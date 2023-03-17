27 комментариев

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Клопп широко улыбался после вылета «Ливерпуля» из ЛЧ. Почему?

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Юргена ловят не первый раз.

«Ливерпулю» не хватило сил на камбэк против «Реала: проиграли 0:1 на «Сантьяго Бернабеу» и выбыли из ЛЧ. Юрген Клопп отнесся к поражению в своем стиле – в конце матча излучал широчайшую улыбку.

Карло Анчелотти на фоне Клоппа выглядел задумчивым и загруженным – хотя должно быть наоборот.

В первом матче «Ливерпуля» и «Реала» операторы тоже выловили улыбающегося Юргена. К тому моменту английский клуб проигрывал 2:5.

Август 2022-го. «Ливерпуль» проигрывает «Фулхэму», но Клопп полон оптимизма. Матч закончился со счетом 2:2.

Октябрь 2019-го. Только что Такуми Минамино сократил отставание «Зальцбурга» от «Ливерпуля» до одного гола. Ситуация напряженная, но Юрген с улыбкой наслаждается мячом японца.

Май 2019-го. «Ливерпуль» летит 0:3 «Барселоне» на «Камп Ноу», а Юрген ухмыляется. Помните, что было дальше?

Ноябрь 2018-го. «Црвена Звезда» шокирует «Ливерпуль» двумя голами за семь минут. Клопп все равно улыбается. Тот матч мерсисайдцы так и не вытянули.

Клопп старался не унывать даже после проигранного «Реалу» финала ЛЧ-2018 – распевал песни с друзьями до шести утра.

«Футбол должен быть вдохновением, надеждой и радостью». Юрген объясняет необычную реакцию

В 2019-м Юрген отвечал, почему все время улыбается. Оказалось, что это целая философия.

«Люди иногда спрашивают, почему я всегда улыбаюсь. Иногда даже после проигранных матчей я даю интервью с улыбкой на лице. Мой ответ: когда родился мой сын, я осознал, что футбол далек от дела жизни и смерти. Мы не спасаем жизни. 

Футбол не должен распространять ненависть и злость ни в каком виде. Футбол должен быть вдохновением, надеждой и радостью. Особенно для детей. Думаю, 98% успеха в футболе – это научиться справляться с неудачами, уметь улыбаться и получать удовольствие от игры на следующий день после поражения», – говорил Юрген в колонке для The Players’ Tribune.

Какой же он… ну вы поняли.

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27 комментариев

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Recreated
Хорошие слова!
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Дмитрий Шарапов
Самоирония. Молодец. Надо уметь улыбаться своим неудачах.
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Evgen_Hazard
Похоже на улыбку того деда из мема
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Матвей Бондарев
Ответ Ненавидящий2.0
К сожалению не все, Витёк чуть ли не хейтер Клоппа уже
А, этот? Да пусть покажет себя лучше. Начнёт с клуба 4 лиги и дорастёт до уровня Клоппа, вот тогда и смотреть будем.
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Ненавидящий2.0
Ответ Матвей Бондарев
Клопп просто гениален и искренен! Он прививает шикарные качества своим игрокам и является по настоящему достойным примером для молодёжи. Даже Дарвин уже почти не огрызается, когда на нём фолят. Вот такие чудеса творит этот немец. А Клопп уже легенда! Легенда, которую любит Ливерпуль и все, кто за него болеет.
К сожалению не все, Витёк чуть ли не хейтер Клоппа уже
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Матвей Бондарев
Ответ siragh@yandex.ru
С супер топами работать в сотни раз сложнее..
Ну тут под вопросом, команду из д...ма вытащить сложнее, чем работать с супер-топами)
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siragh@yandex.ru
Ответ Матвей Бондарев
Ну первого я не слышал вообще к сожалению. Венгер крутой. Пеп - ну для меня он 50х50, мы же не видели его работу с кризисными командами, он всегда работал только с супер-топами. Так что тут невозможно оценить.
С супер топами работать в сотни раз сложнее..
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Матвей Бондарев
Ответ siragh@yandex.ru
Да,Клопп может надолго обеспечить Ливерпулю марку!!!!А по мне Арриго Сакки,САФ,Венгер,Анчелотти,Клопп и Пеп самые крутые за последние 20-30 лет
Ну первого я не слышал вообще к сожалению. Венгер крутой. Пеп - ну для меня он 50х50, мы же не видели его работу с кризисными командами, он всегда работал только с супер-топами. Так что тут невозможно оценить.
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siragh@yandex.ru
Ответ Матвей Бондарев
В истории считаю САФа номером 1, но если Клоппу не дадут уйти, он может создать шикарную историю у Ливерпуля. Вне сомнений. Главное, чтобы он оставался.
Да,Клопп может надолго обеспечить Ливерпулю марку!!!!А по мне Арриго Сакки,САФ,Венгер,Анчелотти,Клопп и Пеп самые крутые за последние 20-30 лет
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Контрольный выстрел
Какой же Клопп улыбчивый!
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Qqq
спасибо за статью! стараюсь придерживаться схожих принципов по жизни, дядя Юрген - хорошая ролевая модель.
на первом фото, правда, он не поражению улыбался, а var-просмотру эпизода с Цимикасом
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Матвей Бондарев
Ответ siragh@yandex.ru
С тех пор,как я смотрю осмысленно футбол (с 1990 г.) он тренер номер 1 у Ливерпуля..Пеп у Барсы
В истории считаю САФа номером 1, но если Клоппу не дадут уйти, он может создать шикарную историю у Ливерпуля. Вне сомнений. Главное, чтобы он оставался.
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siragh@yandex.ru
Ответ Матвей Бондарев
Он уже даже Рафу Бенитеса обошёл по значению для меня, наверное топ-1 тренер Ливерпуля всех времён.
С тех пор,как я смотрю осмысленно футбол (с 1990 г.) он тренер номер 1 у Ливерпуля..Пеп у Барсы
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Матвей Бондарев
Ответ siragh@yandex.ru
Счастливый человек,классный мужик,и один из лучших в своем деле
Он уже даже Рафу Бенитеса обошёл по значению для меня, наверное топ-1 тренер Ливерпуля всех времён.
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siragh@yandex.ru
Ответ Матвей Бондарев
Ну я не сомневаюсь
Счастливый человек,классный мужик,и один из лучших в своем деле
+2
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Матвей Бондарев
Ответ siragh@yandex.ru
..И не только болельщики Ливерпуля
Ну я не сомневаюсь
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siragh@yandex.ru
Ответ Матвей Бондарев
Клопп просто гениален и искренен! Он прививает шикарные качества своим игрокам и является по настоящему достойным примером для молодёжи. Даже Дарвин уже почти не огрызается, когда на нём фолят. Вот такие чудеса творит этот немец. А Клопп уже легенда! Легенда, которую любит Ливерпуль и все, кто за него болеет.
..И не только болельщики Ливерпуля
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Lavinka
Какой же Клопп улыбающийся !
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atuqwaman
вот что бывает, когда зрение никудышнее
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Рустам Гарипов
Ответ ValmontZ
защитная маска, не более
тебе виднее
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dem
Просто виниры не удачно поставили.
+3
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ValmontZ
защитная маска, не более
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Матвей Бондарев
Клопп просто гениален и искренен! Он прививает шикарные качества своим игрокам и является по настоящему достойным примером для молодёжи. Даже Дарвин уже почти не огрызается, когда на нём фолят. Вот такие чудеса творит этот немец. А Клопп уже легенда! Легенда, которую любит Ливерпуль и все, кто за него болеет.
+25
-2
+23
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Clockwork_Scouser
Ответ Вася И
что ты такое несешь? какая культура? культура поражний???
это в мозгах... если ты проигрываешь и улыбаешься, ты выносишь из этого пользу... если не улыбаешься выносишь пользу.... разницы нет... ты в любом случае выносишь пользу, так смысл какой?) чистая психология) Клопп тактик, он знает в чём смысл) кто бы что не говорил он крут)
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Clockwork_Scouser
Ответ Вася И
что ты такое несешь? какая культура? культура поражний???
уметь улыбаться даже поражениям это хорошее качество разумного человека
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