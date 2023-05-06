14 комментариев

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«Путь до той звезды» – мантра «Зенита». При чем здесь «Король и Шут»?

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История популярного заряда.

«Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство – со следующего сезона на логотипе петербуржцев будет красоваться вторая звезда. В репертуаре Виража (который, правда, на стадион не ходит из-за Fan ID) есть максимально подходящий для этого повода заряд – «Путь до той звезды».

За ним стоит занятная история.

Основой «Пути до той звезды» стала песня группы «КняZz»

В 2013 году группа «КняZz», фронтменом которой был Андрей Князев, выпустила песню «Норманны». Как она попала на Вираж, рассказывал сам Князев.

«Есть ребята – группа называется «Поющее ядро», они ярые болельщики, хором поют разные темы. В том числе из питерского рока. Перепели песни Кости Кинчева, Сереги Шнурова, а потом обратились к нам. В тот момент у группы «KняZz» как раз пошла песня «Норманны» – героическая такая, духоподъемная. Ну, ребята и захотели взять ее в свой репертуар, только попросили немного переделать слова под футбольные реалии. Вопросов нет – пожалуйста! 

Оказывается – я и сам того не подозревал, – у нас в тексте была важная для болельщиков строчка: «Путь до той звезды, что светит в небе ярче остальных, смертью нам грозит, но дело того стоит». Понимаете, «Зенит» шел к чемпионству, к своей звезде над эмблемой!» – объяснял музыкант в интервью «Спорт-Экспрессу» в 2017-м.

В ютубе есть студийная версия, исполненная Князевым совместно с «Поющим ядром».

Так заряд звучал на трибунах «Петровского».

А вот его версия уже на «Газпром Арене».

Князев и сам болеет за «Зенит». «На стадионе Кирова первый раз оказался, кажется, в 1981 году. При этом к зарождавшейся субкультуре активных болельщиков никогда не относился. По телевизору больше нравилось смотреть. А повзрослее стал – в пивном баре», – рассказывал музыкант.

Князев – один из двух фронтменов культового «КиШа». Он участвовал в съемках сериала про группу

Князев – один из двух фронтменов культовой панк-рок-группы «Король и Шут». Кроме того, Андрей – автор большинства текстов группы.

В 2011 году из-за творческих разногласий он покинул «КиШ» и создал собственную группу «КняZz». А в 2013-м умер Михаил Горшенев (Горшок), еще один фронтмен «Короля и Шута».

После смерти Горшка уже не существующий «Король и Шут» пережил новый виток популярности. В 2023 году вышел сериал об истории группы – на «Кинопоиске» у него уже более 640 тысяч оценок и высокий средний рейтинг – 8,3. Князев был очень активно вовлечен в производство

Ему сериал понравился. «Первые две серии я посмотрел на большом экране – было трэшово. Потом пересматривал повторно. Вторая серия зашла в обоих случаях. Первая – со второго просмотра. В формате кино открылись новые ракурсы наших взаимоотношений, словно со стороны. Фэнтези затягивает».

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Владимир Астапкович

14 комментариев

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Николай Зеленкин
Князев не самого себя сыграл в сериале, а Барона в секундном камео-фрагменте. Из текста кажется, будто он и исполнял главную роль, а это уже журналистская ошибка.
+30
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Goldstream
Был на разных стадионах и на играх разных российских клубов.
Именно песенные заряды у "Зенита" на голову выше.
+25
-2
+23
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Severfan
Ответ Goldstream
Был на разных стадионах и на играх разных российских клубов. Именно песенные заряды у "Зенита" на голову выше.
когда услышал "Колхозный панк" на трибунах факела - офигел, так круто ни у кого не видел, даже у Зенита, хотя в целом я тоже считаю, что питерцы лучше всех поют.
+18
0
+18
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Severfan
круто, молодцы! вообще песни - это самое лучшее проявление на трибунах, в отличие от унылых кричалок "только ... только победа!", "вперёд за ..." и т.д.
единственное, многие во время песен филонят и не поют, таких надо проколачивать потихоньку)
+7
0
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Slava Vestiaz
Ответ Николай Зеленкин
Князев не самого себя сыграл в сериале, а Барона в секундном камео-фрагменте. Из текста кажется, будто он и исполнял главную роль, а это уже журналистская ошибка.
"минестрелей с детства не люблю"
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шатанледс 12
Сериальный Князь практически святой. Даже на разборки с бандитами поехал и дерзил им Совсем" не палится". кто консультировал создателей )
+7
-3
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Vićtor Diaź
Очень Крутая кричалка.
Когда исполнялась на матчах, где весь вираж был забит под завязку, то прямо мурашки бежали
Наряду с «мы зенит и нам это нравится»
И «он давай-давай» входит в число любимых
+4
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Артур Ганненко
Зенит всегда выделялся тем, что много знаковых рок-музыкантов их поддерживает. В московских клубах таких историй заметно меньше.
+3
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Поцелуй Оздоева
Ответ Артур Ганненко
Зенит всегда выделялся тем, что много знаковых рок-музыкантов их поддерживает. В московских клубах таких историй заметно меньше.
Это логично, в Спб зародился легендарный Ленинградский рок клуб.
+3
0
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Caerly
"А в 2013-м умер Михаил Горшенев (Горшок), второй фронтмен «Короля и Шута»."
Слово "второй" по отношению к Мишане кощунственно как минимум. Собственно, все заскоки Князя и пошли из-за того, что он чувствовал себя задвинутым.
+6
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Илья Строев
У Виража и Князя есть еще совместка "Море жизни"
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Серж Поровозиков
Ответ Caerly
"А в 2013-м умер Михаил Горшенев (Горшок), второй фронтмен «Короля и Шута»." Слово "второй" по отношению к Мишане кощунственно как минимум. Собственно, все заскоки Князя и пошли из-за того, что он чувствовал себя задвинутым.
второй тут числительное, а не о месте.
у кого комплексы, тому везде мерещится
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Semiconductor101
может уже хватит облизывать зенит?!
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DENbright
Ответ Caerly
"А в 2013-м умер Михаил Горшенев (Горшок), второй фронтмен «Короля и Шута»." Слово "второй" по отношению к Мишане кощунственно как минимум. Собственно, все заскоки Князя и пошли из-за того, что он чувствовал себя задвинутым.
А не из-за того, что Миша наркоту до чертиков употреблял?
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