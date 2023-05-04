53 комментария

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Ух, как Пеп злился из-за пенальти! Разнес Холанда за то, что поделился с Гюндоганом – тот промазал, а «Лидс» забил в ответ

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Футбол Футбол

Не день Эрлинга.

«Ман Сити», несмотря на огромное преимущество, пришлось понервничать с «Лидсом» – только 2:1, во многом из-за промахов Эрлинга Холанда.

В прошлом туре норвежец переписал рекорд АПЛ по голам за один чемпионат, но теперь что-то пошло не так: Эрлинг смазал несколько явных голевых моментов. Хорошо, что связка Марез-Гюндоган закрыла много вопросов еще за первые 30 минут, оформив два практически одинаковых мяча.

А вот у Холанда прямо не шло. Сначала Эрлинг просто не реализовал выход один на один.

Через несколько минут даже не попал в створ из отличной позиции.

На 34-й минуте настройки окончательно сбились. Холанд пробежал в штрафную, но в нужный момент не попал по мячу и эпично свалился на газон.

Такого Пеп еще не видел.

После перерыва парад промахов продолжился: сначала Эрлинг зарядил в перекладину с нескольких метров, хоть по итогу судья и зафиксировал офсайд.

На 61-й минуте Холанд поймал пас от Рико Льюиса у штрафной и с линии пробил после разворота – в штангу!

Под конец «Ман Сити» получил право на пенальти. Обычно бьет именно Эрлинг, но из-за желания подарить Гюндогану хет-трик норвежец отошел от точки. Илкай не забил – и «Лидс» быстро отыграл один мяч. Вместо крупного преимущества «Сити» получил нервную концовку.

Разозленный Пеп артистично показывал, кто именно должен был бить.

«Игра не была окончена. Это показывает, какой милый и щедрый Эрлинг. Если это 4:0 за 10 минут до конца, хорошо. А при счете 2:0? Эрлинг сейчас лучший исполнитель пенальти, поэтому он должен был это сделать.

Сегодня Эрлинг мог забить два-три мяча. Он играл невероятно хорошо, в своих движениях и во всем, как он боролся! Мне нравится хвалить Эрлинга, когда он не забивает. Если бы Гюндоган забил, все бы говорили: «Ок, хет-трик, молодец». Но пенальтист есть пенальтист. При счете 2:0 это бизнес, а не ситуация, когда мы не можем забыть об этом», – сказал Гвардиола после матча.

Гюндоган настаивает, что Холанд сам отдал ему пенальти. 

«Я видел Эрлинга с мячом, он искал меня. Потом он сказал мне, чтобы пробил я. Пару раз уточнил у него, уверен ли он. Он был совершенно уверен. Так что, очевидно, я схватил мяч в конце и хотел забить», – отметил Гюндоган. 

Как там чемпионская гонка?

Все полностью зависит от «Ман Сити» – команда Пепа оторвалась уже на 4 очка.

«Арсеналу» не позавидуешь: «Сити» не проигрывает уже 20 игр, к тому же 10 раз подряд побеждает в чемпионате. Впереди матчи с «Эвертоном», «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом». Но пока в голове только полуфиналы ЛЧ с «Реалом».

Главное, чтобы Холанд проснулся. А то уже не забивает целый тур! 

Манчестер Сити – Лидс 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
6 мая, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Гюндоган, 2:0 – 27 Гюндоган, 2:1 – 85 Родриго.
Манчестер СитиЭдерсон, Лапорт, Аке (Уокер, 54), Аканджи, Льюис, Гюндоган (Родри, 90), де Брюйне, Фоден, Марез, Холанд, Альварес (Бернарду Силва, 87).
ЛидсРоблес, Эйлинг, Вебер, Кристенсен, Фирпо, Форшоу (Стрейк, 80), Рока (Гринвуд, 58), Харрисон (Саммервилл, 65), Маккенни, Бэмфорд (Ааронсон, 80), Ньонто (Родриго, 58).
Предупреждения:
Ньонто (45), Родриго (71), Маккенни (90).

Холанд подарил экипировщику родного клуба билеты на матч с «Лидсом» (это неслучайно). Очень добрая история

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images

53 комментария

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Максим Кутузов
Понятно, что Холланд хотел подарить Илкаю его первый хет-трик, учитывая, что это его последний сезон в команде. Но Эрлинг, видимо, слишком благороден и поставил интересы партнёра выше интересов команды. Уверен, что Пеп его разнес в раздевалке
+92
-9
+83
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waleri
МС пойдет только на пользу, что Викинг именно перед ЛЧ провел такой матч. Значит прорвет с Реалом и расплатятся за прошлогодний должок.
+84
-20
+64
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Несусветный Папаша
Ну вот теперь все увидели настоящий уровень этого распиаренного рыболова! Целый тур не забивает
+40
-1
+39
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_Amelina_ Landau
Ответ waleri
МС пойдет только на пользу, что Викинг именно перед ЛЧ провел такой матч. Значит прорвет с Реалом и расплатятся за прошлогодний должок.
А может тень Реала нависла над норвежцем? )
+39
-10
+29
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XavIniesta2008-2015
Хорошо, что у Сити появился Холланд. Он-отличный пенальтист и будет бить всегда,если не будет каких-то исключительных случаев,как сегодня. Хотя, в какой-то степени, его решение отдать пенальти Гюндогану тоже правильное, чтобы кэп сделал хет-трик.
До этого у Сити была проблема, что пенальтисты постоянно менялись по разным причинам. Причём,бывало так, что игрок сдаётся буквально после одной неудачи. Так было у КДБ. Один пенальти не забил и всё, потом следующий. И так чуть до Эдерсона не дошли. А Марез, хотя пенальтист хороший, играет не регулярно
+16
-2
+14
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TravenS
Удивляюсь, как Холланд забивает столько голов при откровенно корявых ударах. Зачастую по мячу нормально не попадает)
+25
-14
+11
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Манул
Ответ Tigo_Volchara93
А можно видео посмотреть ?
можно
+10
0
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Миланбот
Ответ _Amelina_ Landau
А может тень Реала нависла над норвежцем? )
Хорошая проверка на топовость будет для Холланда. Уже не терпится глянуть, как он себя проявит. Представляете, каким киборгом он будет, если похоронит Реал. Хотя и хейта словит очень много, если растворится в этих матчах...
+13
-4
+9
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Макс Анисимов
Ответ TravenS
Удивляюсь, как Холланд забивает столько голов при откровенно корявых ударах. Зачастую по мячу нормально не попадает)
Зато уж если попадает так попадает!
+9
-1
+8
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NickN
Такое впечатление, что Пеп отчитывает больше Гюндогана, чем Холланда, особенно с учетом того, что Илкай стал оправдываться: "Не виноватая я, он сам мяч мне отдал".
+10
-2
+8
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Доктор Гаус
В чём проблема, если у Илкая всё попадало, а у Холланда явно игра не ладилась и по эмоциям от промахов это было видно. В такой ситуации стоит отдать пенальти
+9
-1
+8
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AminO2
Холанд показал, что он, в первую очередь,
нежадный и командный игрок. Это главная причина благородного поступка.
+7
-2
+5
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Эндрю81
Описание рядового матча великого Зэ.
Кто смотрит РПЛ в АПЛ ничему не удивляется.
+4
-1
+3
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Евгений Блажес
Гюндоган переходил после крестов, за копейки по нынешним меркам. По итогу какую роль только не исполнял, всегда был максимально полезен. Лютейший топарь
+3
0
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bo_larson
Ответ AminO2
Холанд показал, что он, в первую очередь, нежадный и командный игрок. Это главная причина благородного поступка.
хотя вполне мог забить сам и еще больше улучшить рекорд апл. Моё почтение, без шуток
+4
-1
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Евгений - 79
Ответ Софья Хороброва
стиль удущающей змени гвардиола только под одеялом сможет показать, когда будет пересматривать матчи своего любимчика месси
Держите минус женщина за очередную написанную глупость.
+3
0
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Максим Кутузов
Ответ Софья Хороброва
уже прошло то время, когда тренеры разносят. игроки щас намного сильнее ценятся. тем более холланд. да и 1х1 на кулаках холланд бы не оставил и следа от головы пепа
Для Сити Пеп важнее Холланда, думаю
+3
-1
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Antoniom
Да всё норм, у Холланда ничего не летело, он, видимо, и в пенальти не был особо уверен. Все правильно сделал. Гюндоган был у вдаре в этом матче.
+1
0
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АРХАТ
Ответ TravenS
Удивляюсь, как Холланд забивает столько голов при откровенно корявых ударах. Зачастую по мячу нормально не попадает)
В стиле Герда Миллера)
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Купидон в Подгузнике
Ответ Доктор Гаус
В чём проблема, если у Илкая всё попадало, а у Холланда явно игра не ладилась и по эмоциям от промахов это было видно. В такой ситуации стоит отдать пенальти
Иногда бывает что с игры не получается забить а при пенальти 100% гол, как у одного Великого
+1
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Tigo_Volchara93
А можно видео посмотреть ?
+1
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Rumov
Не всегда удается громить соперников. Но важен результат.
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_Amelina_ Landau
Ответ Миланбот
Хорошая проверка на топовость будет для Холланда. Уже не терпится глянуть, как он себя проявит. Представляете, каким киборгом он будет, если похоронит Реал. Хотя и хейта словит очень много, если растворится в этих матчах...
Я конечно надеюсь на проход Мадрида, но и на красивый футбол и противостояние. Ведь оба прошлогодних матча можно занести в учебники.
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bo_larson
Ответ Эндрю81
Описание рядового матча великого Зэ. Кто смотрит РПЛ в АПЛ ничему не удивляется.
у него даже свой гюндоган был в виде нобоа. Всё с рпл копируют, ничего сами не могут придумать
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Андрей Синельщиков
Ответ Миланбот
Хорошая проверка на топовость будет для Холланда. Уже не терпится глянуть, как он себя проявит. Представляете, каким киборгом он будет, если похоронит Реал. Хотя и хейта словит очень много, если растворится в этих матчах...
Если и словит хейт, то от глупых школьников и тех кто прогорит на ставках
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