134 комментария

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог
Теперь остановила «Бавария», было жестко.
«Бавария» горячо встретила Лионеля Месси. Его «ПСЖ» поехал в Мюнхен за победой – но переиграть немцев так и не смог – 0:1 и снова ранний вылет из Лиги чемпионов.
Хозяева подготовились к приезду аргентинца. Встречали максимально жестко.
Иногда по несколько человек.
Персонально по Месси играл Маттейс де Лигт. Голландец приходил за Лео даже в центр поля.
Защищаться приходилось всем.
А ведь для Месси это не просто матч: помимо турнирной важности это 150-й выход Лео в старте на ЛЧ – чаще него с первых минут начинали только Роналду (178) и Касильяс (176).
Месси снова вылетел в 1/8 финала. Третий раз подряд
Грустная тенденция.
❌ 2020/2021 – «Барселона» вылетела от «ПСЖ» с общим счетом 2:5. Топ-перфоманс на «Камп Ноу» от Килиана Мбаппе, но Лео тоже был хорош – забил по голу в обоих матчах.
❌ 2021/2022 – «ПСЖ» эпично слил «Реалу»: магический камбэк на «Сантьяго Бернабеу» с хет-триком Карима Бензема и ошибкой Доннаруммы.
❌ 2022/2023 – тихий вылет от «Баварии».
При этом нельзя сказать, что Лео тащил: за шесть матчей на этой стадии у него всего два гола, оба еще за «Барсу» – в «ПСЖ» результативных действий в плей-офф ЛЧ аргентинец еще не совершал.
«Это может быть последний раз, когда мы видим игру Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Думаю, что это последний раз», – переживает Джейми Каррагер.
Лео пока не продлил контракт, но уходить на пенсию пока не планирует. «Чувствую себя хорошо. Что касается первого года, то по разным причинам нужно было немного времени на адаптацию к Парижу – и этот сезон я начал совсем иначе, с большой охотой. Мне стало комфортнее в этом клубе и в этом городе, и я просто наслаждаюсь игрой здесь».
Может, еще попытку?
Половина четвертьфиналистов ЛЧ: «ПСЖ», «Милан», «Челси» и «Бенфика». Прошли топы
Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; REUTERS/Angelika Warmuth
Я до матча еще писал, что шансов практически нет, ибо нет у ПСЖ поставленной игры. нет по сути обороны и опорной зоны, нет наигранности и слаженности, играют как придется. И даже Месси, будь он в своей лучшей форме не вытащил бы подобную команду без поставленной игры, без серьезной обороны и опорников, без тактических наработок и наигранности и особенно без строгой игровой дисциплины!
Всего этого у ПСЖ нет при Галтье, не было при Поччетино, но было, вернее начиналось строиться при Тухеле, но почему-то его ушли. В общем-то, это было ожидаемо, что такую отлаженную и мощную команду как Бавария пройти они не смогут, что и случилось.
А Месси тянул там, где была отлаженная игра, где работала оборона, где ему давали возможность творить, а там где хотят чтобы он выигрывал чуть ли не в одиночку, чудес не будет!
Ну а хейтеры, особенно фаны погонщика верблюдов, пусть звенят, что им еще остается делать! В любом случае Лео уже лучший на все времена, а Лига Чемпионов, так это всего лишь очередной турнир, который он уже выигрывал и не раз. Так уж случилось, что его последние годы в Барсе пришлись на упадок команды, где он был единственным светлым пятном, а в ПСЖ так еще ничего и не началось, кроме массы хороших игроков, но без хорошего тренера и без игры!
А то любят местные 🤡 стебать одного игрока, забывая про в возраст
А Шейхский клуб надо полностью менять, когда у тебя в старте играют солеры, экитике, заир-эмери и прочие топовые футболисты рассчитывать не на что. До Мбаппе и Месси мяч в опасных фазах если и доходил, то под вниманием нескольких игроков.
А сами игроки тоже не сражались за ЛЧ.
Два привоза - два гола.
Галтье - физрук.
Нагельсман переиграл его в чистую.
Месси контракт скорее всего не продлит.
2023: 1-8 финала
2022: 1-8 финала
2021: 1-8 финала- выиграл золотой мяч
2020: 1-4 финала
2019: Полуфинал- разгром от Ливера 0-4, зато выиграл золотой мяч
2018: 1-4 финала
2017: 1-4 финала
2016: 1-4 финала
А по факту, Месси уже очень давно пешеходит. В барсе он терялся ещё во времена МСН, там его затмевал Неймар. Дальше была неплохая игра в паре с Суаресом, но и там Суарес делал большую часть работы и это было очевидно. Месси выглядел блекло. Ну вспомните хотя бы игры с ливерпулем в 2019 году, когда Месси забил только с рикошета при штрафном, а в остальное время был очень даже пассивен. Ему надо принять, что он старик, что теперь он не может как 10 лет назад дрибблить на скорости. Надо принять, что против больших клубов невозможно играть одному, а арсенал действий Месси всегда был достаточно скудным. Нужно принять свою новую роль, а она весьма скромная, ведь честно скажем, без его участия в атаках партнёры действуют куда лучше.