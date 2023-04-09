9 комментариев

«Реал» влетел «Вильярреалу» через 3 дня после разгрома «Барсы». Похоже, отстанет на 15 очков
Конец?
В Ла Лиге сюрпризы: после гостевой победы над «Барселоной» в класико (4:0) «Реал» сгорел дома «Вильярреалу» (2:3).
Герой матча – полузащитник гостей Самуэль Чуквуэзе, закинувший по голу в каждом тайме. В конце первого он получил мяч от Джованни Ло Чельсо, дважды качнул Начо на линии штрафной и приложился в дальний угол.
На его красоту своей ответил Винисиус: стартовал недалеко от штрафной, убежал от двух соперников, потом обставил еще двоих и прошил кипера.
Все верно, кольцо из шести оппонентов ему не помешало.
Правда, битва дриблеров все же осталась за Чуквуэзе: на 80-й минуте при счете 2:2 нигериец в стиле Роббена ушел от Начо (да, снова от него) и выстрелил в дальнюю девятку. Куртуа не спас – победа «Вильярреала» 3:2.
• У «Реала» лишь 1 победа в последних 5 матчах с «Вильярреалом» – в этом году в Кубке Испании. В чемпионате «Реал» не может обыграть соперника с 2021-го – были две ничьи и два поражения.
• Отрыв «Барселоны» от «Реала» может увеличиться до 15 очков за 10 туров до конца – в понедельник «Барса» примет «Жирону». Да, шансы мадридцев почти растаяли.
• В оставшихся турах «Реал» ждут еще несколько сложных матчей: например, гостевые против «Сосьедада» и «Севильи», домашний с «Атлетиком».
• У «Барсы» могут быть плотные игры дома: в гости приедут «Атлетико», «Бетис» и «Сосьедад».
• Карло Анчелотти уже думает про Лигу чемпионов: «Честно говоря, сейчас сложно быть мотивированными на все 100%. Но это вполне естественно. Если ты не мотивирован на 100%, то должен превосходить соперника по игре, однако мы не были организованными и не могли отобрать мяч. Мы не использовали свои моменты, в отличие от последних матчей.
Мы знали, что будет тяжело, но матч в среду [с «Челси»] – это другая история. Сегодня температура нашего двигателя немного упала, но в среду он будет работать на полную мощность.
Ротация была неминуема, потому что мы сильно устали после матча с «Барселоной».
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- Дата проведения
- 8 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 16, автогол Пау Торрес, 1:1 – 39 Чуквуэзе, 2:1 – 48 Винисиус Жуниор, 2:2 – 70 Моралес, 2:3 – 80 Чуквуэзе.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Алаба (Милитао, 46), Рюдигер, Начо, Себальос (Камавинга, 75), Тчуамени (Модрич, 72), Васкес, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Бензема (Вальверде, 59).
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Вильярреал –
Рейна, Фойт, Манди, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Алекс Баэна (Мохика, 90), Терратс (Тригерос, 33), Ло Чельсо (Моралес, 67), Пино (Альберто Морено, 67), Чуквуэзе (Фемения, 90).
Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun
Ну а по поводу продажи, это всё же воспитанник клуба и субмарина ими дорожит.Вон Пау Торреса сколько удерживают несмотря на спрос и большую цену.Кроме Форнальса из топовой молодёжи вроде за последние годы никого не отпускали
Барселона свой матч в этом туре еще не сыграла. Но даже если его не считать, до конца чемпионата еще 10 матчей. При этом у Барсы игры с Хетафе, Атлетико, Бетисом, Эспаньолом и Сосьедадом.
С каждой из этих команд можно потерять очки. С чего вдруг все решили, что такой отрыв нельзя разбазарить? Плюс, еще нужно посмотреть, в каком эмоциональном состоянии команда Хави после поражения от Мадрида. Вряд ли там прям эмоциональный подъем и воодушевление.