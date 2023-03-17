27 комментариев

Юргена ловят не первый раз.

«Ливерпулю» не хватило сил на камбэк против «Реала: проиграли 0:1 на «Сантьяго Бернабеу» и выбыли из ЛЧ. Юрген Клопп отнесся к поражению в своем стиле – в конце матча излучал широчайшую улыбку.

Карло Анчелотти на фоне Клоппа выглядел задумчивым и загруженным – хотя должно быть наоборот.

В первом матче «Ливерпуля» и «Реала» операторы тоже выловили улыбающегося Юргена. К тому моменту английский клуб проигрывал 2:5.

Август 2022-го. «Ливерпуль» проигрывает «Фулхэму», но Клопп полон оптимизма. Матч закончился со счетом 2:2.

Октябрь 2019-го. Только что Такуми Минамино сократил отставание «Зальцбурга» от «Ливерпуля» до одного гола. Ситуация напряженная, но Юрген с улыбкой наслаждается мячом японца.

Май 2019-го. «Ливерпуль» летит 0:3 «Барселоне» на «Камп Ноу», а Юрген ухмыляется. Помните, что было дальше?

Ноябрь 2018-го. «Црвена Звезда» шокирует «Ливерпуль» двумя голами за семь минут. Клопп все равно улыбается. Тот матч мерсисайдцы так и не вытянули.

Клопп старался не унывать даже после проигранного «Реалу» финала ЛЧ-2018 – распевал песни с друзьями до шести утра.

«Футбол должен быть вдохновением, надеждой и радостью». Юрген объясняет необычную реакцию

В 2019-м Юрген отвечал, почему все время улыбается. Оказалось, что это целая философия.

«Люди иногда спрашивают, почему я всегда улыбаюсь. Иногда даже после проигранных матчей я даю интервью с улыбкой на лице. Мой ответ: когда родился мой сын, я осознал, что футбол далек от дела жизни и смерти. Мы не спасаем жизни.

Футбол не должен распространять ненависть и злость ни в каком виде. Футбол должен быть вдохновением, надеждой и радостью. Особенно для детей. Думаю, 98% успеха в футболе – это научиться справляться с неудачами, уметь улыбаться и получать удовольствие от игры на следующий день после поражения», – говорил Юрген в колонке для The Players’ Tribune.

Какой же он… ну вы поняли.