39 комментариев

Вы это видели?
Блог

«Ливерпуль» забил «Лидсу» после руки у Трента. Правильно ли засчитали гол Гакпо?

Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Лидс Лидс
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Футбол Футбол

Разбираемся.

«Ливерпуль» разгромил «Лидс» (6:1) в заключительном матче 31-го тура АПЛ. Правда, есть вопросы к первому мячу: вероятно, защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд начал голевую атаку с нарушения. 

Игроки «Лидса» сразу начали апеллировать к судье, но он был непреклонен: через несколько пасов мяч дошел до Коди Гакпо, который забил в пустые, и Крэйг Поусон гол засчитал.

Почему этот мяч засчитали? Разве это не игра рукой?

С прошлого сезона подобные ситуации считаются легальными. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в 2021-м обновил правило фиксирования игры рукой: теперь случайная рука в эпизоде, когда одноклубник забивает или создает голевой момент, не считается нарушением.

В пользу «Ливерпуля» сыграло и то, что после руки мерсисайдцы совершили несколько пасов перед забитым мячом. Гол случился не сразу: в противном случае его могли не засчитать.

Но все же главный вопрос: было ли намеренное движение Трента плечом? 

А что тогда считается игрой рукой?

Согласно регламенту IFAB нарушение фиксируется, если игрок: 

• Намеренно касается рукой мяча, например, направляет руку к мячу.

• Касается мяча рукой, увеличивая площадь тела. Считается, что игрок увеличил рукой площадь тела, когда положение его руки/плеча не является последствием движения его тела в конкретной ситуации. Если рука игрока находится в такой позиции, есть риск нарушения правил.

• Забивает:

– Напрямую с помощью руки/плеча, даже если случайно, включая вратаря.

– Сразу же после касания руки/плеча, в том числе случайно.

Эксперты не согласны с этим голом «Ливерпуля»

Несмотря на новые правила, в моменте с рукой Трента не все согласны с Поусоном. Например, автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев: «Гол засчитан ошибочно. Движение руки к мячу есть – а это отменяет все случайные попадания».

Спец по судейству с ESPN Дэйл Джонсон тоже протестует: «В моем понимании это игра рукой, гол Коди Гакпо должен быть отменен. Здесь есть конкретное движение плеча, которое было сделано преднамеренно».

Лидс – Ливерпуль 1:6 (0:2, 1:4)
Дата проведения
17 апреля, 22.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 35 Гакпо, 0:2 – 39 Салах, 1:2 – 47 Синистерра, 1:3 – 52 Диогу Жота, 1:4 – 64 Салах, 1:5 – 73 Диогу Жота, 1:6 – 90 Нуньес.
ЛидсМелье, Кристенсен, Стрейк, Кох, Фирпо, Рока, Харрисон (Ньонто, 77), Маккенни, Ааронсон (Рюттер, 66), Родриго (Саммервилл, 66), Синистерра (Форшоу, 77).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 82), Фабиньо (Тиаго Алькантара, 85), Джонс, Салах (Нуньес, 81), Диогу Жота (Фирмино, 82), Гакпо (Диас, 81).
Предупреждение:
Фабиньо (42).

А вы бы засчитали такой гол? 

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker; globallookpress.com/IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
glavredaktor
Если посмотреть с другого ракурса, будет уже не так очевидно.
Но в целом да, больше рука чем нет.
При этом сомневаюсь что один гол (пусть и самый первый) как то бы повлиял на победу Ливерпуля в матче.
+33
-6
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Салауат Нуралиев
Ответ Ман Сити
Они чуть ли не каждый тур так забивают. Не новость.
Да ты что? Ну ка перечисли другие эпизоды. Кстати тут ребята интересуются есть ли у тебя девушка, но они не знают что ты уже три года встречаешься с плакатом Яя Туре
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Балышев
Болею за Ливерпуль,рука была ,была скидка себе на ход,т.е. движение рукой - подыгрыш ,но в то же время было малое расстояние при ударе в руку, Слишком мало времени среагировать.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ glavredaktor
Если посмотреть с другого ракурса, будет уже не так очевидно. Но в целом да, больше рука чем нет. При этом сомневаюсь что один гол (пусть и самый первый) как то бы повлиял на победу Ливерпуля в матче.
Вот именно, этот гол ничего не менял бы. А вот не назначенный пенальти в прошлом туре ещё как мог поменять.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Ответ Юрий Балышев
Болею за Ливерпуль,рука была ,была скидка себе на ход,т.е. движение рукой - подыгрыш ,но в то же время было малое расстояние при ударе в руку, Слишком мало времени среагировать.
вспоминается эпизод с Арсеналом в штрафной в первом круге, где это малое расстояние сыграло в пользу Арсенала, т.ч. можно сказать компенсация
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Дягель
Да была рука сто процентная , если брать по справедливости то гол нельзя было засчитовать. Ну а в целом не думаю что это помогло бы лидсу избежать поражения.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Ответ Юрий Балышев
Во второй игре тоже,не обошлось без спорных моментов,одно падение Салаха на последней минуте чего стоит.
борцовский приём? согласен, на моё мнение ещё более железный момент на пенальти, чем тот за который назначили
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Балышев
Ответ Ненавидящий2.0
вспоминается эпизод с Арсеналом в штрафной в первом круге, где это малое расстояние сыграло в пользу Арсенала, т.ч. можно сказать компенсация
Во второй игре тоже,не обошлось без спорных моментов,одно падение Салаха на последней минуте чего стоит.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Ответ Ман Сити
Они чуть ли не каждый тур так забивают. Не новость.
парочку примеров, пожалуйста, или пустомеля?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
С этими нововведениями, по-моему, стало лишь больше неразберихи в правилах. То, что раньше считалось очевидным нарушением, теперь трактуется, как норма и наоборот.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Остап Бендер
Это была рука боком!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Семин
Ответ Юрий Балышев
Болею за Ливерпуль,рука была ,была скидка себе на ход,т.е. движение рукой - подыгрыш ,но в то же время было малое расстояние при ударе в руку, Слишком мало времени среагировать.
Малое расстояние, но Трент успел подыграть) Я болел за Ливерпуль, но такие вещи очень странно выглядят. нельзя такое засчитывать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Ответ Ман Сити
Они чуть ли не каждый тур так забивают. Не новость.
Минус вместо аргументов. Можешь поставить ещё один уже на этот комментарий и в очередной раз доказать своё нытьё = пустомельное пустословие.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Ненавидящий2.0
Минус вместо аргументов. Можешь поставить ещё один уже на этот комментарий и в очередной раз доказать своё нытьё = пустомельное пустословие.
была статистика по вар недавно тут. так вот если убрать вар, то больше остальных пострадает ливерпуль, так как с вар они получили гораздо больше очков чем остальные
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ glavredaktor
Если посмотреть с другого ракурса, будет уже не так очевидно. Но в целом да, больше рука чем нет. При этом сомневаюсь что один гол (пусть и самый первый) как то бы повлиял на победу Ливерпуля в матче.
Лидс слабый клуб в этом сезоне, а после такого произвола развалился
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lord Baium
Ответ glavredaktor
Если посмотреть с другого ракурса, будет уже не так очевидно. Но в целом да, больше рука чем нет. При этом сомневаюсь что один гол (пусть и самый первый) как то бы повлиял на победу Ливерпуля в матче.
Вспоминается репортаж с Матч ТВ после матча "Ливерпуль" 7 – 0 "Спартак". Там говорили, что противоречивый пенальти (Джикия включил борца и положил Салаха), после которого забили первый гол, во многом надломил уверенность Спартака. Это было настолько смешно слушать😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nostromo
Ответ #SharkTeam
Лидс слабый клуб в этом сезоне, а после такого произвола развалился
произвола))) это к кому? судейской, тритейской коллегии АПЛ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kossuth
Ответ Остап Бендер
Это была рука боком!
Рука бока)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Ответ romaroman26
была статистика по вар недавно тут. так вот если убрать вар, то больше остальных пострадает ливерпуль, так как с вар они получили гораздо больше очков чем остальные
и что это должно мне сказать? о чём вы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Долгополов
Ответ Салауат Нуралиев
Да ты что? Ну ка перечисли другие эпизоды. Кстати тут ребята интересуются есть ли у тебя девушка, но они не знают что ты уже три года встречаешься с плакатом Яя Туре
Именно Туре?Не Компани?😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Ответ romaroman26
да всеми способами тащат ливер в еврокубки, позор
подружись с логикой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
saintveles
всё по правилам, конечно, но мне кажется это тот случай, когда в правилах явный изъян
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nostromo
честно говоря не сильно принципиальный матч, поэтому что защитали/не засщитали уже не режет слух и глаз. Мне важно что Сашка заряжен на игру, пусть даже и отменят. АПЛ однако)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
"Лидс" был ужасен в защите.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
achrustalev
Не имеет никакого смысла это всерьез обсуждать. Ну, не засчитали бы и что? Лидс бы это все равно не спасло — команда развалилась во втором тайме. И явно не потому, что судья засчитал гол, который можно было не засчитывать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий