Цифра дня. Как рухнули шансы «Арсенала» на титул после 1:4 от «Сити»
В главном АПЛ «Манчестер Сити» разнес «Арсенал» (4:1). Шансы команд на титул сильно зависели от результата очного матча.
Напоминаем: перед рубкой на «Этихаде» «Арсенал» был впереди на пять очков, но у «Ман Сити» на две игры меньше. По потерянным «Сити» был впереди на балл.
Два исхода – два очень разных итога
Opta подсчитала шансы команд при любом исходе за пять туров до конца. Например, при ничьей, если бы разница осталась пятиочковой, «Арсеналу» на чемпионство не дали бы и 30%.
А вот, как все меняется при победах. Не забываем про две игры «Сити» в запасе.
• Победа «Арсенала» – преимущество вырастает до 8 очков. И «Сити» уже совсем не фаворит.
• Победа «Ман Сити» – отставание сокращается до двух очков, а шансы «Арсенала» рушатся аж до 7,9%, хоть он до сих пор лидирует.
Победил «Сити» – теперь шансы «Арсенала» меньше 10%
В игре фактически все было ясно уже к перерыву – голы Кевина де Брюйне и Джона Стоунза увели «Ман Сити» на отдых при 2:0, а спустя 9 минут после начала второго тайма бельгиец оформил (уже 2+1). Гол Роба Холдинга в конце уже ничего не решал. А до крупного счет довел Эрлинг Холанд – теперь у него 33 банки в АПЛ.
4:1 в пользу «Ман Сити» – так что работает вариант на картинке справа. Да, «Арсенал» – до сих пор лидер с 75 очками и ему осталось пять игр, но шансов уже маловато.
При этом удивительно: «Арсенал» выиграл уже сейчас такое же количество матчей в лиге (23), как и во всем победном сезоне-1997/98. А при еще четырех победах в пяти оставшихся матчах обгонит по очкам непобедимую команду-2003/04. «Арсенал» уже сейчас забил больше (77 голов), чем тогда (73).
Но этого не хватает. Исходя из этой графики, чемпионская интрига в АПЛ практически иссякла более чем за месяц до конца турнира. В случае обратного исхода, напротив, она была бы очень яркой.
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Гюндоган (Марез, 72), де Брюйне (Альварес, 80), Родри, Грилиш (Фоден, 87), Бернарду Силва, Холанд.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Джака (Жоржиньо, 60), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 71), Сака (Нелсон, 80), Мартинелли (Троссард, 60), Габриэл Жезус (Нкетиа, 80).
- Предупреждения:
- Рубен Диаш (45), Грилиш (75), Парти (76), Родри (88).
Гол «Сити», который добил «Арсенал» – о-о-очень сложный момент для арбитра. Помогли офсайдные линии
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan
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