18 комментариев

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Знаем всех участников ЛЧ. «Севилья» – пятая от Испании

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Последней в привычном формате.

После финала Лиги Европы официально розданы все прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24.

Еще перед матчем мы знали, что у одной из топ-лиг появится пятый слот. И он у Испании!

Несколько клубов мы видеть сразу в группе не привыкли:

«Ньюкасл» сыграет в ЛЧ впервые с сезона-2002/03, тогда в турнире было еще два групповых этапа, команда тоже квалифицировалась с четвертого места в АПЛ, но это была не прямая путевка. Чтобы сыграть в первой группе, дополнительно прошли боснийский «Железничар», там заняли второе место, опередив «Динамо» Киев и «Фейеноорд» (выше был «Ювентус»), а на втором групповом пропустили вперед и в четвертьфиналы «Барселону» с «Интером».

«Реал Сосьедад» не был в ЛЧ десять лет – в сезоне-2013/14 тотально провалились, в группе с «Ман Юнайтед», «Байером» и «Шахтером» набрали всего одно очко (домашние 0:0 с англичанами в четвертом туре) и забили лишь один мяч. Конечно, заняли четвертое место. Сейчас четвертое место в Ла Лиге позволяет им вернуться.

«Унион» вышел в Лигу чемпионов впервые в истории. Берлинская команда вернулась в элиту немецкого футбола всего четыре сезона назад, из актуального еврокубкового опыта у нее по одному участию в Лиге конференций-2021/22 (третье место в группе) и Лиге Европы этого сезона (дошли до 1/8 финала и вылетели от «Аякса»).

Из-за того, что от еврокубков отстранены представители России, квоты по таблице коэффициентов УЕФА чуть сместились. По сути, слот группового этапа перешел к Украине. Не напрямую, но по стечению факторов: сначала путевка съехала Сербии, но так как точно не понадобится дополнительное место победителю нынешней ЛЧ («Ман Сити» и «Интер» квалифицировались на следующий сезон сами), местом воспользуется «Шахтер».

Турнир-2023/24 будет последним с традиционным групповым этапом. На нем завершится трехлетний цикл, с начала нового – в сезоне-2024/25 – нас уже ждет тот самый розыгрыш по швейцарской системе и неизвестный заранее календарь, который будет сводить соседей по таблице.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

18 комментариев

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Антон
Не понимаю логики бить пенальти низом посередине створа. Вратарь половину ворот перекрывает даже упав, ты в ногу ему попадешь. На что ты рассчитываешь, мегамозг? Если уж решил бить посередине - ну повыше бей, подними хоть немного, да и то опасно.
+13
0
+13
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Стас Маркин
Унион вылетел не от Аякса, а от Юниона, исправьте
+7
-1
+6
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Igor Pivovarov
Ответ кuraakula belov
Каким образом сербы отхватили 2 места в ЛЧ, в группе и квалификации? Ничего же особо годами не показывали
Ну прямо сейчас они 11-е в рейтинге , едва опережая Турцию. Показали они стабильность! по годам у них 6 очков рейтинга за год, 6, 5.5, 9.5, 5.4. Соперники их уровня -то есть широкая прослойка известных всех национальных ассоциаций обычно разок, а то и два за 5 последних лет проваливаются, выдавая условно 3.0 или 3.5 Так тихой сапой и заползли :)
+3
0
+3
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ARAMIS777
Молорики гишпанцы!
Мои поздравления всем болельщикам Севильи.
+2
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Севилья в своём неповторимом стиле открывает дверь ногой в группу ЛЧ и первую корзину при жеребьевке.
+2
0
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Olegus7
2 манчестерских клуба, 2 мадридских и 2 миланских. У других стран 2-ух команд из одного города нет, поэтому они не в верхних столбцах:)
+2
0
+2
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mallowan
Ответ John Gotti
Пусть ставят памятник Английскому 🐓
Пошло нытье
+3
-1
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IntoTheRainBow
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Бан России и то, что их конкуренты тоже ничего не показывают
бан России не повлиял на Сербию, Сербия и так 11 с прямой путевкой в группу, Россия 10

слоты России получает 12-е место, Украина, и вместо Зенита будет играть Шахтер
+1
0
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ARAMIS777
Ответ Merdan Saliyew
Такое ощущение что кого-то не хватает
На 4-м месте в декабре?!
+1
0
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кuraakula belov
Каким образом сербы отхватили 2 места в ЛЧ, в группе и квалификации?
Ничего же особо годами не показывали
+3
-3
0
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Merdan Saliyew
Такое ощущение что кого-то не хватает
+1
-1
0
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Vladislove Dobry
Я вот не пойму , почему Франция считается топ лигой . Топ лиг 4 . Французы не Топ . Ну а если Топ , то почему у них 2 команды всего в ЛЧ . У Португалии тоже 2 . Может они тоже топ ?
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ кuraakula belov
Каким образом сербы отхватили 2 места в ЛЧ, в группе и квалификации? Ничего же особо годами не показывали
Бан России и то, что их конкуренты тоже ничего не показывают
+2
-2
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Vitto
Ответ Olegus7
2 манчестерских клуба, 2 мадридских и 2 миланских. У других стран 2-ух команд из одного города нет, поэтому они не в верхних столбцах:)
Два римских могло быть.
0
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