38 комментариев

Неужели «Барса»?

Лионель Месси до сих пор не продлил истекающий летом контракт с «ПСЖ» – если в октябре переговоры шли гладко, то сейчас никто не знает, где аргентинец будет в следующем сезоне.

Месси хочет получать на уровне Мбаппе

Стороны не могут договориться по зарплате. До ЧМ-22 парижане считали продление аргентинца легким вопросом, но после турнира ситуация усложнилась. Лео хочет получать примерно на уровне Килиана Мбаппе, который обходится клубу в 128 млн долларов по версии Forbes (с учетом налогов и агентских комиссий). Месси – в 120 млн, и «ПСЖ» хочет урезать эту сумму из-за возраста суперзвезды.

Пока рассматриваются два варианта продолжения сотрудничества – активация опции продления из нынешнего контракта Лео, либо подписание нового соглашения сроком на один год. Второй вариант устраивает клуб, игрок предпочитает первый.

Хотя переговоры замедлились не только из-за денег. Инсайдер Фабрицио Романо считает, что Месси не понимает, каким будет клуб в следующем сезоне: кого продадут, оставят ли Гальтье, попробуют ли спихнуть Неймара. Плюс у Лео есть жесткие пожелания по сроку контракта – из-за этого сторонам придется провести несколько дополнительных встреч.

Месси намерен остаться в Европе, но хочет понять, что ждет его в следующем сезоне. Второй подряд вылет в 1/8 финала ЛЧ его нервирует, аргентинца беспокоит неопределенность проекта клуба и постоянный хейт фанатов.

«ПСЖ» тоже пока не уверен в продлении 35-летнего игрока: клуб считает, что возможный уход Месси даст пространство для маневра на трансферном рынке. По данным As, президент Нассер Аль-Хелайфи не рассматривает продление контракта Месси больше, чем на год, и делает ставку на Мбаппе.

«Барса» – реальный претендент. Но Ла Лига будет мешать

Издание L’Équipe уверяет, что сейчас в Европе только «ПСЖ» может удовлетворить требования Лео по зарплате. Ради игры в топ-лигах аргентинцу придется снижать запросы.

И в этом случае один из главных претендентов на Месси – «Барса». Экономические проблемы клуба осложняют задачу, но каталонский инсайдер Жерар Ромеро считает переход Лео возможным. Журналист Жоан Фортес добавляет: аргентинец готов вернуться, но все зависит от предложения, хотя жена Антонелла и дети очень хотят жить в Испании.

«Барса» держит связь с Лео. Президент Жоан Лапорта в телефоном звонке извинился перед Месси за лето 2021-го, когда игрок был готов на 50-процентное снижение зарплаты, но был вынужден уехать из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Тогда аргентинец обиделся на президента из-за того, что тот давал ложные надежды и выдвигал новые условия.

Если каталонцы хотят вернуть Лео, им придется продать сразу нескольких ведущих игроков и сохранить зарплатный фонд, что в текущих условиях кажется практически невозможным. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявляет: этим летом «Барса» вообще не сможет подписывать игроков, если срочно кого-то не продаст. Первые шаги – сокращение зарплаты Бускетса, тому уже предложили на 15 млн евро в год меньше (сейчас получает 37 млн).

Несмотря на проблемы, Лапорта думает о новых покупках: «Мы превысили лимит зарплат, это осложняет ситуацию. «Барса» должна подписать крайнего и центрального защитников, если хорошая возможность все-таки выпадает. Плюс еще нападающего, и кто-то должен будет уйти. Но Хави также должен продвигать и молодых игроков. У нас прекрасная академия. В финансовом плане у клуба нет неограниченных ресурсов, как у команд-государств. Мы должны быть благоразумны».

А вот Тебас в этом не так уверен: «Сейчас нельзя зарегистрировать новый контракт Гави, потому что «Барса» превысила лимит на 200 миллионов. Мы не сможем обойти правила контроля. Есть вариант решения. Он состоит в том, чтобы разработать финансовый план. Рычагов больше нет. Они зашли слишком далеко в плане трат. Поймите, я хочу увидеть Месси в Ла Лиге, это бренд «Барселоны», но многое должно измениться».

А какие еще есть варианты? МЛС и Саудовская Аравия

В топ-лигах явных претендентов нет. Однако за пределами Европы Месси все еще очень востребован.

Есть «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии, которому до лета запрещены трансферы из-за нарушений. Клуб готов выложить 220 млн евро за сезон – больше, чем Криштиану Роналду получает в «Аль-Насре» и вообще больше всех в мире. Ради аргентинца местные власти даже готовы изменить законы и повысить зарплатный лимит, «Аль-Хилаль» хочет объединить зарплату Месси с другими коммерческими выплатами. Рассматривают контракт на год.

Если Месси покинет «ПСЖ» как свободный агент, то вероятен переход в «Интер Майами». Этот вариант нравится самому Лео: аргентинец часто отдыхает во Флориде и даже купил там дом. Во время ЧМ-2022 американский клуб общался с Хорхе Месси и уже подготовил план, который поможет убедить легенду согласиться на неожиданный переход.

В рамках сделки Месси могут гарантировать права на недвижимость на домашнем стадионе, а также привезти из «Барсы» Серджи Бускетса. МЛС тоже поможет: США – одна из стран-хозяек ЧМ-2026, и приезд Месси сыграл бы большую роль в глобальном продвижении турнира.

Еще есть вариант с «Ньюэллс Олд Бойз» из родного Росарио. Журналист Гильем Балаге сообщает, что на возвращение Месси на родину в 2023-м рассчитывать не стоит, но Лео правда не против сыграть в местном чемпионате. Однако после нападения на супермаркет, который принадлежит семье, легенда намерена отказаться от «Ньюэллса» – не чувствует, что жене и детям будет спокойно в Росарио.

Но времени передумать еще много.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Yasser Bakhsh, David Ramos