рядом оказались партнеры, присел на газон.

Кевин задержался в игре еще на пару минут и все же ушел – в сопровождении Холанда.

От английских журналистов сразу пошла информация, что проблемы с задней поверхностью бедра уже некоторое время беспокоили Де Брюйне. Например, в недавнем финале Кубка Англии его заменили на 76-й минуте.

Как же печально.

Главного креативщика «Сити» заменил Фил Фоден, после ЧМ совсем потерявший место в основе.

И ведь мы уже видели похожее: это второй финал Лиги чемпионов, в котором бельгийца меняют из-за травмы. В 2021 году Кевин продержался час и покинул поле после столкновения с Антонио Рюдигером из «Челси».

Последствия были тяжелые: перелом носа и стенки левой глазницы.

Де Брюйне в итоге пропустив старт Евро-2021 (в Россией он не играл) и подтянулся ко второму туру с Данией, где забил и отдал.

Грустно.

Фото: East News/Paul ELLIS / AFP; Gettyimages.ru/David Ramos, Shaun Botterill, Catherine Ivill, Alex Grimm, Lars Baron, Michael Steele