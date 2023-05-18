65 комментариев

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Оргкомитет ЧМ-2026 и ФИФА показали логотип и айдентику турнира, который пройдет через три года в США, Канаде и Мексике.

Как в ФИФА объяснили идею логотипа?

Кубок мира на фоне цифр 26 – минималистичный и нестандартный логотип. «Вневременной подход сочетает в себе изображение трофея чемпионата мира по футболу и год проведения турнира», – говорится в описании.

Полный официальный бренд еще и выполнен в разных цветах. Его описывают как «праздник футбола и разнообразия».

«Впервые в истории на логотипе изображен сам трофей и год проведения турнира, что формирует инновационный язык дизайна, который закрепляет эмблему ЧМ на 2026 год и последующие годы. Изображение трофея и год проведения позволяют использовать его таким образом, чтобы отразить уникальность каждого нового турнира, одновременно создавая узнаваемую структуру бренда на долгие годы вперед», – говорится на сайте ФИФА.

Одновременно с появлением нового логотипа ФИФА и оргкомитет запускают кампанию We Are 26 («Мы – 26», отсылка к году ЧМ). В рамках кампании ждут рассказы о местах, где пройдет чемпионат мира.

«Мы – 26» – это призыв к сплочению, – объяснил президент ФИФА Джанни Инфантино. – Это момент, когда три страны и целый континент коллективно заявляют: «Мы объединились, чтобы организовать лучший, самый большой и инклюзивный чемпионат мира по футболу в истории».

Интересная деталь – в официальном нейминге турнира ФИФА тоже отказалась от полного использования года, оставив только цифры 26.

Новый логотип выглядит необычно для ФИФА. Вот попытка его осмыслить

Медиадиректор РФС и соведущий подкаста GreenRoom от Sports.ru Егор Крецан попробовал объяснить, почему новый логотип выглядит именно так – максимально нетрадиционно для консервативной ФИФА:

«На мой вкус, нет смысла обсуждать решение как таковое. Гораздо интереснее подумать над контекстом и проблемами, которые в ФИФА этим инструментом попробовали решить. В прошлом декабре в The Athletic вышел отличный материал о том, что с точки зрения эстетики чемпионаты мира за последние 20 лет вышли на плато и де-факто перестали чем-то отличаться друг от друга.

Одни и те же ракурсы, плюс-минус одинаковый стиль, универсальные слоганы и тотальная алгоритмизация примерно всего: один только гайд ФИФА по каноническому освещению стадионов занимает 84 страницы. То же самое происходит не только с футболом – вы и сами знаете, что все меньше отличаются друг от друга и новые смартфоны, и автомобили, и телевизоры, и много чего еще.

Очевидно, что ЧМ-2026 во многих контекстах будет крайне особенным, и классическое решение последних десятилетий (силуэт трофея + национальные мотивы) для него уже не сработает.

Во-первых, потому что найти убедительную сквозную метафору для США, Канады и Мексики не так-то и легко (окей, наверное, банкнота в $100 подошла бы).

Во-вторых, потому что на этот раз, при всем уважении к Катару, России и ЮАР, просто привезти «лучшие практики» из Швейцарии не получится – американский рынок объемнее, динамичнее, сложнее и куда требовательнее.

В-третьих, в 2026 году ЧМ впервые будут осознанно смотреть зрители, выросшие даже не в нулевые, а уже в десятые. То есть целиком воспитанные эстетикой тиктока, майнкрафта, ютьюба и т.п. Одного только футбола, пусть и в очень выверенной обвязке, для того, чтобы купить их внимание, точно будет мало.

Решение, предложенное вчера ФИФА, как кажется, учитывает все эти вызовы. Символика ЧМ-2026 – это минималистичная, понятная и очень гибкая форма, и в ближайшие 4 года ее будут наполнять самыми разными контекстами и метафорами, которые поймут и простые парни в Тихуане, и студенты Лиги плюща в Бостоне, и богема Ванкувера».

А как выглядели предыдущие логотипы?

Вот они – все на одной картинке.

Фото: East News/AP Photo/Jae C. Hong