35 комментариев

0:4 – «Наполи» влетел «Милану». Худшее домашнее поражение в XXI веке
Совсем скоро матчи в ЛЧ.
«Наполи» тотально провалился дома против «Милана» – 0:4. Разгром не влияет на чемпионство, но такую мощную пощечину неаполитанцы в этом сезоне еще не получали.
Гости открыли счет уже на 17-й минуте: Браим Диас вырезал шикарный пас в штрафную на Рафаэля Леау – португалец открылся и, опередив защитников, перебросил Мерета.
«Милан» не сдерживался – и через 8 минут закинул еще один: после навеса Бенасера все тот же Браим на замахе убрал Руя и пробил. Мяч влетел в ворота после рикошета от Кима.
«Наполи» не смог проснуться и во втором тайме и на 59-й минуте получил третий: Тонали поборолся центре поля и отправил Леау в забег, тот качнул Ррахмани и пробил в дальний угол. Мастер-класс от португальца, который не забивал в Серии А около двух с половиной месяцев.
Шло не только у Рафы. Четвертый гол на счету Салемакерса: Алекс принял мяч у штрафной и пробежал мимо Хвичи, красиво обыграл Кима и пробил из-под Ррахмани.
«Милан» одержал первую победу за пять матчей. Стефано Пиоли счастлив:
«Я доволен победой, но это первый шаг. Впереди в чемпионате еще 9 игр, которые нужно провести с таким же отношением. Слишком много очков ускользнуло от нас. Сегодняшний результат не влияет на матчи в ЛЧ – это совершенно другой турнир с другой атмосферой. Внимательно изучим этот матч и будем думать о следующем. Было важно победить.
Эта игра вселяет уверенность, но в ЛЧ будет двухматчевое противостояние. «Наполи» доставил нам проблем, но мы воспользовались его проблемами еще лучше. Будет тяжело, но надо будет сыграть с таким же отношением. Многое еще можно улучшить. Только топ-клубам удается хорошо выступать и в чемпионате, и в еврокубках. Возможно, именно из-за ЛЧ мы не так ярко выступаем в Серии А».
Четвертьфинальное противостояние «Милан» – «Наполи» в Лиге чемпионов стартует 12 апреля.
«Наполи» давно так не получал дома – больше 20 лет!
• «Наполи» потерпел крупнейшее домашнее поражение в Серии А в XXI веке. В последний раз неаполитанцы на своем поле проигрывали в чемпионате в 4 и более мяча в октябре 2000 года – «Болонье» 1:5.
• В целом «Наполи» не проигрывал в чемпионате с такой разницей со 2 декабря 2007 года – тогда было поражение от «Аталанты» (1:5) на выезде.
Лучано Спаллетти после матча громко выяснял отношения с Леау, а потом и с Мальдини. «Нам не хватило качества. Мы уже чемпионы? Мы никогда так не думали», – не скрывает разочарование тренер.
«Милан» – третий. Погоня за ЛЧ продолжается
С чемпионством в Италии все давно очевидно. А как насчет зоны Лиги чемпионов?
На втором месте идет «Лацио»: команда Сарри неплохо оторвалась, а еще вылетела из ЛК, что делает график совсем разгруженным. «Интер» и «Милан» продолжает штормить, оба миланских клуба продолжают борьбу в Лиге чемпионов. «Рома» и «Аталанта» тоже в гонке, но у команды Моуринью расписание труднее из-за ЛЕ.
Нельзя списывать и «Ювентус».
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 0:1 – 17 Рафаэл Леау, 0:2 – 25 Браим Диас, 0:3 – 59 Рафаэл Леау, 0:4 – 67 Салемакерс.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 81), Мариу Руй, Лоботка (Элмаз, 68), Зелиньски (Ндомбеле, 68), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 68), Кварацхелия, Симеоне (Распадори, 77).
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Милан –
Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич (де Кетеларе, 83), Беннасер (Бакайоко, 83), Браим Диас (Салемакерс, 56), Тонали, Рафаэл Леау (Ориги, 74), Жиру (Ребич, 74).
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Неаполь – важный центр кофейной культуры. Как это влияет на «Наполи»?
Фото: REUTERS/Ciro De Luca
Приятного просмотра)
Пиоли знает подход к этому Наполи
А вообще у неаполитанцев гайка пока слабовата - прямым конкурентам дома проиграли, что Лацио, что сейчас.
С другой стороны, как команда может не зависеть от одного из 3 лучших форвардов мира?