9 комментариев

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«Реал» влетел «Вильярреалу» через 3 дня после разгрома «Барсы». Похоже, отстанет на 15 очков

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Конец?

В Ла Лиге сюрпризы: после гостевой победы над «Барселоной» в класико (4:0) «Реал» сгорел дома «Вильярреалу» (2:3).

Герой матча – полузащитник гостей Самуэль Чуквуэзе, закинувший по голу в каждом тайме. В конце первого он получил мяч от Джованни Ло Чельсо, дважды качнул Начо на линии штрафной и приложился в дальний угол.

На его красоту своей ответил Винисиус: стартовал недалеко от штрафной, убежал от двух соперников, потом обставил еще двоих и прошил кипера. 

Все верно, кольцо из шести оппонентов ему не помешало.

Правда, битва дриблеров все же осталась за Чуквуэзе: на 80-й минуте при счете 2:2 нигериец в стиле Роббена ушел от Начо (да, снова от него) и выстрелил в дальнюю девятку. Куртуа не спас – победа «Вильярреала» 3:2.

• У «Реала» лишь 1 победа в последних 5 матчах с «Вильярреалом» – в этом году в Кубке Испании. В чемпионате «Реал» не может обыграть соперника с 2021-го – были две ничьи и два поражения.

• Отрыв «Барселоны» от «Реала» может увеличиться до 15 очков за 10 туров до конца – в понедельник «Барса» примет «Жирону». Да, шансы мадридцев почти растаяли. 

• В оставшихся турах «Реал» ждут еще несколько сложных матчей: например, гостевые против «Сосьедада» и «Севильи», домашний с «Атлетиком». 

• У «Барсы» могут быть плотные игры дома: в гости приедут «Атлетико», «Бетис» и «Сосьедад».

• Карло Анчелотти уже думает про Лигу чемпионов: «Честно говоря, сейчас сложно быть мотивированными на все 100%. Но это вполне естественно. Если ты не мотивирован на 100%, то должен превосходить соперника по игре, однако мы не были организованными и не могли отобрать мяч. Мы не использовали свои моменты, в отличие от последних матчей.

Мы знали, что будет тяжело, но матч в среду [с «Челси»] – это другая история. Сегодня температура нашего двигателя немного упала, но в среду он будет работать на полную мощность.

Ротация была неминуема, потому что мы сильно устали после матча с «Барселоной».

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Реал Мадрид – Вильярреал 2:3 (1:1, 1:2)
Дата проведения
8 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 16, автогол Пау Торрес, 1:1 – 39 Чуквуэзе, 2:1 – 48 Винисиус Жуниор, 2:2 – 70 Моралес, 2:3 – 80 Чуквуэзе.
Реал МадридКуртуа, Алаба (Милитао, 46), Рюдигер, Начо, Себальос (Камавинга, 75), Тчуамени (Модрич, 72), Васкес, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Бензема (Вальверде, 59).
ВильярреалРейна, Фойт, Манди, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Алекс Баэна (Мохика, 90), Терратс (Тригерос, 33), Ло Чельсо (Моралес, 67), Пино (Альберто Морено, 67), Чуквуэзе (Фемения, 90).
Предупреждения:
Пино (25), Педраса (35), Фойт (69).

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun

9 комментариев

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Rio de Janeiro
Ответ xepaff
Как же крут был Чуквуэзе. В одно рыло сделал все 3 гола Подлодки. Это его лучший сезон в Ла Лиге. Но все равно не верю, что он дальше продолжит на таком уровне. Думаю, что Подлодке стоит продать его этим летом по максимальной цене после такого перфоманса
Чуквуэзе не сейчас появился.Напомню что именно он прибил Баварию в Мюнхене и ещё в прошлом сезоне по продвинутой статистике выделялся.Да, сегодня красиво зарешал в разных эпизодах при этом потенциал ещё прибавить у него точно есть.
Ну а по поводу продажи, это всё же воспитанник клуба и субмарина ими дорожит.Вон Пау Торреса сколько удерживают несмотря на спрос и большую цену.Кроме Форнальса из топовой молодёжи вроде за последние годы никого не отпускали
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Мирворис Мирмахмудов
Ответ Dmitriy D.
Да схерали конец-то? Барселона свой матч в этом туре еще не сыграла. Но даже если его не считать, до конца чемпионата еще 10 матчей. При этом у Барсы игры с Хетафе, Атлетико, Бетисом, Эспаньолом и Сосьедадом. С каждой из этих команд можно потерять очки. С чего вдруг все решили, что такой отрыв нельзя разбазарить? Плюс, еще нужно посмотреть, в каком эмоциональном состоянии команда Хави после поражения от Мадрида. Вряд ли там прям эмоциональный подъем и воодушевление.
Ну проиграть 15 очков из 30 возможных, Барса же все таки не аутсайдер
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Rúnico
Там скандал после игры был. Вальверде втащил игроку подлодки.
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Flavius
Первый раз видел игру Чуквуэзе и был впечатлён.
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Temirlahn
Милан тоже разгромил Наполи, и сыграл в ничью.
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Dmitriy D.
Да схерали конец-то?
Барселона свой матч в этом туре еще не сыграла. Но даже если его не считать, до конца чемпионата еще 10 матчей. При этом у Барсы игры с Хетафе, Атлетико, Бетисом, Эспаньолом и Сосьедадом.
С каждой из этих команд можно потерять очки. С чего вдруг все решили, что такой отрыв нельзя разбазарить? Плюс, еще нужно посмотреть, в каком эмоциональном состоянии команда Хави после поражения от Мадрида. Вряд ли там прям эмоциональный подъем и воодушевление.
+1
-1
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xepaff
Как же крут был Чуквуэзе. В одно рыло сделал все 3 гола Подлодки. Это его лучший сезон в Ла Лиге. Но все равно не верю, что он дальше продолжит на таком уровне. Думаю, что Подлодке стоит продать его этим летом по максимальной цене после такого перфоманса
+1
-1
0
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Al561
Забили на Ла Лигу, не специально, просто на фоне супер важных матчей в обычных матчах, которые не много значат, хочется расслабится))
+4
-1
+3
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Yubaba
Да уже понятно, что Ла Лигу не возьмут, таких чудес не будет. Поэтому и расслабились немного в чемпионате, сосредоточение на ЛЧ идёт полным ходом.
+1
-1
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