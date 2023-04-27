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Цифра дня. Как рухнули шансы «Арсенала» на титул после 1:4 от «Сити»

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В главном АПЛ «Манчестер Сити» разнес «Арсенал» (4:1). Шансы команд на титул сильно зависели от результата очного матча.

Напоминаем: перед рубкой на «Этихаде» «Арсенал» был впереди на пять очков, но у «Ман Сити» на две игры меньше. По потерянным «Сити» был впереди на балл.

Два исхода – два очень разных итога

Opta подсчитала шансы команд при любом исходе за пять туров до конца. Например, при ничьей, если бы разница осталась пятиочковой, «Арсеналу» на чемпионство не дали бы и 30%.

А вот, как все меняется при победах. Не забываем про две игры «Сити» в запасе.

• Победа «Арсенала» – преимущество вырастает до 8 очков. И «Сити» уже совсем не фаворит.

• Победа «Ман Сити» – отставание сокращается до двух очков, а шансы «Арсенала» рушатся аж до 7,9%, хоть он до сих пор лидирует.

Победил «Сити» – теперь шансы «Арсенала» меньше 10%

В игре фактически все было ясно уже к перерыву – голы Кевина де Брюйне и Джона Стоунза увели «Ман Сити» на отдых при 2:0, а спустя 9 минут после начала второго тайма бельгиец оформил (уже 2+1). Гол Роба Холдинга в конце уже ничего не решал. А до крупного счет довел Эрлинг Холанд – теперь у него 33 банки в АПЛ.

4:1 в пользу «Ман Сити» – так что работает вариант на картинке справа. Да, «Арсенал» – до сих пор лидер с 75 очками и ему осталось пять игр, но шансов уже маловато. 

При этом удивительно: «Арсенал» выиграл уже сейчас такое же количество матчей в лиге (23), как и во всем победном сезоне-1997/98. А при еще четырех победах в пяти оставшихся матчах обгонит по очкам непобедимую команду-2003/04. «Арсенал» уже сейчас забил больше (77 голов), чем тогда (73).

Но этого не хватает. Исходя из этой графики, чемпионская интрига в АПЛ практически иссякла более чем за месяц до конца турнира. В случае обратного исхода, напротив, она была бы очень яркой.

Манчестер Сити – Арсенал 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
26 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – де Брюйне, 2:0 – 45 Стоунз, 3:0 – 54 де Брюйне, 3:1 – 86 Холдинг, 4:1 – 90 Холанд.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Гюндоган (Марез, 72), де Брюйне (Альварес, 80), Родри, Грилиш (Фоден, 87), Бернарду Силва, Холанд.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Джака (Жоржиньо, 60), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 71), Сака (Нелсон, 80), Мартинелли (Троссард, 60), Габриэл Жезус (Нкетиа, 80).
Предупреждения:
Рубен Диаш (45), Грилиш (75), Парти (76), Родри (88).

Гол «Сити», который добил «Арсенал» – о-о-очень сложный момент для арбитра. Помогли офсайдные линии

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

6 комментариев

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Владимир Абрамов
Сегодня Арсенал выглядел скорее как команда, которая приехала проиграть с минимальным счетом. Но и этого сделать не удалось. Не получилось ни великого поражения, ни драма, ни даже просто страсти. Таков итог сезона.
+3
0
+3
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dem
А что там Зинченко?
+1
-1
0
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KOTOFAN_17
Мне матч не особо понравился! Во-первых, не было никакой интриги: Сити очень легко, в одни ворота обыграл Арсенал, как будто играли не 1-я и 2-я команды, а 1-я и 11-я. Во-вторых, забив на 54-й минуте 3-й гол, Горожане просто бросили играть; эта игра явно уступает матчам Сити с Ливерпулем и баварией, где Горожане тоже победили с крупным счётом, но футбол в их исполнении был гораздо мощнее
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