35 комментариев

Совсем скоро матчи в ЛЧ.

«Наполи» тотально провалился дома против «Милана» – 0:4. Разгром не влияет на чемпионство, но такую мощную пощечину неаполитанцы в этом сезоне еще не получали.

Гости открыли счет уже на 17-й минуте: Браим Диас вырезал шикарный пас в штрафную на Рафаэля Леау – португалец открылся и, опередив защитников, перебросил Мерета.

«Милан» не сдерживался – и через 8 минут закинул еще один: после навеса Бенасера все тот же Браим на замахе убрал Руя и пробил. Мяч влетел в ворота после рикошета от Кима.

«Наполи» не смог проснуться и во втором тайме и на 59-й минуте получил третий: Тонали поборолся центре поля и отправил Леау в забег, тот качнул Ррахмани и пробил в дальний угол. Мастер-класс от португальца, который не забивал в Серии А около двух с половиной месяцев.

Шло не только у Рафы. Четвертый гол на счету Салемакерса: Алекс принял мяч у штрафной и пробежал мимо Хвичи, красиво обыграл Кима и пробил из-под Ррахмани.

«Милан» одержал первую победу за пять матчей. Стефано Пиоли счастлив:

«Я доволен победой, но это первый шаг. Впереди в чемпионате еще 9 игр, которые нужно провести с таким же отношением. Слишком много очков ускользнуло от нас. Сегодняшний результат не влияет на матчи в ЛЧ – это совершенно другой турнир с другой атмосферой. Внимательно изучим этот матч и будем думать о следующем. Было важно победить.

Эта игра вселяет уверенность, но в ЛЧ будет двухматчевое противостояние. «Наполи» доставил нам проблем, но мы воспользовались его проблемами еще лучше. Будет тяжело, но надо будет сыграть с таким же отношением. Многое еще можно улучшить. Только топ-клубам удается хорошо выступать и в чемпионате, и в еврокубках. Возможно, именно из-за ЛЧ мы не так ярко выступаем в Серии А».

Четвертьфинальное противостояние «Милан» – «Наполи» в Лиге чемпионов стартует 12 апреля.

«Наполи» давно так не получал дома – больше 20 лет!

• «Наполи» потерпел крупнейшее домашнее поражение в Серии А в XXI веке. В последний раз неаполитанцы на своем поле проигрывали в чемпионате в 4 и более мяча в октябре 2000 года – «Болонье» 1:5.

• В целом «Наполи» не проигрывал в чемпионате с такой разницей со 2 декабря 2007 года – тогда было поражение от «Аталанты» (1:5) на выезде.

Лучано Спаллетти после матча громко выяснял отношения с Леау, а потом и с Мальдини. «Нам не хватило качества. Мы уже чемпионы? Мы никогда так не думали», – не скрывает разочарование тренер.

«Милан» – третий. Погоня за ЛЧ продолжается

С чемпионством в Италии все давно очевидно. А как насчет зоны Лиги чемпионов?

На втором месте идет «Лацио»: команда Сарри неплохо оторвалась, а еще вылетела из ЛК, что делает график совсем разгруженным. «Интер» и «Милан» продолжает штормить, оба миланских клуба продолжают борьбу в Лиге чемпионов. «Рома» и «Аталанта» тоже в гонке, но у команды Моуринью расписание труднее из-за ЛЕ.

Нельзя списывать и «Ювентус».

Фото: REUTERS/Ciro De Luca