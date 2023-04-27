В главном АПЛ «Манчестер Сити» разнес «Арсенал» (4:1). Шансы команд на титул сильно зависели от результата очного матча.

Напоминаем: перед рубкой на «Этихаде» «Арсенал» был впереди на пять очков, но у «Ман Сити» на две игры меньше. По потерянным «Сити» был впереди на балл.

Два исхода – два очень разных итога

Opta подсчитала шансы команд при любом исходе за пять туров до конца. Например, при ничьей, если бы разница осталась пятиочковой, «Арсеналу» на чемпионство не дали бы и 30%.

А вот, как все меняется при победах. Не забываем про две игры «Сити» в запасе.

• Победа «Арсенала» – преимущество вырастает до 8 очков. И «Сити» уже совсем не фаворит.

• Победа «Ман Сити» – отставание сокращается до двух очков, а шансы «Арсенала» рушатся аж до 7,9%, хоть он до сих пор лидирует.

Победил «Сити» – теперь шансы «Арсенала» меньше 10%

В игре фактически все было ясно уже к перерыву – голы Кевина де Брюйне и Джона Стоунза увели «Ман Сити» на отдых при 2:0, а спустя 9 минут после начала второго тайма бельгиец оформил (уже 2+1). Гол Роба Холдинга в конце уже ничего не решал. А до крупного счет довел Эрлинг Холанд – теперь у него 33 банки в АПЛ.

4:1 в пользу «Ман Сити» – так что работает вариант на картинке справа. Да, «Арсенал» – до сих пор лидер с 75 очками и ему осталось пять игр, но шансов уже маловато.

При этом удивительно: «Арсенал» выиграл уже сейчас такое же количество матчей в лиге (23), как и во всем победном сезоне-1997/98. А при еще четырех победах в пяти оставшихся матчах обгонит по очкам непобедимую команду-2003/04. «Арсенал» уже сейчас забил больше (77 голов), чем тогда (73).

Но этого не хватает. Исходя из этой графики, чемпионская интрига в АПЛ практически иссякла более чем за месяц до конца турнира. В случае обратного исхода, напротив, она была бы очень яркой.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan