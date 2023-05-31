16 комментариев

Неужели все?

Неожиданные новости из Мадрида – издание Relevo сообщает, что Карим Бензема покинет «Реал».

Что об этом известно?

Бензема дают контракт на 200 млн евро, а фанаты «Реала» уже готовятся к прощанию

Карим получил щедрое предложение из Саудовской Аравии – один из местных клубов предлагает 35-летнему ветерану контракт на 200 миллионов евро за два сезона.

Фабрицио Романо утверждает, что неназванный клуб из Саудовской Аравии – это «Аль-Иттихад», который в этом сезоне стал чемпионом страны.

AS пишет, что договоренность уже достигнута. Бензема уже говорил с Роналду по поводу возможного переезда и спрашивал португальца о жизни в стране.

Предложение предусматривает дополнительный доход от имиджевых прав и рекламы. Форварда приглашают еще и продвигать детские футбольные школы по всей стране, и стать послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.

Приятный бонус – француза полностью освободят от уплаты налогов.

Этим летом Бензема не собирался покидать «Реал», но теперь инсайдеры Хосе Феликс Диас и Маттео Моретто синхронно подтверждают, что игрок близок к уходу. Карим уже взял неделю на раздумья: француз оценивает физическое состояние, так как считает, что в этом сезоне не соответствовал требованиям «Мадрида» – значит, дальше он может стать проблемой.

«Реал» не станет отговаривать Бензема. Его контракт истекает в июне, но должен был автоматически продлиться после завоевания «Золотого мяча». Однако официально о продлении соглашения пока не объявлено.

По информации журналиста Onda Cero Альберто Перейро, форвард уже встретился с Флорентино Пересом и рассказал, что ему предлагают 100 млн евро чистыми ежегодно. Перес готов принять любое решение Карима. Бензема должен определиться с будущим до воскресенья.

Есть еще один любопытный инсайд – болельщики «Реала» знают, что предстоящий матч может стать последним для Бензема в составе клуба, и уже готовят прощальную акцию.

Кто заменит Бензема в «Реале»?

«Мадрид» откладывал покупку топ-форварда на следующее лето, но потеря Бензема вынуждает клуб искать варианты уже сейчас.

Все тот же Relevo пишет, что уже на следующей неделе игроком «Реала» станет форвард «Эспаньола» Хоселу – воспитаннику клуба 33 года, он провел 1 матч в основе «Мадрида», а после предложения из родного клуба чуть не заплакал. Очевидно, что Хоселу приходит в ротацию, не в основу.

• «Реал» активизировался в борьбе за Харри Кейна. Следующим летом у него заканчивается контракт с «Тоттенхэмом», но президент Дэниэл Леви сядет за стол переговоров только при предложении от 100 млн евро. Кейну уже 29 лет, инсайдер Пако Дельгадо допускает, что в сделку включат Эдена Азара.

• Еще один инсайдер Марио Кортегена пишет, что Анчелотти хочет Кейна или Осимхена, но «Мадрид» рассматривает возможность подписания Роберто Фирмино. Клуб ищет более доступные опции.

• Кортегана добавляет, что «Реал» запросил информацию по Лаутаро Мартинесу. «Интер» вышел в финал ЛЧ – по информации Tuttosport, сезон принесет 150 млн, а это значит, что итальянцы смогут не продавать лидеров этим летом.

Пока неясно, готов ли «Мадрид» потратиться: на лето-2024 клуб готовит трансфер Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

Если «Реал» потратит больше 100 млн евро, трансфер мегазвезды отменяется.

Фото: globallookpress.com/Irina R. Hipolito, Craig Thomas, Oscar J. Barroso