«Обе команды возвращаются домой недовольными».

Тур в Серии А только начался, а «Рома» и «Милан», кажется, сыграли самый безумный матч итальянских выходных. Команды расписали ничью на «Стадио Олимпико» (1:1), но поражает другое: для того, чтобы забить дважды, командам понадобилось лишь два удара в створ! И случилось это уже после 90-й минуты.

Вот как это было: Абрахам забил на 94-й, Салемакерс – на 97-й

На 93-й минуте Зеки Челик выгрыз мяч, продвинулся на рывке к чужой штрафной и отдал на Тэмми Абрахама, который идеально отправил мяч в дальний угол. Формально Абрахам забил уже на 94-й минуте.

Драматичная победа, да? Нет, «Милан» спасся.

На 97-й минуте Рафаэл Леау подобрал мяч у штрафной «Ромы» и навесил в штрафную. Никто не дотянулся до мяча, пока он не прилетел на дальнюю штангу. Там включился Алексис Салемакерс.

Еще драматичнее. 1:1.

Жозе Моуринью недоволен результатом и считает, что «Рома» была лучше: «Если говорить только об игре, то я скажу, что результат несправедлив по отношению к нам»

Стефано Пиоли ругался из-за задержек времени: «Я верил в победу, потому что мы в хорошей форме. Это был странный матч, который длился, кажется, 106 минут, и только 49 из них – с мячом в игре. Сложная игра, постоянные остановки. Тяжело нащупать ритм. А когда все обороняются ниже линии мяча, найти свободные зоны становится тяжело. Мы слишком легко отдавали мяч и недостаточно быстро комбинировали, чтобы создавать такие зоны.

Обе команды возвращаются домой недовольными».

Что в таблице? И там «Рома» и «Милан» идут вплотную

Максимальная плотность.

«Милан» и «Рома» по-прежнему соседствуют с 57 очками. «Аталанта» чуть позже победила «Торино» 2:1 и продолжает гнаться за местом в зоне ЛЧ.

«Интер» в воскресенье примет «Лацио» – еще один важный матч в гонке за ЛЧ. «Ювентус» сыграет в гостях с «Болоньей».

Фото: East News/Federico Proietti / DPPI via AFP, Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP, AP Photo/Gregorio Borgia; Gettyimages.ru/Paolo Bruno; globallookpress.com/Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency