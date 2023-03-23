38 комментариев

Вы это видели?
Блог

Месси не продлевает контракт с «ПСЖ» – хочет зарплату на уровне Мбаппе. Что дальше?

ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
лига 1 Франция лига 1 Франция
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Интер Майами Интер Майами
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Неужели «Барса»?

Лионель Месси до сих пор не продлил истекающий летом контракт с «ПСЖ» – если в октябре переговоры шли гладко, то сейчас никто не знает, где аргентинец будет в следующем сезоне.

Месси хочет получать на уровне Мбаппе

Стороны не могут договориться по зарплате. До ЧМ-22 парижане считали продление аргентинца легким вопросом, но после турнира ситуация усложнилась. Лео хочет получать примерно на уровне Килиана Мбаппе, который обходится клубу в 128 млн долларов по версии Forbes (с учетом налогов и агентских комиссий). Месси  – в 120 млн, и «ПСЖ» хочет урезать эту сумму из-за возраста суперзвезды. 

Пока рассматриваются два варианта продолжения сотрудничества – активация опции продления из нынешнего контракта Лео, либо подписание нового соглашения сроком на один год. Второй вариант устраивает клуб, игрок предпочитает первый.

Хотя переговоры замедлились не только из-за денег. Инсайдер Фабрицио Романо считает, что Месси не понимает, каким будет клуб в следующем сезоне: кого продадут, оставят ли Гальтье, попробуют ли спихнуть Неймара. Плюс у Лео есть жесткие пожелания по сроку контракта – из-за этого сторонам придется провести несколько дополнительных встреч.

Месси намерен остаться в Европе, но хочет понять, что ждет его в следующем сезоне. Второй подряд вылет в 1/8 финала ЛЧ его нервирует, аргентинца беспокоит неопределенность проекта клуба и постоянный хейт фанатов.

«ПСЖ» тоже пока не уверен в продлении 35-летнего игрока: клуб считает, что возможный уход Месси даст пространство для маневра на трансферном рынке. По данным As, президент Нассер Аль-Хелайфи не рассматривает продление контракта Месси больше, чем на год, и делает ставку на Мбаппе.

«Барса» – реальный претендент. Но Ла Лига будет мешать

Издание L’Équipe уверяет, что сейчас в Европе только «ПСЖ» может удовлетворить требования Лео по зарплате. Ради игры в топ-лигах аргентинцу придется снижать запросы. 

И в этом случае один из главных претендентов на Месси – «Барса». Экономические проблемы клуба осложняют задачу, но каталонский инсайдер Жерар Ромеро считает переход Лео возможным. Журналист Жоан Фортес добавляет: аргентинец готов вернуться, но все зависит от предложения, хотя жена Антонелла и дети очень хотят жить в Испании.

«Барса» держит связь с Лео. Президент Жоан Лапорта в телефоном звонке извинился перед Месси за лето 2021-го, когда игрок был готов на 50-процентное снижение зарплаты, но был вынужден уехать из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Тогда аргентинец обиделся на президента из-за того, что тот давал ложные надежды и выдвигал новые условия. 

Если каталонцы хотят вернуть Лео, им придется продать сразу нескольких ведущих игроков и сохранить зарплатный фонд, что в текущих условиях кажется практически невозможным. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявляет: этим летом «Барса» вообще не сможет подписывать игроков, если срочно кого-то не продаст. Первые шаги – сокращение зарплаты Бускетса, тому уже предложили на 15 млн евро в год меньше (сейчас получает 37 млн).

Несмотря на проблемы, Лапорта думает о новых покупках: «Мы превысили лимит зарплат, это осложняет ситуацию. «Барса» должна подписать крайнего и центрального защитников, если хорошая возможность все-таки выпадает. Плюс еще нападающего, и кто-то должен будет уйти. Но Хави также должен продвигать и молодых игроков. У нас прекрасная академия. В финансовом плане у клуба нет неограниченных ресурсов, как у команд-государств. Мы должны быть благоразумны».

А вот Тебас в этом не так уверен: «Сейчас нельзя зарегистрировать новый контракт Гави, потому что «Барса» превысила лимит на 200 миллионов. Мы не сможем обойти правила контроля. Есть вариант решения. Он состоит в том, чтобы разработать финансовый план. Рычагов больше нет. Они зашли слишком далеко в плане трат. Поймите, я хочу увидеть Месси в Ла Лиге, это бренд «Барселоны», но многое должно измениться».

А какие еще есть варианты? МЛС и Саудовская Аравия

В топ-лигах явных претендентов нет. Однако за пределами Европы Месси все еще очень востребован.

Есть «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии, которому до лета запрещены трансферы из-за нарушений. Клуб готов выложить 220 млн евро за сезон – больше, чем Криштиану Роналду получает в «Аль-Насре» и вообще больше всех в мире. Ради аргентинца местные власти даже готовы изменить законы и повысить зарплатный лимит, «Аль-Хилаль» хочет объединить зарплату Месси с другими коммерческими выплатами. Рассматривают контракт на год. 

Если Месси покинет «ПСЖ» как свободный агент, то вероятен переход в «Интер Майами». Этот вариант нравится самому Лео: аргентинец часто отдыхает во Флориде и даже купил там дом. Во время ЧМ-2022 американский клуб общался с Хорхе Месси и уже подготовил план, который поможет убедить легенду согласиться на неожиданный переход.

В рамках сделки Месси могут гарантировать права на недвижимость на домашнем стадионе, а также привезти из «Барсы» Серджи Бускетса. МЛС тоже поможет: США – одна из стран-хозяек ЧМ-2026, и приезд Месси сыграл бы большую роль в глобальном продвижении турнира.

Еще есть вариант с «Ньюэллс Олд Бойз» из родного Росарио. Журналист Гильем Балаге сообщает, что на возвращение Месси на родину в 2023-м рассчитывать не стоит, но Лео правда не против сыграть в местном чемпионате. Однако после нападения на супермаркет, который принадлежит семье, легенда намерена отказаться от «Ньюэллса» – не чувствует, что жене и детям будет спокойно в Росарио.

Но времени передумать еще много.

С какими спортсменами чаще всего бьют тату? Месси – лидер, Роналду даже не в топ-5

«Барсе» грозит исключение из Ла Лиги? Сегундочку!». В лучших комментах февраля горячо

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Yasser Bakhsh, David Ramos

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Овик Хачатрян
Кто такой Месси никто и ничто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Липовый.
https://youtu.be/p_vf4nagYmQ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
возвращайте в Каталонию, хватит Барсе идти в лидерах)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гетманенко
Ответ avcgloronalduMU
за псж старались только Ибрагимович и Кавани остальные звёзды отбывют нормер или не парятся - играют эпизодами
верратти? тиаго силва? маркиньос?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ANWAR
Ответ LLiriKK
Дальше - пинком под зад в МЛС. С такой игрой, какую он позволяет себе демонстрировать в «ПСЖ», он и нынешней-то своей зарплаты не заслуживает.
Ты явно игры не смотришь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ nmnackjbxkasbk
платиновый
Липовый.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis242424
Правильно он всё делает. Идет торг. Сам он ничего не теряет. Шейхи думают, что им можно манипулировать , особенно в свете облагодетельствования того ЗМ и ЧМ. Как бы не так. Это они теперь у него в заложниках. Если они его не продлят, то на них обрушатся вопросы, на которые они не смогут ответить. А у него есть варианты - много денег в пустыне (правда, ему это нежелательно ), и другие, но не денежные (МЛС, например). АПЛ, Италию он и рассм. не будет. Денег дадут мало, а спрос и назойливое внимание будет 100%. В общем,шейхи поторгуются, и продлят его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Genriwhite
Ответ Бронислав Каминский
"С ним Барса собирала свои самые громкие вылеты из ЛЧ" А еще с ним Барса собрала 3 лч и он забивал в 2х финалах
А сколько ЛЧ у Месси без Хави и Иньесты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
Ответ Francesc Fàbregas
Что значит что дальше? Золотой мяч дальше
платиновый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LLiriKK
Дальше - пинком под зад в МЛС. С такой игрой, какую он позволяет себе демонстрировать в «ПСЖ», он и нынешней-то своей зарплаты не заслуживает.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ Никита Тельнов
Фабрицио Романо четко сказал, что вопрос НЕ в деньгах. Заголовок тут - "хочет получать на уровне Мбаппе" За кликбейт минус
Тоже не понимаю, почему все продолжают писать про зарплату. Фабрицио неделю назад писал, что Лео хочет понять, что будет с ПСЖ в следующем сезоне, поэтому и не подписывает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladislove Dobry
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А куда ему еще столько бабла? Одним местом жрать его?
Семья то большая . Дети , братья , родители . Из всех зарабатывает только Месси .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Васин
Вот крахобор , за 8 лямов удавился🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Francesc Fàbregas
Что значит что дальше?
Золотой мяч дальше
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Месси заканчивай карьеру, не корми троллей, тебе оно надо, Мы адекватные болельщики навсегда тебя будем помнить, ты G.O.A.T
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tvorog8088
Да понятно что к саудитам поедет.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMantana
Ответ Barbambia
Уже пару недель пишут одно и тоже, а потом опровергают, отправляют Лео в разные команды и другие страны. Тимур Боков решил еще раз собрать это все, так сказать для тех кто еще не оставил комментарии..
Гормону тяжело уже выбивать контракты, на одном имени не выезжает. Так еще и легендой клуба не является. Тут уж старые схемы не работают
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
софочка
Ответ avcgloronalduMU
за псж старались только Ибрагимович и Кавани остальные звёзды отбывют нормер или не парятся - играют эпизодами
Тьягу Силва? Маркиньос?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Ответ kodgong
если бы кавани забил, все что он запорол, он был бы лучшим бомбардиром в истории))
В истории футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SerG
Ответ avcgloronalduMU
за псж старались только Ибрагимович и Кавани остальные звёзды отбывют нормер или не парятся - играют эпизодами
Месси показывает высокий уровень. Проблема в том что Мбаппе получил власть но не умеет ей распоряжаться и в важных играх показывать хай класс! Просто позорище как лягушатники свистели в адрес Месси который был светлым пятном в игре против пивоварни в то время как Мбаппе был полным дном. Месси вали из этой помойки, прошу!
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ Бронислав Каминский
"С ним Барса собирала свои самые громкие вылеты из ЛЧ" А еще с ним Барса собрала 3 лч и он забивал в 2х финалах
А он возвращается 20 летним?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Редин
может тогда проще понизить зп Мбаппе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Ответ Нефанатик
Стату набивает на Анжерах. С ним Барса собирала свои самые громкие вылеты из ЛЧ. Можно подумать Месси что то решает в еврокубках.
"С ним Барса собирала свои самые громкие вылеты из ЛЧ"
А еще с ним Барса собрала 3 лч и он забивал в 2х финалах
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хызыр
Ясно же написали инсайдеры, что Лео не устраивает нейтральное судейство в лч. Он ностальгирует по временам Негрейру и требует от катарских шейхов начать плотно работать с судьями. Без этого контракта не бу дет, твердо и четко
+8
-9
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zombieset
Улетит на свою родную планету
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий