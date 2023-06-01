18 комментариев

Последней в привычном формате.

После финала Лиги Европы официально розданы все прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24.

Еще перед матчем мы знали, что у одной из топ-лиг появится пятый слот. И он у Испании!

Несколько клубов мы видеть сразу в группе не привыкли:

• «Ньюкасл» сыграет в ЛЧ впервые с сезона-2002/03, тогда в турнире было еще два групповых этапа, команда тоже квалифицировалась с четвертого места в АПЛ, но это была не прямая путевка. Чтобы сыграть в первой группе, дополнительно прошли боснийский «Железничар», там заняли второе место, опередив «Динамо» Киев и «Фейеноорд» (выше был «Ювентус»), а на втором групповом пропустили вперед и в четвертьфиналы «Барселону» с «Интером».

• «Реал Сосьедад» не был в ЛЧ десять лет – в сезоне-2013/14 тотально провалились, в группе с «Ман Юнайтед», «Байером» и «Шахтером» набрали всего одно очко (домашние 0:0 с англичанами в четвертом туре) и забили лишь один мяч. Конечно, заняли четвертое место. Сейчас четвертое место в Ла Лиге позволяет им вернуться.

• «Унион» вышел в Лигу чемпионов впервые в истории. Берлинская команда вернулась в элиту немецкого футбола всего четыре сезона назад, из актуального еврокубкового опыта у нее по одному участию в Лиге конференций-2021/22 (третье место в группе) и Лиге Европы этого сезона (дошли до 1/8 финала и вылетели от «Аякса»).

Из-за того, что от еврокубков отстранены представители России, квоты по таблице коэффициентов УЕФА чуть сместились. По сути, слот группового этапа перешел к Украине . Не напрямую, но по стечению факторов: сначала путевка съехала Сербии, но так как точно не понадобится дополнительное место победителю нынешней ЛЧ («Ман Сити» и «Интер» квалифицировались на следующий сезон сами), местом воспользуется «Шахтер».

Турнир-2023/24 будет последним с традиционным групповым этапом. На нем завершится трехлетний цикл, с начала нового – в сезоне-2024/25 – нас уже ждет тот самый розыгрыш по швейцарской системе и неизвестный заранее календарь, который будет сводить соседей по таблице.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose