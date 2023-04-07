Вы прекрасно помните историю Нголо Канте и его способы передвижения: как он ездил на тренировки на скутере, а в «Лестере» вообще ходил пешком, пока одноклубники не настояли на покупке машины.

Канте приобрел с рук Mini Cooper S и гонял на нем даже в «Челси» – вмятину не чинил, поврежденное зеркало замотал скотчем. Мы подробно рассказывали об этом несколько лет назад.

Но что было дальше?

Канте продолжал ездить на Mini Cooper, но вдруг был замечен на другой машине

Вспоминая аварию, по итогам которой Канте просто залепил скотчем поврежденное место, британские медиа смеялись: «С зарплатой в 110 тысяч фунтов он может купить пять таких же новых автомобилей за неделю, но все равно ездит на поврежденном».

Но в мае 2020-го Канте заметили подъезжающим к базе «Челси» на «Мерседесе».

Хотя через год «Челси» прошел «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов – счастливые фанаты на радостях облили Канте и его машину пивом. Машиной был не «Мерседес», а Mini Cooper.

Казалось, любовь Канте и его Mini Cooper не закончится никогда. Но в начале 2023-го фанаты «Челси» выложили видео уезжающих с базы игроков. Похоже, не очень свежее, так как там еще фигурировал Жоржиньо, но как факт – Канте разъезжал на Mercedes GLE за 70 тысяч фунтов.

Уже тогда был вопрос – неужели больше не увидим Канте на Mini Cooper?

Увидели! После увольнения Поттера

«Челси» объявил об отставке Грэма Поттера 2 апреля. На следующий день британские медиа запечатлели приезжающих на тренировку футболистов.

Мрачные лица игроков – и тут Канте на Mini Cooper!

Интересное совпадение.

Хотя нас уже предупреждал Антонио Рюдигер. Он рассказывал Players’ Tribune о скромности Канте и про машины упомянул тоже: «Кто-то скажет: «НГ, ты знаешь, какая машина действительно крутая? «Мерседес», бро. Тебе нужно купить черный «Мерседес». А Нголо просто искренне посмотрит на них и скажет: «Да, ок. Мы подумаем. Спасибо, это хорошая идея».

Но он просто играет с тобой! В конце концов, вы понимаете, что следующие 10 лет вы будете видеть этот Mini на клубной базе».

Фото: thesun.co.uk/JIM BENNETT; sportbible.com; dailymail.co.uk/ISO Images; Gettyimages.ru/Marc Atkins