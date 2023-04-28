35 комментариев

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«Реал» снова хочет Зидана вместо Анчелотти. Чего-чего?

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Временная петля.

«Реал» отходит от встречи с «Жироной» (получил 2:4 и покер от Кастельяноса) и готовится к решающим матчам сезона: впереди полуфинал ЛЧ с мощным «Ман Сити» и неуступчивая «Осасуна» в финале Кубка Испании.

Все это не мешает искать нового тренера. Издание Foot Mercato выкатило горячий инсайд: «Мадрид» уже запустил переговоры с Зинедином Зиданом. Именно он сменит Карло Анчелотти, если итальянец летом покинет клуб.

Где-то это уже было...

Но разве Анчелотти уходит?

Будущее итальянца пока под вопросом, несмотря на контракт до лета 2024-го.

Например, Sky Sports пишет, что Анчелотти останется в «Мадриде», если выиграет ЛЧ. Инсайдер Марио Кортегана уверен, что Карло хватит и Кубка Испании.

При этом у итальянца тоже  есть варианты – его давно ждут в сборной Бразилии. UOL Esporte сообщает, что федерация футбола Бразилии уже отправила предложение, но ответ ждет до 25 мая. Возможно, итальянец умышленно тянет время до матчей с «Ман Сити».

Первые слухи о его приглашении в сборную Бразилии появились еще в январе: после вылета с ЧМ-22 ушел Тите, местная федерация начала перебирать варианты. И остановилась на опытных Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Согласился только второй.

«Когда были в Марокко, мы шутили с Карло по поводу поста тренера сборной Бразилии, – признался Эдер Милитао. – Мы уже просили его составить список игроков, которых он включит в заявку – но на данный момент он тренер нашего клуба. Мы уважаем это».

А вот намек от Родриго: «Мы иногда говорим Анчелотти, что ждем его в сборной Бразилии. Все это в шутливом тоне, но и в каждой шутке есть доля правды».

Карло все отрицал: «Слухи о Бразилии? Может быть, я подумаю о работе в сборной в конце сезона, но мне нравится работать с игроками каждый день. Хочу быть в «Мадриде» как можно дольше, контракт до 2024 года. Если клуб меня не выгонит, то я никуда не уйду отсюда».

«Отработаю контракт. Без сомнения, в следующем сезоне я буду здесь», – более уверенный тон в апреле.

Если Эдер и Родриго тонко иронизируют, то голкипер «Ман Сити» Эдерсон сказал прямо: «Мы обсуждали его с Каземиро, Вини и Милитао. Они сказали мне, что он исключительный, все его любят, он уважает всех. Высока вероятность, что Карло приедет. «Сити» попытается выбить «Реал» из ЛЧ, чтобы Анчелотти присоединился к сборной как можно скорее».

Сейчас Бразилией в роли исполняющего обязанности руководит Рамон Менезес, ранее он выигрывал Кубок Америки-U20. Кажется, Бразилия до сих пор никого не назначила замену Тите, потому что ждет статусного тренера.

Почему именно Зидан?

Похоже, других топ-вариантов просто не осталось.

«Мадрид» не совсем уверен в желании сменить тренера. Потенциальные кандидаты видят это и ищут иные варианты. Сначала самым вероятным вариантом считали Маурисио Почеттино, но он уже ведет активные переговоры с «Челси». Смотрели на Юлиана Нагельсманна, но он хочет в «Тоттенхэм» – там банально дадут больше влияния.

Мадридцы не против поднять из второй команды Рауля, еще есть Альваро Арбелоа из «Хувениля А», но это рискованные варианты. Возможный перспективный вариант – Хаби Алонсо. За ним смотрят еще со времен работы во второй команде «Сосьедада», скачок «Байера» подтвердил очевидный тренерский талант. Но Marca пишет, что Алонсо пока сам не хочет такого мощного вызова.

Зидан все еще без работы и тщательно подбирает варианты. RMC Sport пишет, что Зинедина уже много раз звали в «ПСЖ», но он отказывается. Приоритет француза – «Ювентус», камбэк в «Реал» он не рассматривает, но исключать такой сценарий никак нельзя. Журналист Санти Уна говорит, что руководство «Реала» считает Зидана и Анчелотти двумя идеальными тренерами для клуба.

Третьего такого пока нет.

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Фото: East News/GERARD JULIEN / AFP; globallookpress.com/LaPresse/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency

35 комментариев

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RealM_13
После каждой игры Реала новости придумываете насчет Анчелотти, если Реал проигрывает то ищете замену, если выигрывает утверждаете что Карло доработает свой контракт.
+43
-1
+42
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Konstantin Sonin
Ответ RealM_13
После каждой игры Реала новости придумываете насчет Анчелотти, если Реал проигрывает то ищете замену, если выигрывает утверждаете что Карло доработает свой контракт.
Тс-с, не разглашайте секреты редакторского успеха.
+35
-1
+34
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Илья Евгеньевичь
Ответ Cevin Cigan
Чему ты рад,валидольным концовкам матча при счёте 1 - 0 ,с затянутыми заменами,с навесами в штрафную,где никого нет,игре без ротации состава,отсутствия плана Б? И пусть мне скажут,где я не прав в перечисленных мною аргументов?
3 лч и две ла лиги о другом говорят, и плевать что он играл в олдскульный футбол. Главное что это работало
+19
-1
+18
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Мирворис Мирмахмудов
Чтобы остаться в Реале, Карло Анчелотти надо всего лишь выиграть Лигу Чемпионов второй раз подряд)
+20
-2
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Мирворис Мирмахмудов
Ответ Мирворис Мирмахмудов
Чтобы остаться в Реале, Карло Анчелотти надо всего лишь выиграть Лигу Чемпионов второй раз подряд)
Ну и запросы у нашего клуба)
+17
-1
+16
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Нефанатик
Ответ Cevin Cigan
Чему ты рад,валидольным концовкам матча при счёте 1 - 0 ,с затянутыми заменами,с навесами в штрафную,где никого нет,игре без ротации состава,отсутствия плана Б? И пусть мне скажут,где я не прав в перечисленных мною аргументов?
И еще, Зидан владел Барсой.
+11
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+11
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Нефанатик
Ответ Cevin Cigan
Чему ты рад,валидольным концовкам матча при счёте 1 - 0 ,с затянутыми заменами,с навесами в штрафную,где никого нет,игре без ротации состава,отсутствия плана Б? И пусть мне скажут,где я не прав в перечисленных мною аргументов?
У Зидана не было ротации состава? Ты его с Анчелотти путаешь. У Зидана не было трансферов, но это вопрос не к нему. Зидан затягивал с заменами? Ты опять таки его путаешь с Анчелотти. Да, были матчи 1:0. Но, у команды Зидана не было проходных матчей где команда валяла дурака, а он им это позволял
+13
-2
+11
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Нефанатик
Очень был бы рад возвращению Зидана.
+13
-3
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nurikkkk
Отдохнувший Зидан, это 95% что команда возьмет титул.
Но хочется все-таки чего-то нового....
+5
-1
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swerh
Перес - перестраховщик. Вместо того, чтобы взять тренера для перестройки команды, в которой она нуждается, он возвращается к проверенному варианту. Да, большого риска в этом нет, но и большого смысла тоже.
+3
-1
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Мурад Гамзаев
Ну да. На двоих 5 ЛЧ выиграли ребята за 8 лет
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Мурад Гамзаев
Атмосфера в раздевалке, развитие и интеграция молодых игроков в состав
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Badinoko
В Юве его ждём!..
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Геннадий Чеботарев
Ответ Cevin Cigan
Чему ты рад,валидольным концовкам матча при счёте 1 - 0 ,с затянутыми заменами,с навесами в штрафную,где никого нет,игре без ротации состава,отсутствия плана Б? И пусть мне скажут,где я не прав в перечисленных мною аргументов?
игра без ротации? ты хоть видел игры Реала при Зидане? ты только сплетни разность. ты ещё скажи про любимчиков и тех,кого он гнобил.
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omsk1716
Алонсо можно назначать только тогда, когда уйдут ветераны клуба. Раньше про Рауля говорили, но сейчас почему-то о нем молчат.
У Зидана видимо только два варианта, либо Реал, либо Ювентус, но в Ювентусе не понятная ситуация с очками и финансами. В Реале в отличии от Анчи Зидан будет просить трансферы. Будет снова ставить Менди слева, Азар останется точно до 24 года,
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Акжан и Дарын
Ответ Илья Евгеньевичь
3 лч и две ла лиги о другом говорят, и плевать что он играл в олдскульный футбол. Главное что это работало
Так еще и молодежь подтягивал. Гутьеррес, Аррибас, Бланко, Марин. Они затухли ведь после ухода Зизу.
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Верховный Лорд
Ответ Илья Евгеньевичь
3 лч и две ла лиги о другом говорят, и плевать что он играл в олдскульный футбол. Главное что это работало
Мне кажется, это во многом работало благодаря праймовым Роналду, Марсело, Рамосу, Каземиро, Модричу, Кроосу (хотя последние двое всегда в прайме)… сейчас, имхо, состав слабее, чем в 2016-2018 годах
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Shaitan
Ответ Badinoko
В Юве его ждём!..
а мне еще раз Дешама хочется увидеть в Юве
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Cevin Cigan
Ответ Илья Евгеньевичь
3 лч и две ла лиги о другом говорят, и плевать что он играл в олдскульный футбол. Главное что это работало
Да поймите же,что это уже не сработает!!! Миллион процентно!!! Вечного фарта не бывает! Это работает до поры,а потом накрывается медным тазом! Посмотри,в какой футбол играет Сити! Он уже опережает время и нам ой как тяжко придётся в полуфинале!!! А вы хотите вернуть команду на тупые навесы???
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НавотноСтоечко
Ответ swerh
Перес - перестраховщик. Вместо того, чтобы взять тренера для перестройки команды, в которой она нуждается, он возвращается к проверенному варианту. Да, большого риска в этом нет, но и большого смысла тоже.
Перестройка команды - это всегда смутное время. Лучше сделать мягкое приземление, потихоньку обновлять состав, а не звать тренеров которые меняют сразу все, рубят с плеча.
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мс-мешок
работают по вахте!!!!
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XavIniesta2008-2015
Это очень интересно, когда ни Зидан,ни Анчелотти не могут провести за один заход в Реал больше двух сезонов подряд
Анчелотти Перес не дал ещё один шанс после сезона 14/15. Зидан вечно устаёт и теряет мотивацию
Так и будут чередовать друг друга до 2050 года. И в основе всё это время будут Модрич, Кроос и Бензема
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Michael none
Такой свободы на поле как у игроков Реала, нет больше ни у каких других футболистов, но и требования с них соответствующие - в этом вся философия Реала. Никто, ни тренер, ни футболист не может быть даже близко сопоставим по весу с клубом. Поэтому здесь не нужны авторские коллективы как в МС или барсе или Ливерпуле. Нужен дядька знающий футбол и способный выставить за дверь любого кто слишком возомнил, поэтому авторитет превыше всего. Не могу даже представить в Реале условного Артету. Да его садовник Реала загоняет, скажет -я с клубом 30 лет, а ты кто вообще такой.
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Машина Мощная
Карло лучше. зачем это надо.
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Кентуки
ЗЗ не надо! Лучше бы остался Анчи или все таки он уйдет, тогда Рауля назначить гл.тр.
В крайнем случае Моура пригласить!)))
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