53 комментария

Не день Эрлинга.

«Ман Сити», несмотря на огромное преимущество, пришлось понервничать с «Лидсом» – только 2:1, во многом из-за промахов Эрлинга Холанда.

В прошлом туре норвежец переписал рекорд АПЛ по голам за один чемпионат, но теперь что-то пошло не так: Эрлинг смазал несколько явных голевых моментов. Хорошо, что связка Марез-Гюндоган закрыла много вопросов еще за первые 30 минут, оформив два практически одинаковых мяча.

А вот у Холанда прямо не шло. Сначала Эрлинг просто не реализовал выход один на один.

Через несколько минут даже не попал в створ из отличной позиции.

На 34-й минуте настройки окончательно сбились. Холанд пробежал в штрафную, но в нужный момент не попал по мячу и эпично свалился на газон.

Такого Пеп еще не видел.

После перерыва парад промахов продолжился: сначала Эрлинг зарядил в перекладину с нескольких метров, хоть по итогу судья и зафиксировал офсайд.

На 61-й минуте Холанд поймал пас от Рико Льюиса у штрафной и с линии пробил после разворота – в штангу!

Под конец «Ман Сити» получил право на пенальти. Обычно бьет именно Эрлинг, но из-за желания подарить Гюндогану хет-трик норвежец отошел от точки. Илкай не забил – и «Лидс» быстро отыграл один мяч. Вместо крупного преимущества «Сити» получил нервную концовку.

Разозленный Пеп артистично показывал, кто именно должен был бить.

«Игра не была окончена. Это показывает, какой милый и щедрый Эрлинг. Если это 4:0 за 10 минут до конца, хорошо. А при счете 2:0? Эрлинг сейчас лучший исполнитель пенальти, поэтому он должен был это сделать.

Сегодня Эрлинг мог забить два-три мяча. Он играл невероятно хорошо, в своих движениях и во всем, как он боролся! Мне нравится хвалить Эрлинга, когда он не забивает. Если бы Гюндоган забил, все бы говорили: «Ок, хет-трик, молодец». Но пенальтист есть пенальтист. При счете 2:0 это бизнес, а не ситуация, когда мы не можем забыть об этом», – сказал Гвардиола после матча.

Гюндоган настаивает, что Холанд сам отдал ему пенальти.

«Я видел Эрлинга с мячом, он искал меня. Потом он сказал мне, чтобы пробил я. Пару раз уточнил у него, уверен ли он. Он был совершенно уверен. Так что, очевидно, я схватил мяч в конце и хотел забить», – отметил Гюндоган.

Как там чемпионская гонка?

Все полностью зависит от «Ман Сити» – команда Пепа оторвалась уже на 4 очка.

«Арсеналу» не позавидуешь: «Сити» не проигрывает уже 20 игр, к тому же 10 раз подряд побеждает в чемпионате. Впереди матчи с «Эвертоном», «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом». Но пока в голове только полуфиналы ЛЧ с «Реалом».

Главное, чтобы Холанд проснулся. А то уже не забивает целый тур!

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images