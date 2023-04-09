9 комментариев

Конец?

В Ла Лиге сюрпризы: после гостевой победы над «Барселоной» в класико (4:0) «Реал» сгорел дома «Вильярреалу» (2:3).

Герой матча – полузащитник гостей Самуэль Чуквуэзе, закинувший по голу в каждом тайме. В конце первого он получил мяч от Джованни Ло Чельсо, дважды качнул Начо на линии штрафной и приложился в дальний угол.

На его красоту своей ответил Винисиус: стартовал недалеко от штрафной, убежал от двух соперников, потом обставил еще двоих и прошил кипера.

Все верно, кольцо из шести оппонентов ему не помешало.

Правда, битва дриблеров все же осталась за Чуквуэзе: на 80-й минуте при счете 2:2 нигериец в стиле Роббена ушел от Начо (да, снова от него) и выстрелил в дальнюю девятку. Куртуа не спас – победа «Вильярреала» 3:2.

• У «Реала» лишь 1 победа в последних 5 матчах с «Вильярреалом» – в этом году в Кубке Испании. В чемпионате «Реал» не может обыграть соперника с 2021-го – были две ничьи и два поражения.

• Отрыв «Барселоны» от «Реала» может увеличиться до 15 очков за 10 туров до конца – в понедельник «Барса» примет «Жирону». Да, шансы мадридцев почти растаяли.

• В оставшихся турах «Реал» ждут еще несколько сложных матчей: например, гостевые против «Сосьедада» и «Севильи», домашний с «Атлетиком».

• У «Барсы» могут быть плотные игры дома: в гости приедут «Атлетико», «Бетис» и «Сосьедад».

• Карло Анчелотти уже думает про Лигу чемпионов: «Честно говоря, сейчас сложно быть мотивированными на все 100%. Но это вполне естественно. Если ты не мотивирован на 100%, то должен превосходить соперника по игре, однако мы не были организованными и не могли отобрать мяч. Мы не использовали свои моменты, в отличие от последних матчей.

Мы знали, что будет тяжело, но матч в среду [с «Челси»] – это другая история. Сегодня температура нашего двигателя немного упала, но в среду он будет работать на полную мощность.

Ротация была неминуема, потому что мы сильно устали после матча с «Барселоной».

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun