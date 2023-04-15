39 комментариев

«Ливерпуль» забил «Лидсу» после руки у Трента. Правильно ли засчитали гол Гакпо?
Разбираемся.
«Ливерпуль» разгромил «Лидс» (6:1) в заключительном матче 31-го тура АПЛ. Правда, есть вопросы к первому мячу: вероятно, защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд начал голевую атаку с нарушения.
Игроки «Лидса» сразу начали апеллировать к судье, но он был непреклонен: через несколько пасов мяч дошел до Коди Гакпо, который забил в пустые, и Крэйг Поусон гол засчитал.
Почему этот мяч засчитали? Разве это не игра рукой?
С прошлого сезона подобные ситуации считаются легальными. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в 2021-м обновил правило фиксирования игры рукой: теперь случайная рука в эпизоде, когда одноклубник забивает или создает голевой момент, не считается нарушением.
В пользу «Ливерпуля» сыграло и то, что после руки мерсисайдцы совершили несколько пасов перед забитым мячом. Гол случился не сразу: в противном случае его могли не засчитать.
Но все же главный вопрос: было ли намеренное движение Трента плечом?
А что тогда считается игрой рукой?
Согласно регламенту IFAB нарушение фиксируется, если игрок:
• Намеренно касается рукой мяча, например, направляет руку к мячу.
• Касается мяча рукой, увеличивая площадь тела. Считается, что игрок увеличил рукой площадь тела, когда положение его руки/плеча не является последствием движения его тела в конкретной ситуации. Если рука игрока находится в такой позиции, есть риск нарушения правил.
• Забивает:
– Напрямую с помощью руки/плеча, даже если случайно, включая вратаря.
– Сразу же после касания руки/плеча, в том числе случайно.
Эксперты не согласны с этим голом «Ливерпуля»
Несмотря на новые правила, в моменте с рукой Трента не все согласны с Поусоном. Например, автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев: «Гол засчитан ошибочно. Движение руки к мячу есть – а это отменяет все случайные попадания».
Спец по судейству с ESPN Дэйл Джонсон тоже протестует: «В моем понимании это игра рукой, гол Коди Гакпо должен быть отменен. Здесь есть конкретное движение плеча, которое было сделано преднамеренно».
- Дата проведения
- 17 апреля, 22.00, «Элланд Роуд»
- Голы:
- 0:1 – 35 Гакпо, 0:2 – 39 Салах, 1:2 – 47 Синистерра, 1:3 – 52 Диогу Жота, 1:4 – 64 Салах, 1:5 – 73 Диогу Жота, 1:6 – 90 Нуньес.
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Лидс –
Мелье, Кристенсен, Стрейк, Кох, Фирпо, Рока, Харрисон (Ньонто, 77), Маккенни, Ааронсон (Рюттер, 66), Родриго (Саммервилл, 66), Синистерра (Форшоу, 77).
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 82), Фабиньо (Тиаго Алькантара, 85), Джонс, Салах (Нуньес, 81), Диогу Жота (Фирмино, 82), Гакпо (Диас, 81).
- Предупреждение:
- Фабиньо (42).
А вы бы засчитали такой гол?
Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker; globallookpress.com/IMAGO/Mark Cosgrove/News Images
Но в целом да, больше рука чем нет.
При этом сомневаюсь что один гол (пусть и самый первый) как то бы повлиял на победу Ливерпуля в матче.