134 комментария

Теперь остановила «Бавария», было жестко.

«Бавария» горячо встретила Лионеля Месси. Его «ПСЖ» поехал в Мюнхен за победой – но переиграть немцев так и не смог – 0:1 и снова ранний вылет из Лиги чемпионов.

Хозяева подготовились к приезду аргентинца. Встречали максимально жестко.

Иногда по несколько человек.

Персонально по Месси играл Маттейс де Лигт. Голландец приходил за Лео даже в центр поля.

Защищаться приходилось всем.

А ведь для Месси это не просто матч: помимо турнирной важности это 150-й выход Лео в старте на ЛЧ – чаще него с первых минут начинали только Роналду (178) и Касильяс (176).

Месси снова вылетел в 1/8 финала. Третий раз подряд

Грустная тенденция.

❌ 2020/2021 – «Барселона» вылетела от «ПСЖ» с общим счетом 2:5. Топ-перфоманс на «Камп Ноу» от Килиана Мбаппе, но Лео тоже был хорош – забил по голу в обоих матчах.

❌ 2021/2022 – «ПСЖ» эпично слил «Реалу»: магический камбэк на «Сантьяго Бернабеу» с хет-триком Карима Бензема и ошибкой Доннаруммы.

❌ 2022/2023 – тихий вылет от «Баварии».

При этом нельзя сказать, что Лео тащил: за шесть матчей на этой стадии у него всего два гола, оба еще за «Барсу» – в «ПСЖ» результативных действий в плей-офф ЛЧ аргентинец еще не совершал.

«Это может быть последний раз, когда мы видим игру Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Думаю, что это последний раз», – переживает Джейми Каррагер.

Лео пока не продлил контракт, но уходить на пенсию пока не планирует. «Чувствую себя хорошо. Что касается первого года, то по разным причинам нужно было немного времени на адаптацию к Парижу – и этот сезон я начал совсем иначе, с большой охотой. Мне стало комфортнее в этом клубе и в этом городе, и я просто наслаждаюсь игрой здесь».

Может, еще попытку?

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; REUTERS/Angelika Warmuth