65 комментариев

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ФИФА представила логотип ЧМ-2026. Он выглядит очень просто

ЧМ-2026
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Оргкомитет ЧМ-2026 и ФИФА показали логотип и айдентику турнира, который пройдет через три года в США, Канаде и Мексике.

Как в ФИФА объяснили идею логотипа?

Кубок мира на фоне цифр 26 – минималистичный и нестандартный логотип. «Вневременной подход сочетает в себе изображение трофея чемпионата мира по футболу и год проведения турнира», – говорится в описании.

Полный официальный бренд еще и выполнен в разных цветах. Его описывают как «праздник футбола и разнообразия». 

«Впервые в истории на логотипе изображен сам трофей и год проведения турнира, что формирует инновационный язык дизайна, который закрепляет эмблему ЧМ на 2026 год и последующие годы. Изображение трофея и год проведения позволяют использовать его таким образом, чтобы отразить уникальность каждого нового турнира, одновременно создавая узнаваемую структуру бренда на долгие годы вперед», – говорится на сайте ФИФА.

Одновременно с появлением нового логотипа ФИФА и оргкомитет запускают кампанию We Are 26 («Мы – 26», отсылка к году ЧМ). В рамках кампании ждут рассказы о местах, где пройдет чемпионат мира.

«Мы – 26» – это призыв к сплочению, – объяснил президент ФИФА Джанни Инфантино. – Это момент, когда три страны и целый континент коллективно заявляют: «Мы объединились, чтобы организовать лучший, самый большой и инклюзивный чемпионат мира по футболу в истории».

Интересная деталь – в официальном нейминге турнира ФИФА тоже отказалась от полного использования года, оставив только цифры 26. 

Новый логотип выглядит необычно для ФИФА. Вот попытка его осмыслить

Медиадиректор РФС и соведущий подкаста GreenRoom от Sports.ru Егор Крецан попробовал объяснить, почему новый логотип выглядит именно так – максимально нетрадиционно для консервативной ФИФА:

«На мой вкус, нет смысла обсуждать решение как таковое. Гораздо интереснее подумать над контекстом и проблемами, которые в ФИФА этим инструментом попробовали решить. В прошлом декабре в The Athletic вышел отличный материал о том, что с точки зрения эстетики чемпионаты мира за последние 20 лет вышли на плато и де-факто перестали чем-то отличаться друг от друга.

Одни и те же ракурсы, плюс-минус одинаковый стиль, универсальные слоганы и тотальная алгоритмизация примерно всего: один только гайд ФИФА по каноническому освещению стадионов занимает 84 страницы. То же самое происходит не только с футболом – вы и сами знаете, что все меньше отличаются друг от друга и новые смартфоны, и автомобили, и телевизоры, и много чего еще.

Очевидно, что ЧМ-2026 во многих контекстах будет крайне особенным, и классическое решение последних десятилетий (силуэт трофея + национальные мотивы) для него уже не сработает.

Во-первых, потому что найти убедительную сквозную метафору для США, Канады и Мексики не так-то и легко (окей, наверное, банкнота в $100 подошла бы).

Во-вторых, потому что на этот раз, при всем уважении к Катару, России и ЮАР, просто привезти «лучшие практики» из Швейцарии не получится – американский рынок объемнее, динамичнее, сложнее и куда требовательнее.

В-третьих, в 2026 году ЧМ впервые будут осознанно смотреть зрители, выросшие даже не в нулевые, а уже в десятые. То есть целиком воспитанные эстетикой тиктока, майнкрафта, ютьюба и т.п. Одного только футбола, пусть и в очень выверенной обвязке, для того, чтобы купить их внимание, точно будет мало.

Решение, предложенное вчера ФИФА, как кажется, учитывает все эти вызовы. Символика ЧМ-2026 – это минималистичная, понятная и очень гибкая форма, и в ближайшие 4 года ее будут наполнять самыми разными контекстами и метафорами, которые поймут и простые парни в Тихуане, и студенты Лиги плюща в Бостоне, и богема Ванкувера».

А как выглядели предыдущие логотипы?

Вот они – все на одной картинке.

Таким будет ЧМ-2026: 12 групп, плей-офф с 3-го места, +40 матчей и +11 дней

Фото: East News/AP Photo/Jae C. Hong

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2205 голосов
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29%
Джанни Инфантино
Нет, абсолютно
71%
Василий Конов

65 комментариев

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Lifar Skladchikov
Ответ Плацкарт Вагоныч
Франция-98 и Япония/Корея-2002 вызывают особые чувства и воспоминания 🙂
потому что тебе было 10-15 лет, а в том возрасте всё так и воспринимается
+65
-2
+63
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EnzoAmatera
Паинт наше все))
+43
-1
+42
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Burel
а где логотип ? вижу просто фото кубка
+42
-5
+37
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Уся Ваткин
26 бакинских (комиссаров)
+36
-4
+32
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Плацкарт Вагоныч
Франция-98 и Япония/Корея-2002 вызывают особые чувства и воспоминания 🙂
+29
-4
+25
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Ronny92
Ответ CopaAmerica
что за инклюзивность, снова лбгт? «Мы – 26» – это призыв к сплочению, – объяснил президент ФИФА Джанни Инфантино. – Это момент, когда три страны и целый континент коллективно заявляют: «Мы объединились, чтобы лучший, самый большой и инклюзивный чемпионат мира по футболу в истории». Медиадиректор РФС и соведущий подкаста GreenRoom от Sports.ru Егор Крецан попробовал объяснить, почему новый логотип выглядит именно так – максимально нетрадиционно для консервативной ФИФА:
26 - это зарегистрированное количество гендеров на момент старта ЧМ
+31
-7
+24
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idemidov
"что формирует инновационный язык дизайна, который закрепляет эмблему ЧМ на 2026 год и последующие годы... позволяют использовать его таким образом, чтобы отразить уникальность каждого нового турнира, одновременно создавая узнаваемую структуру бренда на долгие годы вперед», – говорится на сайте ФИФА"

В этом обосновании самое смешное то, что его можно применить абсолютно к любому изображению.
+20
0
+20
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bez_ostatka
Катару бы подошло в качестве символа использовать - 22, так как 22 ЧМ по счёту был
+14
0
+14
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Shast
Фантазия на уровне первоклассника. Плохо
+13
-2
+11
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Корицкий
По-моему полная глупость не обыграть то, что ЧМ проходит сразу в нескольких странах. Особенно учитывая, что практически на всех предыдущих страна указана
+10
-1
+9
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Кавабунга Шреддоголовый
Качество футбола будет, видимо, соответствующим
+11
-5
+6
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d_kdc
Это какой то позор уровня paint, а не логотип.
Вообще, до сих пор считаю самым стильным логотип ЧМ1998.
+6
0
+6
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CM1
Тот случай, когда дизайнеры забыли про заказчика, а когда он о себе напомнил за несколько часов до сдачи проекта, то началась лихорадочная работа мысли: "Так, что там у них. Кубок мира по футболу в 2026 году? Ну это же элементарно: надо скачать фото кубка из Инета и разместить ее на фоне числа 26. Какое авторское право? Скачивай фото кубка я тебе говорю"...
+6
-1
+5
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London.is.blue
2006 - это классика.
У итальянцев еще и форма была одна из самых красивых в истории, вратарская в том числе.

У Африки тоже прикольный логотип, еще и клип Шакиры на все времена в качестве промо.

Посмотрим, что американцы придумают в плане контента. Логотип так-то не самый плохой, пусть и простой.
+4
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Евгений Спартак
Пожалуй лучший в Мексике 86 типо футбол объединяет весь мир
+3
0
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daniil_35
Дизайнерам, наверно, тройной оклад за такую тяжкую работу выдали))

В целом, идея ничего, но страны должны как-то обыгрываться на логотипе, иначе как понять нейтральному человеку, где был турнир? Вот попадись ребенку такая наклейка в журнале, он бы ее даже не отличил от рекламы и не стал бы хранить. Можно было число "26" разделить на три части и окрасить их во флаги стран-хозяев. Было бы красиво. Или хотя бы кубок стилизировать под цвета флагов. Минимализм - это интересно, но скупо и стерильно вышло. Хотя туда футбол и катится, собственно.
+3
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Jan Paskel
Ответ Ronny92
26 - это зарегистрированное количество гендеров на момент старта ЧМ
это базовых 26, а вообще - 2026
+5
-2
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Fallenstar
Минимализм? А как сочетается, мхм, ФОТОГРАФИЯ кубка с минимализмом? Минимализм - это если это было бы простой векторной графикой (да, там должны были бы сочетаться цвета и так далее, но куда уж тут о таком). Это картинка (без стилизации, перегруженная деталями) на фоне цифр 2 и 6. Дополненнная в полном варианте вырвиглазной радугой фона. Очень выдающаяся работа. Очень.
+2
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Ocean OS
Джон Терри будет доволен)))
+2
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Max9999
Ответ Уся Ваткин
26 бакинских (комиссаров)
коммерсантов.
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Max9999
Никогда такой красоты не видал!
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i-volk
Заказали в копицентре у метро)
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Владимир Данилов
Меня зацепило слово "инклюзивный". То есть уже сейчас можно сказать, что ЧМ26 будет фестивалем повесточки (в США же играют, ëпт), где команды, наверное, будут совершать минимум по три ритуала в течение матча, чтобы таким образом высказаться в пользу заднеприводных, копчёных и кто знает, каких ещё.

Футбол? Ну, это так, бонус, приложение к преклонению колен к полу и рук к лицу.
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Фан Рубина
34, 38, 50 - вот отличные логотипы были, сразу было понятно, во что играют, кто и зачем. Потом просто упростили донельзя. А новая версия - просто отрыжка деградировавшего мозга. Ибо то втирают дичь, что "логотипы должны быть с упрощённым дизайном, чтобы было видно на маленьких экранах, ко-ко-ко". То прилепили в центр трофей с кучей деталей и сложным рельефом через copy-paste с другой фотографии. Не удивлюсь, если качество футбола будет соответствующим.
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Доктор*
Манификъ​! (нет)
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