«Наполи» стал чемпионом Италии неделю назад, но праздник продолжается до сих пор. Есть и оригинальные задумки. Например, полетать на самолете над городом так, чтобы траектория напоминала логотип «Наполи».

Сайт отслеживания полетов Flightradar24 показал 9 мая, что сделал один из фанатов клуба. Он на самолете Tecnam P-2008JC взлетел из города Капуа (28 км от Неаполя) и взял курс на Неаполитанский залив, а потом покружил так, что траектория нарисовала клубный логотип. Всего это заняло полтора часа. Если быть точным – 98 минут.

Как пишет сайт napolike.com, Tecnam P-2008JC – это одномоторный двухместный самолет производства итальянской компании Tecnam Flight Academy. Ее основали почти 40 лет назад, и первый же ее самолет стал коммерчески успешным – продали более 2500 экземпляров. Tecnam Flight Academy до сих пор занимается выпуском легких самолетов. Сейчас компания расположена в Капуе.

А это не фейк? Разве полеты таких маленьких самолетов отслеживают так детально?

В соцсетях логично спрашивают, не фотошоп ли это. А еще шутят, что кто-то наконец-то вспомнил про Netscape – это американская корпорация, которая девять лет работала в IT-индустрии (в частности, создала известный браузер Netscape Navigator) и имела схожий логотип.

На 99% это реальный полет, учитывая, что скриншот разместили в верифицированном аккаунт FlightRadar. Сервис работает так: с помощью приемников на земле (они расположены у волонтеров) получает данные, которые передают самолеты с помощью специальных ответчиков. Например, курс, скорость, высоту. Для организации безопасного движения в Европе ответчиками должны быть снабжены самолеты малой и гражданской авиации, поэтому сервис отображает даже частные полеты. Пилоты-любители знают это и иногда оставляют в небе послания. Но не только любители.

В России тоже был схожий пример с фигурой в полете, только повод совсем иной. Вы же помните историю пилотов «Победы» и Артемы Дзюбы?

Возможно, это еще не самое яркое празднование чемпионства «Наполи»

Мы уже рассказывали, как ярко Неаполь отпраздновал чемпионство «Наполи».

Например, после чемпионской игры в Удине фанаты отдирали куски газона – казалось, на память, а оказалось – на продажу. А еще, вы наверняка слышали и про Кармен Каккавале – девушку, которая пообещала обнажиться после чемпионства «Наполи». И сделала это – нанесла на тело боди-арт в клубных цветах.

Но самолет и его траектория – особый случай.