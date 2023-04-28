35 комментариев

Временная петля.

«Реал» отходит от встречи с «Жироной» (получил 2:4 и покер от Кастельяноса) и готовится к решающим матчам сезона: впереди полуфинал ЛЧ с мощным «Ман Сити» и неуступчивая «Осасуна» в финале Кубка Испании.

Все это не мешает искать нового тренера. Издание Foot Mercato выкатило горячий инсайд: «Мадрид» уже запустил переговоры с Зинедином Зиданом. Именно он сменит Карло Анчелотти, если итальянец летом покинет клуб.

Где-то это уже было...

Но разве Анчелотти уходит?

Будущее итальянца пока под вопросом, несмотря на контракт до лета 2024-го.

Например, Sky Sports пишет, что Анчелотти останется в «Мадриде», если выиграет ЛЧ. Инсайдер Марио Кортегана уверен, что Карло хватит и Кубка Испании.

При этом у итальянца тоже есть варианты – его давно ждут в сборной Бразилии. UOL Esporte сообщает, что федерация футбола Бразилии уже отправила предложение, но ответ ждет до 25 мая. Возможно, итальянец умышленно тянет время до матчей с «Ман Сити».

Первые слухи о его приглашении в сборную Бразилии появились еще в январе: после вылета с ЧМ-22 ушел Тите, местная федерация начала перебирать варианты. И остановилась на опытных Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Согласился только второй.

«Когда были в Марокко, мы шутили с Карло по поводу поста тренера сборной Бразилии, – признался Эдер Милитао. – Мы уже просили его составить список игроков, которых он включит в заявку – но на данный момент он тренер нашего клуба. Мы уважаем это».

А вот намек от Родриго: «Мы иногда говорим Анчелотти, что ждем его в сборной Бразилии. Все это в шутливом тоне, но и в каждой шутке есть доля правды».

Карло все отрицал: «Слухи о Бразилии? Может быть, я подумаю о работе в сборной в конце сезона, но мне нравится работать с игроками каждый день. Хочу быть в «Мадриде» как можно дольше, контракт до 2024 года. Если клуб меня не выгонит, то я никуда не уйду отсюда».

«Отработаю контракт. Без сомнения, в следующем сезоне я буду здесь», – более уверенный тон в апреле.

Если Эдер и Родриго тонко иронизируют, то голкипер «Ман Сити» Эдерсон сказал прямо: «Мы обсуждали его с Каземиро, Вини и Милитао. Они сказали мне, что он исключительный, все его любят, он уважает всех. Высока вероятность, что Карло приедет. «Сити» попытается выбить «Реал» из ЛЧ, чтобы Анчелотти присоединился к сборной как можно скорее».

Сейчас Бразилией в роли исполняющего обязанности руководит Рамон Менезес, ранее он выигрывал Кубок Америки-U20. Кажется, Бразилия до сих пор никого не назначила замену Тите, потому что ждет статусного тренера.

Почему именно Зидан?

Похоже, других топ-вариантов просто не осталось.

«Мадрид» не совсем уверен в желании сменить тренера. Потенциальные кандидаты видят это и ищут иные варианты. Сначала самым вероятным вариантом считали Маурисио Почеттино, но он уже ведет активные переговоры с «Челси». Смотрели на Юлиана Нагельсманна, но он хочет в «Тоттенхэм» – там банально дадут больше влияния.

Мадридцы не против поднять из второй команды Рауля, еще есть Альваро Арбелоа из «Хувениля А», но это рискованные варианты. Возможный перспективный вариант – Хаби Алонсо. За ним смотрят еще со времен работы во второй команде «Сосьедада», скачок «Байера» подтвердил очевидный тренерский талант. Но Marca пишет, что Алонсо пока сам не хочет такого мощного вызова.

Зидан все еще без работы и тщательно подбирает варианты. RMC Sport пишет, что Зинедина уже много раз звали в «ПСЖ», но он отказывается. Приоритет француза – «Ювентус», камбэк в «Реал» он не рассматривает, но исключать такой сценарий никак нельзя. Журналист Санти Уна говорит, что руководство «Реала» считает Зидана и Анчелотти двумя идеальными тренерами для клуба.

Третьего такого пока нет.

Фото: East News/GERARD JULIEN / AFP; globallookpress.com/LaPresse/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency