16 комментариев

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Похоже, Бензема уходит из «Реала». «Аль-Иттихад» дает контракт на 200 млн

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Неужели все?

Неожиданные новости из Мадрида – издание Relevo сообщает, что Карим Бензема покинет «Реал».

Что об этом известно?

Бензема дают контракт на 200 млн евро, а фанаты «Реала» уже готовятся к прощанию

Карим получил щедрое предложение из Саудовской Аравии – один из местных клубов предлагает 35-летнему ветерану контракт на 200 миллионов евро за два сезона.

Фабрицио Романо утверждает, что неназванный клуб из Саудовской Аравии – это «Аль-Иттихад», который в этом сезоне стал чемпионом страны.

AS пишет, что договоренность уже достигнута. Бензема уже говорил с Роналду по поводу возможного переезда и спрашивал португальца о жизни в стране.

Предложение предусматривает дополнительный доход от имиджевых прав и рекламы. Форварда приглашают еще и продвигать детские футбольные школы по всей стране, и стать послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.

Приятный бонус – француза полностью освободят от уплаты налогов.

Этим летом Бензема не собирался покидать «Реал», но теперь инсайдеры Хосе Феликс Диас и Маттео Моретто синхронно подтверждают, что игрок близок к уходу. Карим уже взял неделю на раздумья: француз оценивает физическое состояние, так как считает, что в этом сезоне не соответствовал требованиям «Мадрида» – значит, дальше он может стать проблемой.

«Реал» не станет отговаривать Бензема. Его контракт истекает в июне, но должен был автоматически продлиться после завоевания «Золотого мяча». Однако официально о продлении соглашения пока не объявлено.

По информации журналиста Onda Cero Альберто Перейро, форвард уже встретился с Флорентино Пересом и рассказал, что ему предлагают 100 млн евро чистыми ежегодно. Перес готов принять любое решение Карима. Бензема должен определиться с будущим до воскресенья.

Есть еще один любопытный инсайд – болельщики «Реала» знают, что предстоящий матч может стать последним для Бензема в составе клуба, и уже готовят прощальную акцию.

Кто заменит Бензема в «Реале»?

«Мадрид» откладывал покупку топ-форварда на следующее лето, но потеря Бензема вынуждает клуб искать варианты уже сейчас.

Все тот же Relevo пишет, что уже на следующей неделе игроком «Реала» станет форвард «Эспаньола» Хоселу – воспитаннику клуба 33 года, он провел 1 матч в основе «Мадрида», а после предложения из родного клуба чуть не заплакал. Очевидно, что Хоселу приходит в ротацию, не в основу.

• «Реал» активизировался в борьбе за Харри Кейна. Следующим летом у него заканчивается контракт с «Тоттенхэмом», но президент Дэниэл Леви сядет за стол переговоров только при предложении от 100 млн евро. Кейну уже 29 лет, инсайдер Пако Дельгадо допускает, что в сделку включат Эдена Азара.

• Еще один инсайдер Марио Кортегена пишет, что Анчелотти хочет Кейна или Осимхена, но «Мадрид» рассматривает возможность подписания Роберто Фирмино. Клуб ищет более доступные опции.

• Кортегана добавляет, что «Реал» запросил информацию по Лаутаро Мартинесу. «Интер» вышел в финал ЛЧ – по информации Tuttosport, сезон принесет 150 млн, а это значит, что итальянцы смогут не продавать лидеров этим летом.

Пока неясно, готов ли «Мадрид» потратиться: на лето-2024 клуб готовит трансфер Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

Если «Реал» потратит больше 100 млн евро, трансфер мегазвезды отменяется.

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

Фото: globallookpress.com/Irina R. Hipolito, Craig Thomas, Oscar J. Barroso

16 комментариев

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Kushaevtm
Наконец-то оплатит себе починку руки
+20
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+20
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JBa
эксперты со спортса уже дали своё согласие, поэтому проблем возникнуть не должно
+13
-3
+10
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Илья Ступак
"В сделку по Кейну включат Эдена Азара"
А сколько Реал готов заплатить за то, чтобы у них забрали Азара?
+6
0
+6
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Мария Голденштерн
Он уже легенда Реала. Заслужил хороший денежный контракт на пенсии. Обидно только, что ЧМ так и не выиграл за всю свою карьеру.
+4
-1
+3
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Vitali Freeman
МЛС ушла в тень. Саудовцы с нефтяными миллионами пошли в разнос.
Как показывает практика того же Китая, вваливание неадекватных бабок на ЗП бывших ТОП звезд, это путь в никуда.
+2
0
+2
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Аа Еее
Ответ JBa
эксперты со спортса уже дали своё согласие, поэтому проблем возникнуть не должно
)))))
+2
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pKaparika
ЗАСЛУЖИЛ
+2
-2
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Adolf Glieder
Что ж, если так, то счастливого пути. Жаль, конечно, но ты сделал много для команды.
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Седесим Куиндесимов
наконец-то
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Алексей Гусев
ммм да, арабам бабло девать некуда...
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Madrid Spain
Бесит руководство клуба, на замену Кариму есть только два варианта из доступных, это Виктор Осимхен и Душан Влахович !
Кейн,Лаутаро провальные варианты,не говоря о Хоселу и т.д. и т.п
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Tiestorzn17
Вот зачем вставлять нелепый абзац про Мбаппе и Холанда, если любому адекватному человеку ясно, что их в Реале не будет. Ближайшие 2-3 года уж точно.
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Enotic
Я бы за 200 млн. евро тоже на старости лет свою $опу продал. Да что там, и за 200 тысяч за 2 сезона.
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Отшельник86
Почему трансфер мегазвезды отменяется? Там барса в долгах которая покупает направо и налево. У Реала нет 100 лямов на следующее лето что ли?
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Evgen_Hazard
Ответ Kushaevtm
Наконец-то оплатит себе починку руки
Просто там календарь будет посвободнее, успеет ею заняться, да и на +70 потеть в лангетке будет
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Marky777
Ответ Vitali Freeman
МЛС ушла в тень. Саудовцы с нефтяными миллионами пошли в разнос. Как показывает практика того же Китая, вваливание неадекватных бабок на ЗП бывших ТОП звезд, это путь в никуда.
Их лига и так нигде. Ничего не теряют
0
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