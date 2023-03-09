134 комментария

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У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог

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Лионель Месси Лионель Месси
Бавария Бавария
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Теперь остановила «Бавария», было жестко.

«Бавария» горячо встретила Лионеля Месси. Его «ПСЖ» поехал в Мюнхен за победой – но переиграть немцев так и не смог – 0:1 и снова ранний вылет из Лиги чемпионов.

Хозяева подготовились к приезду аргентинца. Встречали максимально жестко.

Иногда по несколько человек.

Персонально по Месси играл Маттейс де Лигт. Голландец приходил за Лео даже в центр поля.

Защищаться приходилось всем.

А ведь для Месси это не просто матч: помимо турнирной важности это 150-й выход Лео в старте на ЛЧ – чаще него с первых минут начинали только Роналду (178) и Касильяс (176).

Месси снова вылетел в 1/8 финала. Третий раз подряд

Грустная тенденция.

❌ 2020/2021 – «Барселона» вылетела от «ПСЖ» с общим счетом 2:5. Топ-перфоманс на «Камп Ноу» от Килиана Мбаппе, но Лео тоже был хорош – забил по голу в обоих матчах.

❌ 2021/2022 – «ПСЖ» эпично слил «Реалу»: магический камбэк на «Сантьяго Бернабеу» с хет-триком Карима Бензема и ошибкой Доннаруммы.

❌ 2022/2023 – тихий вылет от «Баварии».

При этом нельзя сказать, что Лео тащил: за шесть матчей на этой стадии у него всего два гола, оба еще за «Барсу» – в «ПСЖ» результативных действий в плей-офф ЛЧ аргентинец еще не совершал.

«Это может быть последний раз, когда мы видим игру Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Думаю, что это последний раз», – переживает Джейми Каррагер.

Лео пока не продлил контракт, но уходить на пенсию пока не планирует. «Чувствую себя хорошо. Что касается первого года, то по разным причинам нужно было немного времени на адаптацию к Парижу – и этот сезон я начал совсем иначе, с большой охотой. Мне стало комфортнее в этом клубе и в этом городе, и я просто наслаждаюсь игрой здесь».

Может, еще попытку?

Половина четвертьфиналистов ЛЧ: «ПСЖ», «Милан», «Челси» и «Бенфика». Прошли топы

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; REUTERS/Angelika Warmuth

«ПСЖ» снова быстро вылетел из ЛЧ. В чем их проблема?
2853 голосa
Звезды не тянут
16%
Лионель Месси
Тренер не тот
10%
Кристоф Гальтье
Не хватает команды
39%
Килиан Мбаппе
Все вместе
34%
Лига чемпионов УЕФА
Что-то еще (напишу в комментариях)
1%
ПСЖ

134 комментария

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d55gmwnjyr
Ответ Stas Nadtochy
А что Месси сделает, если команда ему элементарно пас дать не может? Те редкие моменты, когда ему доходил мяч, он моментально включался и начиналась магия - красивые точные передачи, рывки с обводками. Было правда это 3-4 раза. Тоже самое со вторым лучшим игроком мира - Мбаппе, нет паса на него - чувака не видно, всю игру тоже почти ничего не сделал. (Тупым хейтерам советую посмотреть сначала матч, а потом давиться желчью)
Все говорят что Месси плеймейккр,он должен сам мяч находить,задавать темп игры,как это делает Модрич.А он пешком ходит.И включается 3 раза за игру.Месси не тянет топ уровень уже лет 5.Из года в год,одно и тоже.Вылет от Ромы 3:0,ливерпуль 4:0,Бавария 8:2,Реал 3:1 и опять Бавария.
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Денис Югай
Ответ tm5pvbngvj
Хз, что все на Месси набросились. Сложно играть, когда не дают левые пенки. Вы войдите в положение и поймите!
решил плюсики заработать ? 🤣 Но только пенки бьёт Мбаппе 😝
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МТБ
Ответ Rafa Mekhraliev
А Мбаппе?
А Мбаппе сыграл хуже ожидаемого, но вообще говоря его прилично так закрывали и он стягивал на себя внимание соперников, что и позволяло ПСЖ хоть иногда создавать моменты.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Emin Aliev
ага, именно поэтому Месси всегда опускается в опорную зону за мячом, потому что все на него играют
Ты буквально подтверждаешь мои слова. У ПСЖ никогда не было проблем с доставкой мяча, Месси буквально как пятое колесо в той зоне. Но, самому Месси играть комфортнее там, поэтому и втиснули. Итог - вариативность стала меньше. Или он в атаке должен стоять? Тогда вообще толку будет ноль, у него нет скорости для рывков
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Алла Михайлова
Хейтеры на то и хейтеры чтобы трепаться и показывать что они полные профаны! А что там Роналду в последних матчах ЛЧ с Ювентусом, как там у него дела были с Маню.Ю? Почему Мбапе не зарешал?
Я до матча еще писал, что шансов практически нет, ибо нет у ПСЖ поставленной игры. нет по сути обороны и опорной зоны, нет наигранности и слаженности, играют как придется. И даже Месси, будь он в своей лучшей форме не вытащил бы подобную команду без поставленной игры, без серьезной обороны и опорников, без тактических наработок и наигранности и особенно без строгой игровой дисциплины!
Всего этого у ПСЖ нет при Галтье, не было при Поччетино, но было, вернее начиналось строиться при Тухеле, но почему-то его ушли. В общем-то, это было ожидаемо, что такую отлаженную и мощную команду как Бавария пройти они не смогут, что и случилось.
А Месси тянул там, где была отлаженная игра, где работала оборона, где ему давали возможность творить, а там где хотят чтобы он выигрывал чуть ли не в одиночку, чудес не будет!
Ну а хейтеры, особенно фаны погонщика верблюдов, пусть звенят, что им еще остается делать! В любом случае Лео уже лучший на все времена, а Лига Чемпионов, так это всего лишь очередной турнир, который он уже выигрывал и не раз. Так уж случилось, что его последние годы в Барсе пришлись на упадок команды, где он был единственным светлым пятном, а в ПСЖ так еще ничего и не началось, кроме массы хороших игроков, но без хорошего тренера и без игры!
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Delightful
Это реальный уровень Месси, когда ни кто не тащит к наградам.
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KosSpb
Нормально так в этой теме фанаты саудовской легенды наподливили.
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King_X
Ответ Yusup Egemberdiyew
И это в 35
Боюсь представить, чего в 38 ждать))
А то любят местные 🤡 стебать одного игрока, забывая про в возраст
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Колыван
Всех фанатов Баварии поздравляю, смотрелись лучше, прессинговали Париж и дождались ошибки, скорее всего зайдёте минимум до полуфинала(если не случится условный Реал). По матчу владели инициативой, пусть и были полумоменты у ПСЖ.

А Шейхский клуб надо полностью менять, когда у тебя в старте играют солеры, экитике, заир-эмери и прочие топовые футболисты рассчитывать не на что. До Мбаппе и Месси мяч в опасных фазах если и доходил, то под вниманием нескольких игроков.
А сами игроки тоже не сражались за ЛЧ.
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Emin Aliev
Ответ МТБ
Ну, а тут говорили, что Месси щас возьмёт и догонит Роналду по голам в ЛЧ. А по факту, Месси уже очень давно пешеходит. В барсе он терялся ещё во времена МСН, там его затмевал Неймар. Дальше была неплохая игра в паре с Суаресом, но и там Суарес делал большую часть работы и это было очевидно. Месси выглядел блекло. Ну вспомните хотя бы игры с ливерпулем в 2019 году, когда Месси забил только с рикошета при штрафном, а в остальное время был очень даже пассивен. Ему надо принять, что он старик, что теперь он не может как 10 лет назад дрибблить на скорости. Надо принять, что против больших клубов невозможно играть одному, а арсенал действий Месси всегда был достаточно скудным. Нужно принять свою новую роль, а она весьма скромная, ведь честно скажем, без его участия в атаках партнёры действуют куда лучше.
как раз таки на Энфилде только месси и давал остроту, сколько моментов запорол Каутиньо
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ZarvuR2020
Ответ Leon4ik
Опять про Лео. Чел ЧМ выиграл наконец-то, отстаньте от него. Где главный тащер Мбаппе ??? Столько комментариев после первого матча было, мол с Мбаппе есть шансы, вот выйдет и затащит, ага. Месси хотя бы было видно, были полумоменты и плотная очень и порой грубая игра против него. А Мбаппе хваленого не было видно вообще.
Отстать? От "лучшего в истории"? Нормально так, чо. За клуб больше можно не играть
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Sarumian
Этому ПСЖ ничего не поможет. Что они "показывали" в защите останется загадкой. Это даже не уровень РПЛ.
Два привоза - два гола.
Галтье - физрук.
Нагельсман переиграл его в чистую.

Месси контракт скорее всего не продлит.
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Сергей Анохин
Ответ Zlatan Ibra
Напоминаю, что не любить Месси вы должны не за пешеходство и купленные награды, а за то, что он бабки отмывает через (!) детские фонды.
Можно поподробнее? Пропустил такую новость
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lovetospuch
Вылеты Месси из ЛЧ:
2023: 1-8 финала
2022: 1-8 финала
2021: 1-8 финала- выиграл золотой мяч
2020: 1-4 финала
2019: Полуфинал- разгром от Ливера 0-4, зато выиграл золотой мяч
2018: 1-4 финала
2017: 1-4 финала
2016: 1-4 финала
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Real_v_dushe
Бавария выиграла 3-0 по сумме при и близко не лучшей её игре. Меська просто показал своей "игрой" всю абсурдность фифашной цацки, выданной ему неделю назад.
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Александр Богданов
Ответ Lifar Skladchikov
Уж не мне защищать Месси, но, в целом, лучше иметь Кубок ЧМ, чем ЛЧ.
к чему это? давай Мбаппе тогда с такой же мыслью в голове играть будет
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Emin Aliev
Ответ KING_OF_RUSSIA
Так я и говорю - потерял уверенность. Раньше розыгрыши шли через всю команду, сейчас стратегий "отдай пас на месси", командное взаимодействие стало безвариативным
ага, именно поэтому Месси всегда опускается в опорную зону за мячом, потому что все на него играют
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МТБ
Ну, а тут говорили, что Месси щас возьмёт и догонит Роналду по голам в ЛЧ.
А по факту, Месси уже очень давно пешеходит. В барсе он терялся ещё во времена МСН, там его затмевал Неймар. Дальше была неплохая игра в паре с Суаресом, но и там Суарес делал большую часть работы и это было очевидно. Месси выглядел блекло. Ну вспомните хотя бы игры с ливерпулем в 2019 году, когда Месси забил только с рикошета при штрафном, а в остальное время был очень даже пассивен. Ему надо принять, что он старик, что теперь он не может как 10 лет назад дрибблить на скорости. Надо принять, что против больших клубов невозможно играть одному, а арсенал действий Месси всегда был достаточно скудным. Нужно принять свою новую роль, а она весьма скромная, ведь честно скажем, без его участия в атаках партнёры действуют куда лучше.
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roni20
А почему шейхи не могут купить для Месси ЛЧ? После ЧМ не осталось😁
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ZarvuR2020
Так пенок не было
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Никита Давыдкин
Ответ The Evil Within
Запросто, нужно просто организовать очередную помойную Копу Америка или шейхо-ЧМ, хоть даже посреди сезона, наставить с десяток пенок, и вуаля - волшебник снова будет творить, а мировые каловые массы его безмозглых фанатиков снова будут давить изо всех щелей про его исключительность и великолепие.
Получается Месси настолько влиятелен, если по его желанию организовываются целые международные турниры под эгидой ФИФА?
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Emin Aliev
да, Месси виноват, что у Вератти два раза отбирают мяч и забивают гол
Так я и говорю - потерял уверенность. Раньше розыгрыши шли через всю команду, сейчас стратегий "отдай пас на месси", командное взаимодействие стало безвариативным
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Alex1959
Ответ Бестрофейник 19/20
Включил матч во втором тайме на 48 минуте. "Месси" от комментаторов услышал только после гола Баварии, когда он пошёл подавать угловой. Я думал, что его вообще нет на поле
На поле его не было, он как Дрон летал
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Егор Кузнецов
Ответ Иван Иванов
Главное у подруги Мбаппе они (яйца) есть, на остальное Киллиану наплевать)
Боже, это тут причём. Больше не за что Мбаппе зацепить, как за личную жизнь
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Андрей Василенко
Величайший пешеход пенальтист и гоат в одном лице подтвердил своё реноме
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