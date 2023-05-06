14 комментариев

История популярного заряда.

«Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство – со следующего сезона на логотипе петербуржцев будет красоваться вторая звезда. В репертуаре Виража (который, правда, на стадион не ходит из-за Fan ID) есть максимально подходящий для этого повода заряд – «Путь до той звезды».

За ним стоит занятная история.

Основой «Пути до той звезды» стала песня группы «КняZz»

В 2013 году группа «КняZz», фронтменом которой был Андрей Князев, выпустила песню «Норманны». Как она попала на Вираж, рассказывал сам Князев.

«Есть ребята – группа называется «Поющее ядро», они ярые болельщики, хором поют разные темы. В том числе из питерского рока. Перепели песни Кости Кинчева, Сереги Шнурова, а потом обратились к нам. В тот момент у группы «KняZz» как раз пошла песня «Норманны» – героическая такая, духоподъемная. Ну, ребята и захотели взять ее в свой репертуар, только попросили немного переделать слова под футбольные реалии. Вопросов нет – пожалуйста!

Оказывается – я и сам того не подозревал, – у нас в тексте была важная для болельщиков строчка: «Путь до той звезды, что светит в небе ярче остальных, смертью нам грозит, но дело того стоит». Понимаете, «Зенит» шел к чемпионству, к своей звезде над эмблемой!» – объяснял музыкант в интервью «Спорт-Экспрессу» в 2017-м.

В ютубе есть студийная версия, исполненная Князевым совместно с «Поющим ядром».

Так заряд звучал на трибунах «Петровского».

А вот его версия уже на «Газпром Арене».

Князев и сам болеет за «Зенит». «На стадионе Кирова первый раз оказался, кажется, в 1981 году. При этом к зарождавшейся субкультуре активных болельщиков никогда не относился. По телевизору больше нравилось смотреть. А повзрослее стал – в пивном баре», – рассказывал музыкант.

Князев – один из двух фронтменов культового «КиШа». Он участвовал в съемках сериала про группу

Князев – один из двух фронтменов культовой панк-рок-группы «Король и Шут». Кроме того, Андрей – автор большинства текстов группы.

В 2011 году из-за творческих разногласий он покинул «КиШ» и создал собственную группу «КняZz». А в 2013-м умер Михаил Горшенев (Горшок), еще один фронтмен «Короля и Шута».

После смерти Горшка уже не существующий «Король и Шут» пережил новый виток популярности. В 2023 году вышел сериал об истории группы – на «Кинопоиске» у него уже более 640 тысяч оценок и высокий средний рейтинг – 8,3. Князев был очень активно вовлечен в производство.

Ему сериал понравился. «Первые две серии я посмотрел на большом экране – было трэшово. Потом пересматривал повторно. Вторая серия зашла в обоих случаях. Первая – со второго просмотра. В формате кино открылись новые ракурсы наших взаимоотношений, словно со стороны. Фэнтези затягивает».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Владимир Астапкович