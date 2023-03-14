10 комментариев

«Арсенал» отпраздновал разгром «Фулхэма» вместе с легендарными часами. В положении стрелок тайный смысл?
«Арсенал» разгромил в 27-м туре «Фулхэм», забив все три гола в первом тайме и укрепился на первом месте в пяти очках от «Ман Сити». В центре победного фото из раздевалки – часы. Фанаты разгадывают послание.
Какие есть версии?
На часах явно не актуальное время фотографии (матч завершился ближе к вечеру), а значит – стрелки выставлены не просто так.
Маленькая располагается напротив цифры «2», большая – напротив «11». В соцсетях есть разные версии:
• 11 – матчей до конца АПЛ, 2 – месяца до конца сезона (сейчас март, последний тур – в конце мая).
• 11 – матчей до конца АПЛ, 2 – трофея осталось разыграть в сезоне (помимо АПЛ «Арсенал» играет в Лиге Европы).
• 11 – матчей до конца АПЛ, 2 – обозначение 14 часов, а 14 – это следующий по счету чемпионский титул «Арсенала» (сейчас 13).
• Как намек на фразу «11 games 2 go» («осталось 11 игр»), где «2» обозначает предлог «to».
• И даже такое предположение – 11 побед и 2 поражения в гостевых матчах. Это правильная статистика у «Арсенала» сейчас, но уж вряд ли она имелась в виду.
Как видите, смысл числа 11 разгадан, а вот тайна положения маленькой стрелки – пока нет.
При этом на время (1:55 или 13:55) особо никто внимания не обратил.
Напомните, что это за часы?
Это реплика легендарных часов, которые сопровождают домашние арены «Арсенала». На «Хайбери» – предыдущем стадионе клуба – сначала были часы с 45-минутным циферблатом.
Потом их заменили обыкновенными.
Поместили на северную трибуну, но после ее реконструкции разместили на южной, которая получила неофициальное название Clock End. Там они и присутствовали вплоть до закрытия «Хайбери» в 2006 году. Пробыли на этой арене более 70 лет и пережили несколько реконструкций.
В 2010 году руководство «Арсенала» повесило такие же часы на «Эмирэйтс». На самом верхнем ярусе южной трибуны установлена их копия диаметром 1,3 м, тогда как размер оригинальных часов был в два раза больше – 2,6 м. Установка при помощи подъемного крана заняла девять часов.
Важный атрибут истории теперь еще и как талисман для «Арсенала». С «Фулхэмом» все получилось как нельзя лучше.
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Фото: globallokpress.com / imago sportfotodienst via www.im / соцсети Зинченко; Gettyimages.ru/H. F. Davis/Topical Press Agency, Shaun Botterill
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