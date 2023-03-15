9 комментариев

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«Когда забиваю, почти не думаю». Холанд после пента-трика – пик непосредственности

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Супергерой дня, недели и вообще этой Лиги чемпионов целиком – мы про Эрлинга Холанда, конечно – пришел на интервью после разгрома «Лейпцига» абсолютно расслабленным.

Просто насладитесь тем, как он себя ведет и как объясняет свою гениальность. Где необходимо, мы оставили вопросы ведущих, но в первую очередь сосредоточились на мыслях самого Холанда.

– Я очень горд, что могу играть в Лиге чемпионов. Мне очень нравится этот турнир, как вы все уже знаете. Пять мячей, домашняя победа 7:0 – я очень счастлив.

– Какой мяч твой самый любимый в матче?

– Если честно, я сейчас плоховато помню моменты, как будто туман в голове. Помню, что просто бил и не думал.

– Наверняка второй было забивать очень приятно, сразу же после первого.

– Ох, я так устаю праздновать голы (смеется).

В целом мы очень много работали над прессингом, в том числе за день до игры. Это важно особенно в домашнем матче, но вообще в любой игре мы должны давить, мы должны бежать, снова давить. Потому что мы очень хороши, когда отбираем мяч, когда что-то с мячом придумывает Кевин [де Брюйне], а я перед ним. Думаю, нам нужно только наращивать.

– В чем твоя суперсила?

– Моя суперсила… Думаю, после пяти забитых мячей я должен сказать – забивать голы (смеется).

Надо признаться: очень часто, когда забиваю, я мало думаю, почти не думаю. Просто стараюсь отправить мяч в сетку. Вот как с пенальти в этом матче, как со вторым голом, как с третьим – да со всеми, с каждым голом.

Просто быстро думаешь и делаешь, что нужно – кладешь мяч туда, где нет вратаря. Конечно, мастерство тоже важно, но очень многое – в голове.

– Тебе явно нравится, когда за спинами защитников есть пространство, куда можно вбегать. Ты бы хотел, чтобы команда использовала такую тактику чаще?

– Конечно, это же значит, что сопернику нужно больше работать. А одновременно появляется больше пространства для наших ребят помельче, между линиями. На мой взгляд, по сравнению с прошлым сезоном команда может играть разнообразно, в том числе с центральным нападающим. Это то, что я пытаюсь дать команде.

– Ты забил пять, наверняка уже думал о двойном хет-трике, но тут тренер тебя меняет. Что? Что-о-о?

– Да-да, я сказал ему [Гвардиоле], когда уходил с поля, что хотел бы сделать двойной хет-трик, забить шесть. Но что уж тут поделаешь? Остается только смириться!

Безумные 22 очка Холанда – Fantasy-чудо! Признавайтесь, кто закапитанил?

Только Пеп остановил Холанда – заменил через 5 минут после 5-го гола

Фото: REUTERS/Carl Recine

9 комментариев

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L A
Холланду надо ЗМ
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оле - топ юрген - клоп
Ответ TaR
Дали бы еще поиграть, парень на рекорд мог замахнуться
В команде нет больше других игроков? Надо выжимать его до последнего? Боже, что за примитивное мышление
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U. M. A. Muhammad
Гари Линекер, после голевого паса Месси :" он лучший он величайший, он создатель футбола, он спас циливизацию, он невероятен". Гари Линекер когда Холанд забил 5 мячей в Лч в стадии плей-оф : В этом парне что-то есть.
+1
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Sevuska
Эрлингу , вообщем то не в первой забивать так много , и даже больше 😎
Эта встреча состоялась 30 Мая 2019 года .
Сборная Норвегии разгромила команду Гондураса в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

Встреча завершилась со счетом 12:0.

Девять забитых мячей на свой счет записал норвежский нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд. Это является абсолютным рекордом для чемпионатов мира U-20. Предыдущее достижение принадлежало форварду сборной Бразилии Адаилтону, который на ЧМ-1997 забил 6 мячей в ворота Кореи.
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А.В. Бубнов
Ответ TaR
Дали бы еще поиграть, парень на рекорд мог замахнуться
На рекорд сегодня замахнулся Эдырсон)
7 голов, и ни одного ему)
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А.В. Бубнов
Ничего, скоро будет протрезвение куда он попал...
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Салауат Нуралиев
Дзюба : когда наяриваю вообще не думаю
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onsigne
Если Холланда меняют до 70-ой минуты, значит он забил минимум два-три к этому моменту. Уже не в первый раз в этом сезоне. Только матч с Юнайтед с 3+2 до конца отбегал.
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TaR
Дали бы еще поиграть, парень на рекорд мог замахнуться
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