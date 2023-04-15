39 комментариев

Разбираемся.

«Ливерпуль» разгромил «Лидс» (6:1) в заключительном матче 31-го тура АПЛ. Правда, есть вопросы к первому мячу: вероятно, защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд начал голевую атаку с нарушения.

Игроки «Лидса» сразу начали апеллировать к судье, но он был непреклонен: через несколько пасов мяч дошел до Коди Гакпо, который забил в пустые, и Крэйг Поусон гол засчитал.

Почему этот мяч засчитали? Разве это не игра рукой?

С прошлого сезона подобные ситуации считаются легальными. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в 2021-м обновил правило фиксирования игры рукой: теперь случайная рука в эпизоде, когда одноклубник забивает или создает голевой момент, не считается нарушением.

В пользу «Ливерпуля» сыграло и то, что после руки мерсисайдцы совершили несколько пасов перед забитым мячом. Гол случился не сразу: в противном случае его могли не засчитать.

Но все же главный вопрос: было ли намеренное движение Трента плечом?

А что тогда считается игрой рукой?

Согласно регламенту IFAB нарушение фиксируется, если игрок:

• Намеренно касается рукой мяча, например, направляет руку к мячу.

• Касается мяча рукой, увеличивая площадь тела. Считается, что игрок увеличил рукой площадь тела, когда положение его руки/плеча не является последствием движения его тела в конкретной ситуации. Если рука игрока находится в такой позиции, есть риск нарушения правил.

• Забивает:

– Напрямую с помощью руки/плеча, даже если случайно, включая вратаря.

– Сразу же после касания руки/плеча, в том числе случайно.

Эксперты не согласны с этим голом «Ливерпуля»

Несмотря на новые правила, в моменте с рукой Трента не все согласны с Поусоном. Например, автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев: «Гол засчитан ошибочно. Движение руки к мячу есть – а это отменяет все случайные попадания».

Спец по судейству с ESPN Дэйл Джонсон тоже протестует: «В моем понимании это игра рукой, гол Коди Гакпо должен быть отменен. Здесь есть конкретное движение плеча, которое было сделано преднамеренно».

А вы бы засчитали такой гол?

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker; globallookpress.com/IMAGO/Mark Cosgrove/News Images