53 комментария

Ух, как Пеп злился из-за пенальти! Разнес Холанда за то, что поделился с Гюндоганом – тот промазал, а «Лидс» забил в ответ
Не день Эрлинга.
«Ман Сити», несмотря на огромное преимущество, пришлось понервничать с «Лидсом» – только 2:1, во многом из-за промахов Эрлинга Холанда.
В прошлом туре норвежец переписал рекорд АПЛ по голам за один чемпионат, но теперь что-то пошло не так: Эрлинг смазал несколько явных голевых моментов. Хорошо, что связка Марез-Гюндоган закрыла много вопросов еще за первые 30 минут, оформив два практически одинаковых мяча.
А вот у Холанда прямо не шло. Сначала Эрлинг просто не реализовал выход один на один.
Через несколько минут даже не попал в створ из отличной позиции.
На 34-й минуте настройки окончательно сбились. Холанд пробежал в штрафную, но в нужный момент не попал по мячу и эпично свалился на газон.
Такого Пеп еще не видел.
После перерыва парад промахов продолжился: сначала Эрлинг зарядил в перекладину с нескольких метров, хоть по итогу судья и зафиксировал офсайд.
На 61-й минуте Холанд поймал пас от Рико Льюиса у штрафной и с линии пробил после разворота – в штангу!
Под конец «Ман Сити» получил право на пенальти. Обычно бьет именно Эрлинг, но из-за желания подарить Гюндогану хет-трик норвежец отошел от точки. Илкай не забил – и «Лидс» быстро отыграл один мяч. Вместо крупного преимущества «Сити» получил нервную концовку.
Разозленный Пеп артистично показывал, кто именно должен был бить.
«Игра не была окончена. Это показывает, какой милый и щедрый Эрлинг. Если это 4:0 за 10 минут до конца, хорошо. А при счете 2:0? Эрлинг сейчас лучший исполнитель пенальти, поэтому он должен был это сделать.
Сегодня Эрлинг мог забить два-три мяча. Он играл невероятно хорошо, в своих движениях и во всем, как он боролся! Мне нравится хвалить Эрлинга, когда он не забивает. Если бы Гюндоган забил, все бы говорили: «Ок, хет-трик, молодец». Но пенальтист есть пенальтист. При счете 2:0 это бизнес, а не ситуация, когда мы не можем забыть об этом», – сказал Гвардиола после матча.
Гюндоган настаивает, что Холанд сам отдал ему пенальти.
«Я видел Эрлинга с мячом, он искал меня. Потом он сказал мне, чтобы пробил я. Пару раз уточнил у него, уверен ли он. Он был совершенно уверен. Так что, очевидно, я схватил мяч в конце и хотел забить», – отметил Гюндоган.
Как там чемпионская гонка?
Все полностью зависит от «Ман Сити» – команда Пепа оторвалась уже на 4 очка.
«Арсеналу» не позавидуешь: «Сити» не проигрывает уже 20 игр, к тому же 10 раз подряд побеждает в чемпионате. Впереди матчи с «Эвертоном», «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом». Но пока в голове только полуфиналы ЛЧ с «Реалом».
Главное, чтобы Холанд проснулся. А то уже не забивает целый тур!
- Дата проведения
- 6 мая, 17.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Лапорт, Аке (Уокер, 54), Аканджи, Льюис, Гюндоган (Родри, 90), де Брюйне, Фоден, Марез, Холанд, Альварес (Бернарду Силва, 87).
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Лидс –
Роблес, Эйлинг, Вебер, Кристенсен, Фирпо, Форшоу (Стрейк, 80), Рока (Гринвуд, 58), Харрисон (Саммервилл, 65), Маккенни, Бэмфорд (Ааронсон, 80), Ньонто (Родриго, 58).
Холанд подарил экипировщику родного клуба билеты на матч с «Лидсом» (это неслучайно). Очень добрая история
Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images
До этого у Сити была проблема, что пенальтисты постоянно менялись по разным причинам. Причём,бывало так, что игрок сдаётся буквально после одной неудачи. Так было у КДБ. Один пенальти не забил и всё, потом следующий. И так чуть до Эдерсона не дошли. А Марез, хотя пенальтист хороший, играет не регулярно
нежадный и командный игрок. Это главная причина благородного поступка.
Кто смотрит РПЛ в АПЛ ничему не удивляется.