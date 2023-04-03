35 комментариев

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0:4 – «Наполи» влетел «Милану». Худшее домашнее поражение в XXI веке

Стефано Пиоли Стефано Пиоли
серия А Италия серия А Италия
Милан Милан
Рафаэл Леау Рафаэл Леау
Наполи Наполи
Футбол Футбол

Совсем скоро матчи в ЛЧ.

«Наполи» тотально провалился дома против «Милана» – 0:4. Разгром не влияет на чемпионство, но такую мощную пощечину неаполитанцы в этом сезоне еще не получали.

Гости открыли счет уже на 17-й минуте: Браим Диас вырезал шикарный пас в штрафную на Рафаэля Леау – португалец открылся и, опередив защитников, перебросил Мерета.

«Милан» не сдерживался – и через 8 минут закинул еще один: после навеса Бенасера все тот же Браим на замахе убрал Руя и пробил. Мяч влетел в ворота после рикошета от Кима.

«Наполи» не смог проснуться и во втором тайме и на 59-й минуте получил третий: Тонали поборолся центре поля и отправил Леау в забег, тот качнул Ррахмани и пробил в дальний угол. Мастер-класс от португальца, который не забивал в Серии А около двух с половиной месяцев.

Шло не только у Рафы. Четвертый гол на счету Салемакерса: Алекс принял мяч у штрафной и пробежал мимо Хвичи, красиво обыграл Кима и пробил из-под Ррахмани. 

«Милан» одержал первую победу за пять матчей. Стефано Пиоли счастлив:

«Я доволен победой, но это первый шаг. Впереди в чемпионате еще 9 игр, которые нужно провести с таким же отношением. Слишком много очков ускользнуло от нас. Сегодняшний результат не влияет на матчи в ЛЧ – это совершенно другой турнир с другой атмосферой. Внимательно изучим этот матч и будем думать о следующем. Было важно победить.

Эта игра вселяет уверенность, но в ЛЧ будет двухматчевое противостояние. «Наполи» доставил нам проблем, но мы воспользовались его проблемами еще лучше. Будет тяжело, но надо будет сыграть с таким же отношением. Многое еще можно улучшить. Только топ-клубам удается хорошо выступать и в чемпионате, и в еврокубках. Возможно, именно из-за ЛЧ мы не так ярко выступаем в Серии А».

Четвертьфинальное противостояние «Милан» – «Наполи» в Лиге чемпионов стартует 12 апреля.

«Наполи» давно так не получал дома – больше 20 лет!

• «Наполи» потерпел крупнейшее домашнее поражение в Серии А в XXI веке. В последний раз неаполитанцы на своем поле проигрывали в чемпионате в 4 и более мяча в октябре 2000 года – «Болонье» 1:5.

• В целом «Наполи» не проигрывал в чемпионате с такой разницей со 2 декабря 2007 года – тогда было поражение от «Аталанты» (1:5) на выезде.

Лучано Спаллетти после матча громко выяснял отношения с Леау, а потом и с Мальдини. «Нам не хватило качества. Мы уже чемпионы? Мы никогда так не думали», – не скрывает разочарование тренер. 

«Милан» – третий. Погоня за ЛЧ продолжается

С чемпионством в Италии все давно очевидно. А как насчет зоны Лиги чемпионов?

На втором месте идет «Лацио»: команда Сарри неплохо оторвалась, а еще вылетела из ЛК, что делает график совсем разгруженным. «Интер» и «Милан» продолжает штормить, оба миланских клуба продолжают борьбу в Лиге чемпионов. «Рома» и «Аталанта» тоже в гонке, но у команды Моуринью расписание труднее из-за ЛЕ.

Нельзя списывать и «Ювентус».

Наполи – Милан 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
2 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Рафаэл Леау, 0:2 – 25 Браим Диас, 0:3 – 59 Рафаэл Леау, 0:4 – 67 Салемакерс.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 81), Мариу Руй, Лоботка (Элмаз, 68), Зелиньски (Ндомбеле, 68), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 68), Кварацхелия, Симеоне (Распадори, 77).
МиланМеньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич (де Кетеларе, 83), Беннасер (Бакайоко, 83), Браим Диас (Салемакерс, 56), Тонали, Рафаэл Леау (Ориги, 74), Жиру (Ребич, 74).
Предупреждения:
Жиру (35), Лоботка (40), Крунич (63).

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Неаполь – важный центр кофейной культуры. Как это влияет на «Наполи»?

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

35 комментариев

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Said Akhmadaliev
Ответ Fark
Надо понять что Милану сейчас эти 3 очка важнее чем проход в 1/4 в ЛЧ. Важно попасть в четверку чтобы в след сезоне играть и соответственно иметь доступ к 40-50 млн лигачемпионовских евро. Милан сейчас считает каждую копейку, и те 40-50 млн это гарантированный бюджет на трансферы этим летом, да и для финансового оздоровления очень важно. Если не попадем в ЛЧ, то на два года отбрасываемся назад в развитии, а это очень и очень плохо. Как уже сказал, вопрос финансов.
Какие там 40-50 млнов, за выход в групповую стадию дают от14 до 16 млн и плюс если победят во всех 6 матчах то это минимум 23-25 млн не больше
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lomme
Надо еще больше статей о Хвиче, да спортсру?
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Alcsk
Ответ (Алекс Кросс
это был Нокаут от Милана ) в Лиге Чемпионов так же Ушатают Наполи ) Вне Сомнений )
Нет, Наполи пройдёт
Приятного просмотра)
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Блуждающий странник
Огромный привет тем кто тут убеждал, что Наполи повезло с жеребьевкой в ЛЧ. Для Наполи худший жребий это миланские клубы, не умеют против них играть
+2
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atashchelsea
как там Кварацхелия?:чёто я его не увидел вчера, какиет120+ млн вы что!!!
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Step_up
Хитрый Спал сыграл в поддавки, чтобы в ЛЧ прихлопнуть Милан. Лысый шарлатан здорового человека.
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Sports Nation
в первом матче Наполи отскочил, по игре Милан был лучше
Пиоли знает подход к этому Наполи
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Fark
Надо понять что Милану сейчас эти 3 очка важнее чем проход в 1/4 в ЛЧ. Важно попасть в четверку чтобы в след сезоне играть и соответственно иметь доступ к 40-50 млн лигачемпионовских евро. Милан сейчас считает каждую копейку, и те 40-50 млн это гарантированный бюджет на трансферы этим летом, да и для финансового оздоровления очень важно. Если не попадем в ЛЧ, то на два года отбрасываемся назад в развитии, а это очень и очень плохо. Как уже сказал, вопрос финансов.
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Алексей Малютин
Ответ Шлёма Презерман
А ведь у Юве было бы 59 очков и они, почуяв запах крови, рванули бы так, что Наполи неизбежно задергался бы. А вообще у неаполитанцев гайка пока слабовата - прямым конкурентам дома проиграли, что Лацио, что сейчас.
В НБА такую бы ситуацию назыали чемпионство со звёздочкой. Неизвестно был ли вообще такой отрыв у Наполи если бы не заговор ВАР (гол Салернитаны) и -15. Что есть то есть, команда от такого сезона только окрепла, плюсы всё-таки есть.
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Fark
Ответ tverd1
Вот то что было в прошлом сезоне. У Наполи не хватает опыта в борьбе за высокие достижения, в какой то момент в сезоне система начинает сбоить. В прошлом сезоне так же, казалось бы мощный Наполи, который боролся с Миланом, взял и остановился в январе. Тогда выбыл из-за травмы Осимхен. Сейчас его тоже не было в составе.
они уже такие последние годы...сдуваются к весне. просто в этом сезоне запаса очков больше и другие лидеры были нестабильны и не добрали очков
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Олег Худяков
Чтоб посмотреть голы по 20 сек, надо пересмотреть 20 минут рекламы😠
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Шлёма Презерман
А ведь у Юве было бы 59 очков и они, почуяв запах крови, рванули бы так, что Наполи неизбежно задергался бы.

А вообще у неаполитанцев гайка пока слабовата - прямым конкурентам дома проиграли, что Лацио, что сейчас.
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-1
-1
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Roma Tarasych
Ответ Святослав Степанов
можно было и дубль выставить,тогда
чтобы что? просто рискованные идеи опробовали
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Бродяга-симпатяга
А что случилось? Наполи что аналог Реала или Сити с Баварией? Провинциальная выскочка которая потом еще тридцать лет будет дрочить на Кварахелию и мечтать о римейке этого сезона как сейчас дергает на времена Марадоны
+2
-2
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R902
Чемпионство надо ещё оформить, сколько было в истории моментов, когда такое преимущество сокращали к концу сезона:)
0
-1
-1
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Сергей Сорока
Ответ Akyl Alibaev
Поставил вчера на Милан, спалетти ведь не глуп, не рисковал в этом матче, не раскрывал все карты ! В лч увидите настоящий Наполи
Спаллетти весь сезон почти во всех матчах с приличными командами не раскрывает карты. С середняками играют хорошо, а вот с чем-то калибром хотя бы Лацио возникают большие проблемы.
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Nikolay Merkulov
Наполи зависим от Осимхена. Вчера это было очевидно.
С другой стороны, как команда может не зависеть от одного из 3 лучших форвардов мира?
+1
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R.galimbekovais@gmail.com
Лучиано хитрец ! Он настроет команду на ЛЧ, где они разорвут Милан и пройдут дальше ! А в чемпионате осталось только не проиграть !
+2
-4
-2
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tverd1
Вот то что было в прошлом сезоне. У Наполи не хватает опыта в борьбе за высокие достижения, в какой то момент в сезоне система начинает сбоить. В прошлом сезоне так же, казалось бы мощный Наполи, который боролся с Миланом, взял и остановился в январе. Тогда выбыл из-за травмы Осимхен. Сейчас его тоже не было в составе.
0
0
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Святослав Степанов
Ответ Akyl Alibaev
Поставил вчера на Милан, спалетти ведь не глуп, не рисковал в этом матче, не раскрывал все карты ! В лч увидите настоящий Наполи
можно было и дубль выставить,тогда
+6
-1
+5
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Pavelaznaurov
Бывает когда все валится из рук,ничего не получается,а у соперника наоборот,все влетает,с первых минут матча был ясен результат….пас точный не могли отдать,теряли мяч в момент приема,а Милан летал!!!!!!!
+2
0
+2
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SerieA
Не было взаимопонимания в нападении. В защите еще хуже. Уверен даже Сампдория и кремонезе не проиграли бы Милану в сухую с такой разницей. Похоже их разбаловали....
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Stas Nadtochy
Ответ Akyl Alibaev
Поставил вчера на Милан, спалетти ведь не глуп, не рисковал в этом матче, не раскрывал все карты ! В лч увидите настоящий Наполи
🤣🤣🤣 проиграть 0-4… фанаты: это тактика
+9
-6
+3
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Бухгалтер2021
в лч также будет
+4
0
+4
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Олег Комисаров
Ответ (Алекс Кросс
это был Нокаут от Милана ) в Лиге Чемпионов так же Ушатают Наполи ) Вне Сомнений )
А у меня наоборот мысли что в первом матче Наполи Милан обыграет точно, могли сдать игру в чемпионате, Милану очки нужнее в борьбе за место в ЛЧ, а Наполи уже обеспечил себе чемпионство, останется ЛЧ где они пройдут Милан и выйдут в полуфинал , а возможно и финал .
+2
-4
-2
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