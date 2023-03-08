Италия не пустит фанатов «Айнтрахта» на матч ЛЧ с «Наполи». Это еще почему?
Похоже, из-за столкновений в Германии.
Плохие новости для «Айнтрахта»: их болельщиков могут не пустить на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Наполи». Министерство внутренних дел Италии планирует выдать судебный запрет на продажу билетов фанатам немецкой команды на игру в Неаполе.
О ситуации рассказал сам «Айнтрахт», клуб выпустил заявление, там сказано, запрет будет распространяться на официальную гостевую квоту в 2700 билетов. О решении итальянских властей немецкая сторона уже уведомила УЕФА.
Почему в Италии против приезда фанатов?
Официальной информации нет, но это может быть связано с тем, что перед матчем во Франкфурте-на-Майне на фанатов «Наполи» напали болельщики «Айнтрахта» (их потом задержала полиция). Теперь итальянские власти опасаются, что в Неаполе столкновения продолжатся, матч с не самой горячей вывеской отнесли к категории повышенного риска.
По информации Hessischer Rundfunk, итальянские власти даже рассматривают вопрос о запрете въезда в Неаполь вообще всем гражданам Германии в день матча – а ведь город планировали посетить около трех тысяч фанатов «Айнтрахта».
«Айнтрахт» очень зол. Считают, что так нарушают честную конкуренцию
Немецкий клуб буквально в ярости. С его стороны уже прозвучало несколько очень резких заявлений.
• «Это уникальное событие в европейском футболе. Очень печальный день для нас. Влиять на соревнования, прикрываясь ситуацией с безопасностью – это нарушение честной конкуренции. У нас нет никаких рычагов, которые мы могли использовать, чтобы повлиять на такое решение», – жаловался один из членов правления «Айнтрахта» Филип Решке. Еще он отметил, что первый матч тоже был в категории повышенного риска, но итальянских болельщиков на него все равно пустили.
• «Это серьезное и неприемлемое вмешательство итальянских органов безопасности в проведение европейских клубных соревнований», – слова председателя правления «Айнтрахта» Акселя Хеллманна.
• «Это решение властей шокирует всех нас. Мы не ожидали, что все билеты будет аннулированы. Это верх наглости! Что устраивают эти политики? У нас отбирают нашу игру!» – сказала председатель ассоциации фан-клубов «Айнтрахта» Ина Кобущински.
Фанов «Айнтрахта», похоже, боятся в Европе. Потому что их толпа готова приехать куда угодно
В ноябре 2022-го с фанатами «Айнтрахта» случилось похожее. «Спортинг» перед решающим матчем группового этапа с немецким клубом не смог реализовать 16 тысяч билетов на «Жозе Алваладе» для своих зрителей. Зато 2500 билетов, которые предназначались для фанатов «Айнтрахта», были проданы очень быстро.
У «Спортинга» был вариант продать оставшиеся билеты болельщикам «Айтрахта», но в клубе посчитали, что это даст немецкой команде дополнительное преимущество, поэтому вход на домашние секторы был доступен только обладателям членского билета «Спортинга». В итоге «Айнтрахт» победил и вышел в плей-офф ЛЧ, а «Спортинг» занял третье место и вылетел в Лигу Европы.
Итальянцы и португальцы не зря так опасаются болельщиков «Айнтрахта». Когда в прошлом сезоне «Барса» вылетела в четвертьфинале ЛЕ, атмосфера на «Камп Ноу» очень отличалась от привычной. Перед ответным матчем (в Германии сыграли 1:1) в Барселоне высадился целый десант из фанатов «Айнтрахта» – приехало 20-30 тысяч человек. Перед матчем они прошли внушительным маршем с песнями по городу. Перед «Камп Ноу» даже пришлось перекрыть несколько улиц, чтобы они могли беспрепятственно добраться до стадиона.
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Еще интереснее было на стадионе – там болельщиков «Айнтрахта» внезапно оказалось много, те же 25-30 тысяч, причем не только на гостевом секторе, а по всей арене. «Я был удивлен, что на нашем стадионе было столько фанатов «Айнтрахта», – говорил после матча расстроенный Рональд Араухо. – Клуб наверняка разберется, как так получилось».
Злился даже президент Жоан Лапорта: «То, что произошло на трибунах, – это позор, который нельзя повторить, мы должны изучить информацию, чтобы принять меры, но это прискорбно. Нам придется быть строже и не допускать определенных вещей. Мне стыдно как болельщику «Барселоны».
«Барса» проиграла и вылетела из ЛЕ. Винили в том числе атмосферу «Камп Ноу»: клуб выделил стандартные 5000 билетов гостям, а остальное фанаты докупили сами. Очевидно, далеко не всех сосьос «Барселоны», владеющих сезонными абонементами, заинтересовал такой соперник, они всегда могут официально выставить билет на конкретный матч на перепродажу, а фанаты «Айнтрахта» в таких ситуациях ловили эти билеты и выкупали их массово.
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В Италии вряд ли боятся подобного, на нынешний «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов люди точно придут. Но вот предыстория со столкновениями перед прошлой игрой наверняка беспокоит местных чиновников, и они решили облегчить себе задачу тем, что просто запретили немцам приезжать.
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Фото: globallookpress.com/Uwe Anspach, Keutz TV-NEWS
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